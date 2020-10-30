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Водій, який влаштував смертельну ДТП на Майдані, був тверезий. Його затримано, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Події

Водій, який влаштував смертельну ДТП на Майдані, був тверезий. Його затримано, - Геращенко

Водій, який став винуватцем масштабної ДТП у центрі Києва зі смертельними наслідками, був тверезий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Поліція затримала водія джипа Land Rover, 1954 р.н., який сьогодні на Майдані допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травм ще чотирьом.

Сам водій після затримання дав свідчення, що він знепритомнів і втратив контроль над управлінням автомобілем.

Громадянин Юрій Н. затриманий поліцією. У нього відбираються проби крові і сечі для перевірки факту чи не перебував він під дією наркотичних чи лікарських препаратів.

Тест Драгер на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові. Але точнішв результати дасть аналіз крові і сечі.

Слідчі поліції Києва пред'являть підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило за собою загибель двох і більше осіб.

Дивіться також: "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Правила дорожнього руху України чітко вказують: пункт 2.9, підпункт "д": Забороняється!!!!!!:

"Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;"

Далі суд визначатиме міру відповідальності громадянина Н. за те, що він допустив загибель двох ні в чому не винних пішоходів і поранив ще чотирьох.

Якщо справді цей водій раніше переніс операцію і погано почувався - ніхто не заважав йому їздити громадським транспортом, на таксі або користуватися послугами водія.

А так через нього дві сім'ї сьогодні втратили назавжди рідних і близьких. А четверо ще здорових вранці людей змушені лікуватися в лікарнях".
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Топ коментарі
+13
На наркотики амфітамін та кокс треба перевіряти було. А тепер все замнуть.

На таких машинах шмурдяк не пьють!
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30.10.2020 19:16
+11
А почему должность скрывают? Юрий Нестеренко- он судья или прокурор?
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30.10.2020 19:01
+9
Юрий Назаренко ,работал раньше в Палате по ценным бумагам.
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30.10.2020 19:06
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А почему должность скрывают? Юрий Нестеренко- он судья или прокурор?
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30.10.2020 19:01 Відповісти
Юрий Назаренко ,работал раньше в Палате по ценным бумагам.
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30.10.2020 19:06 Відповісти
та вроде ж уже писали : " Юрий Назаренко - бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку." .. или шо то перепутали..
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30.10.2020 19:08 Відповісти
Юрий Назаренко
назначен членом Нацкомфинуслуг. Соответствующий указ N185 был обнародован на сайте президента Виктора Януковича. Ранее господин Назаренко занимал должность члена Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, куда был назначен в июле 2009 года бывшим главой комиссии Сергеем Петрашко. В ходе переназначений в декабре 2011 года он не попал в обновленный состав ГКЦБФР. 17 февраля Андрей Стасевский стал главой Нацкомфинслуг. Таким образом президент Виктор Янукович начал формировать кадровый состав финансового регулятора. С назначением Юрия Назаренко этот процесс завершен.

"наколядував " не на один Рендж Ровер.....
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30.10.2020 19:44 Відповісти
На наркотики амфітамін та кокс треба перевіряти було. А тепер все замнуть.

На таких машинах шмурдяк не пьють!
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30.10.2020 19:16 Відповісти
В таком возрасте амфетамин и кокс тоже не употребляют.
И лучше не ездить на машине. Особенно в центре такого города как Киев.
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30.10.2020 19:32 Відповісти
мне другое странно - по всему городу даже в дальних районах установлены столбики безопасности, а в центре города их нет. дичь какая-то.
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30.10.2020 19:58 Відповісти
Столбики из нержавейки? Так их Запорожец слизывает на раз, это чисто визуальное ограждение для цивилизованных людей.
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30.10.2020 20:26 Відповісти
Не скрывают. Специалист по ценным бумагам и фондовому рынку.
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30.10.2020 19:23 Відповісти
Судді і прокурори на таких старих коритах не їздять.
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30.10.2020 19:32 Відповісти
Уже ж заявили, що дєд сів за кермо після операції! По ходу наркоз не пройшов, це все одно, що наркота...
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30.10.2020 19:04 Відповісти
Когда уже линчевать таких будут на месте? Отрезать руки и поделом
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30.10.2020 19:05 Відповісти
Юрій Назаренко скоїв ДТП на Хрещатику - біографія | Факти ICTV Водитель, устроивший смертельное ДТП на Майдане, был трезв. Он задержан, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6189
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30.10.2020 19:05 Відповісти
більш повне відео ДТП...
https://youtu.be/***********
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30.10.2020 19:05 Відповісти
да,похоже точно тело без сознания...
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30.10.2020 19:10 Відповісти
Або під конкретним "кайфом".
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30.10.2020 19:50 Відповісти
а якщо він не втрачав свідомість ?
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30.10.2020 19:06 Відповісти
Яким тоді чином рухався автомобіль.
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30.10.2020 19:10 Відповісти
какая разница? ну скажут мусора что то привидение руль крутило .. что с этого ?
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30.10.2020 19:19 Відповісти
Ай как смешно
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30.10.2020 19:38 Відповісти
По інерції.
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30.10.2020 19:19 Відповісти
на автомате не обязательно давить на педаль, машина на D сама идет накатом + по моему она шла с небольшой горки.
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31.10.2020 09:57 Відповісти
Мутная фигня, если не говорят кто он, отмажут 100 проц
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30.10.2020 19:12 Відповісти
одне питання , чому вин нэ перейихав вислюка оманського
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30.10.2020 19:12 Відповісти
Геращенко вже і слідство провів і вирок як суддя виніс- не забагато на себе береш?
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30.10.2020 19:13 Відповісти
понять простить и отпустить !
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30.10.2020 19:14 Відповісти
Може це терорист ?
Вбив у безпечній зоні двох людей.
Як так...Наскільки тендітне людське життя. Мить на відео - і двоє людей померло.
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30.10.2020 19:18 Відповісти
А як він взагалі на площу виїхав.
Людина свідомо туди спрямувала, об'їхати затор.
Бо йому можна на такій автівці.
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30.10.2020 19:19 Відповісти
та то ж старе корито
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30.10.2020 19:33 Відповісти
так зверху дорога ... ситуація з втратою свідомості,зЇзд на тротуар цілком можлива...
Виглядає на нещасний випадок З НЕОБЕРЕЖНОСТІ з людськими жертвами...

