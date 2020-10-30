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Новини Політика України Конституційна криза
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ВР (11731) КС (1154) РНБО (1721) Тупицький (227)

Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що готовий виступити в парламенті й на засіданні РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Тупицький заявив під час брифінгу.

"Я вже сказав, я дуже сподіваюся... я не кажу і не ставлю ультиматум, щоб цей законопроєкт (Зеленського про припинення повноважень всіх суддів КС. - ред.) був відкликаний. Я навпаки хотів би, щоб із ним ознайомилися побільше парламентарів, щоб це не вирішувалося в одну ніч, щоб усі підійшли до цього свідомо. Щодо відкритості, я готовий навіть, щоб мене заслухали на засіданні парламенту, на РНБО", - сказав Тупицький.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицький заперечує, що спілкувався із Зеленським про ситуацію, що склалася: "Розмов із президентом не було"
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Топ коментарі
+43
Так вы ж за одень день в закрытом режиме приняли свой "шедевр".
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30.10.2020 15:35
+23
"Тебя,мусор,никто не спрашивает!" (с)
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30.10.2020 15:34
+18
Эта тварь не выступать должна а сидеть с конфискацией, а еще лучше висеть на столбе !
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30.10.2020 15:37
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"Тебя,мусор,никто не спрашивает!" (с)
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30.10.2020 15:34 Відповісти
Паническое сообщение представителя Украины в ЕС Точицкого о возможной реакции ЕС фактически подтвердило наше сообщение о заседании Еврокомиссии по украинскому вопросу назначенному на 02.11.2020 г. и планируемых там решениях.
Именно это послужило мотивом резкого изменения в поведении Зеленского и его окружения. Вместо "дополнения-изменений" к антикоррупционному законодательству на рассмотрение ВР выносится постановление о признании юридически ничтожными решений КС от 27.11.2020 и прекращении полномочий КС Украины.
В части прекращения полномочий КС - это юридически безграмотно и антиконституционно. Зеленский бросается из одной крайности в другую, пытаясь нарушение КС побить своим нарушением Конституции, а отсутствие юридически грамотных решений выдает за решительность и жесткость. .
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30.10.2020 15:41 Відповісти
Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 4668
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30.10.2020 15:42 Відповісти
Поздно Клара пить Боржоми...
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30.10.2020 15:35 Відповісти
Всё, что сделано незаконно, будет ликвидировано незаконным способом, на беззаконном основании...
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30.10.2020 15:35 Відповісти
Так вы ж за одень день в закрытом режиме приняли свой "шедевр".
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30.10.2020 15:35 Відповісти
100%
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30.10.2020 15:36 Відповісти
Глава КС Тупицкий готов выступить в Раде и на заседании СНБО: Не хочу, чтобы законопроект о прекращении полномочий судей КС принимался в одну ночь - Цензор.НЕТ 862
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30.10.2020 15:38 Відповісти
Но яйца им оторвать никто не запрещает!
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30.10.2020 15:43 Відповісти
Ну у нас с этим легко,тем более,что вроде и Запад
дал на это добро...
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30.10.2020 15:48 Відповісти
Отвод!Если б хотели обсуждений дали б Зраде как положнего два месяца на приведение законов в соответствие...Не ожидали резкой реакции и теперь очкуюют.
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30.10.2020 16:04 Відповісти
Если дойдешь!!!!
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30.10.2020 15:36 Відповісти
Пропоную наступне. У зв'язку з втратою довіри нинішнього КС
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
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30.10.2020 15:36 Відповісти
Власть слуг олигархов и кремля никогда и ни за что на это не пойдёт. Наивный.
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30.10.2020 15:39 Відповісти
Легитимний теж не хотів тікати на Ростов ... та хіба це йому допомогло ?!
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30.10.2020 15:41 Відповісти
Звучит классно, но им же надо разбираться в украинском законодательстве.
Это наверняка займёт достаточно много времени.
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30.10.2020 15:41 Відповісти
Перше. Такий приклад вже був.
Друге. Кожна країна забезпечить необхідний ресурс в бекхенді за кожним представником.
Трете. Ті закони які суперечать здоровому глузду та чинному законодавству будуть подаватись на переробку у ВР.

