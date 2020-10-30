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КС (1154) відставка (1203) Тупицький (227)

Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо

Глава Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький заявляє, що не має наміру йти у відставку за чиєюсь вимогою, але зараз не знає про те, щоб хтось такі вимоги висував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вимоги, щоб я подав у відставку, я не чув ... Йдеться про зміну всього складу суду ... Якщо буде такий ультиматум (написати заяву про відставку. - Ред.) - ми обговоримо ... На вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, не збираюся цього робити", - сказав Тупицький на пресконференції в п'ятницю в Києві.

Також дивіться: Я не піду на допит у ДБР, - глава КС. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Нє тупі, тупицький...
КСУ у вашому складі втратив свою легітимність.
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30.10.2020 14:10
+18
выйди и скажи это Народу Украины без охраны!
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30.10.2020 14:10
+18
яка відставка ? пожиттєво у шахту вугілля здешевлювати
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30.10.2020 14:11
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Нє тупі, тупицький...
КСУ у вашому складі втратив свою легітимність.
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30.10.2020 14:10 Відповісти
він її втратив ще коли підтримав розпуск ВР зюзею.
Але тоді, чомусь, суд був хороший Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 6205
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30.10.2020 14:19 Відповісти


Joker_3rd_attempt@Joker__UA





Почитав Ар'єва, вимальовується картинка.
додам
1. риги роблять подання в КСУ.
2. КСУ задовольняє.
3. гідрант хоче побороти це все законом.
4. Риги збираються ПІДТРИМАТИ цей закон, який розганяє суддів, які підтримали ЇХНЄ ж подання.
5. Шабунька (і параша) бере участь в перфомансах.

питання:
1. НАфіга ригам голосувати проти КС, який підтримав подання цих же ригів.
2. Хто керує шабунькою (і парашою з зіміним) якщо вони по суті за весь час вийшли на першу акцію, і так співпало що діють заодно з ригами.
3. Головне...
НАФІГА риги мутять весь цей двіж, якщо КС виносить і так потрібні їм абсурдні рішення. Хіба що справа в тих 4х, бо (я не знаю) є якісь питання, які КС має приймати ОДНОГОЛОСНО... і ці 4 їх категорично не влаштовують... чи є якісь питання (дуже специфічні), які КС має прийняти одноголосно? або майже одноголосно?

ну і як висновок... я б не йшов на той грантомайдан.... бо може бути подстава у вигляді зливу його (точно зіллють), а учасників (не кукловодів) посадять.... (вже це можливо)

іще висновок... після цього ЄС вже точно не дасть грошей, ні в якому вигляді... яких немає... і боюсь, що гідрант побіжить просити до *****...
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30.10.2020 14:22 Відповісти


Joker_3rd_attempt@Joker__UA 3 ч

тут більш вірю в те, що готують пастку для зе, як повного неадеквата... бо він законом намагається перейти Конституцію.
можливо, дєрмак на старті на помазання ...
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30.10.2020 14:23 Відповісти
Цугцванг і рейтинги. Зєлік всьо.
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30.10.2020 14:32 Відповісти
Чувак, ти таку дичину пишеш що складається враження ніби ти Зоряні Війни не дивився.
ІМХО: В 1-3 епізодах Зоряних Війн механізм посилення влади "канцлера" до "імператора" розжований детально. Дивись, думай, шукай відповіді на свої питання.
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30.10.2020 15:09 Відповісти
выйди и скажи это Народу Украины без охраны!
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30.10.2020 14:10 Відповісти
Наглеет.
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30.10.2020 14:11 Відповісти
подготовился
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30.10.2020 14:14 Відповісти
Тупит, точнее - шлангует
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30.10.2020 14:18 Відповісти
Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 8009 Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 588
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30.10.2020 14:19 Відповісти
яка відставка ? пожиттєво у шахту вугілля здешевлювати
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30.10.2020 14:11 Відповісти
Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 3325
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30.10.2020 14:15 Відповісти
кто еще сегодня не унижал Бубочку?!...
а тем временем, ситуация переходит в иное качество: как еще можно унизить Бубочку?!
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30.10.2020 14:11 Відповісти
"требование того или иного лица" - как он его?
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30.10.2020 14:18 Відповісти
Тупарь вообще страх потерял
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30.10.2020 14:11 Відповісти
хе-хе, вертел он все шапито, нет у них против него методов)))
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30.10.2020 14:11 Відповісти
есть, еще и как есть!
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30.10.2020 14:24 Відповісти
вынесут его нах
и на законы никто смотреть не будет, как не смотрели в 14-м

эта жирная свинья не поняла, что происходит
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30.10.2020 14:25 Відповісти
"На требование того или иного лица, дав присягу народу Украины, не собираюсь этого делать" Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 6425
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30.10.2020 14:12 Відповісти
Жирна тварь.
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30.10.2020 14:12 Відповісти
Народ Украины-нам тупицкий присягу дал. Радость-то какая.Урррра!!!
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30.10.2020 14:13 Відповісти
1,2 соточки отстоял в Крыму так что все пучком.
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30.10.2020 14:13 Відповісти
От же ж уперта 🐷
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30.10.2020 14:13 Відповісти
Аз єсмь бог!(Тупицький)
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30.10.2020 14:13 Відповісти
Ты явно давал присягу не народу Украины
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30.10.2020 14:14 Відповісти
"Я мненью вашему вращенье придавал..." - сообщил властям глава КС Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 4408
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30.10.2020 14:15 Відповісти
Какой ультиматум? Вы уволены. Спешите избежать тюрьмы - бегите в Бурятию!
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30.10.2020 14:16 Відповісти
Какая драма разыгрывается - прямо как индийский сериал, - для лохов.
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30.10.2020 14:19 Відповісти
мы обсудим... выйди на улицу и обсуди с народом Украины,которого продаешь в обятия рашиста и его подельников.
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30.10.2020 14:20 Відповісти
Какому ты народу присягу давало гнида ты кацапская?
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30.10.2020 14:22 Відповісти
Тупицкий на 99,9% имеет гражданство РФ. Так как известный факт, что недавно Тупицкий перерегистрировал в окупированном крыму свою недвижимость по росийскому законодательству. А как известно, только гражданам РФ ето возможно сделать на территории РФ. Так что крота Тупицкого нужно брать за жабры за гос. измену Родины. И вообще где СБУ, ето ихняя работа? СБУ вместе с Альфой труселя кружевные и тюли и торговцев отбирает на базарах?
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30.10.2020 14:33 Відповісти
Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 9559 Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 4302
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30.10.2020 14:22 Відповісти
вот зажравшийся дурак!

