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Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито

Агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив список народних депутатів, які подавали подання до Конституційного Суду про визнання неконституційним електронного декларування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Шевченка в Фейсбук.

"Ось вам розстрільний список тих потвор-депутатів, які є авторами подання в КСУ, на меті якого стоїть знищення антикорупційної структури, руйнування відносин із західними партнерами та повернення України в орбіту впливу РФ", - написав Шевченко, опублікувавши список із 47 нардепів. "Окремо я би ще додав сюди Коломойського, Ахметова та Єрмака - най будуть тут під номером 48, 49 і 50", - додав він.

"Більшість з цієї агентури ФСБ пересувається на броньованих мерседесах, тому патріотам, які готові нищити ворогів та окупантів не тільки на фронті, а і в тилу, варто знайти РПГ (ручний протитанковий гранатомет), або в ідеалі ПТРК (протитанковий ракетний комплекс). Медведчук та ще деякі привілейовані покидькі полюбляють гелікоптери, тому бажано мати і ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс). Домашні адреси незабаром будуть опубліковані, а сезон полювання відкрито вже для всіх бажаючих - в принципі, з 2014 року. Війна триває і або вони знищать нас, або ми їх", - заявив агент НАБУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито 01
Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито 02
Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито 03
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Топ коментарі
+79
Куди снайперам скидатись ?
Дайте рахунок Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 3757
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30.10.2020 19:15
+68
Если первого вальнут - волна пойдёт. Но кто-то должен сделать этот первый шаг...
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30.10.2020 19:15
+63
Ставлю на Ківу, його найлегше знайти, він постійно шляється біля совєтских пам'ятників , дроче на них.
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30.10.2020 19:17
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іди з відсіля лаптєрогий поки не запінили тебе.
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30.10.2020 19:44 Відповісти
Вот это дело.
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30.10.2020 19:44 Відповісти
На форумі гучно лунає відчайдушна пальба з диванів.)))
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30.10.2020 19:46 Відповісти
Особливо гупає диван Євгеновича, мов з танку шмаляє Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 668
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30.10.2020 19:50 Відповісти
це він робить попереджувальні постріли з своєї дупи Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 3444
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30.10.2020 19:56 Відповісти
Насміялась досхочу Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 8591
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30.10.2020 19:57 Відповісти
Ідіоти це вже роками тут пишуть.
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30.10.2020 19:53 Відповісти
не повторюй за ідіотами...
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30.10.2020 19:55 Відповісти
На сьомий рік війни вся ця шваль ситдить в парламенті. В якій країні ми живемо?
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30.10.2020 19:48 Відповісти
В 2019-м еще из новых монобольшинство создали в довесок.
Теперь им есть с кем коалиции создавать.
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30.10.2020 19:50 Відповісти
ОДНИ ИУДЕИ... Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 4191
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30.10.2020 22:17 Відповісти
Справедливости ради нужно сказать, что у других жертв кацапской агрессии из постсовка ситуация примерно такая же - реванш прокацапских сил что в Молдове, что в Грузии.
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30.10.2020 19:59 Відповісти
Потому что демократы слишком добрые
Вот румыны грохнули Чаушеску и сразу стали членамиЕС И НАТО
А так бы тоже хороводили до сих пор под руководством кацапских сил

ПОТОМУ КС НАДО БЕЗЖАЛОСТНО РАЗГОНЯТЬ И САДИТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ
Тут ЗЕ надо поддержать
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30.10.2020 21:56 Відповісти
Суд скорый, но несправедливый Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 3105
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31.10.2020 09:37 Відповісти
Колаборанти і персони нон грата , на нари ватників депутатиків, гнати з України їх і їх отприсків до десятого коліна.
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31.10.2020 06:46 Відповісти
Это так, если кто-то не может придумать, как прекратить полномочия судий КСУ.
Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 6865
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30.10.2020 19:49 Відповісти
...шуфрич, так теперь еще и повод есть Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 5380 Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 5662
Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 604
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30.10.2020 19:49 Відповісти
Там не Максим должен быть а MG, мы же банднрофашистская хунта.
