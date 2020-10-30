УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17600 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
7 489 115
Донбас (21733) Арестович Олексій (372)

Арестович про загострення на Донбасі: Не можна сказати, що режим тиші порушено. Поки що це "окремі порушення, які призвели до тяжких наслідків"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арестович про загострення на Донбасі: Не можна сказати, що режим тиші порушено. Поки що це

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Олексій Арестович заявив, що ескалація, яка відбулася в зоні проведення ООС на Донбасі, це "окремі порушення, які призвели до трагічних наслідків".

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що режим тиші порушено. Поки статус того, що сталося, такий: окремі порушення, які, на жаль, призвели до тяжких наслідків. Українська делегація в ТКГ вже запропонувала терміново зібратися підгрупі з питань безпеки, і ми чекаємо відповіді від російських партнерів і ОБСЄ", - зазначив Арестович.

Арестович висловив надію, що подія залишиться "поодиноким порушенням".

Також читайте: Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

"Ми налаштовані рішуче розмовляти з російською стороною і залучати допомогу партнерів, щоб не допустити подальшої ескалації і повернутися до всебічного припинення вогню і виконання домовленостей", - сказав радник української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація в зоні ООС загострилася: двоє воїнів загинули, двоє - поранені, найманці РФ ведуть прицільні обстріли.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+62
2 убитых и 2 раненых для шмарклей это не серьёзные последствия так пол мелочам.
показати весь коментар
30.10.2020 13:50
+49
гарно почав про кацапських партнерів! до Фокіна не пора ?
показати весь коментар
30.10.2020 13:50
+44
І цей спікер засмердівся. Несіть нового.
показати весь коментар
30.10.2020 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Задобрить путлера? Да что за чушь?! Именно путлеру оно служит.
показати весь коментар
30.10.2020 18:44 Відповісти
Просте запитання до дуже нешанованого дятлодебілоїда арестовіча. Скільки порушень ти нарахував від старту так званого режиму тиші і чого я маю читати твій висер чого не чутно твого клоуна. І якщо довбанути тебе по макітрі і ти здохнеш та написати Не можна сказати, що він здох. Поки статус того, що сталося, це: окремі непорузуміння, які, на жаль, призвели до тяжких наслідків.
показати весь коментар
30.10.2020 16:07 Відповісти
ужас, ну и падло...
показати весь коментар
30.10.2020 16:08 Відповісти
Ви, мабуть, ніколи не були на фронті. Саме таких там і не треба
показати весь коментар
30.10.2020 16:56 Відповісти
Ну если отдельное нарушение,то тогда ответь Арестович, сколько орков положили наши в ответ в рамках отдельного нарушения?
показати весь коментар
30.10.2020 17:16 Відповісти
Що арестович подонок, я зрозуміла давно.
показати весь коментар
30.10.2020 17:54 Відповісти
А Арестович не хоче своїх дітей на нуль ? А потім звідти до дому в гробах? Ні? Чому? Хрен з ними... це ж нічого... просто маленько погралися сепари... Ну то і що, дружина ще нарожає!
показати весь коментар
30.10.2020 18:11 Відповісти
Очередной гандон, консерва и словоблуд. Так нарушено перемирие или нет? Сколько нужно обстрелов и погибших, что бы считалось нарушением? Ненавижу сволочей в овечьих шкурах...
показати весь коментар
30.10.2020 18:18 Відповісти
Да кто бы сомневался что зеленые ублюдки поменяют одну вату на другую. Девочка-конфетка арестович не для того раскручивался кацапами чтобы потом он работал против них.
показати весь коментар
30.10.2020 18:37 Відповісти
Мама твоя, падла, отдельные нарушения сделала, которые привели к тяжким последствиям..
показати весь коментар
30.10.2020 19:15 Відповісти
А це ЯК :"Нельзя сказать ,что нарушено, есть только атдельниє пострелушкі", а тобі тотальний наступ потрібен?
показати весь коментар
30.10.2020 19:31 Відповісти
Очевидно,что алексей не совсем адекватно понимает свою роль в этом органе. Он уверяет,что влияет на принятие решений. Но скорее всего назначен собирателем шишек. Когда совсем протухнет,выкинут как использованный презерватив.
показати весь коментар
30.10.2020 20:14 Відповісти
Погибли два украинских солдата героя. Обстрелы каждый день. По ТВ олигархов, по договорённости с АП "ирмаки и сивохи" не слова за обстрелы.
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!
показати весь коментар
30.10.2020 20:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 