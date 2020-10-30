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КС (1154) Тупицький (227) Мендель (228)

Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький двічі був в Офісі Президента на цьому тижні перед засіданням Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, він (глава КС. - Ред.) не почув заклопотаності президента і суспільства в зв'язку з рішенням щодо антикорупційного законодавства. Маніпуляційні заяви, викликані очевидним обуренням насамперед українців, які зараз стоять під Конституційним Судом, не приносять ніяких рішень і не виправляють тих загроз, які створив КС національній безпеці України", - зазначила прессекретарка президента.

Читайте: Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч

Раніше на брифінгу Тупицький заявив, що не обговорював з президентом України Володимиром Зеленським рішення КС щодо антикорупційного законодавства і в цілому не спілкувався на поточному тижні з главою держави.

До цього Мендель заявила, що Зеленський вже розмовляв з Тупицьким після ухвалення КС резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, а всі подальші рішення були ухвалені з урахуванням цих переговорів.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Та Зеля вухами прохлопав.
Він же ні в чому не розуміється.
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30.10.2020 15:48
+15
Мендель, тобто і ти підтверджуєш, що мальчік 42 годіка такі лох?
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30.10.2020 15:51
+13
а еще Тупицкий был дважды в офисе Каломойского.. и там велели плевать на Бубочку и на его обеспокоенность с высокой колокольни..
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30.10.2020 15:49
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Та Зеля вухами прохлопав.
Він же ні в чому не розуміється.
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30.10.2020 15:48 Відповісти
надо немного отвлечься от презов и наконец-то вычистить судовую систему в стране.
Что толку, если эти чмошники сидят и при яныке, и при порохе, и при зе?
Тоже самое с ОАСК, рыг Вовк сидит с 2000х и хоть бы что, уже 15 лет реально "решает", а всем пофигу.
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30.10.2020 15:56 Відповісти
зе, как юристу, это по силам...он знает подноготную всей этой системы -
все сезоны программы час суда с павлом астаховым пересмотрел
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30.10.2020 16:23 Відповісти
а почему зеля не разогнал "суддью" Вовка? там ведь все намного проще. Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель - Цензор.НЕТ 5887
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30.10.2020 16:36 Відповісти
Тобто Єрмака не Зєля призначив?
Не вірю Зєлєнському не на копійку. Він все бреше, а сам не такий вже і дурень.
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30.10.2020 17:09 Відповісти
Список 47 голубых ********** подавших это злосчастное подання в КСУ:
Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
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30.10.2020 16:03 Відповісти
вовка-шмаркля сам в деле.. сейчас у нешго лишь имитация "обеспокоенности"История с превращением Украины в failed state всё больше выглядит как продуманный сценарий. При этом истинные виновники происходящего - Коломойский и Медведчук - выведены Зелен￼ским из-под удара, а всё внимание переброшено на судей Конституционного суда.Олена Монова:Коли я вчора побачила, як баба Бєня витягнув зі скрині і обтрусив від павутиння та нафталіну своїх козирних ліваруціонерів Парасюка з ногою і Соболєва з мохеровою жилеткою, щоб вони робили двіж під Конституційним Судом, я нашорошила вуха. І зрозуміла, що рішення КС щодо скасування деяких елементів системи електронного декларування - це гівн@ альбатроса на верхівці айсберга...Sergey Fursa:Как-то не серьезно идти войной на исполнителей, закрывая глаза на заказчиков и организаторов.Кто был заинтересован в таком? Медведчук и Коломойский. Друзья Путина и друзья олигарха. Судьи КС лишь послушные исполнители или сообщники. Но не больше.Таким образом, проблема в том, что президент не контролирует ситуацию и способствует хаосу, в котором хорошо себя чувствуют враги Украины, действующие по принципу «чем хуже тем лучше».Валерій Пекар:Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.Денис Казанский:Що ж робити?- Насамперед прийняти новий закон про електронне декларування замість того, що скасував КС. Голосів для цього вистачить. Тоді всю процедуру скасування суддям довелося б повторювати спочатку - а це час і гроші для замовників.- КС, ймовірно, потребує переформатування. Але відбуватися все це має відповідно до законних процедур. Тобто, необхідно міняти Конституцію. Так, це важко. Але кому ж це ще робити, як не монобільшості? В принципі, за допомогою Голосу та ЄС назбирати необхідну кількість голосів було б можливо. Звичайно, це буде не швидко. Але іншого законного способу немає.- Ну і найголовніше. Удар по КС - це боротьба з наслідком, а не з причиною. Адже в даному випадку окремі судді КС - лише інструмент. А рулять цим інструментом - Коломойський і Медведчук. Так ось, підкажу президенту просту річ - на відміну від КС, Медведчука і Коломойського ніяка Конституція не захищає.
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30.10.2020 16:11 Відповісти
Акела промахнулся Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель - Цензор.НЕТ 1505


