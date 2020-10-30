УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11314 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
7 751 60
КС (1154) Шабунін (459)

"Якщо цей КСУ не розігнати, до обрання нового навіть не дійде", - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо не розпустити Конституційний Суд, то Україна може втратити підтримку Заходу, зокрема, безвіз і фінансову допомогу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що відсторонення Януковича відбулося теж не в ідеально конституційний спосіб. Нагадаю, що в результаті того рішення Порошенко став президентом, а Тимошенко вийшла з тюрми. Це щодо їх з цього приводу позицій", - сказано в повідомленні.

За словами Шабуніна, "є тільки два ідеально конституційних способи перезавантажити КСУ": "1) Судді самій йдуть у відставку. Хтось в це вірить?
2) Чекати два роки до закінчення повноважень хоча б частини з них".

"Чи є в України ці два роки? Продовж місяця КСУ знесе: закон про мову, ВАКС, незаконне збагачення, ФГВФО, земельну реформу і т.д. Це призведе до припинення підтримки Заходом.
І призупинення безвізу - найменша в цьому пробема. України не отримає грошей - це або економічкий колапс, або необхідність взяти їх в Росії. Власне останнього Медведчук і Коломойський руками КСУ і добивається. Чи зараз ті, хто вимагає чекати два роки, готові нести відповідальність за всі наступні рішення цього КСУ і їх наслідки?" - зазначив голова ЦПК.

"Контраргумент 1: можна просто відновити антикорзаконодавсто, скасоване КСУ.
- Можна, але КСУ його знову знесе (почитайте їх рішення).
- Коли КСУ знесе ВАКС і, наприклад, земельну реформу, точно Рада їх відновить?
- Якщо раптом відновить, то що зі справами, які розглядаються? По-новій?
Контраргумент 2: Зеленський і СН призначать інших, теж контрольованих судде КСУ.
- Це реальний виклик, заради упередження якого варто і можливо взаємодіяти. І для цього є купа способів і успішних кейсів.
- Якщо цей КСУ не розігнати, до обрання нового навіть не дійде. А вже цей, діючий зараз склад КСУ знищує державу", - підсумував Шабунін.

Також читайте: Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобов'язання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
судейская каста неприкасаемых главный саботажник прозападных реформ и преобразований в Украине. им хорошо жылось при кучме и овоще, когда можно было абсолютно беспрепятсвенно и не опасаясь брать взятки, правильно обслуживая власть и олигархат. антикоррупционные преобразвания, даже такие незначительные как сейчас в Украине им как кость в горле
показати весь коментар
30.10.2020 13:20
+11
Тупинин проступил и должен идти на свалку
показати весь коментар
30.10.2020 13:17
+10
Порохоботы накинулись уже на Шабунина
показати весь коментар
30.10.2020 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тупинин проступил и должен идти на свалку
показати весь коментар
30.10.2020 13:17 Відповісти
і буде ще один піскун..

