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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Львів (2080) Садовий (482) Синютка (52)

Синютка про другий тур із Садовим: будемо просити виборців, щоб підтримали "опозиційного проукраїнського кандидата"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Синютка про другий тур із Садовим: будемо просити виборців, щоб підтримали

Кандидат на посаду міського голови Львова від "Європейської солідарності" Олег Синютка каже, що напередодні другого туру місцевих виборів у місті закликав проукраїнські партії об'єднатися.

Про це це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми будемо звертатися до своїх виборців, щоб вони прийшли на вибори і підтримали не тільки "Європейську солідарність", а й опозиційного проукраїнського кандидата. І я переконаний, що наш виборець обов'язково нас почує. Тому що наш виборець хоче жити у Львові, а не шукати щастя десь по закордонах. А для цього, насамперед, треба змінити владу", - сказав Синютка.

Як зазначають у матеріалі, Синюка може отримати додатковий резерв виборців, якщо його підтримає ВО "Свобода" та Руслан Кошулинський. Однак Синютка ухилився від відповіді щодо можливого об'єднання.

"Я вчора від імені "Європейської солідарності" звернувся до проукраїнських партій із закликом об'єднатися – щоби Львів показав приклад об'єднання українських сил. Ми принципово не будемо об'єднуватися з партією влади, олігархічною частиною українського політикуму, а також із тими, хто сьогодні стоїть прислужниками олігархів і сьогоднішньої влади. Хочемо у Львові продемонструвати об'єднання всіх українських сил", - сказав політик.

Повну версію статті читайте тут.

Нагадаємо, на місцевих виборах у Львові чинний міський голова Андрій Садовий отримав найбільше голосів виборців - 39,96%, на другому місці - кандидат "євросолідарності" Олег Синютка з показником 31,03%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий
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Топ коментарі
+8
Cадовой - зебил
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30.10.2020 13:14
+7
Щось останнім часом ходять чутки про проросійськість Садового.
І на це є певні підстави.
Так що прийшов час змін.
Голосуйте за Синютку.
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30.10.2020 13:17
+6
"Європейська Солідарність" - 30,95%, "Голос" - 8,91%, "Варта" - 7%, ВО "Свобода" - 6,78%.
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30.10.2020 13:19
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Так себе спекуляция.
А Садового Синютка будет пытаться выставить не-проукраинским?
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30.10.2020 13:11 Відповісти
Cадовой - зебил
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30.10.2020 13:14 Відповісти
Та для вас, сектантов - все зебилы, кто не Петя. Так вам, примитивным существам, легче.
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30.10.2020 14:19 Відповісти
А "проукраїнські" партії це як? Синютка о втором туре с Садовым: будем просить избирателей, чтобы поддержали "оппозиционного проукраинского кандидата" - Цензор.НЕТ 4614
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30.10.2020 13:12 Відповісти
"Європейська Солідарність" - 30,95%, "Голос" - 8,91%, "Варта" - 7%, ВО "Свобода" - 6,78%.
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30.10.2020 13:19 Відповісти
Щось останнім часом ходять чутки про проросійськість Садового.
І на це є певні підстави.
Так що прийшов час змін.
Голосуйте за Синютку.
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30.10.2020 13:17 Відповісти
ахахаха ) вам с новостей нашептали что Садовой проросийский? а своей головой подумать что такие слухи запускают перед выборами специально не доходит?вот так и рождается слепое стадо утпоголовых которых заставляют такими вот уловками голосовать за того кого надо,и в Украине таких уникумов много
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30.10.2020 13:20 Відповісти
На Андрія Садового працює син члена партії «Єдіная Росія».
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30.10.2020 13:21 Відповісти
хорошый вброс,а вы проверяли информацию или поверили с первых уст? ) надо уметь критически мыслить,сопоставлять,проверять,а не сломя голову бежать голосовать за Синютку потому что Садовой "пророссийский". Чем тогда вы отличаетесь от стада которое голосует за Путина?
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30.10.2020 13:24 Відповісти
Може тут з'являться львів'яни, то вони вам більше розкажуть.
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30.10.2020 13:30 Відповісти
Чому мер Львова приховує свій зв'язок з Москвою (відео)

Корочє хвотошоп (для ватніків-зебілів)
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30.10.2020 13:49 Відповісти
А ще, як кажуть львів'яни, Садовий скупив практично всю елітну частину старого міста.
Та і корупцію добрячу розвів.
А ще пригадують вечори росіскої мови, коли вбивали наших десантників на донбасі.
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30.10.2020 13:23 Відповісти
ахахаха ) Садовый нищеброд,какую такую елитную частину города он мог скупить? Это не Коломойский )
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30.10.2020 13:26 Відповісти
Да, да...
це мені розповідали тут на форумі.
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30.10.2020 13:30 Відповісти
Мені розповідали,що найкрасивіша і одна з найбільших сецесійних будов Львова готель Жорж належить Кривецькому (Свобода),друга найвідоміша будівля в центрі - Гранд-Готель - належить Козловському (ЄС)...Назвіть,що належить Садовому...Я знаю лишень будинок на Личаківській біля церкви Петра і Павла...Ви знаєте більше?..
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30.10.2020 17:52 Відповісти
А решта будинків кому належить ? Не цікавились ? То питайте у львів'ян.
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30.10.2020 17:56 Відповісти
Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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30.10.2020 13:21 Відповісти
А что мусорный Синютка стал патриотом Украины?!
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30.10.2020 13:25 Відповісти
ну типо он в "ЕС", а если ты там то считается что ты потриот )
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30.10.2020 13:27 Відповісти
Приблизительно так выглядит второй тур выборов мера во Львове Синютка про другий тур із Садовим: будемо просити виборців, щоб підтримали "опозиційного проукраїнського кандидата" - Цензор.НЕТ 696
Синютка про другий тур із Садовим: будемо просити виборців, щоб підтримали "опозиційного проукраїнського кандидата" - Цензор.НЕТ 3816
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30.10.2020 13:48 Відповісти
Це на росії є такі персонажі, ванька дурак звуться
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30.10.2020 13:53 Відповісти
Садовый в свое время сделал все, чтобы к власти у нас пришли зеленые клоуны, а вместе с ними ермаки, медведчуки и прочая шваль!
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30.10.2020 13:52 Відповісти
Проукраинским назвал себя он сам, или секретарша?
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30.10.2020 13:56 Відповісти
Ми програли війну, але я все рівно домовлюся: Садовий хоче говорити з Путіним (с)

«Ви знаєте, ще у 2014 році одна серйозна людина сказала мені, що якщо зупинити війну, то владу в Україні зметуть. І я думаю, що це правда, бо сьогодні війна - це ширма, за якою ховають корупцію та приниження власного народу», - додав міський голова.
Нагадаємо, що Садовий відомий своїми висловлюваннями про те,що Україна програла війну, а також фінансуванням з боку ЛМР проросійських організацій. (с)
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30.10.2020 14:47 Відповісти
"НЕ ПУСТИМО СВИНЮТОК ДО КОРИТА!!!" - хороший лозунг,так нами нехтуваний у всі часи...
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30.10.2020 17:55 Відповісти
 
 