Водій повинен однаково сісти...З те,що у такому стані сів за кермо...
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30.10.2020 19:35 Відповісти
вбив двох людей - за грати, без оскарження.
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30.10.2020 19:37 Відповісти
Скоріш, був п"яним і з мобільником біля вуха. А у мусарні є дозиметр з вічним нулем для тих, хто непідсудний.
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30.10.2020 19:43 Відповісти
https://youtu.be/***********
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31.10.2020 11:38 Відповісти
Шо за ****** ?
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30.10.2020 19:20 Відповісти
Из судейских или прокурорских? Как их заколобасило!
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30.10.2020 19:22 Відповісти
А от ще один відосік, здається, водій в повному ауті, але від чого?
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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30.10.2020 19:33 Відповісти
Якого мусора чи прокурвора, чи суддю Антоніна відмазує на цей раз?
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30.10.2020 19:44 Відповісти
А кто сказал, что для того чтобы задавить людей и протаранить кучу машин, нужно обязательно быть мажористым алкашом или наркоманом?
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30.10.2020 19:49 Відповісти
...
Гей, сусіди, беріть сокири в руку
Від людського гніву наркоманам не втекти
Наркомани на городі
...
(с)
(((
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30.10.2020 20:05 Відповісти
забыл пидаль нажомать копытами
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30.10.2020 20:07 Відповісти
толстошеев станислав - "врожденный порок сердца" как вариант, в прицепе может прокать, главное не поднимать сильно шум

https://plus.obozrevatel.com/crime/smertelnoe-dtp-s-mazhorom-tolstosheevyim-chto-izvestno-o-gromkom-dele.htm

Водій, який влаштував смертельну ДТП на Майдані, був тверезий. Його затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9178
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30.10.2020 20:17 Відповісти
Просмотрела несколько видео-такие виражи вытворять трезвым?
Видимо договорились уже.
Скоро какую небудь справку достанут о состоянии здоровья-чтоб условно получить
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30.10.2020 20:37 Відповісти
Ага. Знакомая тема. Был уже у нас такой Толстокуев. Убил человека на тротуаре во время "приступа эпилепсии", которой у него отродясь не было. Кстати, Антоша, что там с этим делом? ЭсперДов, которые должны подтвердить возможность такой "внезапной", "загадочной", однократно повторяющейся "болезни" уже нашли? Или теперь будете показывать нам "бестселлер" "Толстокуев-2"? Водій, який влаштував смертельну ДТП на Майдані, був тверезий. Його затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2868
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30.10.2020 21:04 Відповісти
ФИО водителя сообщите. Если не мажор, то ещё поглядим, может и впрямь болен.
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30.10.2020 21:53 Відповісти
в таких резонансных случаях нужно пробу драгером снимать при большом колличестве очевидцев (понятых) и тут же выкидивать в нет а к машине вызивать собачку-нюхачку и делать то же самое. я этого пока не наблюдал. а шипнуть по дороге менту или прокурору на ухо 100 тыщ сегодня, ну очень легко, если они есть. на таможне ведь не пропускают всех через анализы. там собаччка пальчиком показивает кого проверять. народ хочет быть в курсе!!
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30.10.2020 22:02 Відповісти
Дикий несчастный случай. На ровном месте лишил жизни двоих человек и лишился свободы. Даже если причина аварии из за болезни, отмазатся и перейти на условку будет стоить многих усилий адвокатов и нервов. А знаете ч то бы помоголо избежать этого, если бы он нанял водителя никакой аварии бы не было. Люди такого уровня могут нанять водителя и избежать неприятностей. Поэтому уважаемые автовладельцы, если чувствуете себя плохо воздержитесь от поездки подте на такси или воспользуйтесь услугой драйвера. А МВД совместно с минздравом нужно разработать перечень болезней и состояний при которых запрещено садится за руль и рассматривать езду в таком состоянии, как езду в алко или нарко опьянении
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31.10.2020 10:55 Відповісти
Правила дорожного движения Украины - четко указывают: пункт 2.9, подпункт "д" : Забороняється !!!!!! :
"Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;" Источник: https://censor.net/ru/n3228243Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек. Источник: https://censor.net/ru/n3228243
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31.10.2020 11:42 Відповісти
 
 