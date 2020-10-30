Арестович про загострення на Донбасі: Не можна сказати, що режим тиші порушено. Поки що це "окремі порушення, які призвели до тяжких наслідків"
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Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Олексій Арестович заявив, що ескалація, яка відбулася в зоні проведення ООС на Донбасі, це "окремі порушення, які призвели до трагічних наслідків".
Про це він заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Не можна сказати, що режим тиші порушено. Поки статус того, що сталося, такий: окремі порушення, які, на жаль, призвели до тяжких наслідків. Українська делегація в ТКГ вже запропонувала терміново зібратися підгрупі з питань безпеки, і ми чекаємо відповіді від російських партнерів і ОБСЄ", - зазначив Арестович.
Арестович висловив надію, що подія залишиться "поодиноким порушенням".
"Ми налаштовані рішуче розмовляти з російською стороною і залучати допомогу партнерів, щоб не допустити подальшої ескалації і повернутися до всебічного припинення вогню і виконання домовленостей", - сказав радник української делегації в ТКГ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація в зоні ООС загострилася: двоє воїнів загинули, двоє - поранені, найманці РФ ведуть прицільні обстріли.
Будь ласка, зачекайте...
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!