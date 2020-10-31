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Не чув від послів країн G7, що вони не поважають рішення КС, - Тупицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не чув від послів країн G7, що вони не поважають рішення КС, - Тупицький

Посли країн G7 не висловлювали неповаги до рішень Конституційного суду України.

Про це Тупицький заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не почув від послів... що вони не поважають рішення КС", - зазначив Тупицький.

Раніше посли країн G7 заявили, що стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Читайте: Посли країн G7 побачили "демократію в дії" на місцевих виборах в Україні, - посольство США
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Топ коментарі
+22
Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий

Та они просто ох2ели, слов подобрать не могут. Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 6744
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30.10.2020 12:51
+11
Ого! Да это уже не ссут в очи... А просто высрались!
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30.10.2020 12:53
+7
Да послы стран G7 все озвучили тебе Урод, Что ты брешешь, что им все нравится и они довольны. Во многих странах Запада, нет никакого КС вообще и небо не падает.
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30.10.2020 12:54
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Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий

Та они просто ох2ели, слов подобрать не могут. Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 6744
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30.10.2020 12:51 Відповісти
Ого! Да это уже не ссут в очи... А просто высрались!
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30.10.2020 12:53 Відповісти
Уважать решение и иметь право на любые действия в пределах своей компетенции таки две больших разницы!
Типа мы уважаем ваше решение и пошли вы в дупу!
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30.10.2020 13:02 Відповісти
ПОСЛЫ НА ТО И ПОСЛЫ.... ЧТОБЫ.... ПОСЛАТЬ..НО ПОТОМ... и больно..и персонированно...
Тупицкий даже не понял как они 27 октября себе своей семье деткам и внукам перекрыли заезд в Европу Автсралию Канаду США Аргентину Бразилию Чили, Новую Зелендию ЮАР, ОАЭ.. Китай Японию Южную Корею..
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30.10.2020 13:11 Відповісти
Да послы стран G7 все озвучили тебе Урод, Что ты брешешь, что им все нравится и они довольны. Во многих странах Запада, нет никакого КС вообще и небо не падает.
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30.10.2020 12:54 Відповісти
Тупицкий, они еще не сказали тебе и то, что ты долбодятел?
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30.10.2020 12:54 Відповісти
Тупицкий-хм,я лучше промолчу!
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30.10.2020 12:55 Відповісти
такой наглости они не понимают
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30.10.2020 12:55 Відповісти
Просто удивительно что такой высокий пост занимает организм с фамилией "тупицкий". Правда это Украина.
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30.10.2020 12:56 Відповісти
яничара щось похоже викидав
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30.10.2020 12:57 Відповісти
Корупційний Суд ніхто не поважає.
Вас зневажає український народ.
А на місці європейців, я би вам заборонили відвідувати ті країни. ВСІ країни Європи, штати, Канаду, тощо.
Якщо ви своїми рішеннями блокуєте розвиток держави, то сидіть тут. СКОТИ.
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30.10.2020 12:57 Відповісти
то оно еще и "слуга"? о б*же....
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30.10.2020 13:00 Відповісти
Ну шо козлы, не решите кто главный - Рада, ОП или КС?
Тогда ждите народ с шинами - он единственный, кто может рассудить, а не послы стран ЕС или кум Путина!
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30.10.2020 12:58 Відповісти
кому ты надо то?
Устрицын или как там ты и откуда то?
Смиешон, жалок
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30.10.2020 12:58 Відповісти
в общем понятно, зекретин с ним встречаться совсем не хочет, т к боится это наглую марзоту))))
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30.10.2020 12:58 Відповісти
Тупицкий, тебе народ Украины выражает полное не уважение и презрение. И дедеюсь ты скоро в этом сам убедишся, когда тебя, собаку в мусорный бак засунут.
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30.10.2020 12:59 Відповісти
Мусорный бак. Ой, только не это, это же ужастно! Этого враги Украины не переживут.
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30.10.2020 13:07 Відповісти
а может случайно слышал от тех же послов (ну посыл на хер - это первое)))
а второе, как они настаивают на борьбе с коррупционерами, казнокрадами ?
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30.10.2020 12:59 Відповісти
такая же дурня как и с "пальчесвсским" - я тупо игнорб высеры.
как и с дикаприо
ибо - ненавижу "хайпы"
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30.10.2020 13:03 Відповісти
Чому глава КС розмовляе мокшанською?
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30.10.2020 13:01 Відповісти
оно совок как и Венедиктова то. тупо дидывоевальщина
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30.10.2020 13:04 Відповісти
Вот непонятно, почему ложь ( сокрытие дохода, манипулирование с расходами и т.д.)в декларациях по налогу на прибыль любого субъекта предпринимательской деятельности, физлиц наказуема в виде штрафов вплоть до уголовной ответственности, а ложь чиновников это святое, ни ни наказывать
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30.10.2020 13:01 Відповісти
Потому, что судьи считают, что они - превыше любого закона и хотя быть асолютно безнаказанными и не хотят нести никакую ответственность вообще ни за что.
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30.10.2020 13:03 Відповісти
Послы ЕС - дипломаты - они подобного в принципе не могли бы сказать.
Так что мерзавец Тупицкий явно манипулирует.
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30.10.2020 13:02 Відповісти
Це тому що в ЄС настільки о)(уїли від рішення КС, що вже другий день намагаються скласти відповідь без матюків, а без матюків не виходить.
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30.10.2020 13:08 Відповісти
Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий - как все лживо и лицемерно перекручено .
Тут речь не о КС , а о том , что Украины должна иметь независимые антикоррупционное законодательства и органы , потому что Украина взяла на себя такие обязательства.
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30.10.2020 13:13 Відповісти
А перспектива призупинення безвізу в найближчі тижні в звязку з рішенням КС, який цей кадр очолює це так собі зовсім не меседж.
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30.10.2020 14:05 Відповісти
а почему они должны уважать или неуважать решение КС? Они высказали свою позицию недоверия
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30.10.2020 14:51 Відповісти
 
 