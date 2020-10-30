Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель
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Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький двічі був в Офісі Президента на цьому тижні перед засіданням Ради національної безпеки і оборони.
Про це повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На жаль, він (глава КС. - Ред.) не почув заклопотаності президента і суспільства в зв'язку з рішенням щодо антикорупційного законодавства. Маніпуляційні заяви, викликані очевидним обуренням насамперед українців, які зараз стоять під Конституційним Судом, не приносять ніяких рішень і не виправляють тих загроз, які створив КС національній безпеці України", - зазначила прессекретарка президента.
Раніше на брифінгу Тупицький заявив, що не обговорював з президентом України Володимиром Зеленським рішення КС щодо антикорупційного законодавства і в цілому не спілкувався на поточному тижні з главою держави.
До цього Мендель заявила, що Зеленський вже розмовляв з Тупицьким після ухвалення КС резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, а всі подальші рішення були ухвалені з урахуванням цих переговорів.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Він же ні в чому не розуміється.
Что толку, если эти чмошники сидят и при яныке, и при порохе, и при зе?
Тоже самое с ОАСК, рыг Вовк сидит с 2000х и хоть бы что, уже 15 лет реально "решает", а всем пофигу.
все сезоны программы час суда с павлом астаховым пересмотрел
Не вірю Зєлєнському не на копійку. Він все бреше, а сам не такий вже і дурень.
Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
Тупицкий все слышал и все знает, но после разгрома Зели на выборах на него набросятся все. кто имеет хоть какие-то зубы
Как общество могла быть обеспокоенно, если об этом никто не знал?
Сложнее все в этой истории, чем кажется на первый взгяд.
А Тупіцин не такий вже й тупий, захищати себе може.
Один з його аргументів:
"Відставка по закону Зеленського всього складу суддів порушує принцип безперервності влади.
Якщо, наприклад, якась область на заході чи сході вирішить вийти зі складу України, то не буде суду, який назве це рішення неконстуційним."
А от призначити стовідсотково своїх суддів, щоб через них легалізувати, освячувати через КС свої капітулянтські злочини, запросто.
Єгорка Соболєв ніде не світився півтора року правління Зе, його не турбували ні відступ ВСУ, ні Єрмак, а тут проявився. Протестує проти КС, який ліг під Бєню та медведчука, але не помічає, що недалеко від КС пішла його дружина, яка продовжує працюівати на "Г+Г", яким володіють ті ж Бєня і мудачук.
Люди втомились від дешевих популістів, а ось якщо вимога буде правильною і вірною... Цікаво, а що Корчинський про це усе думає?
Заява була, ми почули, а які пропозиції? Якщо ти претендуєш на повернення у владу, то дій!?
"Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вважає законним рішенням Кабінету міністрів відновити доступ до реєстру електронних декларацій.
«Вчора було надано підказку, і влада цим скористалася... Постанова Кабміну про тимчасовий доступ до врегулювання цього порядку законом», - сказав Тупицький.!
https://www.radiosvoboda.org/a/news-reyestr-nazk/30921280.html
Тільки ліквідація. Зробимо це, побачити як на звичайних суддів це вплине (позитивно) будуть так народу боятись і без усяких мітингів.
2 ч. ·
Можна не погоджуватися з рішеннями конституційних суддів - і, звичайно, скасування антикорупційного законодавства одне з таких рішень. Але хто в разі розгону вищого конституційного органу буде вирішувати, які рішення суду нам подобаються, а які ні? Де гарантії, що новий склад суду не стане структурою, завданням якої буде погодитися з авторитаризмом і диктатурою в Україні? Чому коли суд підтримав свідомо неправове і суперечливе рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів, ніхто не пропонував його розпустити? Тому що Зеленського все влаштовувало? Тому що рішення суду відкривало дорогу до абсолютної влади? І ось тепер президент пожинає плоди своєї згоди з безправ'ям. Тому що якщо один раз порушення закону буде працювати на твою користь, то в інший раз - проти тебе.
Чтобы заставить этого идиота сделать что-то полезное, нужно ему сказать что этому мешает Порошенко!
А то что плетет Мандельша, так на то она и Мандельша, чтоб мандеть.
Зєлю геть. Дострокові.