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30.10.2020 20:06 Відповісти
МашинГевером зручніше...
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31.10.2020 14:40 Відповісти
Роботи- непочатий край...
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30.10.2020 19:49 Відповісти
Из этого списка достаточно аннулировать пятерых, остальные разбегутся. Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 528
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30.10.2020 19:55 Відповісти
Никогда не убегай от снайпера, только умреш уставшим (с)
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30.10.2020 20:11 Відповісти
Медведчука не трогать. Бесполезно. Он уже мертвый.
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30.10.2020 20:21 Відповісти
Мертведчук уже укололся кремлёвской вакциной - по его умирающему виду можно сказать, что она действует.... Ялтинский "начальник" уже гниёт в могиле после этой вакцины и коронавируса....
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30.10.2020 20:36 Відповісти
Його тільки олов'яним ґудзиком...
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31.10.2020 14:43 Відповісти
«Сравнить предателя не с кем и не с чем. Даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы».
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30.10.2020 19:56 Відповісти
Давно нужно понять, что у нас давно существует одна неофеодальная система , которая всячески будет себя защищать, а значит мы скоро услышим как доблестное СБУ или мусора заведут на Шевченко уголовное дело за раскрытие личной информации и подстрекательство к покушению на убийство. При этом по вылазят всякого рода "патриоты" которые нам начнут втирать. что отстреливать врагов это неправильно, что нужно подождать когда наши "суды" имени портнова-мертветчука-бабломойского жестко накажут своих хозяев, а самосуд это плохо и не по-европейски.
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30.10.2020 19:57 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 9241
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31.10.2020 02:43 Відповісти
Такое возможно только в Украине. Зато весело.
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30.10.2020 20:00 Відповісти
У налогоплательщиков должен быть реальный инструмент влияния на власть : вето любого закона, снятие любой кандидатуры с гос должности включая президента и т.д. Мы как налогоплательщики должны иметь эту возможность нажатием двух клавиш на клавиатуре. Сейчас у нас есть только один инструмент влияния, это майдан и уличные протесты, которые очень часто по решению властей становятся незаконными. Они знают, что людям тяжело собраться на протест (у всех семья, дети, работа и т.д. ) и пользуются этим. По моему такая система влияния на власть есть в Швейцарии. Очень надеюсь, что мы добьемся такого права.
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30.10.2020 20:09 Відповісти
Порох уже поиграл в демократию. В прошлом году были самые честные выборы. Ну и что выбрал "мудрій нарід"? Нужна националистическая власть. Институт гражданства с гражданами и негражданами. Литва вам в пример.
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31.10.2020 17:45 Відповісти
Дешёвый карьерист и болтун.
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30.10.2020 20:25 Відповісти
Не такой уж и дешёвый - Злочевский подтвердит))
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30.10.2020 20:37 Відповісти
і скільки в тебе тут логінів? По блату?
Евгений Шевченко та Евгений Шевченко 24c54084 - ???
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30.10.2020 20:45 Відповісти
А шо Злочевский, просто рыбак рыбаку поверил.
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30.10.2020 21:45 Відповісти
Чим далі тим більше подобається програма МПС (Маленької Партії Снайперів). Бо слова не доходять
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30.10.2020 20:32 Відповісти
(Маленької Партії Снайперів)

Наверно прав был Аль Капоне...
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30.10.2020 21:19 Відповісти
А клоун доведет . Зебилов будем из под диванов вытаскивать за ноги
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30.10.2020 20:35 Відповісти
Шевченко пропустил самую хитрую устрицу, двуликого януса зе, он с ними, нет сомнений.
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30.10.2020 20:40 Відповісти
У цивілізованій правовій державі ці покидьки вже давно були б на нарах, а не в політиці. Цим мають займатися відповідні органи, а пан Шевченко пропонує патріотам туди потрапити за порушення закону.
