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Євросоюз повністю підтримує ініціативу України щодо створення Кримської платформи, - МЗС

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Євросоюз повністю підтримує ініціативу України щодо створення Кримської платформи, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи, яка сприятиме залученню міжнародної уваги до викликів, пов'язаних з тимчасовою окупацією півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

"Це під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою підтвердив заступник Генерального секретаря - політичний директор Європейської служби зовнішньої діяльності Енріке Мора. В рамках свого візиту в Брюссель перший заступник також зустрілася з керівником Департаменту Європи та Центральної Азії ЕСВД Люком Девіном і депутатом Європарламенту Ганною Фотигою", - повідомило МЗС.

Зазначається, що під час зустрічі обговорили міжнародну коаліцію для деокупації Криму, протидії мілітаризації півострова і запобігання порушенням прав людини в Криму.

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І що ця платформа буде робити? Видавати щоденні "озабочєнності"?
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30.10.2020 18:00 Відповісти
При Порошенко такого не было.
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30.10.2020 18:01 Відповісти
в Азербайджане тоже 30 лет к ряду бла-бла-бла поддерживали...., без малейших последствий и обязательств для оккупанта..... собственно, всех этих участников дискуссионного клуба интересовал только финальный банкет, особенно, когда он за чужой счет.....
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30.10.2020 18:05 Відповісти
Правильно, я поддерживаю стремление патриотов Украины освободить военным путем свои земли! По примеру Азербайджана!
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30.10.2020 22:06 Відповісти
Может не надо говорить за Евросоюз, а? Может пусть он сам за себя скажет? Мудозвоны!
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30.10.2020 18:05 Відповісти
До сраки все эти платформы !!!!!
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30.10.2020 18:07 Відповісти
Крым цэ Украина!
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30.10.2020 18:49 Відповісти
Платформ ми створюєм багато, а користі мало.
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30.10.2020 19:08 Відповісти
1. Купить 100 байрактаров (для начала).
2. Нанять турецких, сирийских, пакистанских, афганских "ихтамнетов".
3. Переодеть вышеперечисленных в форму ВСУ.
4. Резко утром рано, пока все спят, начать войну против ДНР/ДНР, обстреляв Смерчем Донецк и Луганск!
5. Запустить байрактары, создать от их количества тень на земле, чтобы лднровцы не успевали глаза поднять в небо.
6. Уничтожить все танки и рсзо противника.
7. Выложить красивые видео на сайте Минобороны.
8. Предоставлять каждый день карту боевых действий с освобожденными территориями.
9. Взять границу с РФ под свой контроль.
10. И самое главное (это должно быть в начале) объявить мобилизацию!
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30.10.2020 22:14 Відповісти
 
 