ЦВК отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.
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Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Станом на 16:00 встановлено результати місцевих виборів депутатів 64 місцевих рад (8 - міських, 15 - селищних, 41 - сільського) у 23 областях. Також визнано обраними 84 голови: 20 міських, 17 селищних, 47 сільських у 23 областях.
У ЦВК наголосили, що процес підрахунку голосів виборців та складання протоколів дільничними виборчими комісіями завершено, майже всі ДВК передали документацію сільським, селищним та міським територіальним виборчкомам.
Цей процес триває у двох областях (менше 0,2% ДВК): у Вінницькій області - 30 ДВК, в Одеській - 27.
У ЦВК нагадали, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.
Будь ласка, зачекайте...
в США...))
«В Кривом Роге 294 избирательных участка. В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа).
Глава комиссии - Демьяненко Инна Анатольевна - от кандидата в мэры Шевчика Д.В. «Слуге народа» Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням - 35. Проголосовало всего на участке - 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами.
Статья 158 ч.2 прим.3 Уголовного кодекса Украины - срок от 3-х до 7-ми лет. Доказательная база полная. Оригинал первого протокола и оригинал уточненного протокола. Надеюсь, что прокуратура и полиция будут служить не «слугам олигархов», а Закону.
Пока - даже не открыто уголовное дело.
P.S. Еще раз - реально было 35. В протоколе «слуге» написали 154″,
Кожен член ДВК може передивитися будь-яку пачку або всі по черзі. Це його право.
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