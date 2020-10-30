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Новини Політика України Конституційна криза
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КС (1154) відставка (1203) суддя (1423) НАЗК (1167) Сліденко Ігор (15)

Суддя КС Сліденко заявив, що подав у відставку: "7 жовтня мені зателефонували і сказали, що я поводжуся неправильно. 8 жовтня я написав заяву"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя КС Сліденко заявив, що подав у відставку:

Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко ще 8 жовтня написав заяву про свою відставку. Заява в Конституційному Суді.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, заява про відставку була написана ще 8 жовтня.

"Сьомого жовтня мені зателефонували і сказали, що я поводжуся неправильно. Восьмого жовтня я написав заяву про відставку. Тому я маю моральне право говорити про ці речі (тиск на суд. - Ред.). Вона в суді, її має розглядати суд", - розповів він.

Водночас Сліденко відмовився розповідати, хто йому дзвонив і тиснув.

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"Якщо держава Україна мені не довіряє в особі представника президента ... то я не маю права перебувати в цьому органі (КС. - Ред.)", - цитує Сліденка Інтерфакс-Україна.

"Законодавець повинен не розпускати Конституційний Суд, а внести зміни в законодавство", - сказав Сліденко на пресконференції в п'ятницю в Києві.

Він також висловив переконання, що ситуація навколо відповідного рішення КС інспірована ззовні, зокрема Національним агентством з протидії корупції (НАЗК). "Моя особиста думка полягає в тому, що ситуація штучно інспірована ... ніякої загрози антикорупційному законодавству немає", - сказав суддя.

Сліденко підкреслив, що глава НАЗК Олександр Новіков цілеспрямовано неправильно витлумачив рішення КС. "Реєстри закривати не треба було. І перевіряти місцевих депутатів теж можна", - сказав суддя.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Відтепер ми не лише не можемо покарати чиновників за незадекларовані будинки в Італії і автопарки на мільйони.
Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували.
Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.
Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення. Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
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30.10.2020 15:07
+26
Ситуация напоминает обычный разводняк.Как ослу рейтинг поднять....самому замутить и самому разрулить.
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30.10.2020 15:10
+25
Дмитрий Чекалкин
20 мин. ·
И каждый день всё новой краской сверкает слово "ОХ..ЕТЬ"
Конституционный Зе-переворот однозначно создаёт предсказанный Путиным "украинский хаос"...
Тарас Березовец:
История с превращением Украины в failed state всё больше выглядит как продуманный сценарий. При этом истинные виновники происходящего - Коломойский и Медведчук - выведены Зелен￼ским из-под удара, а всё внимание переброшено на судей Конституционного суда.
Олена Монова:
Коли я вчора побачила, як баба Бєня витягнув зі скрині і обтрусив від павутиння та нафталіну своїх козирних ліваруціонерів Парасюка з ногою і Соболєва з мохеровою жилеткою, щоб вони робили двіж під Конституційним Судом, я нашорошила вуха. І зрозуміла, що рішення КС щодо скасування деяких елементів системи електронного декларування - це гівн@ альбатроса на верхівці айсберга...
Sergey Fursa:
Как-то не серьезно идти войной на исполнителей, закрывая глаза на заказчиков и организаторов.
Кто был заинтересован в таком? Медведчук и Коломойский. Друзья Путина и друзья олигарха. Судьи КС лишь послушные исполнители или сообщники. Но не больше.
Таким образом, проблема в том, что президент не контролирует ситуацию и способствует хаосу, в котором хорошо себя чувствуют враги Украины, действующие по принципу «чем хуже тем лучше».
Валерій Пекар:
Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.
Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.
Денис Казанский:
Що ж робити?
- Насамперед прийняти новий закон про електронне декларування замість того, що скасував КС. Голосів для цього вистачить. Тоді всю процедуру скасування суддям довелося б повторювати спочатку - а це час і гроші для замовників.
- КС, ймовірно, потребує переформатування. Але відбуватися все це має відповідно до законних процедур. Тобто, необхідно міняти Конституцію. Так, це важко. Але кому ж це ще робити, як не монобільшості? В принципі, за допомогою Голосу та ЄС назбирати необхідну кількість голосів було б можливо. Звичайно, це буде не швидко. Але іншого законного способу немає.
- Ну і найголовніше. Удар по КС - це боротьба з наслідком, а не з причиною. Адже в даному випадку окремі судді КС - лише інструмент. А рулять цим інструментом - Коломойський і Медведчук. Так ось, підкажу президенту просту річ - на відміну від КС, Медведчука і Коломойського ніяка Конституція не захищає.
Роман Шрайк:
Небольшая подсказка.
Кворум КСУ - 12 чел. Сейчас в КСУ 15 судей. Из них 11 голосовали за уничтожение е-деклараций, 4 - против.
То есть, если вернуть в законодательство отмененные нормы (возможно в несколько измененном виде), а потом убедить 4 судей не ходить на заседания, то отменить эти нормы КСУ не сможет.
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30.10.2020 15:18
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Листочек ему не принесли.Делопроизводителя расстрелять.
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30.10.2020 17:03 Відповісти
..мутный этот дядька от "Свободы",как и все квоты этой партии во власть...Мохницкий,Тэнюх...зато , як понэсуть смолоскипы 1 сичня,на день народження Бандери..."вишивата"...гірше за російських агентів....
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30.10.2020 17:28 Відповісти
Интересно тебя увидеть. Может хоть ты прозрачный.
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30.10.2020 17:42 Відповісти
...заходи на фэйсбук...увидишь..под этим ником....
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04.11.2020 06:49 Відповісти
Я считаю грубой ошибкой давать оценку поступкам людей исходя из СОБСТВЕННОГО мировоззрения, а тем более брать за основу чьё-то мнение. Это приводит к мифам, навешиванию ярлыков и в конце концов к брехне.
СМИ, политические ток-шоу, различные фрики со "своим мнением" обо всём, коррупция, нищета, война и как вишенька на торте Зе-дуралей. Это короткий список последствий когда все критикуют всё не разбираясь ни в чём.
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04.11.2020 21:18 Відповісти
Ще б всі були,як "свободівці"!!! Кацапські агенти тобі милі?
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30.10.2020 23:16 Відповісти
та канешна уволиться!
ТАК НАПОКаВАЛСЯ ВЗЯТКАМИ шо и правнукам фатит на Мальдивы на всю жисть...
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30.10.2020 17:57 Відповісти
Сьогодні 1 листопада. Запасався сухарями.
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30.10.2020 18:11 Відповісти
в цих всіх справах є один куратор і це казбек портнов. Якби він сцяв сюди повертатись як при пороху, то все було б набагато краще.
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30.10.2020 19:10 Відповісти
КС - ПЕРЕФОРМОТИРОВАТЬ !! .
НО !!!!! .
.
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..

А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.10.2020 09:45 Відповісти
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