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30.10.2020 20:51 Відповісти
Сегодня прочитал, что власти Норвегии, Канады, и Литвы, выступили с призывом НЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В УКРАИНУ, из-за упущений в зеленой энергетике. Ладно Норвегия, но те - то почти браты. Надо понять, что отношение к Украине, несколько изменилось. А что будет, если по призыву должностного лица, выдавшего личные данные ДЕПУТАТОВ РАДЫ, кого-то убьют? Можно только предположить
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30.10.2020 20:59 Відповісти
"инвесторы" обиделись что им не удалось пограбить на зеленом тарифе. Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 8805 свое бабло они давно отбили - не переживай за них. так что предполагай сколько влезет - отношение не поменяется Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 7720
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30.10.2020 21:58 Відповісти
Я люблю Неньку,нашу мову та наш патрiотичний народ! До боли в сердце тяготит нынешняя
ситуация в Украине...😟 Но призывать к убийству людей-это за гранью...😒 Да еще в СМИ...
Пророссийские депутаты-наши враги!!!!! Но призывать к убийству...И что меня поражает-сколько лайков под статьей и одобрительных коментов. Ребята , вы поржали да забыли, а минус в вашу карму...Знаю, что меня сейчас заплюют и обозвут кацапом и т.д., но как христианин я не могу промолчать. И что бы кто не говорил, призыв к убийству-статья УК!
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31.10.2020 15:30 Відповісти
Сегодня вышло протестовать к КС 500 особей, а должно быть 500 000, остальные все здесь, изгаляются в красноречии, значит еще не доросли иметь свое госудавство, пока тренируйтесь в пустозвонстве, еще есть время, куда спешить.
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30.10.2020 21:09 Відповісти
не вышли - потому что не ведутся на расейский разводняк-многоходовочку с вовочкой и КС Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 8152
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30.10.2020 21:59 Відповісти
КТО ТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ ХОТЯ БЫ ТАК КАК В ПАРИЖЕ А ДАЛЬШЕ ПОЙДЁТ КАК ПО НАКАТАНОЙ
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30.10.2020 21:10 Відповісти
всмысле должен найтись расеянин, который отрежет тут кому то голову на религиозной почве? и тогда прям начнется? Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 4680 ох ты ж и набутылочный фантазёр Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 9060
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30.10.2020 22:00 Відповісти
Супер. А ну "Свобода", "Правий сектор", УНА УНСО, "Азов"... Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 5261
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30.10.2020 21:15 Відповісти
Супер. А ну "Свобода", "Правий сектор", УНА УНСО, "Азов"... Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 4694

А Супер мен БЕ лецкий?
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30.10.2020 21:21 Відповісти
Під "Азовом" я мав на увазі Білецького з його тітушньой.
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30.10.2020 21:45 Відповісти
Кроме тебя некому
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30.10.2020 22:04 Відповісти
хорошая новость...
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30.10.2020 21:22 Відповісти
Навіщо когось вбивати?Якби лондонський суд розібрався з каламойскім,то відпала б вся сушера,яка наподсосі .
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30.10.2020 21:30 Відповісти
И ОПЗЖ отпали бы?
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30.10.2020 22:05 Відповісти
Хлопці,а ми ж по суті з оцими покидьками так само як білоруси себе ведемо,ходимо кругом них з різнокольоровими кульками,от вони і знахабніли! Агов,а де це Азов,де ПС і другі національні героЇ, де ваші одностроЇ,факели,чи вже всьо?
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30.10.2020 21:52 Відповісти
а коли в них було не всьо? Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 3405
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30.10.2020 22:01 Відповісти
А ти за ПС голосував коли вони йшли до ВР чи за Юзіка
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31.10.2020 05:32 Відповісти
Женя, пора основать партию снайперов! спонсоров будет предостаточно!
