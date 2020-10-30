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На Харківщині внаслідок вибуху снаряда поранено 9-річного хлопчика, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

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На Харківщині внаслідок вибуху снаряда поранено 9-річного хлопчика, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

У Харківській області в селі Коробочкине внаслідок вибуху боєприпасу поранень зазнала 9-річна дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що дитина гралася в дворі приватного будинку. Хлопчик кинув невстановлений предмет у паркан, унаслідок чого цей предмет вибухнув.

У ході проведення огляду фахівці-вибухотехніки з'ясували, що стався вибух артилерійського снаряда.

"Дитину з рваними ранами щоки, гомілки, пальців руки, а також із травматичною ампутацією правої кисті доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині внаслідок вибуху снаряда поранено 9-річного хлопчика, - Нацполіція (оновлено) 01

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За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 166 (злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) і ч. 2 ст. 115 з поміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, за попередньою інформацією, 9-річний хлопчик знайшов снаряд і приніс його додому. До цього неповнолітній неодноразово приносив додому залізні та іржаві предмети. У ході огляду місця події було виявлено іржаві снаряди.

На Харківщині внаслідок вибуху снаряда поранено 9-річного хлопчика, - Нацполіція (оновлено) 02
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Топ коментарі
+1
Жесть. Это было и раньше и сейчас продолжается...Беда.
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30.10.2020 17:26
+1
А татуся за сраку взять не пробували? На фото, скоріш за все - обладнане місце для виплавки тротилу... А пацану кисть відірвало, скоріш за все, розривом підривача снаряду, або УЗРГ, який він тримав у руці... Написане в статті - "дурь собача"...
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30.10.2020 18:33
+1
Не можу "піти в дупу", бо вона тобою зайнята... Ти всрався, і пробуєш "булькать" з нори... Там і сиди...
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04.11.2020 02:12
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Жесть. Это было и раньше и сейчас продолжается...Беда.
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30.10.2020 17:26 Відповісти
А татуся за сраку взять не пробували? На фото, скоріш за все - обладнане місце для виплавки тротилу... А пацану кисть відірвало, скоріш за все, розривом підривача снаряду, або УЗРГ, який він тримав у руці... Написане в статті - "дурь собача"...
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30.10.2020 18:33 Відповісти
Яр Холодний Мог быть и патрон, с ПТР, например.
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30.10.2020 23:00 Відповісти
Ага... І що в патроні ПТР вибухнуло-б? Порох в патроні? Бо бронебійний стальний чи вольфрамовий сердечник кулі ПТР не вибухає... Це не осколочний чи фугасний снаряд... І навіщо тоді вогнище? Порох просто висипається з патрона, його виплавлять не треба...(Почитав-би, спочатку, номенклатуру ***********... Чи Вікіпедію лінь відкрить було?)
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31.10.2020 04:26 Відповісти
Яр Холодний А о патронах МДЗ-М ты слышал что-нибудь, умник?
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31.10.2020 21:25 Відповісти
Пробуєш "дурня включить"? По-перше, я не бачу в переліку травматичних ушкоджень дитини опіків... А вони повинні буть, бо це патрон запалювальний, бликавичної дії... По-друге, патрон 14,5 мм МДЗ розроблений після Другої світової війни, коли ПТР вже були зняті з озброєння. Розроблений для крупнокаліберної автоматичної зброї (кулеметів). А, судячи з стану *********** на фото, вони - часів ІІ світової... Про це пишеться і в статті...
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31.10.2020 21:37 Відповісти
Яр ХолоднийЦе не мій стиль. Ніде не написано, що це із часів ДСВ. Може, із полігону, може, із лісу. А опіків немає, бо написано, що кидав. Осколки дістали.
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02.11.2020 23:22 Відповісти
Я твій "стиль" уже зрозумів... Ляпнуть, не подумавши, щоб показать себе розумнішим за інших, а потім "усираться", "натягуючи сову на глобус"... Полігони існують, в основному, для двох цілей - випробування нової зброї та *********** та навчання особового складу. Для випробувань полігони існують поблизу заводів-виробників. Ульяновськ, де ці патрони виготовляють, розташований на околиці Харкова?
При навчанні головне - навчить особовий склад користуваться ЗБРОЄЮ... Тому для стрільб використовуються самі дешеві **********, які найменше жаль. А це патрони зі стальним сердечником. "На крайняк", для того, щоб стрілець наочно бачив, КУДИ летять кулі, використовуються "трасери". Частіш всього, ставиться один трасер через кожні 4-5 звичайних патронів... Для того, щоб провести стрільби, по в/ч видається наказ. В ньому вказується мета проведення стрільб, учбові завдання, кількість задіяного особового складу (підрозділ), тип і номенклатура ***********, які будуть застосовуваться для навчання, та їх кількість... Даний наказ складається у відповідності з розробленою ГРАУ, у МО, інструкцією щодо організації та проведення стрільб. Після стрільб складається відповідний акт, яким витрачені ********** списуються зі складу. Начальник артозброєння складає звіт-заявку, яку направляє вищому керівництву, на поповнення запасів. І, от, уяви собі, що цей начальник читає, що командир в/ч допустив порушення вимог інструкції і дозволив використання "спец***********" (а патрони МДЗ-М саме такими і є), без необхідності... Як ти думаєш, що буде з командиром в/ч, начальником штабу та начальником служби озброєння?... Тепер тобі ясно? Ти "десь щось чув", а я ці стрільби, ще лейтенантом, організовував і проводив...
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03.11.2020 03:05 Відповісти
Яр Холодний Чоловіче, та мені, із високої дзвінниці, де ти і ким ти був. Ти не знаєш де і ким був я. Я висловив лише свою думку, а ти тут розповідаєш, який ти розумний, та бувалий."Ульяновськ, де ці патрони виготовляють, розташований на околиці Харкова?". Тобто, ти хочеш сказати, що **********, колись виготовлені, повинні бути розкидані, тільки біля заводу, де їх виробляють? У нас знаходять і америнські **********, а не тільки із Ульянівська. Оце і є твій рівень. І ще...Я тобі не сказав жодного кривого слова, а ти ляпаєш, слів не вибираючи.Тому йди до дупи, розмова закінчена.
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03.11.2020 23:14 Відповісти
Не можу "піти в дупу", бо вона тобою зайнята... Ти всрався, і пробуєш "булькать" з нори... Там і сиди...
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04.11.2020 02:12 Відповісти
Подвір'я наче з фільму жахів. Ужос!
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04.11.2020 02:29 Відповісти
 
 