Свавілля КС не можна зупинити наявними юридичними механізмами: потрібно вживати політико-правові заходи, - Веніславський
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Вплинути на практику ухвалення чинним складом Конституційного Суду України рішень, які несуть загрозу національній безпеці країни, не можна тими юридичними механізмами, які є в чинному законодавстві, тому потрібно вдаватися до політико-правових рішень, зазначає представник президента України в КС, народний депутат Федір Веніславський.
У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер він розповів, що справді в історії України не було таких прецедентів, коли президент вносить законопроєкт про припинення повноважень всіх чинних суддів КС, як і не було прецедентів, коли КС ухвалював рішення з "чітким системним порушенням" Конституції, закону про Конституційний Суд і регламенту КС, закону про запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.
"А юридичних механізмів зупинки такого свавілля з боку КС чинне законодавство не містить. Тому, звісно, потрібно застосовувати політико-правові заходи, щоб зупинити реальні загрози національній безпеці, породжені цим рішенням КС і діями суддів КС. Звісно, таких прецедентів немає, але коли фактично можна говорити, що КС здійснив антиконституційний переворот своїм рішенням, то необхідно діяти вже політико-правовими засобами, спільними діями президента та парламенту", - наголосив Веніславський.
Представник президента в КС також вважає, що загрози національній безпеці, які виникли після рішення суду, значно перевищують за своєю цінністю ті негативні наслідки, які може мати ухвалення Верховною Радою запропонованого президентом Володимиром Зеленським закону.
"Крім того, Верховна Рада є представником українського народу, і якщо більшість Верховної Ради підтримає цей законопроєкт, це означатиме, що парламент реалізував волю українського народу, переважна більшість якого розділяє ті цінності, які КС у вівторок фактично "скасував", визнавши неконституційними окремі положення закону про запобігання корупції", - зазначив він.
Веніславський також зазначив, що самі судді КС ніколи самі не припинять свої повноваження, оскільки "весь суд, за невеликим винятком, фактично діяв в умовах конфлікту інтересів".
Будь ласка, зачекайте...
Інакше за таке свавілля їх розстріляють.
Питання в тому, що за Зеленського мало підстав очікувати на здійснення нормальної конституційної реформи. Все, що він бере на особистий контроль згорає, тоне, рушиться чи розкрадається. Тож це вибір між двох гірших сценаріїв.
Я так думаю.
І на РНБО вони вже дещо вирішили.
Звісно, втрутяться ще всі зацікавлені, і в результаті ми отримає пшик, а винуватці вийдуть сухими з води.
Щоб все мало законний вигляд. Я вважаю, що закони самі по собі не є цінністю, якщо вони не служать на благо народові. Тож розпуск КС якраз вдала ідея. Але треба знайти причини для арешту тих негідників. Та це вже мрії, які в нашій країні за нинішніх умов, нездійсненні.
От де має бути межа всіх формальностей.
Ці папірці не є законодавством успішної заможньої держави.
Вчера было можно,
а сегодня уже нет
бесчинствовать КС.
- Вчера было рано, завтра будет поздно, значит когда?
- Сегодня...
Какой то мальчик с печки пропищал:
"В ночь ...!"
И этого мальчика играл покойный Чуркин 😂
Розумієте, ми зараз тут знаходимося в такій позиції, що навіть якщо я стану критикувати нашу державу з точки зору західного спостерігача, з точки зору якогось швейцарця або норвежця, з точки зору скептицизму до всіх 30 років панування нео-номенклатури та олігархату, мені скажуть, що я - кацапський троль. Можете самі спробувати. Почитайте якусь західну політичну філософію, візьміть у Джона Локка (ідеологічного батька лібералізму та США) ідею, що "якщо держава нехтує законними правами та свободами громадянина, то громадянин повинен зробити все, щоб знищити таку державу" та вкиньте її в якусь дискусію на цензорі та побачите, що ви також станете кацапськи тролем.
До мене ж претензій ніяких не може бути: я не засуджую ні відсторонення Януковича, ні розгін Ради Зеленським, про що і написано в самому першому моєму повідомленні. Тому що я прекрасно розумію, як у нас працює політика заради захисту інтересів можновладців. Не ваших інтересів і не моїх.
Нет, не является. Её выбирали год назад и совсем под другими лозунгами.
во-первых, личные (читайте шкурные) интересы судей, а во-вторых, хаос и безвластие (может еще и военное обострение - уже 2 погибших и 2 раненных на войне), в -третьих, после тотального проигрыша "зелебень", провала всех программ выхода их кризиса, усиленного пандемией, огромной нехватки денег в раздерибаненном бюджете (пенсионный и ковидный пусты), провал сотрудничества с деньгодающими донорами... и что-то такое должно было произойти, чтобы отстранить ото кодло (и они вроде как теперь не за что и не будут отвечать (в смысле судебного преследования за эконом.преступления)
и дай Бог чтоб я ошибался!
над законодательной и исполнительной властью, нужно действовать "политико-правовыми методами. в данном случае, Тупачинский не должен со своей кодлой узурпировать власть, но и Вава не должен, лолжно быть конституционное разделение полномочий.
Конституционный кризис решается политическими мерами.
Пытаться разрулить правовой коллапс, усугубляя его неконституционным законом - это идиотизм.