Українську делегацію Ради не пускають спостерігачами на парламентські вибори в Грузії, - "слуга народу" Ясько

Нардепів з України не пустили як спостерігачів на парламентські вибори в Грузії, які мають відбутися 31 жовтня. Проблемою є критично мала кількість іноземних спостерігачів, адже Грузія обмежила міжнародне авіасполучення і закрила наземний кордон з сусідами через COVID-19.

Про це повідомила член комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, нардеп "Слуги народу" Єлизавета Ясько в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"31 жовтня відбудуться чергові вибори до парламенту Грузії. Близько 30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит до країни, щоб бути спостерігачами під час голосування. Поїздка мала відбутися на запрошення "ЄНД", провідної опозиційної партії. Всі депутати реєструвались як спостерігачі на сайті Грузинського ЦВК. Проте сьогодні вночі, грузинська влада скасувала (або не надала) дозвіл на прийом літака з України", - говориться в повідомленні.

За словами нардепа, таке рішення "викликає жаль, оскільки прозорість виборчих процедур - основа демократії".

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"Здавалося б, приліт спостерігачів з дружньої країни-партнера мав би бути ще одним проявом співпраці держав, що на додачу до історично теплих взаємин поділяють ще й спільні безпекові виклики у вигляді окупації частин територій Росією. Втім, на превеликий жаль, сьогоднішнє рішення йде врозріз з цими раціональними міркуваннями", - зазначила парламентарій.

При цьому Ясько підкреслила, що Україна готова працювати з демократично обраним майбутнім парламентом Грузії - незалежно від конфігурації більшості та прізвища прем'єр-міністра.

"Що ж до самих виборів, то прикрий інцидент з блокуванням участі українських парламентарів у моніторингу виборчого процесу дає приводи для занепокоєння. Тому, закликаю всіх учасників процесу, перш за все, чинну владу, дотримуватися європейських виборчих стандартів, законів та конституції", - зазначила Ясько.

Пізніше Ясько додала, що українські політики підтримують контакти з партіями, які беруть участь у грузинських виборах.

"Одна з ключових проблем цих виборів - критично мала кількість іноземних спостерігачів. Грузія сильно обмежила міжнародне авіасполучення через ковід і закрила наземний кордон з усіма сусідами", - підсумувала Ясько.