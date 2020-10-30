На Харківщині внаслідок вибуху снаряда поранено 9-річного хлопчика, - Нацполіція (оновлено). ФОТО
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У Харківській області в селі Коробочкине внаслідок вибуху боєприпасу поранень зазнала 9-річна дитина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Правоохоронці попередньо встановили, що дитина гралася в дворі приватного будинку. Хлопчик кинув невстановлений предмет у паркан, унаслідок чого цей предмет вибухнув.
У ході проведення огляду фахівці-вибухотехніки з'ясували, що стався вибух артилерійського снаряда.
"Дитину з рваними ранами щоки, гомілки, пальців руки, а також із травматичною ампутацією правої кисті доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 166 (злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) і ч. 2 ст. 115 з поміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
Як повідомили в прокуратурі Харківської області, за попередньою інформацією, 9-річний хлопчик знайшов снаряд і приніс його додому. До цього неповнолітній неодноразово приносив додому залізні та іржаві предмети. У ході огляду місця події було виявлено іржаві снаряди.
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