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30.10.2020 22:03 Відповісти
Кроме этих нелюдей надо как- то наказать и судей антиконституционного суда (коррупционного суда)
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30.10.2020 22:08 Відповісти
Это все одна шайка-лейка
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30.10.2020 22:08 Відповісти
напрасно парень написал текст. достаточно было фио. так серьезную статью могут пришить. парня жалко. отчаяный слишком
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30.10.2020 22:08 Відповісти
Просто у парня терпець урвавсь от такой наглости и безысходности. У меня такое же чувство ненависти к этим нелюдям
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30.10.2020 22:11 Відповісти
Все мацковские проститутки в комлекте. И даже дрочер Кива
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30.10.2020 22:12 Відповісти
Вот эти 50 зажопинцев,публично расписались в том,що они за коррупцию в стране.И дело даже не в том,чем они кормят свой электорат.На предмет русского языка,москали братушки и т.п.хрень о проффесорах профессионалах крепких хозяйственниках.....Это мы опустим и не будем обращать внимание.А посмотрим на голую правду в их иске и утвердительном вердикте КС на иск.Без шелухи политической и вектора развития Украины.Чуваки просто расписались в голом факте,що они за коррупцию.И как они это объяснят своим избирателям? Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 2309
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30.10.2020 22:15 Відповісти
а их избиратель, кто? это вороватые чиновники, решалы и сепары. живущие по принципу, чем хуже в Украине тем лучше. их дохрена и все время за этих уродов голосуют. у них всегда будет 20% +-
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30.10.2020 22:56 Відповісти
Ну не совсем так.Я же говорю,отметаем те тезисы,которые в обойме жопоблока-это русский язык,крепких заводчиков хозяйственников и внимание"борьба с коррупцией".Теперь они морально утратили право обвинять кого то в коррупции.Бо они за коррупцию,если требуют свернуть все реформы в сфере борьбы с коррупцией.В чём же теперь Петю обвинять? Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 84
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30.10.2020 23:36 Відповісти
народная петиция на запрет ОПЗЖ!
ставлю подпись
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31.10.2020 00:16 Відповісти
или опзж - вне закона!
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31.10.2020 00:17 Відповісти
Надеюсь, что хлопцы помнили про боевой опыт УПА, и в схронах найдется и
РПГ и ПТРК, и ПЗРК
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31.10.2020 00:39 Відповісти
Які схрони, жіночко? Прислати у відрядження відділення розвідроти з фронту і фсьо....
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31.10.2020 09:50 Відповісти
идея дефолта принадлежит Коломойскому ,а реализует ее Кремль ,отстранив автора, История с КСУ- это лишь звено в цепочке событий по дестабилизации политической и экономической жизни страны Мир ,обещанный под елку, и кредиты ,после Дефолта ,и Договор о мире на все времена станет кульминацией всего того ,что мы наблюдаем Нарид хочут ярмо ,желание нарида -это святое!
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31.10.2020 01:25 Відповісти
Вот же ж козёл-провокатор! Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 4078 Какие нах РПГ, ПТРК, ПЗРК?! Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 2417
Только дроны-камикадзе! Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 3642
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31.10.2020 01:40 Відповісти
Здравия всем! Как плохо знать свою историю! Не гонять в футбол и не сидеть в качалке сутками- если это не твоя профессия, а иногда читать книги! Читайте книги- источник знаний! К чему это я - спросите вы, а к тому, что в точь точь повторяются события 1918 года! Ну под копирку, как будто кто- то просто переписывает эти события, просто фамилии другие, а персонажи и роли, те же самые! Удачной охоты! Только вот какая проблема- вы даже не понимаете, что мишени и трофеи - вы!
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31.10.2020 02:54 Відповісти
Повністю погоджуюсь. Хочу лише додати, що не тільки підставляй нові призвища, але й в якості ворогів - представники тих самих Націй. Тоді, організаторами-натхненниками і керівниками агресії косорилії проти України була жидівська більшовицька партія. Ну,Ви пам'ятаєте, лейба бронштейн-троцький,ульянов-лєнін-бланк, зінов'єв, камєнєв і т.д. і т.п. Згідно звітів мандатних комісій з'їздів рсдрп 98% складу керівних органів рсдрп того часу жиди,комісари, майже всі жиди....касабському лайну була відведена "почесна роль" гарматнтго м'яса. На сьогоднішній день не з їхньої зєльоної вини, правда(тут знову їм насрав в миску Порох), касаби, хоч і виконують звичну для себе роль гарматного м'яса, але зараз, тимчасово, протистоять жидівському керівництву України. Та це керівництво із трусів вистрибує хоче і все робить для того, щоб замиритися з касабами. Хіба не встигне, бо ті розпочнуть нову війну.
