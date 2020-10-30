Зеленський уже говорив із Тупицьким: усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, - Мендель
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Президент України Володимир Зеленський уже говорив із головою Конституційного Суду України Олександром Тупицьким після прийняття КС резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, а всі наступні рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, зазначає прессекретар президента Юлія Мендель.
"Президент уже говорив із головою Конституційного Суду після прийняття одіозного рішення КС, яке має загрози для національної безпеки. Всі важливі питання обговорювалися, і рішення, ініційовані Президентом та підтримані РНБО і Кабінетом Міністрів, приймалися з урахуванням переговорів із суддею Тупицьким", - сказала вона в "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар30.10.2020 13:21
+16 Scorpman Y
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+13 Dmitiry Vizhutkin
показати весь коментар30.10.2020 13:21
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кто из них брешет? точнее - что за лохи брехливые. и тупицкий и зеленский
То чего этот потерпевший концерты тут устраивает невиноватого ?
то-то, это тебе не уем на рояле игратью.
Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий
так кто врет или оба цирк квартальный