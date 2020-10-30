УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11198 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
4 804 56
КС (1154) судова реформа (1184) Веніславський (217)

Свавілля КС не можна зупинити наявними юридичними механізмами: потрібно вживати політико-правові заходи, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Свавілля КС не можна зупинити наявними юридичними механізмами: потрібно вживати політико-правові заходи, - Веніславський

Вплинути на практику ухвалення чинним складом Конституційного Суду України рішень, які несуть загрозу національній безпеці країни, не можна тими юридичними механізмами, які є в чинному законодавстві, тому потрібно вдаватися до політико-правових рішень, зазначає представник президента України в КС, народний депутат Федір Веніславський.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер він розповів, що справді в історії України не було таких прецедентів, коли президент вносить законопроєкт про припинення повноважень всіх чинних суддів КС, як і не було прецедентів, коли КС ухвалював рішення з "чітким системним порушенням" Конституції, закону про Конституційний Суд і регламенту КС, закону про запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

"А юридичних механізмів зупинки такого свавілля з боку КС чинне законодавство не містить. Тому, звісно, потрібно застосовувати політико-правові заходи, щоб зупинити реальні загрози національній безпеці, породжені цим рішенням КС і діями суддів КС. Звісно, таких прецедентів немає, але коли фактично можна говорити, що КС здійснив антиконституційний переворот своїм рішенням, то необхідно діяти вже політико-правовими засобами, спільними діями президента та парламенту", - наголосив Веніславський.

Також читайте: Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький

Представник президента в КС також вважає, що загрози національній безпеці, які виникли після рішення суду, значно перевищують за своєю цінністю ті негативні наслідки, які може мати ухвалення Верховною Радою запропонованого президентом Володимиром Зеленським закону.

"Крім того, Верховна Рада є представником українського народу, і якщо більшість Верховної Ради підтримає цей законопроєкт, це означатиме, що парламент реалізував волю українського народу, переважна більшість якого розділяє ті цінності, які КС у вівторок фактично "скасував", визнавши неконституційними окремі положення закону про запобігання корупції", - зазначив він.

Веніславський також зазначив, що самі судді КС ніколи самі не припинять свої повноваження, оскільки "весь суд, за невеликим винятком, фактично діяв в умовах конфлікту інтересів".

