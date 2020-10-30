"Слуга народу" Наталуха: Ситуацію з КСУ потрібно врегулювати виключно в правовій площині

Вороги держави мріють, щоб кожне спірне з правової точки зору рішення скасовувалося б таким же суперечливим рішенням. Це закладе фундамент для широкомасштабної кризи всієї архітектури влади в країні.

Про це пише у Фейсбуці депутат СН Дмитро Наталуха, інформує Цензор.НЕТ.

"Зовнішні і внутрішні вороги держави мріяли би як раз про закон "правового Таліона", за яким кожне спірне з правової точки зору рішення скасовувалось би таким самим спірним з правової точки зору рішенням. Але така практика ще міцніше затягне існуючий юридичний вузол і розхитає всю правову систему держави, створюючи небезпечні прецеденти і закладаючи фундамент для широкомасштабної системної кризи всієї архітектури влади в країні і порушення всіх мислимих і немислимих загальновизнаних правових принципів", - написав він.

Наталуха зазначив, що його колеги, депутати-правознавці зараз працюють над варіантами вирішення питання, які дозволили б залишитися в рамках правового поля.

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"Всі, хто закликає до простих і емоційних рішень - свідомо чи несвідомо грають проти життєздатності держави, це моя особиста думка", - додав Наталуха.

Якщо ж законних рішень щодо самого складу і повноважень суду немає, потрібно дивитися на процедурну частину роботи КС, "те, яким чином він приймає рішення, і чи можна зробити саме цей процес збалансованішим або складнішим для нових рішень", вважає депутат.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.