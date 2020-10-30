Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС
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Із початку поточної доби, 30 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили умови перемир'я на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОС.
"Опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Унаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації супротивника українські підрозділи дали адекватну відповідь.
Ближче до обіду на цій же ділянці відповідальності бригади ворог провокував наших воїнів зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози військовослужбовцям Об'єднаних сил", - ідеться в повідомленні.
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
За минулу добу, 29 жовтня, російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Унаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. Унаслідок цього отримав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник.
За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 83 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірені 5 283 транспортних засоби і 4 888 осіб. Також були затримані 2 людини, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Будь ласка, зачекайте...
То зека выбрали, то клоуна. ******** у нас население.
и внезапно обострились хронические болезни.
и это одна позиция? да командира - просто к "Наградн" что же это такое то*
_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь как и с зеленским ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
Режим прекращения огня на Донбассе продолжается, несмотря на провокации со стороны сепаратистов. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба ОП.
По его словам, это перемирие длится уже почти 100 дней.
Ермак отметил, что сепаратисты пытаются сорвать перемирие, о котором договорились в Трехсторонней контактной группе.
https://www.youtube.com/watch?v=z4aR0xvslRs
РАЗМЕСТИТЕ ПО ВСЕЙ ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ СОТНИ СНАЙПЕРОВ с командой "уничтожать всё что шевелится" !
Расплата за террор: армия Азербайджана выставила «счет» оккупанту и напугала ихтамнетов
1. За результатами місцевих виборів визначити территорію де в переважній більшості проживає вата.
2. Західніше від цієї территорії побудувати укріплення щоб ніяка падла не змогла її пройти і щоб на цих укріпленнях військові були в 100% безпеці.
3. Відійти на ці позиції і закрити лінію розмежування до кращих часів (так як зробив Азейбарджан), поки вся вата не передохне.
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!
Ажербайджану надоели 30-тилетние переговоры и они,найдя союзника ,приняли единственно правильное решение! Свои земли от окупантов надо забирать. Заметили,кроме Макрона,друга и соратника ***** по Сирии и Ливии,никто не осуждает Азербайджан и не поддерживает Армению.?
В Карабахе идёт война 21 го века!
" Умный учится на чужих ошибках,а дурак- на своих"
Хорошо,сидя за клавой,обвинять всех и вся....
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Спочивайте з миром, Герої...
Схиляю голову.
Що ж тепер мовчить, наче води в свій поганий рот набрало??
4 ч. ·
Про перемирие.
За последние дни усилились обстрелы, появились боевые раненые и убитые. Каждый день.
Давайте поймем что происходит по линии и о чем недоговаривает ООС.
Луганская область отлично горела от поджогов сепаров последнее время. Этот процесс не остановил Зеленский и ТКГ. Этот процесс остановила природа дождями и похолоданием.
Донецкое направление. Обстрелы и провокации там почти каждый день. Недавнее противостояние под Донецком в результате которого час обстреливали украинские позициии и был боевой раненый - это огненый шквал для прикрытия своей дрг.
Да, именно так. ДРГ пыталось зайти на позиции 18 батальона. Обычно результатом таких заходов становятся сводки ООС на тему "підірвався на невідомому вибуховому пристрії". Или тихая отработка снайперами.
ДРГ было выявлено, по нему открыли стрелковый огонь, зажмурили одного ДРГэшника, остальные разбежались по кустам. И тут грянула ответка. Утесы, СПГ, стрелковка,...
И данная ситуация непохожа на то, что просто несколько человек неподчинились приказу и пошли охотиться за ЗСУ. То есть дээргэшники получили приказ от командования. Был разработан план, маршрут, обзор во время передвижения, определен состав (саперы, снайпера, топтуны) и поставлена задача которой должна была эта ДРГ достигнуть.
Их увидели. Хорошо что увидели. Повезло. После чего натянули глаз на жопу коллаборантам, а потом посидели под обстрелом пока противник спасал свое ДРГ от полного уничтожения.
Когда противник проявляет такую инициативу, а именно системные действия в составе подразделения для уничтожения живой силы - то когда то она будет успешной. Еще вчера хотел написать что теперь осталось ждать погибших, убитых в результате очередной спланированой операции, тут повезло, но так везти не будет. Перемирие не работает. Будут смерти.
Написал об этом пост, а потом стер. Показалось неправильным на смертях наших бойцов ванговать.
И вот результат. Юга. Снайперская группа. Один раненый, двое убитые. Снайперская группа противника. Подползли, сработали дуплетом поразив обоих в головы. До этого за полчаса сделали раненого в этом же подразделении.
ООС сказал что это было в результате обстрелов, но почему то умалчивает что ранения и смерти это результат согласованых тактических действий противника. И что против ЗСУ сейчас активно начали работать снайпера и ДРГ. Потому что если это скажешь - то будет логичным включить какое то противодействие. Например отменить запрет на полеты коптеров. Запустить официально работать на линию наших снайперов и развязать им руки.
Но это логичное действие. А в политического решения это выполнить к сожалению у руководства нет.
Потому ждем очередного заседания ТКГ. Где нам пообещают что вот сейчас все вообще перестанут стрелять.
Только вот те кто про это договорятся, не возьмут на себя ответственность если эта договоренность не будет выполнена. И за следующих раненых/погибших.
А насколько я знаю настрои в армии, там сейчас уже дохера людей с мотивацией "увижу сепара - буду стрелять, похер что мне командование скажет. Минус премия, выгонят из армии - та и хер с ним". А значит стрелять в ответ сейчас где то будут просто положив болт на командование. И это неправильно. Но что поделать если никакой альтернативы нет?
В общем стоит ждать интересных событий на фронте. Не переключайтесь.
U.P.D. Люди которые считают что работа снайперских групп противника и заходы ДРГ на наши линии, с последующими обстрелами бойцов ЗСУ- это "отдельные случаи приведшие к тяжелым последствиям" и "прекращение огня не нарушено, это единичные случаю"- это просто ссанина в глаза.
Это какое-то издевательство над украинскими военными....