Дивіться також: "Ганьба, ганьба!": Протестувальники під КС запалили фаєри і димові шашки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Вообще все это начинает выглядеть как сговор Зеэндского и КС по демонтажу Украины!
показати весь коментар
30.10.2020 13:10
+5
політико - правовий метод: развесить судей ровненько, по линеечке - на столбах.. За нарушение Законов Украины и во исполнение воли народа Украины.
показати весь коментар
30.10.2020 13:19
+4
Бєняславскій, вибачте, Вєніславскій мене здивував! 😮 Адже ще минулого літа "проізвол" КС стосовно розпуску Ради Вєніславского влаштовував.
показати весь коментар
30.10.2020 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, саме політико - правовими методами.
Інакше за таке свавілля їх розстріляють.
показати весь коментар
30.10.2020 13:00 Відповісти
політико - правовий метод: развесить судей ровненько, по линеечке - на столбах.. За нарушение Законов Украины и во исполнение воли народа Украины.
показати весь коментар
30.10.2020 13:19 Відповісти
Дуже доречно. Рада має повноваження зупинити кризу, і убезпечити країну від можливих заворушень. Але порівняно з дІями ОАСК, рішення КС це дитяча шкода, яка покликана, перш за все, захисти себе улюбленого.
Питання в тому, що за Зеленського мало підстав очікувати на здійснення нормальної конституційної реформи. Все, що він бере на особистий контроль згорає, тоне, рушиться чи розкрадається. Тож це вибір між двох гірших сценаріїв.
показати весь коментар
30.10.2020 13:25 Відповісти
А що робити ?
показати весь коментар
30.10.2020 13:29 Відповісти
Не знаю. Перш за все, це має бути предметом дискусії кращих фахівців з конституційного права. В Україні є такі. І лише потім, на підставі рекомендацій спеціалістів, має бути прийняте політичне рішення.
Я так думаю.
показати весь коментар
30.10.2020 13:49 Відповісти
Але ж не ви президент, а Зеля.
І на РНБО вони вже дещо вирішили.
Звісно, втрутяться ще всі зацікавлені, і в результаті ми отримає пшик, а винуватці вийдуть сухими з води.
показати весь коментар
30.10.2020 14:03 Відповісти
РНБО в цьому випадку є лише способом розділити відповідальність. Та й вирішили вони єдине, що самим лізти в зашморг дуже небезпечно.
показати весь коментар
30.10.2020 14:14 Відповісти
Серг Транскарпатіан писав що треба вносити зміни в Конституцію.
Щоб все мало законний вигляд. Я вважаю, що закони самі по собі не є цінністю, якщо вони не служать на благо народові. Тож розпуск КС якраз вдала ідея. Але треба знайти причини для арешту тих негідників. Та це вже мрії, які в нашій країні за нинішніх умов, нездійсненні.
показати весь коментар
30.10.2020 14:24 Відповісти
Закони як спосіб формалізації соціальних норм не завжди є цінністю. Але їх існування, як способу формалізації - так. Справа не в тому, чи потрібно розпустити КС, чи краще поставити питання про неправосудність рішення КС, а потім провести конституційну реформу. Питання в тому, що усі нинішні події стануть основою майбутнього права в Україні. В 93 в москві Єльцин розстріляв Парламент, а в 2014 цей колись розстріляний парламент прийняв рішення про окупацію України.
показати весь коментар
30.10.2020 14:46 Відповісти
То є недобре, що закони захищають корупцію. Узаконюють грабіж.
От де має бути межа всіх формальностей.
Ці папірці не є законодавством успішної заможньої держави.
показати весь коментар
30.10.2020 14:51 Відповісти
это не произвол это переворот
показати весь коментар
30.10.2020 13:00 Відповісти
Бєняславскій, вибачте, Вєніславскій мене здивував! 😮 Адже ще минулого літа "проізвол" КС стосовно розпуску Ради Вєніславского влаштовував.
показати весь коментар
30.10.2020 13:03 Відповісти
Вот именно !
Вчера было можно,
а сегодня уже нет
бесчинствовать КС.
показати весь коментар
30.10.2020 13:21 Відповісти
Ленин - Сталину:
- Вчера было рано, завтра будет поздно, значит когда?
- Сегодня...
показати весь коментар
30.10.2020 13:28 Відповісти
Вы не знаете классику!
Какой то мальчик с печки пропищал:
"В ночь ...!"
И этого мальчика играл покойный Чуркин 😂
показати весь коментар
30.10.2020 13:52 Відповісти
То, что я процитировал, было ещё раньше того фильма с мальчиком-Чуркиным. Свавілля КС не можна зупинити наявними юридичними механізмами: потрібно вживати політико-правові заходи, - Веніславський - Цензор.НЕТ 9393
показати весь коментар
30.10.2020 14:00 Відповісти
Всех устраивает произвол и репрессии, направленные против неэффективного и коррумпированного гос. аппарата. Если бы команда Зеленского не показала себя такой же малоэффективной, как и попередныки, действия Зеленского летом 2019го никто бы и не вспомнил.
показати весь коментар
30.10.2020 13:22 Відповісти
Схоже на виправдання. Я правильно розумію? 😊
показати весь коментар
30.10.2020 13:26 Відповісти
Це було б виправданням, якби у нас завжди виконувалися всі закони, а не тільки ті, що вигідні можновладцям. Чи ви вважаєте, що нам терміново потрібно повернути Януковича, якого незаконно відсторонили від влади в 2014ому?
показати весь коментар
30.10.2020 17:59 Відповісти
Ви повторю е кацапську дезу. Овчвюа ніхто е відсторонював. Він просто зал шив робоче місце і втік. Такий випадок законидавством передбачений. Навіть конституційним. Тоді обов'язки президента до наступних виборів виконує Голова Верховної Ради. Тому не повторюйте кацапські вигадки.
показати весь коментар
30.10.2020 23:23 Відповісти
Тоді давайте законодавство, в тому числі і конституційне. Тому що якщо в гуглі ввести "Янукович конституційний суд імпічмент", то видає досить конкретні новини на жовтень 2016го року; на закон "Про позбавлення В. Януковича звання Президента України", прийнятий у лютому 2015го; на постанову № 757-VII, прийняту заднім числом 22 лютого 2014 року, що повинна була формулювання «імпічмент» замінити на «самоусунення» у зв'язку з особливими обставинами і т.д. Це - не кацапська деза, це - деза української реальності, на яку багато хто закриває очі. Однак я вважаю, що речі потрібно бачити такими, якими вони є, навіть якщо це вам і неприємно.
Розумієте, ми зараз тут знаходимося в такій позиції, що навіть якщо я стану критикувати нашу державу з точки зору західного спостерігача, з точки зору якогось швейцарця або норвежця, з точки зору скептицизму до всіх 30 років панування нео-номенклатури та олігархату, мені скажуть, що я - кацапський троль. Можете самі спробувати. Почитайте якусь західну політичну філософію, візьміть у Джона Локка (ідеологічного батька лібералізму та США) ідею, що "якщо держава нехтує законними правами та свободами громадянина, то громадянин повинен зробити все, щоб знищити таку державу" та вкиньте її в якусь дискусію на цензорі та побачите, що ви також станете кацапськи тролем.
показати весь коментар
30.10.2020 23:58 Відповісти
Повторю щк раз. Випадки зовсім різні. Януковича усунувся сам і його самусунення оформлялся вже по факту. Але! У таких випадках Конституцією таки передбачено!!!!! (читайте), що його обов'язки перебирає ліючий на той час Горова ВР. Тому не рівеяйте зі звичайною яєшнею Божй дар.
показати весь коментар
31.10.2020 10:02 Відповісти
Якщо в конституції і законах до лютого 14го року не було написано слово "самоусунення", то це значить, що ви зараз виконуєте функцію КС і самостійно займаєтесь тлумаченням та схваленням тих законів, які там були. Так-то і під час відпочинку Порошенка на Мальдівах можна було захоплювати владу і розповідати про самоусунення останнього, прийнявши закон, що у випадку неофіційного відпочинку на Мальдівах конституцією передбачено, що його обов'язки перебирає діючий на той час голова ВР. Звичайне для нашої країни підганяння законів заднім числом під себе.
показати весь коментар
31.10.2020 10:27 Відповісти
У Конституції написано:"Якщо Президент НЕ МОЖЕ ВИКОНУВАТИ СВОЇ ОБОВ'ЯЗКИ." Звісно по самусунення там нема. Але вам все жздається, що президент, який сам усунувся, може виконувати свої обов' язки? Так? Це раз. І друге. У випадку Неможливості президентом виконувати свої обов'язки узаконодавстві ДЕТАЛЬНО прописані процедура виходу з такої ситуації. Але вам це не цікаво. Отже ви або кацап, або людина, яка знаходиться під впливом кацапських нарратив. Іншого пояснення того, чому ви їх так ************ мене немає.
показати весь коментар
31.10.2020 13:24 Відповісти
Якщо в конституції такого немає, то не потрібно тут транслювати свої фантазії. Тут ще потрібно розібратися, що значить "бути в змозі виконувати свої обов"язки" і як це визначається. 22 лютого, коли Рада прийняла постанову № 757-VII про усунення президента зі своєї посади, Янукович ще був на території України і, мабуть, в змозі виконувати свої обов"язки. В мене немає пояснення іншому: чому ви виправдовуєте порушення законів одними, і засуджуєте інших. Мабудь сидите тут на зарплатні від якоїсь конкретної політичної сили.
До мене ж претензій ніяких не може бути: я не засуджую ні відсторонення Януковича, ні розгін Ради Зеленським, про що і написано в самому першому моєму повідомленні. Тому що я прекрасно розумію, як у нас працює політика заради захисту інтересів можновладців. Не ваших інтересів і не моїх.
показати весь коментар
31.10.2020 14:01 Відповісти