Хай це займе рік. Нехай два. Та це має сенс. Бо бігати по колу я втомився за 30 років!!!
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30.10.2020 15:50 Відповісти
Звучит рационально.
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30.10.2020 15:51 Відповісти
Вор пойман с поличным но требует расследования.
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30.10.2020 15:36 Відповісти
Эта тварь не выступать должна а сидеть с конфискацией, а еще лучше висеть на столбе !
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30.10.2020 15:37 Відповісти
Що дядя нежданчиеи? 😀😀😀
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30.10.2020 15:37 Відповісти
"Не хочу, чтобы законопроект о прекращении полномочий судей КС принимался в одну ночь" - Переводится "не хочу чтобы меня вышвырнули из кресла со скоростью лондонского экспресса"
Глава КС Тупицкий готов выступить в Раде и на заседании СНБО: Не хочу, чтобы законопроект о прекращении полномочий судей КС принимался в одну ночь - Цензор.НЕТ 1024
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30.10.2020 15:37 Відповісти
Тупицкого можно смело вешать за одну только фамилию
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30.10.2020 15:38 Відповісти
-- к счастью, ты не Соломон, а храмовый служка...*)
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30.10.2020 15:42 Відповісти
та какие на раиссе храмы? Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 5010



Блудный Сыч...

Угадайте - где проект храма МГУ а где парижский Диснейленд???

Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 6390 Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 3746
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30.10.2020 15:50 Відповісти
Елисейский дворец и Елисеевский гастроном -- близнецы-братья!
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30.10.2020 16:06 Відповісти
А ты генетический имбецил педофил и *******
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30.10.2020 16:26 Відповісти
Ты еще до ночи досиди Глава КС Тупицкий готов выступить в Раде и на заседании СНБО: Не хочу, чтобы законопроект о прекращении полномочий судей КС принимался в одну ночь - Цензор.НЕТ 3701
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30.10.2020 15:38 Відповісти
Ще одне ріщення КСУ, за яким повипускали під грощову заставу державних зрадників, ворогів України: "25 черв. 2019 р. КСУ визнав незаконною норму про застосування лише арешту підозрюваним у держзраді і тероризмі".
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30.10.2020 15:40 Відповісти
Заёрзала крыса!
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30.10.2020 15:41 Відповісти
На НАРАХ падло будешь выступать ,это надо же было додуматься ,чтобы ИУДУ прокацапскую поставить на такую должность !!!!
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30.10.2020 15:42 Відповісти
пусть предатель и гражданин россии Тупицкий объяснит как так получилось что он работает на должности в Украине. И как он купил виллу в оккупированном Крыму (сейчас могут купить только граждане россии).
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30.10.2020 15:42 Відповісти
"А ведь бабло мертвечуку придется отдавать, а жена уже шмоток накупила и зубы вставила, дочка про порш новый плачет, и Ляля ноет - дай денег на новую грудь или анал табу..."
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30.10.2020 15:42 Відповісти







ДревляниН@freeukrman 5 ч

Мені цей КСУ не подобається. Але...
Антиконституційний переворот. Ось як називається те, що зараз Зеленський намагається ЗАКОНОМ розігнати КСУ.
Це нонсенс! І призведе тільки до хаосу і ще підірве основи держави.
І щось мені здається - це і є план Медведчука-Путіна, гібридна війна.

