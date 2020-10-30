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Із 1 листопада на 7 вулицях Києва скасовується дозволена швидкість руху до 80 км/год, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Авто
Із 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год. Такий швидкісний режим встановлюється до 1 квітня 2021 р.
Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год із 1 листопада розпочинає діяти на таких ділянках:
- просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)
- Наддніпрянське шосе
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)
- просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
КП "Центр організації дорожнього руху" демонтує знаки, що регулюють швидкість руху у весняно-літній період.
Топ коментарі
+3 Valery Valery 43f2bcb9
показати весь коментар30.10.2020 16:59
+3 aleks rezia
показати весь коментар30.10.2020 17:00
+3 Ned Stark
показати весь коментар30.10.2020 17:46
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Будь ласка, зачекайте...
в Европе лимит на 50 км, более того - в некоторых городах снижена скорость до 30км/ч..
Загнивающий Евросоюз замедляется до 30 км/ч
Представляете, во всём городе - 30 км/ч, и только на нескольких главных улицах - 50 или 70! Да в этом Брюсселе, наверное, уже машин не осталось, одни нищеброды-велосипедисты! И это вы называете столицей Евросоюза?! Какая-то жалкая фламандская деревня!
Серьёзно, вы не ослышались. С 1 января 2021 года на всей территории Брюссельского столичного региона вводится ограничение в 30 км/ч. Его площадь (Брюссель + ближайшие пригороды) - 161,4 кв. километра.
Брюссельского столичного региона -161,4кв.км
Площадь Киева- 850кв.км
Сравнение немного не правильное)))
В Бундесе всего 3км.ч.
-- нам до вас ещё лететь и лететь...*)
...да и самоубийц, с каждым годом, всё меньше и меньше.
И так пробки неимоверные, так еще на выезде из города ограничения в 50км/ч вводят, нет не снега не морозов, совковый дыбилизм
(лучше бы дырки по заделывали...)