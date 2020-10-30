Євросоюз повністю підтримує ініціативу України щодо створення Кримської платформи, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи, яка сприятиме залученню міжнародної уваги до викликів, пов'язаних з тимчасовою окупацією півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

"Це під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою підтвердив заступник Генерального секретаря - політичний директор Європейської служби зовнішньої діяльності Енріке Мора. В рамках свого візиту в Брюссель перший заступник також зустрілася з керівником Департаменту Європи та Центральної Азії ЕСВД Люком Девіном і депутатом Європарламенту Ганною Фотигою", - повідомило МЗС.

Зазначається, що під час зустрічі обговорили міжнародну коаліцію для деокупації Криму, протидії мілітаризації півострова і запобігання порушенням прав людини в Криму.

Читайте також: Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор