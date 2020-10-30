Євросоюз повністю підтримує ініціативу України щодо створення Кримської платформи, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
У Міністерстві закордонних справ заявили, що Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи, яка сприятиме залученню міжнародної уваги до викликів, пов'язаних з тимчасовою окупацією півострова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.
"Це під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою підтвердив заступник Генерального секретаря - політичний директор Європейської служби зовнішньої діяльності Енріке Мора. В рамках свого візиту в Брюссель перший заступник також зустрілася з керівником Департаменту Європи та Центральної Азії ЕСВД Люком Девіном і депутатом Європарламенту Ганною Фотигою", - повідомило МЗС.
Зазначається, що під час зустрічі обговорили міжнародну коаліцію для деокупації Криму, протидії мілітаризації півострова і запобігання порушенням прав людини в Криму.
Будь ласка, зачекайте...
2. Нанять турецких, сирийских, пакистанских, афганских "ихтамнетов".
3. Переодеть вышеперечисленных в форму ВСУ.
4. Резко утром рано, пока все спят, начать войну против ДНР/ДНР, обстреляв Смерчем Донецк и Луганск!
5. Запустить байрактары, создать от их количества тень на земле, чтобы лднровцы не успевали глаза поднять в небо.
6. Уничтожить все танки и рсзо противника.
7. Выложить красивые видео на сайте Минобороны.
8. Предоставлять каждый день карту боевых действий с освобожденными территориями.
9. Взять границу с РФ под свой контроль.
10. И самое главное (это должно быть в начале) объявить мобилизацию!