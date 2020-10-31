На засіданні ТКГ українська сторона порушила питання недотримання перемир'я на Донбасі після загибелі 2 військовослужбовців

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ В Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська делегація в ТКГ по Донбасу.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 30 жовтня, з 17.00 до 19.00 відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців.

Українська делегация зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої.

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Результати:



1. Сторони обговорили інциденти, які мали місце та призвели до трагічних наслідків.

2. Сторони домовилися дотримуватися режиму тиші.

3. Сторони обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню.

4. Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада цього року.



Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ В Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню.



Слід додатково зазначити, що Українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо лише тоді, коли головний гравець, якій стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися.



Тому, в української делегації залишається питання:



- чи розуміють наші візаві весь ступінь своєї відповідальності щодо можливої ескалації збройного конфлікту?"