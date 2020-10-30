УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11314 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
9 008 29
Зеленський (17456) КС (1154) Тупицький (227) Мендель (228)

Зеленський уже говорив із Тупицьким: усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, - Мендель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський уже говорив із Тупицьким: усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський уже говорив із головою Конституційного Суду України Олександром Тупицьким після прийняття КС резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, а всі наступні рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, зазначає прессекретар президента Юлія Мендель.

"Президент уже говорив із головою Конституційного Суду після прийняття одіозного рішення КС, яке має загрози для національної безпеки. Всі важливі питання обговорювалися, і рішення, ініційовані Президентом та підтримані РНБО і Кабінетом Міністрів, приймалися з урахуванням переговорів із суддею Тупицьким", - сказала вона в "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
)))))))))))))))))))))гребаный цирк
показати весь коментар
30.10.2020 13:21
+16
Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий

кто из них брешет? точнее - что за лохи брехливые. и тупицкий и зеленский
показати весь коментар
30.10.2020 13:21
+13
Да с Тупарем уже должны нужные люди в подвале разговаривать
показати весь коментар
30.10.2020 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
)))))))))))))))))))))гребаный цирк
показати весь коментар
30.10.2020 13:21 Відповісти
Да с Тупарем уже должны нужные люди в подвале разговаривать
показати весь коментар
30.10.2020 13:21 Відповісти
Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий

кто из них брешет? точнее - что за лохи брехливые. и тупицкий и зеленский
показати весь коментар
30.10.2020 13:21 Відповісти
мендель, как всегда...гавкнула невпопад ))))))
показати весь коментар
30.10.2020 13:22 Відповісти
похоже, она оттягивает время, чтобы владимир успел подготовиться к разговору с главой КС на равных, как юрист с юристом
показати весь коментар
30.10.2020 13:33 Відповісти
боюсь...на это уйдет не один день и не два дубля ))))
показати весь коментар
30.10.2020 13:35 Відповісти
Не политика,а тайны Мадридского двора. Все по за углами договариваются и переговариваются.
показати весь коментар
30.10.2020 13:22 Відповісти
Без царя никакие важные решения в этой стране не принимаются. Попробовали, не прокатило. Теперь боярин Тупицкий - козёл отпущения. Зеленский уже разговаривал с Тупицким: все решения были приняты с учетом этих переговоров, - Мендель - Цензор.НЕТ 4775
показати весь коментар
30.10.2020 13:24 Відповісти
кс коллективом голосует...4 отступника
показати весь коментар
30.10.2020 13:35 Відповісти
судейская каста неприкасаемых главный саботажник прозападных реформ и преобразований в Украине. им хорошо жылось при кучме и овоще, когда можно было абсолютно беспрепятсвенно и не опасаясь брать взятки, правильно обслуживая власть и олигархат. антикоррупционные преобразвания, даже такие незначительные как сейчас в Украине им как кость в горле
показати весь коментар
30.10.2020 13:24 Відповісти
Ана, вот как ...
То чего этот потерпевший концерты тут устраивает невиноватого ?
показати весь коментар
30.10.2020 13:24 Відповісти
Лично я доверяю тупицкому креатуре януковича и квоте в КС бывшего министра финансов времен януковича п.р.порошенка!Чесней судей Украина не знала!
показати весь коментар
30.10.2020 13:26 Відповісти
ооо, *****-мендель вылезла на сцену
показати весь коментар
30.10.2020 13:26 Відповісти
Мендель всплыло и что-то булькнуло.
показати весь коментар
30.10.2020 13:28 Відповісти
шо, зеля, страшно было со спикером мафии встречаться?
то-то, это тебе не уем на рояле игратью.
показати весь коментар
30.10.2020 13:29 Відповісти
Дивно! А Тупіцкій Зєлєнского не помітив!цікаво, хто перед Зєлєнскім грав роль Тупіцкого?
показати весь коментар
30.10.2020 13:29 Відповісти
Зе тупо ввергает страну в абсолютный хаос... этой стране пиз..ц
показати весь коментар
30.10.2020 13:30 Відповісти
мафія держави котрою заправляе суди вовктупицький не потоне тому що все покрие влада котра також приклалася до розвалу України вони ведуть державу в безодню
показати весь коментар
30.10.2020 13:31 Відповісти
А внизу статья

Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий
так кто врет или оба цирк квартальный
показати весь коментар
30.10.2020 13:34 Відповісти
Нужно было Тупаря сразу арестовать.
показати весь коментар
30.10.2020 13:41 Відповісти
Зеленський уже говорив із Тупицьким: усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, - Мендель - Цензор.НЕТ 2307
показати весь коментар
30.10.2020 13:44 Відповісти
фото какао-бота.
показати весь коментар
30.10.2020 21:36 Відповісти
А якже незалежна судова влада? Де крики про зраду? Чи тільки на Порошенко гнати мастаки?
показати весь коментар
30.10.2020 13:59 Відповісти
У Зеленского уникальный шанс подрости в глазах народа. Или же окончательно упасть.
показати весь коментар
30.10.2020 14:00 Відповісти
Зє-вьісєрьі бессмєртньі!
показати весь коментар
30.10.2020 14:09 Відповісти
Ну-ну, вот уже и переговоры с "судьёй". Таким образом ********** дает понять, что власти у него нет. "Вся власть судьям. Да здарствует, товарищи. Урааа!!!"
показати весь коментар
30.10.2020 14:35 Відповісти
Зе, ты за абвинял Порошенко в дагаворняках, а сам чо делаешь? Я больше за тибя ни прагаласую! Ты нас абманул! Зеленський уже говорив із Тупицьким: усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, - Мендель - Цензор.НЕТ 7332
показати весь коментар
30.10.2020 14:51 Відповісти
Правду говорит, они обговаривали чей-то зеказ
показати весь коментар
30.10.2020 17:18 Відповісти
Все розіграно, як по нотах. Вміють зелені.
показати весь коментар
30.10.2020 17:59 Відповісти
 
 