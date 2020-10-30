Єрмак на зустрічі з послами G7: Події в КС не відбулися без зовнішнього втручання

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки". Основною темою зустрічі стали останні події, пов'язані з рішенням суддів Конституційного Суду, яке викликало великий резонанс у суспільстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Була забезпечена безперебійна робота реєстрів НАЗК і було заявлено про те, що всі антикорупційні органи України, включаючи НАЗК, НАБУ та інші, - вони є і будуть працювати. Для нас є принциповою наша позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зійде з цього шляху", - наголосив Єрмак.

Голова ОП також розповів, що ще вчора до Верховної Ради був направлений законопроект, який повинен відновити довіру до конституційного судочинства в Україні.

"Президент і його команда, держава і державні органи продовжують боротьбу з корупцією і з тими, хто стоїть за всіма цими процесами в Україні. Ми перемогли при прийнятті земельної реформи, банківського закону і переможемо цього разу", - заявив Єрмак.

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На думку Єрмака, події в КСУ не відбулися без зовнішнього втручання, тому він висловив сподівання, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації.

Керівник Офісу Президента переконаний, що вихід із неї буде знайдено.

Єрмак закликав представників "Великої сімки" стежити за роботою Антикорупційного ради, який повинен зібратися найближчим часом, і реакцією всіх представників політичних сил, "щоб мати реальну картину".

Тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін запевнила, що "Велика сімка" готова допомогти Україні в подальшому просуванні на шляху реформ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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