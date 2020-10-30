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ВР (11731) вибори (6162) Грузія (1419) депутат (1577) спостерігач (396) Єлизавета Ясько (79)

Влада Грузії: Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на парламентські вибори

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Грузії: Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на парламентські вибори

Агентство цивільної авіації Грузії стверджує, що українська сторона сама спочатку подала заявку на чартерний рейс, а потім скасувала запит на здійснення польоту

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Повідомляємо, що в Агентство цивільної авіації надійшла заявка від SkyUp Airlines на приватний чартерний рейс за маршрутом Київ-Тбілісі-Київ 30 жовтня, який мав доставити делегацію Ради України для спостереження за виборами як спостерігачів. Проте 30 жовтня о 2:09 SkyUp Airlines знову звернулася в агентство з проханням скасувати запит на дозвіл на політ, пославшись на замовника рейсу", - заявили у відомстві.

Раніше народна депутатка України з фракції "Слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько повідомила, що Грузія скасувала дозвіл на приліт з України близько 30 народних депутатів із трьох фракцій, які мали стати спостерігачами під час голосування на парламентських виборах у Грузії 31 жовтня.
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Топ коментарі
+16
Ахахаха))))это точно Порох все отменил
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30.10.2020 18:53
+13
Плісняві брешуть, псують і обривають відносини з усіма окрім парашки. Готують а- ля Білорусь № 2.
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30.10.2020 18:57
+8
ой малышка Ясько шо-то бреханула?
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30.10.2020 18:55
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Ахахаха))))это точно Порох все отменил
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30.10.2020 18:53 Відповісти
Він! Інфа стопудовая!
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30.10.2020 19:03 Відповісти


Віталій Барабаненко@baraban088 20 мин

кива обвинил Украину в поставках оружия Азербайджану

Власти Грузии: Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы - Цензор.НЕТ 3708
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30.10.2020 18:54 Відповісти
В перерывах между дрочкой, занимается строчкой доносов на Украину.
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30.10.2020 19:03 Відповісти
ой малышка Ясько шо-то бреханула?
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30.10.2020 18:55 Відповісти
Плісняві брешуть, псують і обривають відносини з усіма окрім парашки. Готують а- ля Білорусь № 2.
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30.10.2020 18:57 Відповісти
Судя по вашим 73%....Украина уже 1,5 года как опередила Беларусь.Зря скромничаете.
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30.10.2020 19:28 Відповісти
Що є, те є. Мізки промили в турборежимі. Та "гіпноз" вже відпустив, через що коломойсько-мервечуківські слуги й кинулись влаштовувати державний переворот.
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30.10.2020 19:39 Відповісти
Рад,что с пониманием ,по взрослому, относишься к критике.А тот тут и не зебилы ревна в глазу своем не замечают.Мы так на вас надеялись и радовались.Думали Порох вас в ЕС сдаст,потом мы подтянемся.А после зебилов вопросы.У нас ситуация и проще и тяжелей сегодня.Тяжелей,что лука не сбежит,а проще,что рюзький мир почти ВСЕ беларусы на кую вертели.У нас все на исторических братьев поляков надеются и примером служат... и Литуву.Время рассудит.Но пока страна тварюга лапти не склеит....счастья нам не видать вместе.Слава Украине!!!
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30.10.2020 19:52 Відповісти
Они шо и правда обкуренные?
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30.10.2020 19:16 Відповісти
Грузины потомственные брехуны. Служил в Грузии, знаю.
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30.10.2020 19:25 Відповісти
в 02:09 SkyUp Airlines снова обратилась в агентство с просьбой отменить запрос Источник: https://censor.net/ru/n3228241

Коли авіакомпанія дасть свій коментар?
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30.10.2020 19:32 Відповісти
Чомусь більше вірю грузинам.
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30.10.2020 19:41 Відповісти
О Говноап. Верю грузинам
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30.10.2020 19:43 Відповісти
Значит кто-то лжет.
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30.10.2020 19:43 Відповісти
Авиакомпания- это одно. А если правительство Грузии сообщило, что на порог не пустит, то зачем лететь?..
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30.10.2020 20:07 Відповісти
"зеленым клованам " в Украине было запрещено отправлятся в Грузию рашистским гендиректором и главным сценаристом их выступлений как в Украине так и перед всем мировым сообществом...
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30.10.2020 20:22 Відповісти
 
 