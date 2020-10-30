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КС (1154) Наталуха Дмитро (16)

"Слуга народу" Наталуха: Ситуацію з КСУ потрібно врегулювати виключно в правовій площині

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вороги держави мріють, щоб кожне спірне з правової точки зору рішення скасовувалося б таким же суперечливим рішенням. Це закладе фундамент для широкомасштабної кризи всієї архітектури влади в країні.

Про це пише у Фейсбуці депутат СН Дмитро Наталуха, інформує Цензор.НЕТ.

"Зовнішні і внутрішні вороги держави мріяли би як раз про закон "правового Таліона", за яким кожне спірне з правової точки зору рішення скасовувалось би таким самим спірним з правової точки зору рішенням. Але така практика ще міцніше затягне існуючий юридичний вузол і розхитає всю правову систему держави, створюючи небезпечні прецеденти і закладаючи фундамент для широкомасштабної системної кризи всієї архітектури влади в країні і порушення всіх мислимих і немислимих загальновизнаних правових принципів", - написав він.

Наталуха зазначив, що його колеги, депутати-правознавці зараз працюють над варіантами вирішення питання, які дозволили б залишитися в рамках правового поля.

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"Всі, хто закликає до простих і емоційних рішень - свідомо чи несвідомо грають проти життєздатності держави, це моя особиста думка", - додав Наталуха.

