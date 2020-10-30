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12 осіб загинуло, понад 400 поранені під час землетрусу в Туреччині, чи є серед них українці - невідомо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

12 осіб загинуло, понад 400 поранені під час землетрусу в Туреччині, чи є серед них українці - невідомо

Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD) повідомило про 12 загиблих і 419 постраждалих унаслідок землетрусу в районі Ізміра. Чи є серед них українці - поки невідомо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з отриманою інформацією, загинуло 12 осіб, 419 зазнали поранень", - сказано в повідомленні агентства.

Зазначається, що на острові тривають пошуково-рятувальні роботи.

Чи є серед загиблих і постраждалих українці, невідомо. Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман повідомив у Твіттері, що дипломати з'ясовують це питання.

"30 жовтня в Ізмірі стався землетрус потужністю 6,6 бала. За попередньою інформацією, в місті зруйновано кілька будинків. Інформація про можливу наявність громадян України серед постраждалих встановлюється. Щирі співчуття рідним загиблих і одужання постраждалим", - написав консул.

Ще 2 особи загинули і 8 зазнали поранень унаслідок землетрусу на грецькому острові Самос.

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12 человек погибли, более 400 ранены при землетрясении в Турции, есть ли среди них украинцы - неизвестно - Цензор.НЕТ 771
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30.10.2020 20:11 Відповісти
1. Куда девается пройденная разрыхлённая порода? Её объём - в 2 раза больше объёма тоннеля.
2. После прохода надо обязательно укреплять тоннель тюбингами, иначе он может обвалиться и пути назад не будет.
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30.10.2020 20:43 Відповісти
На то она и лодка, а не проходческий щит, что пути назад для неё нет. Позади укладывается порода, выдолбленная спереди 12 осіб загинуло, понад 400 поранені під час землетрусу в Туреччині, чи є серед них українці - невідомо - Цензор.НЕТ 2622
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30.10.2020 21:02 Відповісти
За малювання таких проджектів скільки платать? ...чисто з празного інтірєса?
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30.10.2020 21:50 Відповісти
Что это? Анальный пенетратор? Ох шалуника!😉
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31.10.2020 07:11 Відповісти
подлодной водкі
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30.10.2020 20:30 Відповісти
 
 