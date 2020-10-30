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обстріл (21114) Донбас (21733) втрати (3823)

Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС

Із початку поточної доби, 30 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили умови перемир'я на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОС.

"Опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Унаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації супротивника українські підрозділи дали адекватну відповідь.

Ближче до обіду на цій же ділянці відповідальності бригади ворог провокував наших воїнів зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози військовослужбовцям Об'єднаних сил", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 36-ї ОБрМП Володимир Бондарюк та Михайло Старостін загинули в зоні ООС 29 жовтня внаслідок ворожого обстрілу. ФОТО

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

За минулу добу, 29 жовтня, російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Унаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. Унаслідок цього отримав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник.

Також читайте: Українського воїна поранено внаслідок прицільного вогню найманців РФ поблизу Новгородського. За добу - 4 обстріли, - штаб

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 83 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірені 5 283 транспортних засоби і 4 888 осіб. Також були затримані 2 людини, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
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Топ коментарі
+53
Для этого нужен Президент,а не чмо
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30.10.2020 17:30
+33
Пора заканчивать эту херню ,как это делает сейчас Азербайджан ...
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30.10.2020 17:29
+24
_Оно не чмо, а враг и служит рф. Когда вы уже, ****, поумнеете?! Что ещё должен сделать для этого зеленский, наколоть себе на лбу двуглавую курицу?! ******...
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30.10.2020 17:42
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Пора заканчивать эту херню ,как это делает сейчас Азербайджан ...
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30.10.2020 17:29 Відповісти
Для этого нужен Президент,а не чмо
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30.10.2020 17:30 Відповісти
_Оно не чмо, а враг и служит рф. Когда вы уже, ****, поумнеете?! Что ещё должен сделать для этого зеленский, наколоть себе на лбу двуглавую курицу?! ******...
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30.10.2020 17:42 Відповісти
И миллиарды нефтедолларов.
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30.10.2020 17:46 Відповісти
Какой нарид, такой и **********.
То зека выбрали, то клоуна. ******** у нас население.
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30.10.2020 19:02 Відповісти
Был один, недавно совсем, так обещал войну за год закончить, в итоге просрал Дебальцево, Илловайск, Донецк и Луганск.
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30.10.2020 22:18 Відповісти
ЭТО ТЫ И ТЕБЕ ПОДОБНЫЕ ПРОСРАЛИ СВОБОДНУЮ УКРАИНУ!!!
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31.10.2020 01:35 Відповісти
Азербайджан к сегодняшнему готовился 20 лет, вкладывал лярды долларов в покупку и производство, готовил кадры и главное - имеет чёткое понимание, чего он хочет и волю это реализовывать. А у нас посмотришь на опросы населения и видишь лебедя, рака и щуку, а процентов 10-15 вообще в своей реальности Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6138
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30.10.2020 17:42 Відповісти
Заколебали эти прямые сравнения. Армения с Пашиняном и мордор с ******.
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30.10.2020 18:11 Відповісти
Они погибли несистемно в результате неприцельных обстрелов.
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30.10.2020 17:29 Відповісти
т.е. перемирие врагу сорвать не удалось
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30.10.2020 17:36 Відповісти
И враг стрелял искренне.
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30.10.2020 17:43 Відповісти
Як і кожного дня тиші!!!Скільки обєсєє там нарахувало за час тиші, 17, 19 тисяч порушень, Маємо що маємо.Шкода хлопців!!! Царство Небесне їм!!!
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30.10.2020 17:57 Відповісти
Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 516
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30.10.2020 18:04 Відповісти
🙏
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30.10.2020 23:08 Відповісти
ЛУЧШЕ БЫ ТАКИЕ КАК ТЫ ПОГИБАЛИ ВОТ ТАК "НЕСИСТЕМНО"!!! Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8581
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31.10.2020 01:38 Відповісти
И что дальше?
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30.10.2020 17:30 Відповісти
Роспуск Верховной рады и импичмент преЗЕденту!
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30.10.2020 17:33 Відповісти
И всё. Пишите письма. В спортлото или, если желаете, городскую баню.
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30.10.2020 17:44 Відповісти
просто они стояли под не прицельным огнём .. сами виноваты !
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30.10.2020 17:31 Відповісти
братан, даывай без "приколов"? таам хз шо случилось то, но командира - я не понимаю...
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30.10.2020 17:42 Відповісти
привязал гавнокомандувач воинов к месту, беспилотники нельзя, отвечать адекватно нельзя.
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30.10.2020 17:36 Відповісти
В ДЫныРЕ забирают на военные сборы всех до 55 лет. У многих убавился патриотизм
и внезапно обострились хронические болезни.
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30.10.2020 17:37 Відповісти
а тут пишут Состоянием на 12-00 30.10.2020 г. Обстрелов 21 ( 10 - стрелковое оружие, 6 артиллерийское вооружение до 80 мм, 5 - артиллерийское вооружение свыше 80 мм, ) Ответный огонь 5 (5 - стрелковое оружие) Ранено 6 (информация не полная ) Убито -3
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30.10.2020 17:38 Відповісти
ого... там шото реально случилось в натуре
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30.10.2020 17:43 Відповісти
Кошда будум отвеча ть то?
и это одна позиция? да командира - просто к "Наградн" что же это такое то*
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30.10.2020 17:40 Відповісти
Какое отвечать ? Задолбутся штрафы платить за срыв перемирия.
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30.10.2020 17:51 Відповісти
"Сильно перебільшено": Арестович спростував закінчення "режиму тиші"

