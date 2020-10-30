ЦВК отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.

Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Станом на 16:00 встановлено результати місцевих виборів депутатів 64 місцевих рад (8 - міських, 15 - селищних, 41 - сільського) у 23 областях. Також визнано обраними 84 голови: 20 міських, 17 селищних, 47 сільських у 23 областях.

У ЦВК наголосили, що процес підрахунку голосів виборців та складання протоколів дільничними виборчими комісіями завершено, майже всі ДВК передали документацію сільським, селищним та міським територіальним виборчкомам.

Цей процес триває у двох областях (менше 0,2% ДВК): у Вінницькій області - 30 ДВК, в Одеській - 27.

У ЦВК нагадали, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

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