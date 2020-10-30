"Якщо цей КСУ не розігнати, до обрання нового навіть не дійде", - Шабунін

Якщо не розпустити Конституційний Суд, то Україна може втратити підтримку Заходу, зокрема, безвіз і фінансову допомогу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що відсторонення Януковича відбулося теж не в ідеально конституційний спосіб. Нагадаю, що в результаті того рішення Порошенко став президентом, а Тимошенко вийшла з тюрми. Це щодо їх з цього приводу позицій", - сказано в повідомленні.

За словами Шабуніна, "є тільки два ідеально конституційних способи перезавантажити КСУ": "1) Судді самій йдуть у відставку. Хтось в це вірить?

2) Чекати два роки до закінчення повноважень хоча б частини з них".

"Чи є в України ці два роки? Продовж місяця КСУ знесе: закон про мову, ВАКС, незаконне збагачення, ФГВФО, земельну реформу і т.д. Це призведе до припинення підтримки Заходом.

І призупинення безвізу - найменша в цьому пробема. України не отримає грошей - це або економічкий колапс, або необхідність взяти їх в Росії. Власне останнього Медведчук і Коломойський руками КСУ і добивається. Чи зараз ті, хто вимагає чекати два роки, готові нести відповідальність за всі наступні рішення цього КСУ і їх наслідки?" - зазначив голова ЦПК.

"Контраргумент 1: можна просто відновити антикорзаконодавсто, скасоване КСУ.

- Можна, але КСУ його знову знесе (почитайте їх рішення).

- Коли КСУ знесе ВАКС і, наприклад, земельну реформу, точно Рада їх відновить?

- Якщо раптом відновить, то що зі справами, які розглядаються? По-новій?

Контраргумент 2: Зеленський і СН призначать інших, теж контрольованих судде КСУ.

- Це реальний виклик, заради упередження якого варто і можливо взаємодіяти. І для цього є купа способів і успішних кейсів.

- Якщо цей КСУ не розігнати, до обрання нового навіть не дійде. А вже цей, діючий зараз склад КСУ знищує державу", - підсумував Шабунін.

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