Коли розганяли Раду Узеленські, мої права було порушено. Я голосував за Раду, яка мала відбути повний термін. Проводити тут аналогію з Януковичем зовсім недоречно. Його ніхто не викидував з крісла. Вам не здається?
показати весь коментар
31.10.2020 14:32 Відповісти
Якщо детально розглянути події 22 лютого, то не здається. До того ж, 50 % відсотків населення голосували за Януковича в 2010ому, їх права також було порушено, якщо керуватися вашою логікою. Тільки ні від тієї Ради, ні від Януковича ніякої користі не було, відправилися на звалище історії - то й добре. І зеленські відправляться, не переживайте.
показати весь коментар
31.10.2020 15:18 Відповісти
Хто порушив права виборців Януковича?
показати весь коментар
31.10.2020 15:56 Відповісти
Рада, яка прийняла постанову № 757-VII, хоча того ж дня Янукович в інтерв"ю 112 каналу говорив, що не збирається подавати у відставку та ще й за день до цього підписав якісь гарантії з закордонними державами (угоду щодо врегулювання кризи в Україні). Більш того, в вікіпедії чорним по білому написано "Статтями Конституції та будь-яким іншим законами не передбачено процедуру відставки президента у випадку його самовільного незаконного самоусунення від виконання обов'язків президента та зникнення шляхом втечі з країни.[169] ".Рада просто скористалася моментом та осідлала хвилю народної підтримки, так само як і Зеленський в 2019ому. Різниці я не бачу.
показати весь коментар
31.10.2020 16:23 Відповісти
Раджу знову звернутися до Конституції. Її основоположні теза - всі громадяни рівні перед Законом. Громадянин Петренко, який відсутній на робочому місці без поважних причин, звільняється роботодавцем. Конституція каже, що Громадянин Петренко нічим не гірший від громадянина Януковича. Я теж можу "забити" на роботу, поїхати в інше місто і звідти запевнити, що я працюю. Ваші потуги зрівняти дві ситуації не витримують жоднох критики. В продовжує рівняти статевий орган з пальцем. Навіть з тчк зору права, а не здорового глузду ваша позиція нікчемна. І в так і не відповіли на запитання: хто вигнав Януковича з робочого місця?
показати весь коментар
31.10.2020 18:24 Відповісти
А ще в конституції написано, що в нас ефективне і доступне для всіх громадян медичне обслуговування, єдине громадянство, верховенство права і т.д., в той час як в норвежській газеті Aftenposten написано, що Україна - найкорумпованіша країна в світі. Тому, будь-ласка, не потрібно мені розповідати про свої фантазії з громадянином Петренко.
показати весь коментар
31.10.2020 18:34 Відповісти
Я тебе зрозумів давно. Серед каї світу є лише одна, яквюа вважає те, що сталося державним переворотом, чи хунтою, чи ще чимось. І це не країна правової західної Європи, не США. Це... ҐПравильно, лише Кацапія повторю вашу риторику. Чи вірніше, ви-кацапську. Тому я просто вів цю дискусію, щоб ці, хто це читатиме, побачили, звідки у вашої версії ноги ростуть. Мені це було зрозуміло одразу. 😊
показати весь коментар
31.10.2020 18:41 Відповісти
Ні, я не вважаю те, що сталося в 2014 році, державним переворотом, так як носієм влади в Україні є народ. А скільки у народа було тієї влади при Януковичу, стільки ж залишилося при Порошенку. Так що тут дійсно не переворот, а звичайна зміна рил у корита.
показати весь коментар
31.10.2020 19:16 Відповісти
Не зіскакуй з теми. І визначись з прапорами. Норвезький тобі не дуже пасує. Втім, як і український. 😊
показати весь коментар
31.10.2020 19:32 Відповісти
З якої теми. Це в тебе (якщо ми тепер "на ти") якісь фантазії про петренків, державні перевороти (хоча я не вживав цей термін) та інше, а в мене - достатньо конкретні відповіді з точки зору прагматизму і скептицизму. Про норвежський прапір - я качаю норвежські книжки з їхної національної бібліотеки nb.no, які доступні тільки норвежським айпі. Якщо вирішиш вчити норвежську мову, знай, що цікавих книжок на букмолі у вільному доступі достатньо мало.
показати весь коментар
31.10.2020 19:43 Відповісти
Ну так, ну так. НорвеЗька мова! 😊
показати весь коментар
31.10.2020 19:55 Відповісти
Тільки не треба не поправляти, при тому що ти сам фактично в кожному своєму повідомленні зробив купу орфографічних помилок.
показати весь коментар
31.10.2020 20:00 Відповісти
Не фактично, а зробив. І не купу, а декілька. Бо пишу з телефону і ліньки відімкнути редактор. А він самовільно виправляє. І ще я не перевіряю написане. Так нормально? ☺️
показати весь коментар
31.10.2020 20:03 Відповісти
О дааа, революционная необходимость.
показати весь коментар
30.10.2020 13:03 Відповісти
Следите за руками, короче.
показати весь коментар
30.10.2020 13:05 Відповісти
Верховная Рада является представителем украинского народа,

