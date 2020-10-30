Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький заявляє, що не має наміру йти у відставку за чиєюсь вимогою, але зараз не знає про те, щоб хтось такі вимоги висував.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вимоги, щоб я подав у відставку, я не чув ... Йдеться про зміну всього складу суду ... Якщо буде такий ультиматум (написати заяву про відставку. - Ред.) - ми обговоримо ... На вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, не збираюся цього робити", - сказав Тупицький на пресконференції в п'ятницю в Києві.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
КСУ у вашому складі втратив свою легітимність.
Але тоді, чомусь, суд був хороший
Joker_3rd_attempt@Joker__UA
Почитав Ар'єва, вимальовується картинка.
додам
1. риги роблять подання в КСУ.
2. КСУ задовольняє.
3. гідрант хоче побороти це все законом.
4. Риги збираються ПІДТРИМАТИ цей закон, який розганяє суддів, які підтримали ЇХНЄ ж подання.
5. Шабунька (і параша) бере участь в перфомансах.
питання:
1. НАфіга ригам голосувати проти КС, який підтримав подання цих же ригів.
2. Хто керує шабунькою (і парашою з зіміним) якщо вони по суті за весь час вийшли на першу акцію, і так співпало що діють заодно з ригами.
3. Головне...
НАФІГА риги мутять весь цей двіж, якщо КС виносить і так потрібні їм абсурдні рішення. Хіба що справа в тих 4х, бо (я не знаю) є якісь питання, які КС має приймати ОДНОГОЛОСНО... і ці 4 їх категорично не влаштовують... чи є якісь питання (дуже специфічні), які КС має прийняти одноголосно? або майже одноголосно?
ну і як висновок... я б не йшов на той грантомайдан.... бо може бути подстава у вигляді зливу його (точно зіллють), а учасників (не кукловодів) посадять.... (вже це можливо)
іще висновок... після цього ЄС вже точно не дасть грошей, ні в якому вигляді... яких немає... і боюсь, що гідрант побіжить просити до *****...
Joker_3rd_attempt@Joker__UA 3 ч
тут більш вірю в те, що готують пастку для зе, як повного неадеквата... бо він законом намагається перейти Конституцію.
можливо, дєрмак на старті на помазання ...
ІМХО: В 1-3 епізодах Зоряних Війн механізм посилення влади "канцлера" до "імператора" розжований детально. Дивись, думай, шукай відповіді на свої питання.
а тем временем, ситуация переходит в иное качество: как еще можно унизить Бубочку?!
и на законы никто смотреть не будет, как не смотрели в 14-м
эта жирная свинья не поняла, что происходит
первый раз он дебильнул, когда взялся вынести такое решение за деньги
ну а второй раз - когда вот сейчас быкует
Що, шляхи втечі? То починайте зараз бо не встигнете. І тоді обговорювати будете колір мила та мотузки.
Так надёжнее
ну не будет тупицкого будет еще какой неумницкий - от тут точно нема разницы.
клована на хм - потом разговор...
с етой зеленой шоблой непианисту говорить не о чем.
Вы точно там все дебилы - об отставке не может быть и речи!"