Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина

Питання перегляду Європейським союзом безвізового режиму з Україною на даний момент не перебуває на порядку денному.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання боротьби з корупцією та ефективних механізмів були частиною переговорів про отримання Україною безвізового режиму, і сьогодні в ЄС є спеціальний механізм, коли країна відступає від дотримання цих вимог, і Єврокомісія може ініціювати такі процедури. Водночас рішучі кроки, продемонстровані українською владою, зокрема, засідання РНБО і публічна позиція ключових гравців у владі - президент, уряд і парламент - свідчить, що Україна налаштована продовжувати ці реформи, і зараз питання про перегляд безвізу не стоїть на порядку денному", - сказала Стефанишина.

За її словами, рішення Конституційного суду підриває довіру до послідовності українських реформ. "Є певний перелік структурних реформ, які Україна послідовно впроваджувала з 2014 року і продовжує впроваджувати зараз. Одна з цих реформ стосується створення і функціонування всієї антикорупційної інфраструктури органів і, звичайно, такі рішення підривають довіру до послідовності українських реформ", - наголосила віце-прем'єр.

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Чиновниця зазначила, що уряд разом із міжнародними партнерами шукає способи вирішення цього питання. "Міжнародні партнери розуміють, у якій критичній ситуації ми перебуваємо зараз, і, очевидно, бачать, що ми намагаємося робити рішучі кроки в цьому напрямку. Тому це зараз діалог, і рішень ніяких не прийнято", - пояснила Стефанишина.