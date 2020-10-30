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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) ЦВК (1132)

ЦВК отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.

Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Станом на 16:00 встановлено результати місцевих виборів депутатів 64 місцевих рад (8 - міських, 15 - селищних, 41 - сільського) у 23 областях. Також визнано обраними 84 голови: 20 міських, 17 селищних, 47 сільських у 23 областях.

У ЦВК наголосили, що процес підрахунку голосів виборців та складання протоколів дільничними виборчими комісіями завершено, майже всі ДВК передали документацію сільським, селищним та міським територіальним виборчкомам.

Цей процес триває у двох областях (менше 0,2% ДВК): у Вінницькій області - 30 ДВК, в Одеській - 27.

У ЦВК нагадали, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

Читайте також: ЦВК: оприлюднимо результати місцевих виборів після отримання їх від тервиборчкомів
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Топ коментарі
+6
ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях. - Цензор.НЕТ 4048
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30.10.2020 19:35
+2
До поки з КС мудохаємося, цвк намалює що завгодно((( нєподкупньіє наші...
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30.10.2020 19:44
+1
////цитата :
«В Кривом Роге 294 избирательных участка. В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа).
Глава комиссии - Демьяненко Инна Анатольевна - от кандидата в мэры Шевчика Д.В. «Слуге народа» Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням - 35. Проголосовало всего на участке - 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами.
Статья 158 ч.2 прим.3 Уголовного кодекса Украины - срок от 3-х до 7-ми лет. Доказательная база полная. Оригинал первого протокола и оригинал уточненного протокола. Надеюсь, что прокуратура и полиция будут служить не «слугам олигархов», а Закону.
Пока - даже не открыто уголовное дело.
P.S. Еще раз - реально было 35. В протоколе «слуге» написали 154″,
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30.10.2020 20:14
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ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях. - Цензор.НЕТ 4048
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30.10.2020 19:35 Відповісти
Ойц! Результат будет опосля президентских выборов
в США...))
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30.10.2020 19:38 Відповісти
До поки з КС мудохаємося, цвк намалює що завгодно((( нєподкупньіє наші...
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30.10.2020 19:44 Відповісти
////цитата :
«В Кривом Роге 294 избирательных участка. В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа).
Глава комиссии - Демьяненко Инна Анатольевна - от кандидата в мэры Шевчика Д.В. «Слуге народа» Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням - 35. Проголосовало всего на участке - 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами.
Статья 158 ч.2 прим.3 Уголовного кодекса Украины - срок от 3-х до 7-ми лет. Доказательная база полная. Оригинал первого протокола и оригинал уточненного протокола. Надеюсь, что прокуратура и полиция будут служить не «слугам олигархов», а Закону.
Пока - даже не открыто уголовное дело.
P.S. Еще раз - реально было 35. В протоколе «слуге» написали 154″,
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30.10.2020 20:14 Відповісти
Невже ніхто з членів комісії не передивився пачки бюлетенів? Навіщо тоді такі люди в комісії? Перший з другим передивляються пачки один одного, третій з четвертим і т.д.
Кожен член ДВК може передивитися будь-яку пачку або всі по черзі. Це його право.
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30.10.2020 20:43 Відповісти
...
ЦВК отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях. - Цензор.НЕТ 8936 ЦВК отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях. - Цензор.НЕТ 1573

...
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30.10.2020 20:47 Відповісти
Це взагалі якась фігня. Уточнений протокол складається НА ТАКОМУ САМОМУ бланку, як і перший. Щось тут каламутне-накручене...
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30.10.2020 20:58 Відповісти
Ви б подивилися порядок підрахунку голосів на цих виборах - може б менше питань ставили... Та додайте ще, що влада пролетіла як Фенер і їй це не сподобалось (перерахунки, затримки тощо)
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30.10.2020 20:47 Відповісти
 
 