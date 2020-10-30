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МОЗ оновив перелік "зелених" і "червоних" країн за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ оновив перелік

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином до "червоної" зони входять 50 країн, серед яких: Чехія, Іспанія, Франція, Грузія, Польща, Угорщина, Румунія, Велика Британія та інші.

У "зеленій" зоні: Молдова, Німеччина, РФ, Білорусь, Фінляндія, Туреччина, Єгипет та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 228,2 активні випадки COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів, - Немчінов

МОЗ оновив перелік зелених і червоних країн за кількістю активних випадків COVID-19 01

Автор: Анастасія Потіха
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Оман в зеленій зоні.Можна летіти. Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран по количеству активных случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 3849
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30.10.2020 16:13 Відповісти
Ростов тоже.
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30.10.2020 16:23 Відповісти
Израиль тоже.
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30.10.2020 19:38 Відповісти
Бозю, бозю, я так файно возився зі Львова і з повротем нарешті без колєєк на границі у вересні-половині жовтня, доки Польща була зеленою... Тепер застряг на довго, бо грошиків за тест платити шкода, а до того ж є оказія повирішувати море питань, на які до цього бракувало часу, бо "треба було завжди швидко повертися у Львів": купити нарешті житло, бо проживання у службовому то файно і дешево, але я ж не хочу прощатися з Польщею, коли вже не буде службового житла...
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30.10.2020 16:28 Відповісти
Автралія одразу закрилась від зовнішньогу світу, результат - 0,9! Китай - 00,3 !!! Маски УСІ носять ВСЮДИ...
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30.10.2020 18:16 Відповісти
 
 