Тупицкий все слышал и все знает, но после разгрома Зели на выборах на него набросятся все. кто имеет хоть какие-то зубы
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30.10.2020 16:15 Відповісти
будет у Тупицкого Ништяк .Как у четыреждыуклониста. По декларації Зеленські мають 20 будинків і квартир, в тому числі в окупованій Ялті , два будинки в Італії , придбані у 2015 р., автомобілі, акції компаній, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95", номери у готелі у Белізі. Главное . Согласно реестров ДФС все фирмы Зеленского убыточные и ничего не платят в бюджет Украины. Судья наверняка умнее пианиста и так не засветился :Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20 / Ништяк -очень хорошее, отличное. Происходит от иврит נשתק ништак - мы успокоимся.
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30.10.2020 15:48 Відповісти
маленькая поправка, что Тупицкий комиком и владельцем крупной медиа-компании никогда не был. Вы б еще с порохом сравнили и его Roshen.
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30.10.2020 15:59 Відповісти
Да ещё и украденные беней из привата деньги себе в офшоры не переводил...
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30.10.2020 16:15 Відповісти
Весь сыр-бор начался из-за участка земли в Крыму. Тупицкого могут посадить ....за ...незаконное отчуждение участка земли на территории оккупированного Крыма-грозится ГБР. Фигня .У четыреждыуклониста тоже есть собственность в Крыму. В кодлане Коломойского вороны глаза друг другу не выклёвывают. А кто больший вор -судья или комик-мы в ближейшее время не узнаем.
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30.10.2020 16:18 Відповісти
Не за то что у него есть участок его могут посадить, а за то что он его в декларации не указал. И чтобы не указывать он решил вообще эти декларации отменить.
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30.10.2020 17:02 Відповісти
Ха-ха) Один помнит, другой не помнит, что общался... Кто-то из них в нарко или алкоугаре был?
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30.10.2020 15:48 Відповісти
хорошо,шо вторая леди все помнит Глава КС Тупицкий дважды был в ОП на этой неделе, но не услышал обеспокоенности Зеленского и общества, - Мендель - Цензор.НЕТ 9793
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30.10.2020 15:53 Відповісти
Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель - Цензор.НЕТ 3393
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30.10.2020 16:17 Відповісти
а еще Тупицкий был дважды в офисе Каломойского.. и там велели плевать на Бубочку и на его обеспокоенность с высокой колокольни..
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30.10.2020 15:49 Відповісти
И общество там точно не было обеспокоено.
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30.10.2020 17:03 Відповісти
Что ты несешь, скотина?
Как общество могла быть обеспокоенно, если об этом никто не знал?
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30.10.2020 15:49 Відповісти
Вот то что она про общество ляпнула это вообще финиш. Хуцпа как она есть.
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30.10.2020 17:05 Відповісти
мендель, сдрысни, твое дело - вовремя айкос подать и под стол залезть... шмара
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30.10.2020 15:50 Відповісти
СРОЧНО на нары этого ворюгу и иуду в мантии ,СРОЧНО !!!! Глава КС Тупицкий дважды был в ОП на этой неделе, но не услышал обеспокоенности Зеленского и общества, - Мендель - Цензор.НЕТ 4979
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30.10.2020 15:51 Відповісти
Мендель, тобто і ти підтверджуєш, що мальчік 42 годіка такі лох?
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30.10.2020 15:51 Відповісти
Разве общество и зе нарик имеют что то общее?
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30.10.2020 15:52 Відповісти
По словам Мендель , раз Тупицкий дважды не услышал обеспокоенности Зеленского, то не осталось выхода у Зеленского- вынужден возглавить демонстрацию протеста под Конст.Судом. Выделим ему элитные шины из элитного резерва !
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30.10.2020 15:53 Відповісти
... и полные руки использованных презервативов.
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30.10.2020 16:06 Відповісти
не получится у него и это - нету резервов уже
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30.10.2020 16:28 Відповісти
сначала где то под ковром встречались , а теперь друг на друга кивают
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30.10.2020 15:54 Відповісти
Не почув, бо її не було. Це змова Зебілів і КСУ.
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30.10.2020 15:57 Відповісти
если даже теоритически такое представить, то смысла и логики в этом нет. А вот смысл в том, что Юля начала защищать КСУ, будучи на хлебах у Коломойши. Лично мне вся ситуация была ясна, в том числе, что КСУ отменит земельную реформу, так как там все на мази у Коломойского-Медведчука-Вовка.
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30.10.2020 16:01 Відповісти
А андруша Портнов за разгон КСУ.
Сложнее все в этой истории, чем кажется на первый взгяд.
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30.10.2020 16:06 Відповісти
Це тому, що в інших судах у нього все "схвачено". Але проблеми слід вирішувати по черзі. Прийде час і вирішать проблему Андрюші...
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30.10.2020 16:09 Відповісти
КСУ потрібно підчистити, але треба це робити законними методами, не викидаючи всіх суддів, в тому числі і нормальних. Бо Зєля призначить всіх покидьків, без Головатого і трьох інших адекватних.

