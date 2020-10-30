Тупицький заперечує, що спілкувався із Зеленським про ситуацію, що склалася: "Розмов із президентом не було"
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Голова Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький заявив, що не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським щодо антикорупційного законодавства.
"Про антикорупційне законодавство розмов із президентом не було", - заявив Тупицький на прес-конференції в п'ятницю в Києві, додавши, що в цілому не спілкувався на поточному тижні з главою держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він уточнив, що раніше збори суддів КС доручили йому обговорити із Зеленським факти тиску на суддів.
"Зустріч повинна була відбутися в четвер або п'ятницю", - пояснив Тупицький.
Раніше прессекретар президента Юлія Мендель заявила: Зеленський уже говорив із Тупицьким - усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів.
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2 ч. ·
Это уже не просто потеря управления. Это уже конституционный кризис.
Когда гарант Конституции (!) вносит в Парламент противоречащий Конституции (!) законопроект, о роспуске Президентом Конституционного (!) суда, который принял де-факто антиконституционный же закон, но над которым у него нет никаких полномочий, но который полтора года назад также принимал антиконституционный уже даже де-юре закон о роспуске Парламента же, и гаранта Конституции (!) все это тогда полностью устраивало... Это ****** какой-то, друзья мои. Правовая Санта-Барбара.
Всего за полтора года. Всего за полтора года клоуны на арене привели страну на грань катастрофы. Ситуация сейчас предельно серьезная. Мы в одном шаге от обвала.
Вот этот вот бред, что «дипломированный юрист» вносит в Парламент - во-первых, он юридически ничтожен. Во-вторых, это основание для импичмента. В-третьих, это почва для политического краха. В-четвертых - на два хода он просчитывать не умеет, но если бы умел, это шанс уже для полного захвата Конституционного Суда одной там бородатой бабушкой. В-пятых, это стопудово будет выигранное судьями КС дело в ЕСПЧ и принуждение уже Европейским судом Украины к восстановлению судей, признание ею нарушения Конституции и ещё одна новая заложенная бомба в политическую систему страны.
В-шестых, это, мммать, еще более лучшее основание для лишения безвиза и вообще свертывания евроинтеграции. Потому что мозгами и Еврокомиссия, и Европарламент, и Евросоюз, конечно же, все понимают, но де-юре - ВЫ Ж, ****, СОВЕРШАЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И ЗАХВАТ ВЛАСТИ! Как, ну вот как Евросоюз может на это закрыть глаза?
В-седьмых, даже если бы они и захотели закрыть на это глаза, есть там одна страна, Россия называется, которая сдохнет, но не даст Европе этого сделать - и, вы будете смеяться, с юридической точки зрения окажется совершенно права. Потому что - ВЫ Ж ЗАХВАТ ВЛАСТИ СОВЕРШАЕТЕ, АЛЛЁ!
В-восьмых, тот, кто подсунул дипломированному юристу этот законопроект, совершенно точно хочет, чтобы дипломированный юрист либо сел после окончания своих полночей, либо бежал в Ростов, либо довел страну до нового Майдана.
Третья революция за пятнадцать лет- это совершенно точно приобретение репутации европейского Сомали. Которое не в состоянии построить государство. Где только и делают, что скидывают и скидывают правительство. Это африканизация имиджа - и это уже на десятилетия. Когда в глаза вам, конечно, будут улыбаться и говорить правильные вещи про свободу и демократию, но наделе уже никто не будет с вами связываться вообще. Так, существует где-то на периферийном зрении эта страна, но серьезно о ней говорить не имеет смысла. Про инвестиции и рост ВВП можно будет забыть очень надолго. Фейлд стейт. Чистой воды.
Положение, из которого нет хорошего выхода и каждый последующий ход только ухудшает позиции игрока, называется цугцванг.
Страна тремя четвертями голосов выбрала себе в президенты человека, который всего за полтора года завел её в полный тупик.
