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Експерти підрахували збитки українських аграріїв через зрив форвардних контрактів щодо зерна

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Експерти підрахували збитки українських аграріїв через зрив форвардних контрактів щодо зерна

На зерновому ринку України склалася тривожна ситуація. Зрив вітчизняними виробниками форвардних контрактів матиме довгострокові негативні наслідки для українських аграріїв.

Про це попереджають експерти й учасники ринку.

Як відомо, українські аграрії часто працюють за форвардними контрактами - отримують наперед за обумовленою ціною оплату за продукцію (у вигляді грошей, насіння, добрив тощо). Однак сьогодні частина недобросовісних виробників і постачальників зерна, маніпулюючи неврожаєм, намагається зірвати виконання взятих на себе зобов'язань по форварду.

Якщо ця тенденція набуде масового характеру, Україна може потрапити в список недобросовісних постачальників зернових, що позначиться на всьому АПК.

Сьогодні мультинаціональні компанії-трейдери працюють з маржею 1-3 $/т, в разі дефолтів в подальшому вони будуть закладати в ціну ризики невиконання контрактів українськими постачальниками. Маржа зросте до $8-10. У перерахунку на обсяг експорту сума становитиме  близько $420 млн на рік. Саме стільки щорічно будуть недоотримувати наші аграрії, якщо Україна підірве довіру міжнародних трейдерів. У свою чергу це призведе до недофінансування галузі та падіння виробництва зерна в майбутньому.

Автор: Анастасія Потіха
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какие в жопк международные трейдеры? местные барыги узурпировали рынок зерновых и тупо ипут крестьян как захотят
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30.10.2020 14:20 Відповісти
А эксперты не думают, что крестьянам нужно сеять и обрабатывать в этом и следующем году? Покупать у них пшеницу по цене прошлого года вам хоцца, а продавать крестьянам соляру и семена по цене прошлого года - не хоцца))) маладцы твари
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30.10.2020 14:23 Відповісти
Эксперты подсчитали убытки / А было время.Иван Петрович Сидоров в 2015-2017 гг. вёл тему Что изменилось за неделю к лучшему, пример: 27.08.17.Рост производства в машиностроении превысил 9% .На Кировоградщине построили солнечную электростанцию .ДТЭК перевел котел Мироновской ТЭС на сжигание газового угля . 51% ядерного топлива в 2017 году Украина закупила в Швеции. Харьковский завод «Свет шахтера» повышает зарплаты при 120%-ной загрузке мощностей. У Запоріжжі презентували вертоліт для аграріїв В Чернобыле строят новый завод . Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 24% . Експорт української яловичини зріс удвічі. В Украине на 86% возросло производство замороженной свинины. Украина экспортировала 5 млн. тонн зерна Украина в январе-июле увеличила производство подсолнечного масла на 36% За последние 10 лет экспорт меда увеличился в 10 раз . Авиакомпании за полгода увеличили пассажиропоток почти на 40%.Украина приняла участие в Международном фестивале варенья. Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике.
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30.10.2020 14:24 Відповісти
О каких международный трейдерах заявляют аграрии, если кроме репака и сои на експорт больше них***я не было засеяно? Гречку и другие зерновые придется закупать за границей. За что спрашивается с наших бюджетных денег етим аграриям были выданы дотации и льготы?
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30.10.2020 14:28 Відповісти
работают с маржой 1-3$/т
Демпингуют?
Или такая высокая себестоимость, что пора сворачивать выращивание?
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30.10.2020 15:20 Відповісти
 
 