Якщо ж законних рішень щодо самого складу і повноважень суду немає, потрібно дивитися на процедурну частину роботи КС, "те, яким чином він приймає рішення, і чи можна зробити саме цей процес збалансованішим або складнішим для нових рішень", вважає депутат.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Слуга народу Наталуха: Ситуацію з КСУ потрібно врегулювати виключно в правовій площині 01
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Топ коментарі
+8
Суд, который априори должен действовать в рамках закона, своим решением признал, что заведомая ложь в декларациях государственных чинов и политиков является их нормальным конституционным правом..
Ложь, Карлуха-Наталуха, лооожь!!!
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30.10.2020 19:17
+2
Суд Линча мамая эффективна, правовая плоскость в данном случае.
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30.10.2020 19:21
+2
Натаха такая же гнида,как и те судьи.
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30.10.2020 19:21
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Суд, который априори должен действовать в рамках закона, своим решением признал, что заведомая ложь в декларациях государственных чинов и политиков является их нормальным конституционным правом..
Ложь, Карлуха-Наталуха, лооожь!!!
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30.10.2020 19:17 Відповісти
Дятел, так давай левое решение отменим левым законом, а еще лучше постановлением управдома
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30.10.2020 20:17 Відповісти
подшестерил три раза ?..
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30.10.2020 20:21 Відповісти
Суд Линча мамая эффективна, правовая плоскость в данном случае.
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30.10.2020 19:21 Відповісти
Натаха такая же гнида,как и те судьи.
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30.10.2020 19:21 Відповісти
Нет, он просто срет тем чем ты думаешь
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30.10.2020 20:18 Відповісти
С судовой системой Украины можно делать сейчас всё что угодно, пока не заменим всех 12000 судей на новых. Желательно уволить всех одной датой. На первое время перейдём на присяжных судебных заседателей.
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30.10.2020 19:22 Відповісти
Если члены КС не понесут уголовную ответственность,и в чьих интересах это произошло.ТО ЭТО ОЧЕРЕДНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА!!!Всё это на сегодня однозначно спланированная операция,которая разрабатывалась за ранее.
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30.10.2020 19:22 Відповісти
А переворот они организовали в конституционный спрсоб?
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30.10.2020 19:24 Відповісти
- конфисковать ими наколядованное по Закону!
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30.10.2020 19:25 Відповісти
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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30.10.2020 19:28 Відповісти
У Москві силовики розігнали й затримали мусульман, які протестували проти Макрона , а на Червонiй площi,хтось кричав "ДолойТрумена" його не чипали.
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30.10.2020 19:29 Відповісти
А их зевова, который испустил законопроект о разгоне Конституционного Суда, это враг внутренний или внешний? Как думаете, читатели сайта?
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30.10.2020 19:34 Відповісти
аааа объясните мне пан депутат майдан выкинул на мороз яныка и весь мир признал это легетимным и в США сказали что если власть нарушает права человека то люди вправе силовым путем восстановить справедливость, а Джон Маккейн говорил "..Только народ Украины должен определять свое будущее...", янык был одной из ветви власти, судьи это лишь одна из ветвей власти и если вы не в состоянии их угомонить и поставить на место это сделает народ Украины потому что только он обладает всей полнотой власти и вполне может принять решение устроить очередной марафон в ростов
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30.10.2020 19:36 Відповісти
І ніхто не подумав,що вся ота катавасія з КС робиться з єдиною метою - відбити у того охоту відмінити земельну реформу...
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30.10.2020 19:39 Відповісти
а Джон Маккейн говорил "..Только народ Украины должен определять свое будущее...", Народ Америки звучит хорошо,потому что он единый и любит свой флаг и Америку, только у нас в Украине правильно должно звучать ..."Только Украинский народ должен определять свое будущее",потому что не весь народ Украины с Украиной и этот нарид Украины не сильно любит флаг Украины и всё Украинское, хотя хавать украинское любит и пользоваться центральной канализацией. "Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости - Цензор.НЕТ 5960
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30.10.2020 19:43 Відповісти
Народ сказал судей в буцигарню, вот и выполняй.
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30.10.2020 19:47 Відповісти
этот комнатный малчик идиот. именно "архитектуру" воровской власти нужно разрушить полной перезагрузкой. иначе беспредельщики супер-"правового государства" разрушат Украину.
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30.10.2020 19:58 Відповісти
Какое спорное решение?Это откровенная попытка уничтожения государственности.
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30.10.2020 20:02 Відповісти
Всіх суддів на гиляку!
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30.10.2020 20:08 Відповісти
Если все такие "борцуны" то какие проблемы - вот вам вариант: разработайте и подайте новый законопроект, возможно, даже аналогичный тому, который отменил КСУ, и примите.... "Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости - Цензор.НЕТ 2121 Ну а если эта многоходовка выгодна зЭли что бы организовать под себя - для дальнейшего новый карманный КС ( на носу уже мысли о "втором сроке) , то конечно будет "волна" о плохом КС и "хорошем" зЭле...- очередной РАЗВОДНЯК....
Подскажите мне - забыл- кого и сколько реально ПОСАДИЛИ по е- декларациям, и сколько и чего КОНФИСКОВАНО в пользу Бюджета... "Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости - Цензор.НЕТ 9825
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30.10.2020 20:16 Відповісти
практика чилийского,румынского государства указывает на противоположное тому ,о чем говорит Наталуха
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30.10.2020 20:18 Відповісти
Вона пропонує залишити суддями конституційного суду злочинців, які стриляють у спину усій Україні при наймкешій нагоді особистої користті. Оце так вихід законний, і як тоді можна жтит у цій країні. Чого нам тоді чекать від майбутнього.
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30.10.2020 20:24 Відповісти
Нет там правового решения. Президент Украины и КСУ узурпировали власть, отобрав ее у народа. Только открытые выборы судей всенародным голосованием и не срок не более ПЯТИ лет. Все остальные договорняки и положения должны быть упразднены. Даже в тотолитарном совке и тосудей выбирали
"Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости - Цензор.НЕТ 4296
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30.10.2020 20:44 Відповісти
Это никогда незакончится. Нужно исключительно для президентов и депутатов ввести сметную казнь. Что обещал перед выборами, не выполнил - иньекцию. И следующие которые будут балотироваться - будут действительно служить и работать на благо стране и людям
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30.10.2020 22:18 Відповісти
идея дефолта принадлежит Коломойскому ,а реализует ее Кремль ,отстранив автора, История с КСУ- это лишь звено в цепочке событий по дестабилизации политической и экономической жизни страны Мир ,обещанный под елку, и кредиты ,после Дефолта ,и Договор о мире на все времена станет кульминацией всего того ,что мы наблюдаем Нарид хочут ярмо ,желание нарида -это святое!
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31.10.2020 01:29 Відповісти
 
 