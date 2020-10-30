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Новини Політика України
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ВР (11731) вибори (6162) Грузія (1419) Єлизавета Ясько (79)

Українську делегацію Ради не пускають спостерігачами на парламентські вибори в Грузії, - "слуга народу" Ясько

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українську делегацію Ради не пускають спостерігачами на парламентські вибори в Грузії, -

Нардепів з України не пустили як спостерігачів на парламентські вибори в Грузії, які мають відбутися 31 жовтня. Проблемою є критично мала кількість іноземних спостерігачів, адже Грузія обмежила міжнародне авіасполучення і закрила наземний кордон з сусідами через COVID-19.

Про це повідомила член комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, нардеп "Слуги народу" Єлизавета Ясько в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"31 жовтня відбудуться чергові вибори до парламенту Грузії. Близько 30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит до країни, щоб бути спостерігачами під час голосування. Поїздка мала відбутися на запрошення "ЄНД", провідної опозиційної партії. Всі депутати реєструвались як спостерігачі на сайті Грузинського ЦВК. Проте сьогодні вночі, грузинська влада скасувала (або не надала) дозвіл на прийом літака з України", - говориться в повідомленні.

За словами нардепа, таке рішення "викликає жаль, оскільки прозорість виборчих процедур - основа демократії".

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"Здавалося б, приліт спостерігачів з дружньої країни-партнера мав би бути ще одним проявом співпраці держав, що на додачу до історично теплих взаємин поділяють ще й спільні безпекові виклики у вигляді окупації частин територій Росією. Втім, на превеликий жаль, сьогоднішнє рішення йде врозріз з цими раціональними міркуваннями", - зазначила парламентарій.

При цьому Ясько підкреслила, що Україна готова працювати з демократично обраним майбутнім парламентом Грузії - незалежно від конфігурації більшості та прізвища прем'єр-міністра.

"Що ж до самих виборів, то прикрий інцидент з блокуванням участі українських парламентарів у моніторингу виборчого процесу дає приводи для занепокоєння. Тому, закликаю всіх учасників процесу, перш за все, чинну владу, дотримуватися європейських виборчих стандартів, законів та конституції", - зазначила Ясько.

Пізніше Ясько додала, що українські політики підтримують контакти з партіями, які беруть участь у грузинських виборах.

"Одна з ключових проблем цих виборів - критично мала кількість іноземних спостерігачів. Грузія сильно обмежила міжнародне авіасполучення через ковід і закрила наземний кордон з усіма сусідами", - підсумувала Ясько.
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Топ коментарі
+8
если в Украине снова опзжо фальсифицирует выборы, делегации делать нечего в Грузии.
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30.10.2020 17:33
+8
В Раде работайте, а не катайтесь с бесконечными командировками и разбазариванием госбюджета. У себя проблем хватает, судьями займитесь наконец, а то и вас скоро запретят
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30.10.2020 17:36
+6
Логічно. Ми ж їм нагадили прийняттям Саакашвілі.
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30.10.2020 17:37
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если в Украине снова опзжо фальсифицирует выборы, делегации делать нечего в Грузии.
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30.10.2020 17:33 Відповісти
А слуги выборы не фальсифицируют? А шарий не фальсифицирует? Или европейское будущее не фальсифицирует? Все они одним миром мазаны!
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30.10.2020 22:15 Відповісти
да, все перечисленное --- одно и то же!
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31.10.2020 09:00 Відповісти
В Раде работайте, а не катайтесь с бесконечными командировками и разбазариванием госбюджета. У себя проблем хватает, судьями займитесь наконец, а то и вас скоро запретят
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30.10.2020 17:36 Відповісти
разгонят скорее
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31.10.2020 09:01 Відповісти
Логічно. Ми ж їм нагадили прийняттям Саакашвілі.
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30.10.2020 17:37 Відповісти
Только Мишико не жалел своего живота за Украину Он настоящий герой, а Украина не достойна того шанса, который Мишико, жертвуя своим благополучием и жизнью, предоставлял ей! Он должен был быть президентом! И вместо этого героя пропутинские сепары выбрали весёлого клоуна!
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31.10.2020 08:34 Відповісти
Коронакриза: уряд Грузії оплатить громадянам електрику і газ у холодний сезон


Влада Грузії оплатить населенню комунальні рахунки за електроенергію та природний газ за чотири місяці.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Новости-Грузия.
«Ми вже озвучили третю хвилю антикризового плану уряду. Вона включає як допомогу бізнесу, так і соціальну підтримку. З 1 листопада починається оплата комунальних послуг нашим громадянам у зимовий період. Це будуть чотири місяці, починаючи з листопада. Ця допомога торкнеться кожної сім'ї, яка споживає електроенергії до 200 кВт, а також до 200 кубометрів газу, включаючи плату за воду та очищення. Це той мінімум, яким сьогодні уряд може підтримати своїх громадян», - заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія.
Зазначається, що у Грузії близько 1,2 мільйона абонентів, які споживають щомісячно менше 200 кВт електроенергії. На їх підтримку скарбниця виділить 17 млн ларі ($5,3 млн).
Крім того, 670 тисяч господарств у країні споживають до 200 кубометрів природного газу на місяць. Для погашення їхніх рахунків держава передбачила 27 млн ларі (
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30.10.2020 17:38 Відповісти
От цікаво, в якій норі вони знайдуть ці гроші? Наче це так просто - заліз в тумбочку і роздав. Все одно з карману того самого народу.
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30.10.2020 17:52 Відповісти
Саме так: хтось, переважно той, хто гне свою спину на праці, й оплачує всю цю "розкіш" популізму.
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30.10.2020 17:59 Відповісти
Навіть з Грузії слуг уродів шугають
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30.10.2020 17:57 Відповісти
Ясько и некоторые из украинской делегации друзья Саакашвили,вот их поэтому и не пустили.
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30.10.2020 18:05 Відповісти
Не расстраивайтесь, Байден вас пригласит на массовку к Белому дому. Копите деньги на перелет.
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30.10.2020 18:22 Відповісти
Я бы вас и в Раду не пустил бы.
Но 73 процента...
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30.10.2020 18:24 Відповісти
вірніше 73 процентні...
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30.10.2020 19:33 Відповісти
Такого точно ещё не было...да,зебильо?
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30.10.2020 18:27 Відповісти
Правильно поступила влада Грузіі , що не пустила сааківську мразоту спомтерігачами на виборах !
Ми вже знаємо достеменно , , як наразі на місцевих виборах , слуги кремля фальшують вибори !
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30.10.2020 18:31 Відповісти
І, хто ж після такого буде довіряти?
Українську делегацію Ради не пускають спостерігачами на парламентські вибори в Грузії, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 5157
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30.10.2020 19:33 Відповісти
Так пошліть Міхо, придурки. З-за одного "рехформатора" посварилися з союзником, лохи зелені.
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31.10.2020 09:41 Відповісти
 
 