До речі, пам'ятаєте, як Каталонія проголосила незалежність від Іспанії? Саме Конституційний Суд Іспанії скасував цю незалежність. Бо ніхто інший просто не має на це повноважень. А тепер уявімо, що у нас КСУ розігнали, а завтра буде таке, як в Каталонії. Хто вирішить це питання?..
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30.10.2020 15:43 Відповісти
Ха ха ха. той хто напав на Україну буде раптом її захищати. Ворог зрадник повинен бути знищений
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30.10.2020 15:46 Відповісти
По перше таким не місце в Верховній раді. Ви напали без попередження і в тайно. Ви повинні бути знищенію
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30.10.2020 15:43 Відповісти
кажись КС родивший нынешнюю зеленую ВР,станет могильщиком нынешнего зеленого гаранта Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 1220.ибо бумеранг он такой...пока не обежит всех,его запустивших,не успокоится
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30.10.2020 15:44 Відповісти
Самое любопытное будет, когда мы увидим, как будут голосовать Голос, Юля и ПЕС за мену КС. Вместе со своими "врагами" из ОПЗЖ
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30.10.2020 15:46 Відповісти
ОПЗЖ будут голосовать против! ЕС, Голос Юля будут голосовать за! Можем с тобой ватником поспорить! Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 5067
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30.10.2020 15:48 Відповісти
Оппозиция раскритиковала решение Зеленского по КС
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30.10.2020 15:49 Відповісти
Так я об этом и говорю! А чего ты тогда слепил в кучу ЕС и Голос! Даже баба Жуля может проголосовать против! Но не ЕС с Голосом!
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30.10.2020 15:55 Відповісти
Прямая речь Власенко: "Сам факт попытки приостановить действие конституционного органа, который не нравится президенту, - это антиконституционно, это неправильно, это попытка узурпировать власть...
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30.10.2020 15:57 Відповісти
Ну вот видишь. Родина и Жопоблок однояйцевые близнецы! Вот только каким боком ты к ним ЕС и Голос приплёл!?
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30.10.2020 15:59 Відповісти
Прямая речь Геращенко: "Зеленский продолжает жить в неконституционном поле, на хайпе гнаться за дешевой популярностью, спасая глупо растраченный рейтинг... Сейчас неконституционным сомнительным способом он хочет решить проблему, которая возникла после решения КС. Неконституционное решение только углубит кризис. Следующей инициативой Зе, по такой логике, может быть указ о пожизненном императорстве.
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30.10.2020 16:02 Відповісти
Что не так она сказала?все нормальные люди против того,чтоб отдать безграничную власть в руки идиота -пусть ищет нормальные пути замять то,что сам сделал
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30.10.2020 16:06 Відповісти
Самое любопытное будет, когда мы увидим, как будут голосовать Голос, Юля и ПЕС за мену КС. Вместе со своими "врагами" из ОПЗЖ Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 3626
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30.10.2020 16:07 Відповісти
Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 9752 Владимир Пономаренко 336ef173

ОПЗЖ будут голосовать против! ЕС, Голос Юля будут голосовать за! Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 4810
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30.10.2020 16:11 Відповісти
На вашем месте, я бы не был таким уверенным. Скорее всего все будут голосовать против, хотя возможны отклонения. Зерро будут принуждать действовать в рамках Конституции и приличия.
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30.10.2020 17:10 Відповісти
Прямая речь Рахманина: "1. Решение Конституционного суда не выдерживает критики. Президентская инициатива - тоже. 2. Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа. 3. Восстановить полноценное действие антикоррупционного законодательства можно принятием соответствующего закона. И в этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов... Попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием".
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30.10.2020 16:03 Відповісти
А что он не правильно сказал? Пусть Зеленский распускает КС указом президента! Почему он на верховную раду ответственость перекладывает!
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30.10.2020 16:19 Відповісти
Одним Указом президента нельзя! Нужно решение Рады!
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30.10.2020 16:41 Відповісти
Вопрос спорный. По Конституции Президент есть гарант конституции, а не ВР. Поэтому вполне возможно волюнтаристкие методы.
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30.10.2020 17:12 Відповісти
На додаток до епідеміологічної, економічної і безпекової кризи, країна занурюється в морок конституційної кризи. Вихід з конституційної кризи, яку спричинило бажання Зеленського отримати абсолютну владу, починається з повернення влади у правове поле. Про це у своєму відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» пан Петро Порошенко.
Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 4949

