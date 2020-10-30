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Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний переворот: на

Сьогодні, 30 жовтня, о 21:00 у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", будуть говорити про те, хто і чому позбавив українців права знати про стан чиновників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У випуску розкажуть, які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду і чи зможе Конституційний Суд захопити владу в країні.

Також політики будуть говорити про те, чи втратить Україна безвіз.

Гостями студії стануть:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олександр Новіков, голова Національного агентства запобігання корупції;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016); Віола фон Крамон-Таубадель, депутат Європейського парламенту;
Матті Маасікас, глава представництва ЄС в Україні;
Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України (2018-2019);
Федір Веніславський, представник Президента України в Конституційному Суді, народний депутат, "Слуга народу";
Сергій Власенко, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету ВРУ з питань правової політики;
Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ; Анастасія Радіна, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Ярослав Юрчишин, народний депутат, "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Марина Ставнійчук, представник Президента України в Конституційному Суді України (2007-2010), член Венеціанської комісії від України (2009-2013).

Також читайте: Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина
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Топ коментарі
+7
Это ни КС это малина воровская и опорный пункт ФСБ в Украине .
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30.10.2020 15:50
+3
Последствия должны быть только одни: гильотина.
Точка. И нефиг тут обсуждать.
Разве что только её остроту.
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30.10.2020 15:51
+3
Список 47 голубых ********** подавших это злосчастное подання в КСУ:
Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
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30.10.2020 16:04
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Это ни КС это малина воровская и опорный пункт ФСБ в Украине .
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30.10.2020 15:50 Відповісти
Последствия должны быть только одни: гильотина.
Точка. И нефиг тут обсуждать.
Разве что только её остроту.
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30.10.2020 15:51 Відповісти
а вот и первый кипеж по поводу "борьбы нанайских мальчиков"

алльо, таварищ, судьи по квоте Пороха голосовали против !
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30.10.2020 16:09 Відповісти
100%, свыночеле гивно
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30.10.2020 16:18 Відповісти
если не до конца понимаете ситуацию - послушайте что скажет Порох !
очень показательно МОЛЧАНИЕ Пороха по данной ситуации.
он их, 3,14-ых, видит насквозь лучше всякого рентгена.

РЫги и ЗЕбилы дают представление "борьба нанайских мальчиков"
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30.10.2020 16:07 Відповісти
забавно, - что ОАСК, принимающий решения на порядок абсурдней, не воровская малина и его никто разгонять не собирается)
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30.10.2020 16:44 Відповісти
АПЗдЖ буде обговорювати те, навіщо вони звернуился до суду та скасували Антикорупційну реформу.
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30.10.2020 15:52 Відповісти
Чтобы её не отменять сейчас, нужно было её делать без нарушения Конституции.
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30.10.2020 16:14 Відповісти
..Так того Тупіцького туди запросіть Конституционный переворот: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние решения Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 7911
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30.10.2020 15:53 Відповісти
Список 47 голубых ********** подавших это злосчастное подання в КСУ:
Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
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30.10.2020 16:04 Відповісти
Через полчаса будут обсуждать землетрясение в Турции и Греции Эрдоган выразил соболезнования погибшим....РАБссия...взорвала ядерный заряд...
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30.10.2020 15:53 Відповісти
Хватит на сегодня, деда.
Иди уже в люлю.
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30.10.2020 16:15 Відповісти
Странно , что "говно-вопрос" вылез сразу после выборов .
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30.10.2020 15:53 Відповісти
Виталий Портников

2 ч. ·

Можна не погоджуватися з рішеннями конституційних суддів - і, звичайно, скасування антикорупційного законодавства одне з таких рішень. Але хто в разі розгону вищого конституційного органу буде вирішувати, які рішення суду нам подобаються, а які ні? Де гарантії, що новий склад суду не стане структурою, завданням якої буде погодитися з авторитаризмом і диктатурою в Україні? Чому коли суд підтримав свідомо неправове і суперечливе рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів, ніхто не пропонував його розпустити? Тому що Зеленського все влаштовувало? Тому що рішення суду відкривало дорогу до абсолютної влади? І ось тепер президент пожинає плоди своєї згоди з безправ'ям. Тому що якщо один раз порушення закону буде працювати на твою користь, то в інший раз - проти тебе.
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30.10.2020 15:58 Відповісти
Гмносцяна передачка як і її ведучий.
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30.10.2020 16:00 Відповісти
Всех судей расстрелять .
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30.10.2020 16:03 Відповісти
сначала преЗика, а потом - судей.... Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 332
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30.10.2020 16:12 Відповісти
"Я дам тебе парабеллум" (с) Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 5599
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30.10.2020 16:18 Відповісти
прежнего, он этих судей благословлял
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30.10.2020 16:19 Відповісти
Пропоную наступне. У зв'язку з втратою довіри нинішнього складу КС
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
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30.10.2020 16:05 Відповісти


Hawthorn Healing@hawthornhealin1 4 ч

Мог ли я подумать, скажем, лет 10-15 назад, что один из основных украинских рейдеров, через кторого решались проблемы по имущественным судам на десятки и сотни млн$, в 2020 будет решать, работать КС Украины или нет. Хотя, если клоун может быть президентом, не вижу противоречия.
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30.10.2020 16:16 Відповісти
І як завжди нікого від ЄС (партії)
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30.10.2020 16:18 Відповісти
Может они не хотят туда ходить?
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30.10.2020 16:20 Відповісти
думай що це Шустер злопамятний
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31.10.2020 12:39 Відповісти
Нужно обязательно посмотреть!

Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 8087
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30.10.2020 16:19 Відповісти
А что там смотреть? У шустрого все будет по-зеленски. Как всегда...
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30.10.2020 16:21 Відповісти
.....а умникам.которые говорят,что надо распускать "проституционный" суд по закону,надо попасть в больничку с гнойным аппендицитом и ПОДОЖДАТЬ пару часов, или дней, пока хирурги посовещаются.............. или лучше сразу вырезать у этого больного аппендицит и спасти ему жизнь? к сожалению, в Украине очень много советчиков, но крайне мало исполнителей... давно пора хирургическим способом сделать Украину для жизни, а не для доживания...
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30.10.2020 16:34 Відповісти
Скільки сил віддала команда Пороха для обєктів і все прос...фукали паскуди. Надія на Пороха цей за Україну постоїть. Удачі ЄС. .
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30.10.2020 18:07 Відповісти
 
 