розганяти так, щоб не було ніякої можливості,
у першу чергу фізичної, відіграти назад,
бо оаск може прийняти любе рішення
показати весь коментар
30.10.2020 13:47 Відповісти
Ты придурок?
показати весь коментар
06.01.2021 07:20 Відповісти
Шабунин как был идиотом, так идиотом и остался.
показати весь коментар
30.10.2020 13:17 Відповісти
Это его агрегатное состояние. "Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин - Цензор.НЕТ 1008
показати весь коментар
30.10.2020 13:19 Відповісти
Что, москалик,Шабунин не нравится иди к путлеру,провокатор!!!
показати весь коментар
30.10.2020 13:42 Відповісти
Зачем нам вообще нужен конституционный суд, если у нас нет конституции (которой хотя бы подчинялись чинуши из гос. аппарата)?
показати весь коментар
30.10.2020 13:18 Відповісти
По тому как Вы сформулировали свою мысль, чувствуется Ваше происхождение. "Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин - Цензор.НЕТ 1197
показати весь коментар
30.10.2020 13:21 Відповісти
Все верно, я из этой реальности, а не из фантазий. Никто из гос. аппарата, наверное, этого не знает, но у нас Украина - это социальное и правовое государство с единым гражданством, верховенством права, эффективным и доступным для всех граждан медицинским обслуживанием и т.д. и т.п.
показати весь коментар
30.10.2020 18:15 Відповісти
Что важнее - интересы государства или интересы общества.
Если первое - нельзя нарушать законы, даже дебильные.
Если второе - можно и нужно!
показати весь коментар
30.10.2020 13:18 Відповісти
А какие интересы общества?
показати весь коментар
30.10.2020 13:21 Відповісти
выше интересов государства
показати весь коментар
30.10.2020 13:23 Відповісти
Так какие же. Давай детка, расскажи мне чего хочет общество.
показати весь коментар
30.10.2020 13:24 Відповісти
почитай Хельсенский документ по правам человека.
показати весь коментар
30.10.2020 13:28 Відповісти
"Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин - Цензор.НЕТ 3080 ??? Там прямо написано чего хочет общество?
показати весь коментар
30.10.2020 13:32 Відповісти
Нет мне действительно стала интересна эта мысль! По Вашему мнению чаяния общества закреплены в документе который создали и подписали главы государств и правительств? "Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин - Цензор.НЕТ 6694
Т.е общество выше государства и государство прямо так с этим и согласилось? Ахаха! Вы тоже только с митинга пришли?
показати весь коментар
30.10.2020 13:36 Відповісти
Гнать этих питоров с КС всех! И немедленно!!! Да, это не предусмотрено Конституцией Украины, но, какой выход именно сейчас...? х. з..
показати весь коментар
30.10.2020 13:19 Відповісти
Шабунин часом не прокацапской идиот?
показати весь коментар
30.10.2020 13:19 Відповісти
Это ты,москалик,прокацапский
показати весь коментар
30.10.2020 13:44 Відповісти
Нет. Уважаемый Гражданин Украины.
показати весь коментар
30.10.2020 13:54 Відповісти
судейская каста неприкасаемых главный саботажник прозападных реформ и преобразований в Украине. им хорошо жылось при кучме и овоще, когда можно было абсолютно беспрепятсвенно и не опасаясь брать взятки, правильно обслуживая власть и олигархат. антикоррупционные преобразвания, даже такие незначительные как сейчас в Украине им как кость в горле
показати весь коментар
30.10.2020 13:20 Відповісти
Порохоботы накинулись уже на Шабунина
показати весь коментар
30.10.2020 13:21 Відповісти
Мы его никогда не любили.
показати весь коментар
30.10.2020 13:21 Відповісти
За Тупицького топите?!
показати весь коментар
30.10.2020 13:23 Відповісти
Против олигархов.
показати весь коментар
30.10.2020 13:24 Відповісти
против Поршенко?
показати весь коментар
30.10.2020 13:24 Відповісти
Или не знаете за умных или красивых и будете стоять и смотреть как страна все дальше катиться в прорву? Может стоит выбрать позицию? Что Порох говорит? Молчит выжидает?
показати весь коментар
30.10.2020 13:24 Відповісти
А ты искал шмаркля что Порох говорил или просто перднул в лужу как обычно?
показати весь коментар
30.10.2020 13:37 Відповісти
А ту чего,ты не порохобот,ты москалик!!!
показати весь коментар
30.10.2020 13:40 Відповісти
Что работаешь на воров,только воры не любят Шабунина!!!
показати весь коментар
30.10.2020 13:45 Відповісти
Для начала Шабунин левак, который против построения государства. Одного этого достаточно, чтобы порохоботы которые за процветающее украинское государство были против него.
показати весь коментар
30.10.2020 13:47 Відповісти
Правильно зачем зебизянам верховенство права, захотели приняли решение суда, захотели писулькой отменили. Вы реально шмаркли думаете что с нами кто то с цивилизованных стран захочет иметь дело после такого?
показати весь коментар
30.10.2020 13:40 Відповісти
Шлабунін не має морального права щось вякати. Він свою справу зробив, коли топив за "зелену" владу. На смітник, без нього розберемося.Він не єврооптиміст, віє є московський поросячий хвіст.
показати весь коментар
30.10.2020 13:57 Відповісти
Потрібно формулювання у заявах більш зважено вибирати, бо деякі лояльні до колишньої влади Януковича "ЗМІ" + РФ уже напишуть, що Шабунін визнав неконституційним захоплення влади в Україні у 2014 році.
показати весь коментар
30.10.2020 13:21 Відповісти
НАДО УВИДЕТЬ ЗАКРЫТЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЭТИХ СУДЕЙ КС, которые решили повершить переворот в Украине

