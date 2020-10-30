Загиблого на Донбасі морпіха Михайла Старостіна поховають 31 жовтня на Херсонщині

31 жовтня, в селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області, о 12.00 за адресою: вул. Соборна, 1а, відбудеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Михайлом Григоровичем Старостіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє радник голови Херсонської ОДА Наталія Возаловська.

"Друзі! На фронті від кулі російського снайпера загинув сержант морської піхоти Старостін Михайло Григорович, 14.06.1990 року народження.

Прощання з героєм відбудеться завтра, 31 жовтня 2020 року, о 12 год. за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Новорайськ, вулиця Соборна, 1а. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам!

Вічна, світла пам’ять!", - наголошується в повідомленні.

Михайло Старостін - 14.06.1990 року народження, старший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 30 жовтня після півночі в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області під час ворожого обстрілу наших позицій.

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