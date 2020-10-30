Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 30 жовтня, о 21:00 у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", будуть говорити про те, хто і чому позбавив українців права знати про стан чиновників.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У випуску розкажуть, які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду і чи зможе Конституційний Суд захопити владу в країні.
Також політики будуть говорити про те, чи втратить Україна безвіз.
Гостями студії стануть:
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олександр Новіков, голова Національного агентства запобігання корупції;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016); Віола фон Крамон-Таубадель, депутат Європейського парламенту;
Матті Маасікас, глава представництва ЄС в Україні;
Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України (2018-2019);
Федір Веніславський, представник Президента України в Конституційному Суді, народний депутат, "Слуга народу";
Сергій Власенко, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету ВРУ з питань правової політики;
Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ; Анастасія Радіна, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Ярослав Юрчишин, народний депутат, "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Марина Ставнійчук, представник Президента України в Конституційному Суді України (2007-2010), член Венеціанської комісії від України (2009-2013).
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Точка. И нефиг тут обсуждать.
Разве что только её остроту.
алльо, таварищ, судьи по квоте Пороха голосовали против !
очень показательно МОЛЧАНИЕ Пороха по данной ситуации.
он их, 3,14-ых, видит насквозь лучше всякого рентгена.
РЫги и ЗЕбилы дают представление "борьба нанайских мальчиков"
Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
Иди уже в люлю.
2 ч. ·
Можна не погоджуватися з рішеннями конституційних суддів - і, звичайно, скасування антикорупційного законодавства одне з таких рішень. Але хто в разі розгону вищого конституційного органу буде вирішувати, які рішення суду нам подобаються, а які ні? Де гарантії, що новий склад суду не стане структурою, завданням якої буде погодитися з авторитаризмом і диктатурою в Україні? Чому коли суд підтримав свідомо неправове і суперечливе рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів, ніхто не пропонував його розпустити? Тому що Зеленського все влаштовувало? Тому що рішення суду відкривало дорогу до абсолютної влади? І ось тепер президент пожинає плоди своєї згоди з безправ'ям. Тому що якщо один раз порушення закону буде працювати на твою користь, то в інший раз - проти тебе.
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
Hawthorn Healing@hawthornhealin1 4 ч
Мог ли я подумать, скажем, лет 10-15 назад, что один из основных украинских рейдеров, через кторого решались проблемы по имущественным судам на десятки и сотни млн$, в 2020 будет решать, работать КС Украины или нет. Хотя, если клоун может быть президентом, не вижу противоречия.