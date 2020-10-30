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Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відкидає втечу з країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент ніколи не тікав і не має наміру. Я прожив досить у цьому житті", - зазначив Лукашенко.

"Але якщо хтось думає, що я зараз зібрався і втік... Слухайте, були ситуації, можливо, коли хтось і тремтів. Але ось генерали сидять, які постійно зі мною були, бачили, що в мене навіть волосся не здригнулося. Слухайте, у нас було і складніше, у нас палили на вулицях автомобілі, анархісти і покидьки з усього світу приїжджали в середині 90-х, ці кадри є. Штурмом намагалися взяти Будинок уряду, розбивали намети на Жовтневій площі. Досі пам'ятаю, як це було. Ми це все пережили", - додав "президент", який захопив владу в Білорусі.

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Топ коментарі
+11
Не ведитесь на бредни этого таракана! Он реально очкует, окружение постоянно ператрахивает, потому что боится измены! На народ ему давно плевать, ради власти зальет Беларусь кровью! Сейчас люди в Беларуси реально понимают, как жили их предки во времена фашистов! Беларуская власть сейчас - один в один как фашисты, гестапо, каратели и палачи в одном флаконе!
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30.10.2020 14:37
+7
Тут он впервые не соврал.Таких олько вперед ногами...еще крови не напился.ШОС.
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30.10.2020 14:23
+6
Надо реально смотреть на вещи.Пока страна-тварюга копыта не откинет,не будет счастья ни в Украине ни в Беларуси.
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30.10.2020 14:27
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да побежишь
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30.10.2020 14:19 Відповісти
"Подзвони другу" по коду +7 863...Януковичу. Він має досвід втікати на..страусах.
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30.10.2020 17:17 Відповісти
Он еще сынку власть успеет передать. Куда ему спешить?
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30.10.2020 14:19 Відповісти
Бывает так, что волос не дрогнул, а опе черенок от лопаты.
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30.10.2020 14:20 Відповісти
Для этого надо чтобы тебя начала Франция бомбить.
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30.10.2020 14:21 Відповісти
Так у него вроде на голове и волос нет, может в другом месте дрогнули?
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30.10.2020 14:58 Відповісти
Значит у Сябров только один вариант - вынести таракана вперед ногами
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30.10.2020 14:20 Відповісти
Надо реально смотреть на вещи.Пока страна-тварюга копыта не откинет,не будет счастья ни в Украине ни в Беларуси.
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30.10.2020 14:27 Відповісти
Если не побежишь , то понесут ))
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30.10.2020 14:21 Відповісти
паршивец без калаша ссить надвір вийти
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30.10.2020 14:22 Відповісти
Мачо)
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30.10.2020 14:24 Відповісти
Легко хоробритися коли сидиш в палаці з охороною. А от якщо сраку підсмалять, то подивимося як заспіває.
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30.10.2020 14:22 Відповісти
"Штурмом пытались взять Дом правительства" ... " - добавил захвативший власть в Беларуси "президент". Источник: https://censor.net/ru/n3228160
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30.10.2020 14:22 Відповісти
Тут он впервые не соврал.Таких олько вперед ногами...еще крови не напился.ШОС.
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30.10.2020 14:23 Відповісти
Побежишь аж бегом вприпрыжку на Ростов фашик нелегитимный. Помнится как Лука распиналось что не держится за власть и уйдет сразу как народ захочет. Но как видим все выходит абсолютно до наоборот что Лука говорит.
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30.10.2020 14:25 Відповісти
Лукашенко исключает свой побег из Беларуси в случае смены власти: "Никогда не бежал и бежать не собираюсь" - Цензор.НЕТ 6319
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30.10.2020 14:25 Відповісти
Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру" - Цензор.НЕТ 2369Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру" - Цензор.НЕТ 8715 Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру" - Цензор.НЕТ 9828
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30.10.2020 14:42 Відповісти
А смены власти не будет, потому что цветочком мента не убьешь
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30.10.2020 14:27 Відповісти
пока совок в голове - будет бесесера
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30.10.2020 22:30 Відповісти
"Я прожил достаточно в этой жизни", - отметил Лукашенко.
Аминь. Ждем реинкарнацию таракана в таракана.
Источник: https://censor.net/ru/n3228160
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30.10.2020 14:34 Відповісти
значит тебя повесят....
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30.10.2020 14:36 Відповісти
Каддафи тоже поначалу так думал.
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30.10.2020 14:36 Відповісти
сиди на метсе, за тобой приедут из Гааги
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30.10.2020 14:36 Відповісти
Будет драться до последнего белоруса
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30.10.2020 14:36 Відповісти
Не ведитесь на бредни этого таракана! Он реально очкует, окружение постоянно ператрахивает, потому что боится измены! На народ ему давно плевать, ради власти зальет Беларусь кровью! Сейчас люди в Беларуси реально понимают, как жили их предки во времена фашистов! Беларуская власть сейчас - один в один как фашисты, гестапо, каратели и палачи в одном флаконе!
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30.10.2020 14:37 Відповісти
У нас був президент,який реально "очканув" і дременув в Ростов...Він був етнічним білорусином...А Лукашенко - етнічний українець...А в українців так є - вісімдесят відсотків забите стадо,хитре,боягузливе,готове продатися і продати,а двадцять відсотків - нащадки козаків,відчайдушні,сміливі,винахідливі і розумні...І ця лінія розмежування проходить не тільки по областям,вона проходить по родинам,сім"ям...Так що боюсь,що розраховувати на "очкування" Лукашенка не варто...
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30.10.2020 17:41 Відповісти
Nado stob proizasiol necasni sluci s samozvancem ,byvajet vet tak.
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30.10.2020 14:38 Відповісти
Ги, Овоч також не збирався. та кулаками махав.
Почекай, сябри оскаженіють, тоді й подивимось - хто куди бігтимме.
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30.10.2020 14:39 Відповісти
То як "не будет доверия народа, возьму портфель и уйду...".
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30.10.2020 14:40 Відповісти
Некуда ему бежать!
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30.10.2020 14:47 Відповісти
Ну чего ж? Там же Беловежская пуща есть, зубры прикроют.
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30.10.2020 15:00 Відповісти
Зубры давно против таракана!
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30.10.2020 15:02 Відповісти
Тогда - на болота, до кикимор.
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30.10.2020 15:25 Відповісти
Завжди буває перший раз.
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30.10.2020 15:11 Відповісти
Болтание на берёзе трудно назвать побегом.
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30.10.2020 15:13 Відповісти
Врал, врет и будет врать!
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30.10.2020 15:18 Відповісти
Ну... увидим.
Пока же это явный отсыл к Тихановской. Мол сравните.
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30.10.2020 15:24 Відповісти
значит вынесут (ногами вперед на погост)!
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30.10.2020 17:43 Відповісти
Пайду с висако поднятой галавой.
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30.10.2020 18:13 Відповісти
А вот хрєн вам ... Лучше умєрєть от верьовкі , на ешафотє , в Беларуси ,, чем от старості , гдє то в Ростовє .
Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру" - Цензор.НЕТ 4284.
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30.10.2020 18:41 Відповісти
 
 