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поранення (2658) Юсупова (163)

Двох бійців з передової доставили в госпіталь Києва. Потрібно допомогти закрити багато потреб, - волонтер Юсупова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Волонтер Наталія Юсупова оприлюднила інформацію, що в госпіталь Києва доставили двох поранених бійців з передової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "Новини з фронту дуже погані, п'ятьох бійців поранено, серед них є вкрай важкі. Двох морпіхів окупанти вбили. Закінчилися вибори і почалося...

До Києва доставили двох бійців, одного з ампутацією, іншого в нейрохірургію. Потреб багато, ліки, аналізи, посилки на фронт. Сьогодні я купила ящик ліків на 5 тис і відправила медикам 14,300 грн і публікую звіти ще більш, ніж на 50 тис.

Люди, дякую, що робите репости, але й допомагайте, хто чим може. Мені щодня приходять списки потреб. Якщо хтось може купити кави і шкарпетки теплі, чим більше, тим краще. Теплі ковдри купила 20 штук, якщо хтось ще купить, буду вдячна. Зараз сезон застуд, окопи не санаторій, сиро, потрібні протизастудні, знеболюючі та ліки для шлунка.

Давайте менше слів, більше діла. Спасибі хто допомагає. Картка для допомоги 5375 4115 0042 7369 і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова".

Читайте також: На продукти і ліки для наших воїнів витрачено близько 40 тис. Є ще потреби, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Двох бійців з передової доставили в госпіталь Києва. Потрібно допомогти закрити багато потреб, - волонтер Юсупова 01
Двох бійців з передової доставили в госпіталь Києва. Потрібно допомогти закрити багато потреб, - волонтер Юсупова 02
Двох бійців з передової доставили в госпіталь Києва. Потрібно допомогти закрити багато потреб, - волонтер Юсупова 03
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Топ коментарі
+14
Отличный у нас президент, прекрасный Кабмин, и лучший генштаб . За полтора года так нацарювались, что опять без волонтеров не обойтись. В топку таких руководителей
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30.10.2020 18:58
+3
7 лет войны,куча поборов и налогов,и опять волонтеры тащат. Дна нет у власти...Доживу ли я до хоть первого расстрела тех тварей у корыта,как это делают например в Китае за коррупцию
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30.10.2020 19:07
+2
Двух бойцов с передовой доставили в госпиталь Киева. Нужно помочь закрыть много потребностей, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 7094
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30.10.2020 19:31
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Отличный у нас президент, прекрасный Кабмин, и лучший генштаб . За полтора года так нацарювались, что опять без волонтеров не обойтись. В топку таких руководителей
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30.10.2020 18:58 Відповісти
За 7 лет, а не полтора года! Тут и заслуга Порошенко тоже имеется.
Он ведь поднял армию и страну из руин, или нет?
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30.10.2020 19:31 Відповісти
перечитай мой ком еще раз. При чем сейчас Порошенко.? За полтора года ситуация с армией вернулась к тому что было семь лет назад , еще до Порошенко
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30.10.2020 20:23 Відповісти
Ох звездит порохоботина, все знают что перемирие соблюдается. Все знают, что после изгнания "барыги", армия ни в чем не нуждается.
Ну да, пару случайных трупов, но они сами виноваты они провоцировали ополченцев своей " мовой", а как сказал друг Зеленского Сивоха " папередники спровоцировали этот конфликт, шоб наживаться на крови".
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30.10.2020 19:02 Відповісти
7 лет войны,куча поборов и налогов,и опять волонтеры тащат. Дна нет у власти...Доживу ли я до хоть первого расстрела тех тварей у корыта,как это делают например в Китае за коррупцию
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30.10.2020 19:07 Відповісти
тож 5 поранених , а не 2 як повідомляють речники !
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30.10.2020 19:09 Відповісти
Писец !!!! Шел седьмой год войны !!!!! Где зе-лохи, которые езди ли на фронт ???
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30.10.2020 19:23 Відповісти
Пооб'їдали військових і назад повернулись.
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30.10.2020 19:42 Відповісти
Двух бойцов с передовой доставили в госпиталь Киева. Нужно помочь закрыть много потребностей, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 7094
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30.10.2020 19:31 Відповісти
МО просыпаемся! Это твоя работа! Деньги нужны раненым бойцам, а не на пенсии паркетным генералам. которых у нас больше, чем у всех армий Европы!
Государство призвало, обязано и отвечать за здоровье раненых до полного выздоровления! Волонтеры могут оказать дополнительную помощь, но не обязаны.
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30.10.2020 19:38 Відповісти
А зебилы в это время во главе с главклоуном тянут пятничный кокс.
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30.10.2020 22:14 Відповісти
 
 