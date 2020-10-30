МОЗ оновив перелік "зелених" і "червоних" країн за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином до "червоної" зони входять 50 країн, серед яких: Чехія, Іспанія, Франція, Грузія, Польща, Угорщина, Румунія, Велика Британія та інші.

У "зеленій" зоні: Молдова, Німеччина, РФ, Білорусь, Фінляндія, Туреччина, Єгипет та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 228,2 активні випадки COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

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