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Кількість хворих на COVID-19 різко зросла в Ужгороді, лікарні заповнені на 90%, - мер Андріїв

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кількість хворих на COVID-19 різко зросла в Ужгороді, лікарні заповнені на 90%, - мер Андріїв

Мер Ужгорода Богдан Андріїв заявив, що в місті різко збільшилася кількість хворих на COVID-19. Заповнено 90% місць у 4 профільних лікарнях. При цьому місто не збирається зупиняти громадський транспорт, закривати школи, дитсадки та установи громадського харчування.

Про це на брифінгу заявив мер міста Богдан Андріїв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". Мер визнав, що кількість хворих зросла зокрема через проведення місцевих виборів.

"Я розумію, що в Ужгороді побільшало хворих з коронавірусом. Десь це сталося за рахунок виборів - працювали дільничні комісії, проводили засідання, здавали протоколи з регіонів, були черги в день голосування, проводилися партійні наради і збори. Це все теж частково призвело до збільшення кількості хворих", - сказав Андріїв.

За його словами, в міських лікарнях майже заповнені місця для хворих на коронавірус.

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"У місті Ужгород хворих на ковід лікують у 4 медустановах міста: це Ужгородська міська клінічна лікарня, Обласна інфекційна лікарня, Центр легеневих хвороб та Закарпатська обласна лікарня імені Новака. На даний момент ці лікарні заповнені хворими на 90%", - сказав Андріїв.

При цьому місцева влада, всупереч рішенню Держкомісії ТЕБ та НС не збираються зупиняти транспорт, закривати дитячі садки і школи.

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Ще б пак... От щойно знайомий звонив. Сім'я вся тест позитивний, а йому тест не хотіли робити, бо симптомів нема.
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30.10.2020 19:20 Відповісти
Количество больных COVID-19 резко выросло в Ужгороде, больницы заполнены на 90%, - мэр Андриив - Цензор.НЕТ 5115
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30.10.2020 19:34 Відповісти
тим часом в Китаї (звідки ця зараз прийшла) все відкрито, все повністю працює І ПРАКТИЧНО НУЛЬ ЗАРАЖЕНИХ!!! ЖОДНИХ ОБМЕЖЕНЬ І НЕДОКАРАТНИТІВ!
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31.10.2020 02:43 Відповісти
 
 