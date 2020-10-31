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Донбас (21733) перемир'я (780) Тристороння контактна група (826)

На засіданні ТКГ українська сторона порушила питання недотримання перемир'я на Донбасі після загибелі 2 військовослужбовців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні ТКГ українська сторона порушила питання недотримання перемир'я на Донбасі після загибелі 2 військовослужбовців

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ В Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська делегація в ТКГ по Донбасу.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 30 жовтня, з 17.00 до 19.00 відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців.

Українська делегация зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки відбудеться сьогодні о 17.00, - українська делегація

Результати:

1. Сторони обговорили інциденти, які мали місце та призвели до трагічних наслідків.
2. Сторони домовилися дотримуватися режиму тиші.
3. Сторони обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню.
4. Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада цього року.

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ В Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню.

Слід додатково зазначити, що Українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо лише тоді, коли головний гравець, якій стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися.

Тому, в української делегації залишається питання:

- чи розуміють наші візаві весь ступінь своєї відповідальності щодо можливої ескалації збройного конфлікту?"
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Топ коментарі
+22
1. Вопрос подняли
2. Кацапы ответили "это не мы"
3. Сепаратисты сказали "нам пох"
4. "Перемирие" восстановлено!
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30.10.2020 20:35
+10
Ну и что? Это тоже самое когда во время изнасилования девушка будет жаловаться насильнику, что ей больно. Такой бесхребетной беззащитной страны, как Украина во всем мире нет. Хотя сама страна с большим потенциалом и силой, но всю историю все правители это вассалы Москвы.
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30.10.2020 20:37
+7
Когда было такое, чтобы уважали слабого за его слабость? Если выводы не делаются, если нет воли к сопротивлению, то нехер тут сопли разводить!
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30.10.2020 20:41
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это случилось не систематически,

поэтому перемирие продолжается
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30.10.2020 20:34 Відповісти
Як сказав Арестович-;з нашими російськими партнерами;.
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30.10.2020 20:35 Відповісти
эта фсбешная консерва ...
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30.10.2020 20:47 Відповісти
А сколько должно погибать? пять? десять? сто? тысяча?...
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30.10.2020 20:38 Відповісти
Какая разница, если на асфальтирование из фонда борьбы с эпидемией выдано 35 миллиардов ?
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30.10.2020 20:42 Відповісти
Ой, та лаадно. Вы шо, обиделись?
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30.10.2020 20:35 Відповісти
1. Вопрос подняли
2. Кацапы ответили "это не мы"
3. Сепаратисты сказали "нам пох"
4. "Перемирие" восстановлено!
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30.10.2020 20:35 Відповісти
а сатисфакция? А око за око:? Шо....понять и прастить?
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30.10.2020 20:36 Відповісти
Ну и что? Это тоже самое когда во время изнасилования девушка будет жаловаться насильнику, что ей больно. Такой бесхребетной беззащитной страны, как Украина во всем мире нет. Хотя сама страна с большим потенциалом и силой, но всю историю все правители это вассалы Москвы.
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30.10.2020 20:37 Відповісти
а население, выбирающее таких правителей, герои ? )))
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30.10.2020 20:44 Відповісти
шо головнюк?
еще 3 моста и на отход?
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30.10.2020 20:38 Відповісти
Когда было такое, чтобы уважали слабого за его слабость? Если выводы не делаются, если нет воли к сопротивлению, то нехер тут сопли разводить!
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30.10.2020 20:41 Відповісти
он сопромат не учил

и "Волю к власти" Ницше тоже не читал.

Он писюном на пианино играл - там сопротивление не нужно
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30.10.2020 20:46 Відповісти
это дно они сказали больше не будут и все согласились
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30.10.2020 20:42 Відповісти
Погибли два украинских солдата героя. Обстрелы каждый день. По ТВ олигархов, по договорённости с АП "ирмаки и сивохи" не слова за обстрелы.
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!

представители в ткг подняли вопрос нарушения, позорище на весь мир.
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30.10.2020 20:42 Відповісти
дві людини загинули п'ять поранених ! кого покарали ? домовились домовлятись ? а тепер всім складом групи на похорони і в лікарню ! не подобається в окоп !
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30.10.2020 20:42 Відповісти
Для ЗЕ-команди українські солдати жертовні овечки і не більш.
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30.10.2020 22:28 Відповісти
колись дуже давно якщо не було дощу то в жертву приносили головного жреця..
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30.10.2020 22:52 Відповісти
бубе не до мелочей - оно космосом заинтересовалось.
так от - Kосмос ето не жеребец в цирковой конюшне.
поддержите отбулавленого, оно от таких новостей в ножках слабеет.....
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30.10.2020 20:43 Відповісти
Результаты
1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.
3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.ПОЗОРНЫЕ БЕНДЮХИ
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30.10.2020 20:45 Відповісти
"принять меры" - это типо пожурить? подлозеленское отродие...
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30.10.2020 20:48 Відповісти
Они будут убивать, а эти будут обсуждать, консультироваться, продолжать консультации.
чмошники, не позорьте страну.
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30.10.2020 20:49 Відповісти
уже....

