У ході усних слухань справи щодо ВАКС нічого неконституційного я не почув, - голова КС Тупицький

Голова Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький, коментуючи справу про неконституційність закону "Про Вищий антикорупційний суд", заявив, що не бачить невідповідностей Конституції в аргументах, наведених під час слухань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У попередніх усних слуханнях... я там не почув нічого неконституційного", - сказав Тупицький у п'ятницю на брифінгу в Києві, зазначивши, що головне питання в тому, чи є ВАКС "спецсудом" або "спеціалізованим судом".

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Також Тупицький запевнив, що ніяких заздалегідь готових рішень щодо ВАКС немає: "Поживемо - побачимо".

Як повідомлялося, 22 липня в КС надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України з клопотанням визнати, що закон "Про Вищий антикорупційний суд" не відповідає Конституції. Автори подання вважають неконституційним весь зазначений закон у цілому.