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31.10.2020 21:42 Відповісти
Чи їм самим прийдеться в Хайфу забиратися.
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31.10.2020 21:45 Відповісти
Цікавий був би перелік для європейських санкцій. Але хто ж їх буде накладати, якщо самі малороси цю гидоту обрали. Просто треба чекати, коли вся ця бавовна повиздихає, а їхні нащадки не будуть розмножуватися, тоді у України буде шанс нарешті відірватися від раські федераські.
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31.10.2020 03:11 Відповісти
в США Потус, у нас просто ПОЦ
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31.10.2020 08:01 Відповісти
Трудно играть в шахматы с теми, кто умеет играть только "в Чапаева". Демократия ассоциируется со слабостью по отношению к наглым. Надо найти их слабость, как иглу, которая в яйце, а яйцо в утке. Последние события показали, как они бояться открытости. Одно дело пиарится, другое предстать во всей свой "красе" - прикрытом пиаром убожестве.
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31.10.2020 08:39 Відповісти
Список покидьків.
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31.10.2020 08:45 Відповісти
КС: он выполнил решение СНБО, - ДаниловНУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..!!!1
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31.10.2020 09:27 Відповісти
Люто плюсую. А яким РПГ краще?, А можна ще маршрути перемвщення
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31.10.2020 09:47 Відповісти
Ликвидация агентуры врага - долг каждого гражданина.
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31.10.2020 10:25 Відповісти
А ВСЁ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО МЫ СЛИШКОМ ТОЛЕРАНТНАЯ НАЦИЯ - ЛЮБИМ ЖЕВАТЬ СОПЛИ КОГДА НАДО ДАТЬ ПО МОРДЕ ( КАК ШУФРИЧУ НАПРИМЕР ) !
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31.10.2020 10:47 Відповісти
ТАК ОНИ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ОККУПАЦИЮ КРЫМА И ДОНБАССА, А ТАКЖЕ ТЫСЯЧИ СМЕРТЕЙ УКРАИНЦЕВ !!! ЗА ЭТО НЕ СУДЯТ, А КАЗНЯТ СРАЗУ !!!
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31.10.2020 11:20 Відповісти
КАЗНИТЬ КОЗЛОВ !!!
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31.10.2020 11:20 Відповісти
Таки прийшов вже час фізично розібратись з п' ятою колоною в Україні.
Чесно кажучи як що побачу Медведчука який горить в своїй автівці, поспішати викликати пожежників не буду. Або вони нас, або ми їх, це вже боротьба на смерть.
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31.10.2020 13:01 Відповісти
Агітка часів УПА, думаю акуальна і донині ))
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31.10.2020 13:05 Відповісти
"Запоминается последняя фраза - это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство": https://www.youtube.com/watch?v=pTQ-AB4pOH0
- бедный терпила Щурфич
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31.10.2020 13:22 Відповісти
Опубликовали? А дальше что? Пофантазирует и продолжим "терпеть" А если хоть одного шлепнут, тогда точно жопа.
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31.10.2020 13:34 Відповісти
Все,що потрібно знати про КСУ та запроданську гниду тупіцькага!

КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303
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31.10.2020 14:11 Відповісти
50 ушлёпков! и не надо майданов, мерзнуть в палатках, жечь покрышки, идти с палками под пули... мечты мечты где ваша сладость! мечты ушли осталась...
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31.10.2020 17:06 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.10.2020 19:44 Відповісти
********. Дивись щоб на тебе самого полювання не відкрили.
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06.01.2021 07:18 Відповісти
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