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Загиблого на Донбасі морпіха Михайла Старостіна поховають 31 жовтня на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Загиблого на Донбасі морпіха Михайла Старостіна поховають 31 жовтня на Херсонщині

31 жовтня, в селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області, о 12.00 за адресою: вул. Соборна, 1а, відбудеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Михайлом Григоровичем Старостіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє радник голови Херсонської ОДА Наталія Возаловська.

"Друзі! На фронті від кулі російського снайпера загинув сержант морської піхоти Старостін Михайло Григорович, 14.06.1990 року народження.

Прощання з героєм відбудеться завтра, 31 жовтня 2020 року, о 12 год. за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Новорайськ, вулиця Соборна, 1а. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам!

Вічна, світла пам’ять!", - наголошується в повідомленні.

Михайло Старостін - 14.06.1990 року народження, старший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 30 жовтня після півночі в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області під час ворожого обстрілу наших позицій.

Дивіться також: Воїни 36-ї ОБрМП Володимир Бондарюк та Михайло Старостін загинули в зоні ООС 29 жовтня внаслідок ворожого обстрілу. ФОТО
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Царство Небесне, щоб ця смерть за Україну не була дарма
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30.10.2020 19:59 Відповісти
Олександр Колим:

"Михайло Старостін, загинув сьогодні на Сході України!!!
Він вийшов з Криму, не зрадив Присязі, з перших днів російсько-української війни і до сьогодні захищав Батьківщину від ворога!".
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30.10.2020 20:02 Відповісти
Загиблого на Донбасі морпіха Михайла Старостіна поховають 31 жовтня на Херсонщині - Цензор.НЕТ 5776
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30.10.2020 20:07 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА Загиблого на Донбасі морпіха Михайла Старостіна поховають 31 жовтня на Херсонщині - Цензор.НЕТ 2737
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30.10.2020 20:09 Відповісти
Вечная и светлая память Михаилу-земляку........
Родным и близким искренние соболезнования.........
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30.10.2020 20:24 Відповісти
 
 