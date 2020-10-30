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КС (1154) НАЗК (1167) Тупицький (227)

Розігнана НАЗК ситуація, що все зупинилося, не відповідає дійсності: КС ще не ухвалив усіх рішень щодо е-декларування, - Тупицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розігнана НАЗК ситуація, що все зупинилося, не відповідає дійсності: КС ще не ухвалив усіх рішень щодо е-декларування, - Тупицький

Велика частина конституційного подання про невідповідність Конституції антикорупційному законодавству ще не розглянута, заявив голова Конституційного суду України (КС) Олександр Тупицький.

"Розігнана НАЗК ситуація про те, що тепер усе зупинилося, і вони не можуть робити перевірки, і державні службовці не призначатимуться, і все пропало з боротьбою - абсолютно ні. У цій справі дуже великий блок боротьби з корупцією, проблемні питання, які поставили народні обранці, виділені в окреме провадження. Суд щодо нього рішення ще не приймав. Якби суд був заангажований, упереджений, що заважало цими ж голосами проголосувати і задовольнити всі подання? Давайте тверезо дивитися на ці питання", - сказав Тупицький в п'ятницю на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не турборежим. Це частина, яка була очевидною для певної кількості суддів", - сказав Тупицький.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+14
Моли бога, але тобі все одно тризда.
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30.10.2020 13:54
+9
Тупицкий, не усугубляй. Беги в Крым пока есть время. Переодевайся в Арестовича или Лысого и беги!
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30.10.2020 13:58
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Моли бога, але тобі все одно тризда.
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30.10.2020 13:54 Відповісти
идет на попятную... Разогнанная НАПК ситуация, что все остановилось, не соответствует действительности: КС еще не принял все решения по е-декларированию, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 6440
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30.10.2020 13:55 Відповісти
Помнит как заднюю включать.
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30.10.2020 13:55 Відповісти
Сейчас он и на допрос пойдет, только медленно.
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30.10.2020 13:56 Відповісти
Но серверы с декларациями уже требуют отключить и данные стереть.
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30.10.2020 13:57 Відповісти
Ты чего ? -Я ничего. А ты чего ?- И я ничего. И разошлись.
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30.10.2020 13:58 Відповісти
Тупицкий, не усугубляй. Беги в Крым пока есть время. Переодевайся в Арестовича или Лысого и беги!
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30.10.2020 13:58 Відповісти
Тупая и жадная ****. Оно купило землю в оккупированому Крыме, а по их закону это может сделать только гражданин России, как, к примеру Зеленский.
"Вешать, непГеменно вещать" говаривал в таком случае товарисчь В.И. Ульянов- чЛенин.
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30.10.2020 13:59 Відповісти
Как к отцу народа обращаешься, смерд!
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30.10.2020 14:08 Відповісти
Не смерд. Гойда. Скорее Гайдамак.
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30.10.2020 15:34 Відповісти
Нам и меньшей части хватило,чтоб понять, что этот КС и особенно его голова вне Конституции и вне закона. политически заангажированные и некомпетентные "судьи" не имею права представлять этот орган - ВОН!!!
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30.10.2020 14:01 Відповісти
О як анал рипить у цієї свиняки!!! Трясеться скотина за корито!!!
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30.10.2020 14:02 Відповісти
Не дай бог їм дозволить дальше приймати рішення. Ворог, що напав повинен або капітулювати (подати у відставку) або знищений. інакше вони знищать Україну
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30.10.2020 14:06 Відповісти
Оно еще решения не приняло А мы уже приняли - НА ВИСЕЛИЦУ этот зброд в мантиях
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30.10.2020 14:07 Відповісти
КС еще не принял все решения по корупции и воровству. Вот когда мы все решения примем на свободе останутся только воры а всех остальных в трудовые лагеря.Не могут жить по-понятиям-пусть пашут, - Тупицкий
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30.10.2020 14:10 Відповісти
Що ж буде, коли ви все приймете, якщо вже першого рішення вистачило для початку такого хаосу?
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30.10.2020 14:15 Відповісти
Досить гниди, вже наприймались - вся країна на вухах, а йому ще не все .Тікай, поки для тебе і твоїх друзяк народ в хаотичних пошуках підходящої гілляки
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30.10.2020 14:26 Відповісти
создающий хаос в стране глава КС враг Украины и ее народа больше ,как мацковский окупат на службе у которого эта рашистская гнида
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30.10.2020 14:26 Відповісти
КС ще не ухвалив усіх рішень щодо е-декларування, - Тупицький


гнида ще й погрожує
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30.10.2020 14:30 Відповісти
забоявся шин під огорожою. Нічо, в наступний раз шини будуть під вікнами. Але, якщо шини занесуть в кабінет - тікай в Крим.
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30.10.2020 14:54 Відповісти
Починають всі викручуватися і брехати тупому притупому наріду. А в дійсності призупинили все. Це стільки коштує сотка землі в Криму від ФСБ. А у декого там ціла квартира, чи будинок?
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30.10.2020 15:07 Відповісти
Фамилия тупой,место рож.-донецк!Кому что не понятно.Но это наша земля,что они делают на нашей территории?В 2014 они все орали и не пускали армию,и до сих пор орут и ненавидят! Надо всех уркаганов"олигархи",х.ры в платьях"судьи" отправить домой.Пусть делают там формулу Штайнмаера и подают в евро.суд.рашу мы не можем одолеть,но армию урок(ахметовских)в силе. Мальчик-с пальчик создал ситуацию,а теперь весь мир должен разгребать.
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30.10.2020 15:34 Відповісти
Ниачем) Под дурачков. Никуя зебоба не сделает. У него ноль влияния в стране, он ЗЕро. Его окружение то понимает.
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30.10.2020 15:52 Відповісти
Не сайт, а сборище орущих идиотов.
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30.10.2020 17:18 Відповісти
Не то що здравомьіслящєє зік112, правда?)))
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01.11.2020 09:25 Відповісти
Нічого не можу відповісти, бо 112 не дивлюсь. А взагалі то я не про новини сайту, а про дописувачів.
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01.11.2020 11:48 Відповісти
Этих гадов будут контролировать другие гады .Вот,что хочет вся судейская гадость .
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30.10.2020 18:28 Відповісти
Тобто вони ще і погрожують?
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31.10.2020 11:27 Відповісти
 
 