Порошенко нагадав, що антикорупційна інфраструктура, яка була створена протягом його президентської каденції, вже неодноразово зазнавала цілеспрямованих атак. Однією з таких атак є рішення Конституційного Суду України, судді якого відчули нетерпимість Банкової до антикорупційних органів - переконаний Петро Порошенко.
«Без зайвих слів очевидно, що може думати наша команда про рішення Конституційного Суду. Команда, яка свідомо впровадила найжорсткіше у Європі електронне декларування статків високопосадовців з кримінальною відповідальністю. Команда, яка створила Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Команда, яка на основі прозорих конкурсів, схвалених міжнародними експертами, оновила Верховний Суд, сформувала і запустила Вищий антикорупційний суд. І яка передала цю систему новій владі, як я вже говорив, в повністю робочому стані. І яка, за визнанням міжнародних експертів, зробила за п'ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні двадцять три», - нагадує п'ятий Президент.
Він зауважив, що усі ці кроки є частиною європейського вибору і дозволили українцям отримати безвіз з Європейським Союзом. Рішення КСУ ставить під удар один із головних здобутків - застерігає п'ятий Президент.
«Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. В суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці»,- переконаний Порошенко.
«Дозвольте нагадати, якщо хто забув. Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося вже п'ятий рік, а «Слуги» декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз», - говорить Порошенко.
Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування в засобах масової інформації. «Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному Суді», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група «За майбутнє». Ця група з усіма потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського», - нагадує Порошенко.
«Факти - річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це - сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової з розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів», - прогнозує лідер опозиції.
Він наголошує, що таким шляхом будувався авторитаризм в Білорусії, в Росії та країнах Центральної Азії. «Але для чого так далеко ходити? Саме через «на сто відсотків свій» Конституційний Суд Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями, якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі», - говорить Петро Порошенко.
«Що має зробити Зеленський, щоби суспільство йому повірило?
По-перше. Почитати Конституцію і повернутися в правове поле.
По-друге. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади в Конституційному Суді.
По-третє, організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.
По-четверте, продовжити судову реформу в середній апеляційній та нижній ланках судової системи.
По-п'яте. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить всі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний», - перерахував лідер «Європейської Солідарності»
Щоби вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. «Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково в правовому полі. Нагадую: Президент не має права розпускати Конституційний суд. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом», - нагадує Порошенко.
«Боротьба з корупцією - це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко. Але демократія - це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому - значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо», - резюмує п'ятий Президент.
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30.10.2020 18:18 Відповісти
твою шмарклю,как и беню с зажопами ,ждёт ад на земле,за то что они вместе с теми судьями,по сговору,сделали
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30.10.2020 15:51 Відповісти
Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении

28 февраля 2019 Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 394
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30.10.2020 15:53 Відповісти
По сговору с зажопами,беней и зелей)
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30.10.2020 15:55 Відповісти
Зеля был тогда на Квартале, а Беня в Израиле. Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 4057
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30.10.2020 15:58 Відповісти
Угу)))твоя шмаркля тогда уже в новогодний эфир ,вместо президента,пролезла
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30.10.2020 16:01 Відповісти
это было шоу! Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 6867
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30.10.2020 16:03 Відповісти
Как раз перед выборами что-бы подосрать Пороху!
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30.10.2020 15:57 Відповісти
А сейчас после что-бы не подосрать твое ОПЗЖ и ЗА Майбутне!
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30.10.2020 15:57 Відповісти
Ты ещё вспомни как тот суд насрал на конституцию и распустил Раду,чтоб зебобе угодить)
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30.10.2020 16:00 Відповісти
Выход из этого кризиса простой! КС принимает постановление о не констиционности своего постановления принятого под влиянием веществ (наркоманов сейчас не содят)! Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 6319
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30.10.2020 15:46 Відповісти
Оно бы и того. Только вердикт пересмотру не подлежит.
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30.10.2020 15:54 Відповісти
вас тварей уже давно надо :
Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 6960
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30.10.2020 15:49 Відповісти
Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 5709
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30.10.2020 16:06 Відповісти
одного вздёрнуть ... остальные в следующий раз 10 раз подумают ...а в идеале повесить ВСЕХ
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30.10.2020 16:14 Відповісти
Мрази и предатели Украины.
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30.10.2020 16:22 Відповісти
Выхода нет. Или они ведут нас в Парашу или мы их на гилляку.
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30.10.2020 15:49 Відповісти
Недвижимость на оккупированной паРашей территории они по "законам" козломордии покупают,а супруги этих "судей"-граждане козляндии и причёт тут паРаша,правда?
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30.10.2020 16:17 Відповісти
пі..араси з КС захвилювались... Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч - Цензор.НЕТ 1103

доступ до ТАКОГО КОРИТА може бути обрізаний..
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30.10.2020 15:54 Відповісти
О как подгорел пардак! Заметушился, скажет- не так поняли, я хароший, щас исправим!
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30.10.2020 15:57 Відповісти
Он готов даже снизойти с небес и пойти на невиданную жертву - выступить в ВР и СНБО. Небожитель хренов.
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30.10.2020 16:21 Відповісти
"У президента же говорят, что КСУ действует в интересах Петра Порошенко с целью ухудшить отношения Запада и Украины и спровоцировать в стране политический кризис."

Чтобы заставить этого идиота сделать что-то полезное, нужно ему сказать что этому мешает Порошенко!
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30.10.2020 16:25 Відповісти
Это рыло рассчитывает на своих заговорщиков, которые есть в парламенте и в СНБО, как утопающий цепляется за соломинку, нельзя сопли жевать, когда предстали уже проникли в наш дом, надо решительно выжигать каленным железом бацилы предательства.
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30.10.2020 16:29 Відповісти
Сегодня праздник у ребят, сегодня будет танцы. Сколько тысяч в стране рады отмене "несправедливого закона". Все эти декларации, проверки, это ж какие нервы уходили в выхлоп. Сколько бы можно было "полезного" для себя родненьких сделать.
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30.10.2020 16:35 Відповісти
В ГБР начали расследовать госизмену главы КС
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30.10.2020 16:49 Відповісти
в отношении прогнившей системы правосудия в Украине решение должен принимать ХИРУРГ... аппендицит не лечится, он вырезается...
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30.10.2020 16:57 Відповісти
ой от корытца отрывают !!!!! На растов свиномордого !!!!
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30.10.2020 17:00 Відповісти
когда вы уже нажретесь и подавитесь своими зарплатами, льготами, пенсиями, вместе со своими семьями.
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30.10.2020 17:03 Відповісти
никогда. они иначе жить не могут. Зарабатывать - это не про них
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30.10.2020 17:50 Відповісти
зарабатывают в бизнесе. в судах работают. в цивилизованных странах, по крайней мере.
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30.10.2020 18:33 Відповісти
Тебе скотина дадут последнее слово на эшафоте
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30.10.2020 17:05 Відповісти
Он прав кстати:
- Зепринял в неконституционный способ для клетчатых одеял.
- Отвлекает от махинаций с подсчётом

Кто заказал ему?
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30.10.2020 17:11 Відповісти
усрался
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30.10.2020 18:32 Відповісти
Принимайте закон об отставке всех судей кто голосовал а этого зажиревшего борова оформившего землю в крыму по законам оккупантов привлечь за измену на пожизненное.
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30.10.2020 22:11 Відповісти
 
 