Свавілля КС не можна зупинити наявними юридичними механізмами: потрібно вживати політико-правові заходи, - Веніславський

Вплинути на практику ухвалення чинним складом Конституційного Суду України рішень, які несуть загрозу національній безпеці країни, не можна тими юридичними механізмами, які є в чинному законодавстві, тому потрібно вдаватися до політико-правових рішень, зазначає представник президента України в КС, народний депутат Федір Веніславський.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер він розповів, що справді в історії України не було таких прецедентів, коли президент вносить законопроєкт про припинення повноважень всіх чинних суддів КС, як і не було прецедентів, коли КС ухвалював рішення з "чітким системним порушенням" Конституції, закону про Конституційний Суд і регламенту КС, закону про запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

"А юридичних механізмів зупинки такого свавілля з боку КС чинне законодавство не містить. Тому, звісно, потрібно застосовувати політико-правові заходи, щоб зупинити реальні загрози національній безпеці, породжені цим рішенням КС і діями суддів КС. Звісно, таких прецедентів немає, але коли фактично можна говорити, що КС здійснив антиконституційний переворот своїм рішенням, то необхідно діяти вже політико-правовими засобами, спільними діями президента та парламенту", - наголосив Веніславський.

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Представник президента в КС також вважає, що загрози національній безпеці, які виникли після рішення суду, значно перевищують за своєю цінністю ті негативні наслідки, які може мати ухвалення Верховною Радою запропонованого президентом Володимиром Зеленським закону.

"Крім того, Верховна Рада є представником українського народу, і якщо більшість Верховної Ради підтримає цей законопроєкт, це означатиме, що парламент реалізував волю українського народу, переважна більшість якого розділяє ті цінності, які КС у вівторок фактично "скасував", визнавши неконституційними окремі положення закону про запобігання корупції", - зазначив він.

Веніславський також зазначив, що самі судді КС ніколи самі не припинять свої повноваження, оскільки "весь суд, за невеликим винятком, фактично діяв в умовах конфлікту інтересів".

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