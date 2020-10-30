Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС

Із початку поточної доби, 30 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили умови перемир'я на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОС.

"Опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Унаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації супротивника українські підрозділи дали адекватну відповідь.

Ближче до обіду на цій же ділянці відповідальності бригади ворог провокував наших воїнів зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози військовослужбовцям Об'єднаних сил", - ідеться в повідомленні.

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ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

За минулу добу, 29 жовтня, російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Унаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. Унаслідок цього отримав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник.

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За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 83 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірені 5 283 транспортних засоби і 4 888 осіб. Також були затримані 2 людини, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.