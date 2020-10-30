Експерти підрахували збитки українських аграріїв через зрив форвардних контрактів щодо зерна
Новини Цензор.НЕТ Економіка
На зерновому ринку України склалася тривожна ситуація. Зрив вітчизняними виробниками форвардних контрактів матиме довгострокові негативні наслідки для українських аграріїв.
Про це попереджають експерти й учасники ринку.
Як відомо, українські аграрії часто працюють за форвардними контрактами - отримують наперед за обумовленою ціною оплату за продукцію (у вигляді грошей, насіння, добрив тощо). Однак сьогодні частина недобросовісних виробників і постачальників зерна, маніпулюючи неврожаєм, намагається зірвати виконання взятих на себе зобов'язань по форварду.
Якщо ця тенденція набуде масового характеру, Україна може потрапити в список недобросовісних постачальників зернових, що позначиться на всьому АПК.
Сьогодні мультинаціональні компанії-трейдери працюють з маржею 1-3 $/т, в разі дефолтів в подальшому вони будуть закладати в ціну ризики невиконання контрактів українськими постачальниками. Маржа зросте до $8-10. У перерахунку на обсяг експорту сума становитиме близько $420 млн на рік. Саме стільки щорічно будуть недоотримувати наші аграрії, якщо Україна підірве довіру міжнародних трейдерів. У свою чергу це призведе до недофінансування галузі та падіння виробництва зерна в майбутньому.
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Демпингуют?
Или такая высокая себестоимость, что пора сворачивать выращивание?