У Конституції не передбачено випадку, коли суспільство сумнівається в чесності КС, - Малюська

Міністр юстиції України Денис малюська заявив, що в Конституції законодавець не передбачив випадку, коли в суспільства виникнуть сумніви в добропорядності суддів Конституційного Суду.

Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"У нас є юридична пастка, з якої чітким і юридичним шляхом вийти дуже складно в тому сенсі, що законодавець не передбачав випадку, коли в суспільстві виникнуть сумніви в добропорядності, наприклад, суддів КС.

Механізмів щось зробити з урегулюванням Конституційного суду немає, тому що все конституційне врегулювання міститься в Конституції.

Відповідно, інші гілки влади, бачачи і реагуючи на запит суспільства, повинні були внести зміни в це регулювання Конституції, але Конституція має чіткий механізм внесення змін. І вона передбачає висновок Конституційного суду. Виходить, що це ексклюзивний випадок, щоб щось змінити і вплинути на Конституційний суд треба запитати думку і дозвіл Конституційного суду", - говорить Малюська.

За його словами, ця юридична пастка призвела до того, що "РНБО і президент запропонували інший, більш креативний спосіб вирішення проблеми", більше політичний, але який відповідає на запити суспільства.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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