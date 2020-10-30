Із 1 листопада на 7 вулицях Києва скасовується дозволена швидкість руху до 80 км/год, - КМДА

Із 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год. Такий швидкісний режим встановлюється до 1 квітня 2021 р.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год із 1 листопада розпочинає діяти на таких ділянках:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)

просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

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КП "Центр організації дорожнього руху" демонтує знаки, що регулюють швидкість руху у весняно-літній період.