А Тупіцин не такий вже й тупий, захищати себе може.
Один з його аргументів:

"Відставка по закону Зеленського всього складу суддів порушує принцип безперервності влади.
Якщо, наприклад, якась область на заході чи сході вирішить вийти зі складу України, то не буде суду, який назве це рішення неконстуційним."
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30.10.2020 16:15 Відповісти
кому ви його підпорядкуєте? Народу? та ніколи. Владі? Ну ви ж розумієте кого ми туди обираємо. Якщо ми не можемо правильно розпоряджатись таким "мечем" як повноваження КСУ, то краще щоби його не було. Не доросла Україна (її народ) до настільки потужних органів. Може бути колись, з часом... Хоча США та Швейцарії він не потрібний. Там із цим справляється звичайна судова влада.
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30.10.2020 16:20 Відповісти
Зеля і його Карабаси не підуть на такий радикальний крок.
А от призначити стовідсотково своїх суддів, щоб через них легалізувати, освячувати через КС свої капітулянтські злочини, запросто.
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30.10.2020 16:25 Відповісти
Я чудово розумію для чого Зелі розпуск конкретних суддів, так само як і кого воно туди призначить. Саме тому, я пропоную вимагати від нього та ВРУ не розпуску, а ліквідації. Нам потрібно вирішити проблему КСУ і не дозволити Зелі створити нову. У нас не має союзників. Усі можновладці, політики і т.п. проти нас, проти народу. Вони чудово розуміють наслідки ліквідації і вони їх не влаштовують. Тому це спектакль, де одні корупціонери (судді) борються із іншими корупціонерами, а пропоную нанести удар їх усім і такий, від якого вони не скоро оклигаються...
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30.10.2020 16:28 Відповісти
У нас зараз є чудовий привід. Неадекватність КСУ очевидна, сцикливий кловун на посту президента, який живе власними рейтингами і ВРУ повна різного зброду, який не бажає раптово повернутись у те лайно, в якому жив до тих виборів. Якщо поставити ультиматум Зелі та ВРУ, або вони, або КСУ, вони зільють суд.
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30.10.2020 16:31 Відповісти
Хто буде ставити ультиматум?
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30.10.2020 16:39 Відповісти
Та хоча би ті, хто зібрався під будівлею КСУ. А чому ні? Їм потрібно тільки обрати правильне (інше місце) і правильні вимоги. Я би теж приїхав, якби це були конкретні вимоги, а не за усе добре, проти усього поганого...
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30.10.2020 16:43 Відповісти
Враховучи особовий склад сьогоднішніх протестувальників, за ними не підуть патріотичні, розумні громадяни.
Єгорка Соболєв ніде не світився півтора року правління Зе, його не турбували ні відступ ВСУ, ні Єрмак, а тут проявився. Протестує проти КС, який ліг під Бєню та медведчука, але не помічає, що недалеко від КС пішла його дружина, яка продовжує працюівати на "Г+Г", яким володіють ті ж Бєня і мудачук.
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30.10.2020 16:48 Відповісти
Він не цікавить, бо не там протестує і не те вимагає
Люди втомились від дешевих популістів, а ось якщо вимога буде правильною і вірною... Цікаво, а що Корчинський про це усе думає?
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30.10.2020 16:58 Відповісти
До речі, а де наш лідер? Ми ж можемо і у ЄС і Петром запитати, вони з народом, чи вони теж за зміну КСУ? Нам теж буде корисно почути відповідь!
Заява була, ми почули, а які пропозиції? Якщо ти претендуєш на повернення у владу, то дій!?
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30.10.2020 17:01 Відповісти
Треба сходити на сторінки в фейсбуку Корчинського, ПП і почитати.
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30.10.2020 17:03 Відповісти
Ще одна його заяву.

"Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вважає законним рішенням Кабінету міністрів відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

«Вчора було надано підказку, і влада цим скористалася... Постанова Кабміну про тимчасовий доступ до врегулювання цього порядку законом», - сказав Тупицький.!

https://www.radiosvoboda.org/a/news-reyestr-nazk/30921280.html
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30.10.2020 16:19 Відповісти
У штани наволоч наклала, зрозуміла, що може годівницю втратити, тепер "підказки дає"...
Тільки ліквідація. Зробимо це, побачити як на звичайних суддів це вплине (позитивно) будуть так народу боятись і без усяких мітингів.
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30.10.2020 16:22 Відповісти
Не бояться вони народу, поки працюють на Зелю та його бенЯфіціарів, а товарищ Аваков їх бєрєжот.
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30.10.2020 16:28 Відповісти
Пороха б послушался.
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30.10.2020 16:02 Відповісти
Виталий Портников

2 ч. ·

Можна не погоджуватися з рішеннями конституційних суддів - і, звичайно, скасування антикорупційного законодавства одне з таких рішень. Але хто в разі розгону вищого конституційного органу буде вирішувати, які рішення суду нам подобаються, а які ні? Де гарантії, що новий склад суду не стане структурою, завданням якої буде погодитися з авторитаризмом і диктатурою в Україні? Чому коли суд підтримав свідомо неправове і суперечливе рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів, ніхто не пропонував його розпустити? Тому що Зеленського все влаштовувало? Тому що рішення суду відкривало дорогу до абсолютної влади? І ось тепер президент пожинає плоди своєї згоди з безправ'ям. Тому що якщо один раз порушення закону буде працювати на твою користь, то в інший раз - проти тебе.
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30.10.2020 16:03 Відповісти
А в цього Тупи цького пика, хоть цуциків бий.
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30.10.2020 16:07 Відповісти
Не уверен, что это рыло самостоятельно, без согласований принимало антигосуларственные выступления.
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30.10.2020 16:11 Відповісти
Так может не было зеобеспокоиности,а совсем наоборот...
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30.10.2020 16:13 Відповісти
Тобто тиск на них був
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30.10.2020 16:17 Відповісти
нє дагаварілісь...бєня больше прєдложів Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель - Цензор.НЕТ 4791
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30.10.2020 16:21 Відповісти
"У президента же говорят, что КСУ действует в интересах Петра Порошенко с целью ухудшить отношения Запада и Украины и спровоцировать в стране политический кризис."

Чтобы заставить этого идиота сделать что-то полезное, нужно ему сказать что этому мешает Порошенко!
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30.10.2020 16:24 Відповісти
Зеля - курва еще та.. Все знал заранее(на то он и сидит в президентском кресле), а разыгрывает лоха кинутого. Имидж доверчивого дурачка сыграл ему на руку в этой хитрой далекоидущей игре с решением КС. А игра заключается в том, чтобы напхать в КС ручных и преданных ему и его зеленой шайке судей.. А там посыпятся такие решения КС, что и Шапкотыр в "Ростове" от зависти завоет.
А то что плетет Мандельша, так на то она и Мандельша, чтоб мандеть.
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30.10.2020 16:30 Відповісти
Чого свинорил тупицький ще не в ізоляторі а дає свої свинячі поради. Де золота трійця кловун рюкзаков і підстилка зі своєю викравальною пресконференцією. Тут навіть британських спеців по зросту не треба тривожити. Та цеж не героїв сажати.
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30.10.2020 16:31 Відповісти
дело бьіло так)

Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель - Цензор.НЕТ 1812
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30.10.2020 16:34 Відповісти
Та він і не має почути він має відчути щось в своїй дупі.
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30.10.2020 16:44 Відповісти
Кто заказчики?
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30.10.2020 17:02 Відповісти
Ситуація з Конституційним Судом дуже смердить лохотроном, щось подібне було перед виборами президента. Абсолютно той самий почерк . Питання . Хто буде назначати нових суддів (після того, як повісять старих)? Правильно : Коломойський і Медведчук, вони контролюють клоуна і Верховну раду. А решту суддівського корпусу тримає за яйця Портнов. Головатих там вже не буде.
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30.10.2020 17:06 Відповісти
Зєля все бреше. Він тільки робить розгнівану пику, а насправді він з цим Тупіцьким координують свої заяви. Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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30.10.2020 17:15 Відповісти
Там вообще мало обеспокоины тем, что происходит в Украине.
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30.10.2020 17:16 Відповісти
Все більша підозра в мене, що це розігране шоу, аби позбавитись кандидатур від Порошенка і зробити і КС на 100% своїм. Зовсім не тупі зелені в своїх інтересах.
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30.10.2020 17:39 Відповісти
Гарант виявився таким самим,як і головнокомандуючий.
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30.10.2020 21:17 Відповісти
 
 