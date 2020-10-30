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Позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки відбудеться сьогодні о 17.00, - українська делегація

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Позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки відбудеться сьогодні о 17.00, - українська делегація

Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, ініційоване українською делегацією, заплановано на 17.00 30 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук української делегації в ТКГ.

"Ми будемо вимагати від російської сторони і просити допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки заздалегідь запланованої", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що сьогодні вночі, в результаті прицільного обстрілу з боку окупаційних військ, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули два і поранено двох українських військовослужбовців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 36-ї ОБрМП Володимир Бондарюк та Михайло Старостін загинули в зоні ООС 29 жовтня внаслідок ворожого обстрілу. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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После "заседаний" смерти продолжаются...
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30.10.2020 15:26 Відповісти
Кратко про перемирие от Зеленского: Раньше у россиян каждый месяц было от 20 до 35 200-х боевых, а теперь 0.
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30.10.2020 15:32 Відповісти
Ссылку на первоисточник, пожалуйста.
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30.10.2020 15:35 Відповісти
Какой именно ?
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30.10.2020 15:54 Відповісти
Кому оно нах нужно?
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30.10.2020 15:32 Відповісти
Звонят мошенники якобы со службы безопасности банка, тел 380443443578. Всё как положено, музыка играет нажмите 1 и т.д.
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30.10.2020 15:34 Відповісти
Ты нажал? Позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки відбудеться сьогодні о 17.00, - українська делегація - Цензор.НЕТ 6171
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30.10.2020 15:36 Відповісти
Прьявите список нарушений в том числе и открытие огня, воздушной разведки, продолжение минирования, строительства фортификационных сооружений на передовой, количество раненных и убитых за этот период. Все в цифрах.. Официально их где то 2000. а не официально учитывая все требования перемирия их уже наверняка в три, четыре раза больше. Уже даже с летательных аппаратов бомбят. Ну и что на это ответит ОБСЕ. И сколько это будет продолжаться. Где санкции на нарушителей и на РФ.. Что ОБСЕ, ЕС Германия и Франция предлагают в этом случае делать Украине ( их поради) Какое к чертям перемирие, просто одной стороне запрещено отвечать на нарушения и обстрелы и все. Издевательство натуральное. ( но ведь когда перемирие начиналось Зеленскому задавали вопрос, а если ничего не выйдет и от туда будут стрелять.. он же обещал ответки давать. Ну и где они. Санкций нет, ответки запрещены все "прекрасно" по словам главкома. Правда при этом убитые и раненные и ВСУ голову из окопа поднять не может но это дело такое.. " издержки".
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30.10.2020 15:35 Відповісти
зеля,шоб тобі очі повилазили, куди ти падло дивишся??? тиж казав що путлеру в очі подивишся і все рішиш, рішала ти долбаний.А пацани гинуть,бо ти телепень.
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30.10.2020 15:52 Відповісти
Ну а пісюська що з цього приводу?
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30.10.2020 20:41 Відповісти
 
 