Конституционный суд уже составляет угрозу национальной безопасности Украине
"Вот участники беспредельного решения по антикоррупционной реформе. Голосовали "за" 11 судей:

- Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии "Свобода")

- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)

- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)

- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)

- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)

- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)

- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).

- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)

- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")

- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)

- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность),
показати весь коментар
30.10.2020 13:21 Відповісти
Только не стоит постить СерЛеща, который привязывает Порошенко даже к тем, хто проходил мимо. А Зелиных ставленников не видит в упор.
показати весь коментар
30.10.2020 13:55 Відповісти
А вот назвать имена тех, кто НЕ голосовал против декларирования СерЛещ забыл, потому что они действительно имеют отношение к ПП.

Центр Протидії Корупції
17 год ·

Заради справедливості, ось четверо суддів КС, які НЕ підтримали вбивство електронного декларування всіх посадовців:

Сергій Головатий, призначений Порошенком в лютому 2018 року. Колишній нардеп і член Венеційської комісії. Голосував проти попри конфлікт інтересів: НАЗК виявило у його декларації недостовірні відомості.

Василь Лемак (праворуч вгорі). Призначений Порошенком у лютому 2018 року. Колишній професор Ужгородського національного університету.

Олег Первомайський. Призначений Верховною Радою у вересні 2018 року (квота Народного Фронту). Колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.

Віктор Колісник (праворуч знизу). Призначений Порошенком в січні 2016 року.
Експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого.
показати весь коментар
30.10.2020 14:04 Відповісти
В законе есть недостатки?
Выносите завтра новый закон.
И нехрен там разным пуйлососам шибуниным киздеть
показати весь коментар
30.10.2020 13:26 Відповісти
Оппозиция раскритиковала решение Зеленского по КС: Это попытка узурпировать власть

Страна должна знать своих героев.
показати весь коментар
30.10.2020 13:26 Відповісти
А что тебе конкретно не нравится Зебизяна в заявлении или тебе пох на Конституцию? Хочешь как у твоих лаптеногих братишек?
показати весь коментар
30.10.2020 13:41 Відповісти
"Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин - Цензор.НЕТ 6076
показати весь коментар
30.10.2020 13:29 Відповісти
Не все так просто!При формировании нового КС 1/3будет от Зе,1/3 от Рады где опять же большинство от Зе и 1/3от Верховного суда,то есть это будет суд полностью подконтрольный Зе и естественно он признает продажу земли соответствующей КУ?)А Шабунин и К грантоеды, просто кормящиеся на фальшивых антикорупционных органах!Просто надо внести некоторые уточнения в Законы а не в очередной раз заниматься антикоституционным зеленым беспределом!!!
показати весь коментар
30.10.2020 13:42 Відповісти
поинтересуйтесь у шабунина а то я там в бане - а он порешал уже с Западом неконституционній разгон ксу ? Ведь он топит за єтот законопроєкт ***********
показати весь коментар
30.10.2020 13:45 Відповісти
ШАБУНИН МОЛОДЕЦ!!!!
показати весь коментар
30.10.2020 13:47 Відповісти
"Якщо цей КСУ не розігнати, до обрання нового навіть не дійде", - Шабунін - Цензор.НЕТ 8116
показати весь коментар
30.10.2020 13:49 Відповісти
Таке враження, що Шабуніну хтось платить, щоб він пропихував недосконалі закони, а часом і відверто протиправні, які потім різні ОПЗЖ, "За Майбах!" будуть скасовувати через суди.
І вся боротьба з корупцією накривалась мідним тазом.
показати весь коментар
30.10.2020 13:53 Відповісти
Бот Савчука 25%@ihor108 2 ч