к моему величайшему прискорбию....
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30.10.2020 20:51 Відповісти
И российская сторона пообещала выполнять договоренности, клятвенно заверив "мамой клянусь". Кто-нибудь им верит?
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30.10.2020 20:52 Відповісти
2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.

выглядит как идиотизм. а раньше что, не договорились что-ли?
Источник: https://censor.net/ru/n3228259
выглядит
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30.10.2020 20:53 Відповісти
Спочатку тре було знести артилерією всі позиції фєдєрастів, звідки був скоєн обстріл, щоби там місячна поверхня стала, а вже потім заяви робити...
А так зеленський Україну робить побитою собакою, яка приповзла до хазяїна і заглядає йому в очі...
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30.10.2020 20:59 Відповісти
не так зеленський як лохторат та корисні ідіоти що привели до влади зе-істот.
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30.10.2020 22:30 Відповісти
Да это еще не весь трэш от зебилов, тут девочка-конфетка спалилась сразу же после назначения говорящей головой в ТГК, теперь по версии светоча военной аналитики, для снятия санкций с орды кацапам просто нужно перестать стрелять, а выводить свои войска и разоружать террористов, и восстанавливать суверенитет Украины на оккупированных территориях не обязательно, да и Крым возвращать не нужно. Не зря кацапы годами впаривали украинцам свою консерву, она отрабатывать бабло начала мгновенно.
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1900171-obstrili-pozitsii-zsu-***********-rosii-prodovzhennyam-sanktsii-arestovich
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30.10.2020 21:00 Відповісти
«формулировка» первого пункта - прет одна матерщина..........😡
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30.10.2020 21:07 Відповісти
Алиев зато четко понял, на примере украинских генералиссимусов, как надо устраивать правильные перемирия и прекращение огня, причем не выходя из своих собственных Минских соглашений.
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30.10.2020 21:08 Відповісти
Так и по минским украинским,подписанньім Порохом, например Дебальцево на контролируемой территории! А по факту? При Порохе понемногу продвигались к минской линии. При зегивнюке - отодят от нее и изображают мишени.
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31.10.2020 08:49 Відповісти
перестала Украина выносить обстрелы украинской территории и убийство украинских солдат в ООН В Совет Европы все "парит" куйню в Минске на которую никто уже не обращает никакого внимания-(ноль )
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30.10.2020 21:34 Відповісти
На засіданні ТКГ українська сторона порушила питання недотримання перемир'я на Донбасі після загибелі 2 військовослужбовців - Цензор.НЕТ 4701
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30.10.2020 21:47 Відповісти
Як буде то спалимо.
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30.10.2020 22:32 Відповісти
Вже тут один ******** намагався пояснити доцільність призову срочників "патріотічєскім воспітанієм"(((
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30.10.2020 21:50 Відповісти
Перемир'я за цієї влади триватиме до останнього українського солдата.
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30.10.2020 22:25 Відповісти
Коротше - "попіздєлі"
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30.10.2020 23:12 Відповісти
Поскаржились х-лу, х-ло послав, поставили галочку виконано.
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30.10.2020 23:33 Відповісти
Получается, что главное - доказать, что "не мы первые начали" и на этом успокоится. Сам же факт потерь остается вне поля зрения. Потому удивляемся, что с Украиной на протяжение веков такое вытворяли. Кто эта высокая инстанция, которая согласится с мирным характером нации и станет ее защищать от немирных?
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31.10.2020 07:50 Відповісти
Вьіборьі прошли,теперь можно ронять рейтинги партий-капитулянтов.
А железа за єто время подвезли много. Ротацию расеян провели.
Война вьігодна ЗеКоМанде! Она на ней наживаеться!
Зеленьі барьіги -мародерьі.
Узаконили все,что наворовали,но не могли показать.
Тепрь все законно!
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31.10.2020 08:58 Відповісти
Мрази и подонки которым наплевать на погибших пишут жалобы врагу. Более отвратной власти трудно даже представить.
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31.10.2020 09:57 Відповісти
 
 