Честно говоря, этого я даже не мог предположить. Я думал, года-три четыре хотя бы продержится относительное равновесие.
Я не знаю, какой у Владимира Александровича есть из этой ситуации выход. Не хороший, нет, хороших нет вообще. Наименее плохой.
Прокатить этот законопроект в Раде, развести ручками: «Ну, вот видите, я пытался, но они меня не слушают», спустить все на тормозах, профукать безвиз и поддержку МВФ и… И что затем? К кому потом падать в объятия за деньгами? Давайте подумаем. Где на северо-востоке сидит один мужик, который готов дать Украине денег сколько хочешь, и газ, и нефть - с одним, правда, условием. Возвращение в стойло и потеря суверенитета.
Настаивать на своем, распускать КС, нарушать Конституцию? Ну… Но как он будет договариваться с Европой? Вот Порох в этой ситуации как-нибудь договорился бы. Я хрен знает, как он это делал, но он сделал бы. А этот? Да бросьте. Этот сделает опять только хуже - уже на следующий уровень обрушит ситуацию.
Записать видосик, а реальное разруливание ситуации отдать Ермаку с Коломойским? Они разрулят. Ни на секунду нее сомневаюсь. Только про транши и безвизы тогда можно будет гарантированно забыть.
Начинать войну с Коломойским? В ситуации импичмента, когда он может скупить половину даже своей же пропрезидентской партии? В ситуации полностью проигранных только что местных выборов? В ситуации полного обрушения рейтинга? В ситуации, когда даже своя партия начинает бежать с корабля? В ситуации просранной второй волны ковида и на тридцать пять процентов поднятых цен на газ? В ситуации, когда основными телеканалами владеет Бабушка и Кощей? В ситуации, когда лучший министр со своей карманной армией выберет выигрышную сторону, и это явно не сторона Бубочки? Ну-ну.
Дурак привел-таки нас к конституционному кризису - при полном отсутствии хоть сколько-нибудь вменяемой команды, хоть какой-нибудь стратегии, хотя бы даже представления о том, что происходит. Поздравляю.
Мне вот сейчас очень хочется белых польт послушать. Лидеров мнений. Журналистов. Блогеров. Ау, братцы, где вы все? Вы так усердно топили прошлую власть, так замечательно кидались дерьмом во всех, кто вам говорил - что вы, *****, делаете? - что вот прям очень хочется услышать сейчас ваш рецепт.
Ну?
ЧТО, БЛДЬ, ТЕПЕРЬ-ТО?
А вас предупреждали.
но они не поймут к чему сейчас эти взыванич о предупреждении... они просто не получили ожидаемой халявы...
но среди этих 73% есть ублюдки, которые сознательно это выбрали! и им насрать на эти вывания о предупреждении... они получили то, к чему стремились
4 ч. ·
Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.
Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.
Нагадаю стару істину.
Політична криза вирішується конституційним шляхом. Конституційна криза вирішується політичним шляхом.
Поясню. Коли в країні політична криза (розпад парламентської коаліції, відставка уряду чи інші подібні негаразди), ми відкриваємо Конституцію і діємо точно так, як там написано, чітко й покроково.
Коли ж криза конституційна, тобто клінч, який не вирішується за допомогою Конституції (математика стверджує: будь-яка формальна система має нерозв'язні внутрішні суперечності, й юриспруденція не є виключенням), тоді шлях вирішення є лише один -- політичний, тобто широкі неформальні домовленості, які потім певним (так само неформальним) чином формують легітимність (не плутати з легальністю, яка неможлива) і втілюються, а врешті якось вводяться у правове поле. Приклади: третій тур виборів Помаранчевої революції, втеча Януковича після Революції гідності тощо.
Конституційну кризу неможливо вирішити конституційним шляхом. Кавалерійський наскок є смішним і безрезультатним. Криза лише поглибиться.
Зеля вернул Украину в 90-е, но уже на более высоком уровне, на уровне Конституционного Суда..
Кто заказчики?