_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь как и с зеленским ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
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30.10.2020 17:40 Відповісти
а, ок
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30.10.2020 17:44 Відповісти
Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7132
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30.10.2020 17:45 Відповісти
Они вновь вместе!
Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3342
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30.10.2020 17:43 Відповісти
Глава Офиса президента Ермак на фоне смерти двух бойцов на Донбассе во время обстрела, заявил, что перемирие продолжается.
Режим прекращения огня на Донбассе продолжается, несмотря на провокации со стороны сепаратистов. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, это перемирие длится уже почти 100 дней.

Ермак отметил, что сепаратисты пытаются сорвать перемирие, о котором договорились в Трехсторонней контактной группе.
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30.10.2020 17:44 Відповісти
Перемирие будет продолжаться до последнего бойца ВСУ?
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30.10.2020 17:50 Відповісти
Это знают пуйло и шмаркля.
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30.10.2020 19:55 Відповісти
Берите пример с Алиева, у меня всё.
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30.10.2020 17:51 Відповісти
Предатель и по совместительству 1й зам. "главы администрации" Краснодона Якимов умер за рулем

https://www.youtube.com/watch?v=z4aR0xvslRs
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30.10.2020 17:54 Відповісти
не надо им слать в ответку мины...
РАЗМЕСТИТЕ ПО ВСЕЙ ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ СОТНИ СНАЙПЕРОВ с командой "уничтожать всё что шевелится" !
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30.10.2020 18:04 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, або як Азербайджан під маской вірменської армії анігілює непабядімю і лягяндарную. На кого портрібно рівнятись! А не заглядати в очко ***** в пошуках миру.
Расплата за террор: армия Азербайджана выставила «счет» оккупанту и напугала ихтамнетов

Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6546
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30.10.2020 18:30 Відповісти
Що потрібно зробити:
1. За результатами місцевих виборів визначити территорію де в переважній більшості проживає вата.
2. Західніше від цієї территорії побудувати укріплення щоб ніяка падла не змогла її пройти і щоб на цих укріпленнях військові були в 100% безпеці.
3. Відійти на ці позиції і закрити лінію розмежування до кращих часів (так як зробив Азейбарджан), поки вся вата не передохне.
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30.10.2020 18:38 Відповісти
Маладец. А сепары быстро прибегут на эту линию?
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30.10.2020 21:31 Відповісти
Не має значення при прибіжуть. Вата поживе в "русском мире" з комендантським часом, підвалами і т.д.
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30.10.2020 22:27 Відповісти
знову "неприцільний дружній вогонь"? може пора головнокомандуючому пройти курс молодого бійця і псля цьго він зможе прийняти гідне рішення?
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30.10.2020 19:37 Відповісти
побажаємо йому побігати йому між неприцільним вогнем, як кравчук між крапельками...
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30.10.2020 19:40 Відповісти
Вот вам и "неприцельный" огонь, сколько же надо было вешать лапшу на уши народу?
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30.10.2020 20:07 Відповісти
Погибли два украинских солдата героя. Обстрелы каждый день. По ТВ олигархов, по договорённости с АП "ирмаки и сивохи" не слова за обстрелы.
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!
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30.10.2020 20:18 Відповісти
В Азербайджане воюет Турция. Без протекции и поддержки Эрдогана Алиев в жизни не посмел бы освобождать свои земли. Если Турция согласиться отправить и в Украину своих "ихтамнетов", то можно начинать освобождение Донбасса, потом Крыма. Закупить 100 байрактаров, чтобы затмить солнце на Донбассе, и танки нафиг не нужны! Посадить за пульты управления где нибудь в Житомире турецких специалистов и давай пулять по кацапским танкам! А че, отличный сценарий! Че-то зеля тупит по полной.. Боится наверное...
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30.10.2020 22:40 Відповісти
Не знаю как кому,а мне идея нравится!
Ажербайджану надоели 30-тилетние переговоры и они,найдя союзника ,приняли единственно правильное решение! Свои земли от окупантов надо забирать. Заметили,кроме Макрона,друга и соратника ***** по Сирии и Ливии,никто не осуждает Азербайджан и не поддерживает Армению.?
В Карабахе идёт война 21 го века!
" Умный учится на чужих ошибках,а дурак- на своих"
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31.10.2020 01:57 Відповісти
Зелёная сопля молчит?
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30.10.2020 20:20 Відповісти
и будет молчать ... он никому ничего не должен ... только 300 гривен курьеру за 1 грамм фена...
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30.10.2020 22:33 Відповісти
Ну що,Ву-ву,показав тобі пуцька-вовк свої зуби,будеш ще у "мир" гратись, чи може візьмешся за розум?! Чи смерті наших хлопців тебе так нічому і не навчать,тоді краще пиши заяву на добровільне звільнення,бо...
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30.10.2020 21:28 Відповісти
Кровь этих воинов на руках зебилья.
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30.10.2020 22:04 Відповісти
Нет, на руках Порошенко. Он не смог выиграть войну. Хотя и зеля хорош, никак не может решить дипломатически этот вопрос. А как распинался на сцене перед выборами....
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30.10.2020 22:35 Відповісти
За неделю уже 6 погибший солдат. Символично, уже 6-й самолет с военным грузом Укроборонэкспорт направил в Азербайджан, транзитом через Стамбул. Идем в нужном направлении, друзья!
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30.10.2020 22:22 Відповісти
Карпенчук Олександр,а что ж ВЫ НЕ ПОМОГЛИ ПОРОШЕНКО выиграть войну??? Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2333 Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2827

