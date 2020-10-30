Рішення КС не сприяє подоланню корупції і є тиском на всі антикорупційні органи, - САП

Рішення Конституційного Суду України про скасування низки норм антикорупційного законодавства звело нанівець більшу частину роботи антикорупційних органів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП, про це заявив виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Це рішення Конституційного суду не сприяє подоланню корупції, оскільки кількість розслідувань та перші вироки у справах показують нам наскільки великою є проблема корупції в Україні і наскільки глибоко вона засіла у зручних кріслах високопосадовців. Рішення Конституційного Суду України є тиском на всі антикорупційні органи. І перекреслюють всі здобутки і перемоги у боротьбі з цим негативним проявом в українському суспільстві. Ці рішення не крок, і не навіть не два кроки назад…", - йдеться в повідомленні.

За словами Грищука, рішенням КС завдається істотний удар по механізму виявлення корупційних кримінальних правопорушень і істотно ускладнюється оперативне виявлення відповідних фактів і їх фіксація.

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"Визнання неконституційною статтю 366-1 КК України звело нанівець більшу частину роботи антикорупційних органів", - підкреслив Грищук.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.