На "зеленому" спектаклі разом з Парасюком, Шабунєй, Єгоркой Зіміним - Деморда та Притула. І головне агент Казбек- Портнов одобряє)
показати весь коментар
30.10.2020 13:55 Відповісти
Шабунька,уже созвонился с соросом вопрос утряс?Дали добро из-за океана?
показати весь коментар
30.10.2020 13:56 Відповісти
Потрібно не тільки змінювати цей "Коррупціний суд" над Україною, але й відмінити всі його протизаконні рішення. Зробити це в елементі можна через ст.5 Конституції України - оголошенням референдуму про довіру до судової системи України загалом, і КС окремо, з року/часу на вибір. Щоб не втрачати зайвий раз гроші в тому ж самому всенародному референдумі мають бути такі самі питання стосовно прокуратури та МВС (тільки з додатковим питанням про відміну строку давності за їх злочини)
показати весь коментар
30.10.2020 13:58 Відповісти
Заговорюють зуби народу. Я все більше переконуюсь, що це справа рук Зелі.
Ніякого розпуску, тільки повна ліквідація КСУ!
показати весь коментар
30.10.2020 14:12 Відповісти
А если етот КС просто напалмом выжечь?
показати весь коментар
30.10.2020 14:29 Відповісти
Ну тогда могут сжечь и офис президента.
показати весь коментар
06.01.2021 07:21 Відповісти
почему нельзя ликвидировать сам суд конституционным большинством исключив соответствующий раздел в конституции?
показати весь коментар
30.10.2020 14:41 Відповісти
100%
показати весь коментар
30.10.2020 14:58 Відповісти
Починай Шабунін розганяти. Чи ти чекаєш, що вийдуть ветерани АТО, а ти потім будеш знову європейські грошенята витрачати не на реформи, а на себе і підспівувати шіхраям?
показати весь коментар
30.10.2020 15:11 Відповісти
Щось Шабунін киздить. Ніякого відсторонення Януковіча не було. Вн просто втік в Росію. Юлю звільнили без проблем, а Пєцю обрали на загальноукраїнських виборах через пів року. Шабунін грає на дуді росіян, що в Україні в 2014му відбувсь держзаколот. А ніякого заколоту не було. Люди просто самоорганізувались і відновили зруйновану і покинуту дамбасами вертикаль влади.
показати весь коментар
30.10.2020 15:46 Відповісти
я лічно не ходжу на акції про які трубить шабунін, лещ, наєм, парасюк, семенченко. Вони для мене архітоксичні. Якщо вони до чогось призивають, значить вийде якась херня. Вони можуть приходити до інших на акції, але тихенько і не відсвічувати.
показати весь коментар
30.10.2020 18:46 Відповісти
Тут рішення просте. Знизити зарплати суддям КС у два рази, а наступного місяця ще у два рази. і тд, поки вони самі не підуть з таких зарплат. Друге - просто не виплачувати ту ж зарплату пів року, а що, шахтарі у нас можуть чекати, а судді ні? Перенаправити усі кошти зарплат КС на виплати заборгованості шахтарям і іншим, а суддям сказати, чекайте... немає грошей... Мені здається, це найпростіше рішення. Якщо влада захоче, то може ще зробити. З шахтарями ж може...
показати весь коментар
08.12.2020 15:05 Відповісти
 
 