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Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина

Питання перегляду Європейським союзом безвізового режиму з Україною на даний момент не перебуває на порядку денному.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання боротьби з корупцією та ефективних механізмів були частиною переговорів про отримання Україною безвізового режиму, і сьогодні в ЄС є спеціальний механізм, коли країна відступає від дотримання цих вимог, і Єврокомісія може ініціювати такі процедури. Водночас рішучі кроки, продемонстровані українською владою, зокрема, засідання РНБО і публічна позиція ключових гравців у владі - президент, уряд і парламент - свідчить, що Україна налаштована продовжувати ці реформи, і зараз питання про перегляд безвізу не стоїть на порядку денному", - сказала Стефанишина.

За її словами, рішення Конституційного суду підриває довіру до послідовності українських реформ. "Є певний перелік структурних реформ, які Україна послідовно впроваджувала з 2014 року і продовжує впроваджувати зараз. Одна з цих реформ стосується створення і функціонування всієї антикорупційної інфраструктури органів і, звичайно, такі рішення підривають довіру до послідовності українських реформ", - наголосила віце-прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол при ЄС Точицький: Рішення КС може припинити безвіз

Чиновниця зазначила, що уряд разом із міжнародними партнерами шукає способи вирішення цього питання. "Міжнародні партнери розуміють, у якій критичній ситуації ми перебуваємо зараз, і, очевидно, бачать, що ми намагаємося робити рішучі кроки в цьому напрямку. Тому це зараз діалог, і рішень ніяких не прийнято", - пояснила Стефанишина.
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Топ коментарі
+14
_Ты кто такая, Стефанишина? Какого лешего, ничтоже сумнящеся, ты говоришь за и вместо функционеров ЕС? Ты распоряжаешься безвизом? Нет! Так что просто подмалкивай.
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30.10.2020 15:44
+13
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 467
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30.10.2020 15:43
+8
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит
-- зато, как висит!
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30.10.2020 15:44
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Его по сути уже нет . Карантин .
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30.10.2020 15:43 Відповісти
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 467
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30.10.2020 15:43 Відповісти
А что на ето скажет Европа?
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30.10.2020 15:43 Відповісти
Все харррашо, все будет ха-ррра-шо! Не мешайте Беня харчеваться!
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30.10.2020 15:43 Відповісти
_Ты кто такая, Стефанишина? Какого лешего, ничтоже сумнящеся, ты говоришь за и вместо функционеров ЕС? Ты распоряжаешься безвизом? Нет! Так что просто подмалкивай.
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30.10.2020 15:44 Відповісти
Те ж саме хотів сказати. Після Вас - не повторюватиму
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30.10.2020 15:47 Відповісти
Чиво не? Повторение- мать учения.
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30.10.2020 15:48 Відповісти
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит
-- зато, как висит!
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30.10.2020 15:44 Відповісти
ну до нового года осталось совсем ничего... елки как то надо экономно в этом году... украшать за одну ногу....
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30.10.2020 15:47 Відповісти
Ну успокоила. Пусть Бубочка и КС и дальше продолжат разваливать страну.
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30.10.2020 15:45 Відповісти
Вопрос стоит сейчас по другому - Либо зеленский выносит КС (Тупицкий был поставлен в сентябре 2019 года) либо народ выносит и тупицкого и зеленского и развешивает на елке вместе с ермаками, медведжевыми ,каломойскими и прочими олигархами с конфискацией имущества и продажей на открытых аукционах
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30.10.2020 15:45 Відповісти
Ну это для него слишком ! Он может х... на рояле , с голой сракой на лисапеде , правильно произносить слово "диджитализация" .
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30.10.2020 15:49 Відповісти
Революцию может устроить только Порошенко! Но вы ведь на барикады за "Барыгу" не пойдете! Остальным это решение выгодено! Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 7554
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30.10.2020 15:51 Відповісти



Оксана

@babasyanya


Народ, а ви в курсі, що зеля з нового року своєю пАстановою відмінив оформлення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами на догляд за особами, що потребують догляду? І на зараз ціла купа людей, що зайняті доглядом, не може це оформити?

Бо я лише сьогодні про це довідалась - цю пАстанову про призупинення дії закону з січня місяця лише у жовтні розіслали по місцях...

Відповідно, ці люди вимушені не працювати, доглядаючи інвалідів, не отримуючи при цьому жодної допомоги від держави та ще й трудовий стаж їм не йде, тобто пенсія також в прольоті... Порох піднімав розмір допомоги, спрощував оформлення, а цей забрав ті копійки одним підписом.
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30.10.2020 15:47 Відповісти
От у неї якраз евробюрократи забули запитати...
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30.10.2020 15:47 Відповісти
здобулы мрази зелёные, вы этого хотели 1,5 года назад???
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30.10.2020 15:48 Відповісти
Они до сих пор не поняли , чего хотели . Не дави на убогих .
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30.10.2020 15:51 Відповісти
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина

Конечно, не стоит. Всё равно от него сейчас толку нет .Стёпа такую статистику лепит, что будь у нас хоть трижды безвиз, никто нас там видеть не хочет.
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30.10.2020 15:49 Відповісти
"Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина" - а в Євросоюзі кажуть, що стоїть. То хто ж з вас бреше?
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30.10.2020 15:53 Відповісти
а ЕС заявляют ОБРАТНОЕ, наверное они брешут
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30.10.2020 16:14 Відповісти
Каким боком Стефанишина к решениям ЕС?

Представители ЕС какраз говорят, что приостановка безвиза из-за системных нарушений договоренностей по борьбе с коррупцией какраз на повестке дня.
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30.10.2020 16:17 Відповісти
По-видимому, с вами, слугами, в силу вашей ничтожной компетенции, попросту не хотят общаться. А-то у вас извечна ситуация, когда кто-то что-то вырывает у вас из контекста!
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30.10.2020 16:20 Відповісти
Посол Украины в ЕС Николай Точицкий выразился более конткретно на этот счет...,более подробно читайтье сайт ЛИГА Новости
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30.10.2020 16:25 Відповісти
хто це???? чергова сосна? Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 6629
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30.10.2020 16:32 Відповісти
Поки не стоїть. Чекають рішень Зе. А коли не дочекаються, то відразу стане.
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30.10.2020 16:49 Відповісти
ну если не грозит , тогда можно еще чего нибудь отменить !!!
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30.10.2020 16:59 Відповісти
каким боком высказывание "зеленых лгунов" при власти в Украине ,которые лгут не только украинскому народу,но и всему мировому сообществу ,за исключением рашиста ,которому на руку ложь ихних слуг в Украине, относится к решению ЕС о безвизе.Вопрос стоит очень конкретно ,ибо КС ,своим решение убрал то.на основании чего его предоставили Украине и ее народу.
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30.10.2020 17:05 Відповісти
Да никаким! Тётенька просто ссыт народу в очи, та й потому.
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30.10.2020 17:13 Відповісти
Як сказав би Порох.... не діждетесь сєпарські шавки.
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30.10.2020 18:09 Відповісти
ЕС со стефанишиной будет совещаться прежде чем отменит безвиз. Она "добро" не даст.
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30.10.2020 20:03 Відповісти
 
 