Водій, який влаштував смертельну ДТП на Майдані, був тверезий. Його затримано, - Геращенко
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Водій, який став винуватцем масштабної ДТП у центрі Києва зі смертельними наслідками, був тверезий.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Геращенко зазначив: "Поліція затримала водія джипа Land Rover, 1954 р.н., який сьогодні на Майдані допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травм ще чотирьом.
Сам водій після затримання дав свідчення, що він знепритомнів і втратив контроль над управлінням автомобілем.
Громадянин Юрій Н. затриманий поліцією. У нього відбираються проби крові і сечі для перевірки факту чи не перебував він під дією наркотичних чи лікарських препаратів.
Тест Драгер на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові. Але точнішв результати дасть аналіз крові і сечі.
Слідчі поліції Києва пред'являть підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило за собою загибель двох і більше осіб.
Правила дорожнього руху України чітко вказують: пункт 2.9, підпункт "д": Забороняється!!!!!!:
"Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;"
Далі суд визначатиме міру відповідальності громадянина Н. за те, що він допустив загибель двох ні в чому не винних пішоходів і поранив ще чотирьох.
Якщо справді цей водій раніше переніс операцію і погано почувався - ніхто не заважав йому їздити громадським транспортом, на таксі або користуватися послугами водія.
А так через нього дві сім'ї сьогодні втратили назавжди рідних і близьких. А четверо ще здорових вранці людей змушені лікуватися в лікарнях".
Будь ласка, зачекайте...
назначен членом Нацкомфинуслуг. Соответствующий указ N185 был обнародован на сайте президента Виктора Януковича. Ранее господин Назаренко занимал должность члена Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, куда был назначен в июле 2009 года бывшим главой комиссии Сергеем Петрашко. В ходе переназначений в декабре 2011 года он не попал в обновленный состав ГКЦБФР. 17 февраля Андрей Стасевский стал главой Нацкомфинслуг. Таким образом президент Виктор Янукович начал формировать кадровый состав финансового регулятора. С назначением Юрия Назаренко этот процесс завершен.
"наколядував " не на один Рендж Ровер.....
На таких машинах шмурдяк не пьють!
И лучше не ездить на машине. Особенно в центре такого города как Киев.
https://youtu.be/***********
Вбив у безпечній зоні двох людей.
Як так...Наскільки тендітне людське життя. Мить на відео - і двоє людей померло.
Людина свідомо туди спрямувала, об'їхати затор.
Бо йому можна на такій автівці.
Виглядає на нещасний випадок З НЕОБЕРЕЖНОСТІ з людськими жертвами...
Водій повинен однаково сісти...З те,що у такому стані сів за кермо...
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Гей, сусіди, беріть сокири в руку
Від людського гніву наркоманам не втекти
Наркомани на городі
...
(с)
(((
https://plus.obozrevatel.com/crime/smertelnoe-dtp-s-mazhorom-tolstosheevyim-chto-izvestno-o-gromkom-dele.htm
Видимо договорились уже.
Скоро какую небудь справку достанут о состоянии здоровья-чтоб условно получить
"Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;" Источник: https://censor.net/ru/n3228243Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек. Источник: https://censor.net/ru/n3228243