первый раз он дебильнул, когда взялся вынести такое решение за деньги
ну а второй раз - когда вот сейчас быкует
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30.10.2020 14:22 Відповісти
мы обсудим...
Що, шляхи втечі? То починайте зараз бо не встигнете. І тоді обговорювати будете колір мила та мотузки.
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30.10.2020 14:23 Відповісти
Ультиматума не будет Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 4894
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30.10.2020 14:23 Відповісти
Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо - Цензор.НЕТ 504

Так надёжнее
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30.10.2020 14:38 Відповісти
300 штук и уйти ? щас
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30.10.2020 14:26 Відповісти
судді не люди, і це вже без всяких сумнівів, тупицький тому прямий доказ, ці потвори таки дійсно вважають себе небожителями, в них навіть психіка здвинута, це просто киздець якийсь.
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30.10.2020 14:28 Відповісти
А Вовки та Аблов?! Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо - Цензор.НЕТ 3661
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30.10.2020 14:52 Відповісти
Я не понимаю: судьи, они - кто, граждане Украины, или что-то особенного?
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30.10.2020 14:33 Відповісти
значит гнать эту тварь надо - сраной метлой.
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30.10.2020 14:33 Відповісти
именно,- сраной. И по морде, по морде...
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30.10.2020 19:50 Відповісти
на гілляку,гниду
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30.10.2020 14:33 Відповісти
Краще лікування сумнівів - гілляка)))
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30.10.2020 14:35 Відповісти
Та ти вже давно,козел,повинен бути ув'язнений,а не "відставку".
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30.10.2020 14:41 Відповісти
Становись на лыжи,пока не поздно.
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30.10.2020 14:42 Відповісти
а хоть глаза друг другу повысасывайте никто и не оглянется на ету борьбу пауков в банке.....
ну не будет тупицкого будет еще какой неумницкий - от тут точно нема разницы.
клована на хм - потом разговор...
с етой зеленой шоблой непианисту говорить не о чем.
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30.10.2020 14:43 Відповісти
А ведь харчуется за счет других ничего не делая .а делает только вред
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30.10.2020 14:44 Відповісти
_На пользу. Себе любимому. А то что народу во вред, так ону на это похер! Оно перед народом никак не отвечает.
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30.10.2020 15:33 Відповісти
Тупицкий о возможной отставке: "В тёплом кресле уютного кабинета председателя Конституционного Суда так благостно и приятно прогревать жопу, что томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему организму. Какая, нахрен, отставка? Рехнулись, что ли? Чтобы я сам, своими руками свою же жопу вытряхнул из насиженного кресла да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие. А там, глядишь, недалёко и до вьюг злобно завывающих да морозов трескучих...
Вы точно там все дебилы - об отставке не может быть и речи!"
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30.10.2020 14:46 Відповісти
Отлично, шевалье! Жалую вам титул барона и конфискованное имение врага народа Тупня.

Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо - Цензор.НЕТ 9619
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30.10.2020 14:51 Відповісти
Допрыгается, что дюжие дядьки вытащат эту кацапскую гниду во двор и насадят на черенок совковой лопаты, как какого-то Муамара.
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30.10.2020 14:49 Відповісти
виселицу или гельотыну уже нужно вынести
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30.10.2020 14:52 Відповісти
кого задолбала политика переходим сюда; интернет*-магазин климатической техники интер-климат https://inter-klimat.com.ua/
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30.10.2020 14:55 Відповісти
По моему тупой обо......ся по полной, слишком много метушни.
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30.10.2020 14:57 Відповісти
Возомнил себя как Лукашенко? Так здесь "хороводы" под зданием КС долго водить не будут, народ может вернуть твою лицемерную "присягу" и не исключено, что с лихвой.
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30.10.2020 15:11 Відповісти
Бычара совсем охерел, *****! Во паскуда.. А? Ты понял?
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30.10.2020 15:31 Відповісти
Даже уволить нельзя. Хорошо они под себя законы придумали. Но есть еще народное увольнение через фонарный столб. Надеюсь он это осознает и добровольно уволится.
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30.10.2020 15:51 Відповісти
Свинота пригрілась у коритця !!!
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30.10.2020 17:09 Відповісти
Уволить(лишить полномочий) мало. Новых выберут из тех же гадов . Их надо всех с самого низа увольнять . И учить новых , но не под руководством киваловых ,портновых и прочих. Честность надо воспитывать с детства,а украинцы этого не делают .
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30.10.2020 18:25 Відповісти
Вивести на майдан та кожному по 50 пліток всипати, щоб другим наука була.
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30.10.2020 19:57 Відповісти
Конечно не собирается уходить. Хряка от корыта так просто не оторвёш. Именно поэтому Украина и самая бедная страна в Европе (у нас ведь самые жирные паразиты...
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03.11.2020 17:00 Відповісти
 
 