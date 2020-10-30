Суддя КС Сліденко заявив, що подав у відставку: "7 жовтня мені зателефонували і сказали, що я поводжуся неправильно. 8 жовтня я написав заяву"

Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко ще 8 жовтня написав заяву про свою відставку. Заява в Конституційному Суді.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, заява про відставку була написана ще 8 жовтня.

"Сьомого жовтня мені зателефонували і сказали, що я поводжуся неправильно. Восьмого жовтня я написав заяву про відставку. Тому я маю моральне право говорити про ці речі (тиск на суд. - Ред.). Вона в суді, її має розглядати суд", - розповів він.

Водночас Сліденко відмовився розповідати, хто йому дзвонив і тиснув.

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"Якщо держава Україна мені не довіряє в особі представника президента ... то я не маю права перебувати в цьому органі (КС. - Ред.)", - цитує Сліденка Інтерфакс-Україна.

"Законодавець повинен не розпускати Конституційний Суд, а внести зміни в законодавство", - сказав Сліденко на пресконференції в п'ятницю в Києві.

Він також висловив переконання, що ситуація навколо відповідного рішення КС інспірована ззовні, зокрема Національним агентством з протидії корупції (НАЗК). "Моя особиста думка полягає в тому, що ситуація штучно інспірована ... ніякої загрози антикорупційному законодавству немає", - сказав суддя.

Сліденко підкреслив, що глава НАЗК Олександр Новіков цілеспрямовано неправильно витлумачив рішення КС. "Реєстри закривати не треба було. І перевіряти місцевих депутатів теж можна", - сказав суддя.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.