Нет, не является. Её выбирали год назад и совсем под другими лозунгами.
показати весь коментар
30.10.2020 13:04 Відповісти
шо опять "народспасай" (на Майдан намекает)
показати весь коментар
30.10.2020 13:05 Відповісти
Непонятно почему суд не внес рекомендации к пересмотру частей закона, а фактически их отменил, приведя к коллапсу весь антикоррупционный меанизм?
показати весь коментар
30.10.2020 13:07 Відповісти
или наоборот понятно? может так и было задумано!?
во-первых, личные (читайте шкурные) интересы судей, а во-вторых, хаос и безвластие (может еще и военное обострение - уже 2 погибших и 2 раненных на войне), в -третьих, после тотального проигрыша "зелебень", провала всех программ выхода их кризиса, усиленного пандемией, огромной нехватки денег в раздерибаненном бюджете (пенсионный и ковидный пусты), провал сотрудничества с деньгодающими донорами... и что-то такое должно было произойти, чтобы отстранить ото кодло (и они вроде как теперь не за что и не будут отвечать (в смысле судебного преследования за эконом.преступления)
и дай Бог чтоб я ошибался!
показати весь коментар
30.10.2020 13:18 Відповісти
ну потому что так поросили
показати весь коментар
30.10.2020 13:23 Відповісти
А мне кажется, что все понятно! Кто заказывал "музыку" - это раз, "А судьи кто" - это два. Вся шара, сделавшая себе не хилые оклады, не могущие (потому как очень не хотят) пояснить откуда средства, опасаются потерять хлебное место.
показати весь коментар
30.10.2020 13:25 Відповісти
Вообще все это начинает выглядеть как сговор Зеэндского и КС по демонтажу Украины!
показати весь коментар
30.10.2020 13:10 Відповісти
ой...я только что это Вам накарябал )))))
показати весь коментар
30.10.2020 13:19 Відповісти
Это тот первый случай, когда я согласен с представителем Зелени, я не знаю, кто такой Вениславский, но с выводом - Свавілля КС не можна зупинити наявними юридичними механізмами: потрібно вживати політико-правові заходи - с этим я согласен, если юристы настолько импотентны, что не видят попытку захвата власти наследниками Вышинского
над законодательной и исполнительной властью, нужно действовать "политико-правовыми методами. в данном случае, Тупачинский не должен со своей кодлой узурпировать власть, но и Вава не должен, лолжно быть конституционное разделение полномочий.
показати весь коментар
30.10.2020 13:32 Відповісти
Засмердівся Проституційний Суд. Давно пора виносити і закопувати подалі.
показати весь коментар
30.10.2020 13:36 Відповісти
Политический кризис решается конституционными мерами.
Конституционный кризис решается политическими мерами.

Пытаться разрулить правовой коллапс, усугубляя его неконституционным законом - это идиотизм.
показати весь коментар
30.10.2020 13:45 Відповісти
то есть сумасшедший през с монобольшинством в раде может творить все что захочет. зачем нам вообще конституция
показати весь коментар
30.10.2020 14:21 Відповісти
Згоден з вами, ця проблема має законне юридичне рішення, але потрібні хороші мізки, видно в ЗЕ-команді їх немає тому цей юридичний механізм будуть ремонтувати молотом.
показати весь коментар
30.10.2020 19:43 Відповісти
а че зели не впишут в конституцию что борьба с коррупцией это приоритет и на неё не распространяются определенные статьи, у зеленых же монобольшинство и турборежим и все что хочешь...
показати весь коментар
30.10.2020 14:19 Відповісти
Пропоную політико-правовий захід:
Свавілля КС не можна зупинити наявними юридичними механізмами: потрібно вживати політико-правові заходи, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4497
показати весь коментар
30.10.2020 14:30 Відповісти
Те ж саме казали, коли розганяли По закону не можна, але якщо дуже хочетъся, то можна.
показати весь коментар
30.10.2020 18:02 Відповісти
 
 