Хорошо,сидя за клавой,обвинять всех и вся.... Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6915
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31.10.2020 02:03 Відповісти
"не стріляти" бубочка каже?? ... *****.
.......................
Спочивайте з миром, Герої...
Схиляю голову.
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30.10.2020 22:35 Відповісти
********** все рахує дні "пєрємірія", хизується що немає а ні вбитих, а ні поранених, все на публіку.
Що ж тепер мовчить, наче води в свій поганий рот набрало??
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30.10.2020 22:36 Відповісти
Serg Marco

4 ч. ·

Про перемирие.

За последние дни усилились обстрелы, появились боевые раненые и убитые. Каждый день.

Давайте поймем что происходит по линии и о чем недоговаривает ООС.
Луганская область отлично горела от поджогов сепаров последнее время. Этот процесс не остановил Зеленский и ТКГ. Этот процесс остановила природа дождями и похолоданием.
Донецкое направление. Обстрелы и провокации там почти каждый день. Недавнее противостояние под Донецком в результате которого час обстреливали украинские позициии и был боевой раненый - это огненый шквал для прикрытия своей дрг.
Да, именно так. ДРГ пыталось зайти на позиции 18 батальона. Обычно результатом таких заходов становятся сводки ООС на тему "підірвався на невідомому вибуховому пристрії". Или тихая отработка снайперами.
ДРГ было выявлено, по нему открыли стрелковый огонь, зажмурили одного ДРГэшника, остальные разбежались по кустам. И тут грянула ответка. Утесы, СПГ, стрелковка,...
И данная ситуация непохожа на то, что просто несколько человек неподчинились приказу и пошли охотиться за ЗСУ. То есть дээргэшники получили приказ от командования. Был разработан план, маршрут, обзор во время передвижения, определен состав (саперы, снайпера, топтуны) и поставлена задача которой должна была эта ДРГ достигнуть.
Их увидели. Хорошо что увидели. Повезло. После чего натянули глаз на жопу коллаборантам, а потом посидели под обстрелом пока противник спасал свое ДРГ от полного уничтожения.
Когда противник проявляет такую инициативу, а именно системные действия в составе подразделения для уничтожения живой силы - то когда то она будет успешной. Еще вчера хотел написать что теперь осталось ждать погибших, убитых в результате очередной спланированой операции, тут повезло, но так везти не будет. Перемирие не работает. Будут смерти.
Написал об этом пост, а потом стер. Показалось неправильным на смертях наших бойцов ванговать.
И вот результат. Юга. Снайперская группа. Один раненый, двое убитые. Снайперская группа противника. Подползли, сработали дуплетом поразив обоих в головы. До этого за полчаса сделали раненого в этом же подразделении.
ООС сказал что это было в результате обстрелов, но почему то умалчивает что ранения и смерти это результат согласованых тактических действий противника. И что против ЗСУ сейчас активно начали работать снайпера и ДРГ. Потому что если это скажешь - то будет логичным включить какое то противодействие. Например отменить запрет на полеты коптеров. Запустить официально работать на линию наших снайперов и развязать им руки.
Но это логичное действие. А в политического решения это выполнить к сожалению у руководства нет.
Потому ждем очередного заседания ТКГ. Где нам пообещают что вот сейчас все вообще перестанут стрелять.
Только вот те кто про это договорятся, не возьмут на себя ответственность если эта договоренность не будет выполнена. И за следующих раненых/погибших.
А насколько я знаю настрои в армии, там сейчас уже дохера людей с мотивацией "увижу сепара - буду стрелять, похер что мне командование скажет. Минус премия, выгонят из армии - та и хер с ним". А значит стрелять в ответ сейчас где то будут просто положив болт на командование. И это неправильно. Но что поделать если никакой альтернативы нет?
В общем стоит ждать интересных событий на фронте. Не переключайтесь.

U.P.D. Люди которые считают что работа снайперских групп противника и заходы ДРГ на наши линии, с последующими обстрелами бойцов ЗСУ- это "отдельные случаи приведшие к тяжелым последствиям" и "прекращение огня не нарушено, это единичные случаю"- это просто ссанина в глаза.
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30.10.2020 22:53 Відповісти
Это не перемирие.....
Это какое-то издевательство над украинскими военными....
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31.10.2020 02:10 Відповісти
 
 