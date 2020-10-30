"Якщо цей КСУ не розігнати, до обрання нового навіть не дійде", - Шабунін
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Якщо не розпустити Конституційний Суд, то Україна може втратити підтримку Заходу, зокрема, безвіз і фінансову допомогу.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Нагадаю, що відсторонення Януковича відбулося теж не в ідеально конституційний спосіб. Нагадаю, що в результаті того рішення Порошенко став президентом, а Тимошенко вийшла з тюрми. Це щодо їх з цього приводу позицій", - сказано в повідомленні.
За словами Шабуніна, "є тільки два ідеально конституційних способи перезавантажити КСУ": "1) Судді самій йдуть у відставку. Хтось в це вірить?
2) Чекати два роки до закінчення повноважень хоча б частини з них".
"Чи є в України ці два роки? Продовж місяця КСУ знесе: закон про мову, ВАКС, незаконне збагачення, ФГВФО, земельну реформу і т.д. Це призведе до припинення підтримки Заходом.
І призупинення безвізу - найменша в цьому пробема. України не отримає грошей - це або економічкий колапс, або необхідність взяти їх в Росії. Власне останнього Медведчук і Коломойський руками КСУ і добивається. Чи зараз ті, хто вимагає чекати два роки, готові нести відповідальність за всі наступні рішення цього КСУ і їх наслідки?" - зазначив голова ЦПК.
"Контраргумент 1: можна просто відновити антикорзаконодавсто, скасоване КСУ.
- Можна, але КСУ його знову знесе (почитайте їх рішення).
- Коли КСУ знесе ВАКС і, наприклад, земельну реформу, точно Рада їх відновить?
- Якщо раптом відновить, то що зі справами, які розглядаються? По-новій?
Контраргумент 2: Зеленський і СН призначать інших, теж контрольованих судде КСУ.
- Це реальний виклик, заради упередження якого варто і можливо взаємодіяти. І для цього є купа способів і успішних кейсів.
- Якщо цей КСУ не розігнати, до обрання нового навіть не дійде. А вже цей, діючий зараз склад КСУ знищує державу", - підсумував Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
розганяти так, щоб не було ніякої можливості,
у першу чергу фізичної, відіграти назад,
бо оаск може прийняти любе рішення
Если первое - нельзя нарушать законы, даже дебильные.
Если второе - можно и нужно!
Т.е общество выше государства и государство прямо так с этим и согласилось? Ахаха! Вы тоже только с митинга пришли?
Конституционный суд уже составляет угрозу национальной безопасности Украине
"Вот участники беспредельного решения по антикоррупционной реформе. Голосовали "за" 11 судей:
- Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии "Свобода")
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")
- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)
- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность),
забыл, потому что они действительно имеют отношение к ПП.
Центр Протидії Корупції
17 год ·
Заради справедливості, ось четверо суддів КС, які НЕ підтримали вбивство електронного декларування всіх посадовців:
Сергій Головатий, призначений Порошенком в лютому 2018 року. Колишній нардеп і член Венеційської комісії. Голосував проти попри конфлікт інтересів: НАЗК виявило у його декларації недостовірні відомості.
Василь Лемак (праворуч вгорі). Призначений Порошенком у лютому 2018 року. Колишній професор Ужгородського національного університету.
Олег Первомайський. Призначений Верховною Радою у вересні 2018 року (квота Народного Фронту). Колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.
Віктор Колісник (праворуч знизу). Призначений Порошенком в січні 2016 року.
Експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого.
Выносите завтра новый закон.
И нехрен там разным пуйлососам шибуниным киздеть
Страна должна знать своих героев.
І вся боротьба з корупцією накривалась мідним тазом.
На "зеленому" спектаклі разом з Парасюком, Шабунєй, Єгоркой Зіміним - Деморда та Притула. І головне агент Казбек- Портнов одобряє)
Ніякого розпуску, тільки повна ліквідація КСУ!