Не чув від послів країн G7, що вони не поважають рішення КС, - Тупицький
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Посли країн G7 не висловлювали неповаги до рішень Конституційного суду України.
Про це Тупицький заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не почув від послів... що вони не поважають рішення КС", - зазначив Тупицький.
Раніше посли країн G7 заявили, що стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Топ коментарі
+22 belge
показати весь коментар30.10.2020 12:51
+11 NonCFist
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+7 Olia Prokofieva
показати весь коментар30.10.2020 12:54
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Будь ласка, зачекайте...
Та они просто ох2ели, слов подобрать не могут.
Типа мы уважаем ваше решение и пошли вы в дупу!
Тупицкий даже не понял как они 27 октября себе своей семье деткам и внукам перекрыли заезд в Европу Автсралию Канаду США Аргентину Бразилию Чили, Новую Зелендию ЮАР, ОАЭ.. Китай Японию Южную Корею..
а тупицкий - "не слышал"))
Вас зневажає український народ.
А на місці європейців, я би вам заборонили відвідувати ті країни. ВСІ країни Європи, штати, Канаду, тощо.
Якщо ви своїми рішеннями блокуєте розвиток держави, то сидіть тут. СКОТИ.
Тогда ждите народ с шинами - он единственный, кто может рассудить, а не послы стран ЕС или кум Путина!
Устрицын или как там ты и откуда то?
Смиешон, жалок
а второе, как они настаивают на борьбе с коррупционерами, казнокрадами ?
как и с дикаприо
ибо - ненавижу "хайпы"
Так что мерзавец Тупицкий явно манипулирует.
Тут речь не о КС , а о том , что Украины должна иметь независимые антикоррупционное законодательства и органы , потому что Украина взяла на себя такие обязательства.