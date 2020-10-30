Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина
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Питання перегляду Європейським союзом безвізового режиму з Україною на даний момент не перебуває на порядку денному.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Питання боротьби з корупцією та ефективних механізмів були частиною переговорів про отримання Україною безвізового режиму, і сьогодні в ЄС є спеціальний механізм, коли країна відступає від дотримання цих вимог, і Єврокомісія може ініціювати такі процедури. Водночас рішучі кроки, продемонстровані українською владою, зокрема, засідання РНБО і публічна позиція ключових гравців у владі - президент, уряд і парламент - свідчить, що Україна налаштована продовжувати ці реформи, і зараз питання про перегляд безвізу не стоїть на порядку денному", - сказала Стефанишина.
За її словами, рішення Конституційного суду підриває довіру до послідовності українських реформ. "Є певний перелік структурних реформ, які Україна послідовно впроваджувала з 2014 року і продовжує впроваджувати зараз. Одна з цих реформ стосується створення і функціонування всієї антикорупційної інфраструктури органів і, звичайно, такі рішення підривають довіру до послідовності українських реформ", - наголосила віце-прем'єр.
Чиновниця зазначила, що уряд разом із міжнародними партнерами шукає способи вирішення цього питання. "Міжнародні партнери розуміють, у якій критичній ситуації ми перебуваємо зараз, і, очевидно, бачать, що ми намагаємося робити рішучі кроки в цьому напрямку. Тому це зараз діалог, і рішень ніяких не прийнято", - пояснила Стефанишина.
Будь ласка, зачекайте...
-- зато, как висит!
Оксана
@babasyanya
Народ, а ви в курсі, що зеля з нового року своєю пАстановою відмінив оформлення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами на догляд за особами, що потребують догляду? І на зараз ціла купа людей, що зайняті доглядом, не може це оформити?
Бо я лише сьогодні про це довідалась - цю пАстанову про призупинення дії закону з січня місяця лише у жовтні розіслали по місцях...
Відповідно, ці люди вимушені не працювати, доглядаючи інвалідів, не отримуючи при цьому жодної допомоги від держави та ще й трудовий стаж їм не йде, тобто пенсія також в прольоті... Порох піднімав розмір допомоги, спрощував оформлення, а цей забрав ті копійки одним підписом.
Конечно, не стоит. Всё равно от него сейчас толку нет .Стёпа такую статистику лепит, что будь у нас хоть трижды безвиз, никто нас там видеть не хочет.
Представители ЕС какраз говорят, что приостановка безвиза из-за системных нарушений договоренностей по борьбе с коррупцией какраз на повестке дня.