На засіданні ТКГ українська сторона порушила питання недотримання перемир'я на Донбасі після загибелі 2 військовослужбовців
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Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ В Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська делегація в ТКГ по Донбасу.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 30 жовтня, з 17.00 до 19.00 відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців.
Українська делегация зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої.
Результати:
1. Сторони обговорили інциденти, які мали місце та призвели до трагічних наслідків.
2. Сторони домовилися дотримуватися режиму тиші.
3. Сторони обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню.
4. Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада цього року.
Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ В Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню.
Слід додатково зазначити, що Українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо лише тоді, коли головний гравець, якій стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися.
Тому, в української делегації залишається питання:
- чи розуміють наші візаві весь ступінь своєї відповідальності щодо можливої ескалації збройного конфлікту?"
Будь ласка, зачекайте...
поэтому перемирие продолжается
2. Кацапы ответили "это не мы"
3. Сепаратисты сказали "нам пох"
4. "Перемирие" восстановлено!
еще 3 моста и на отход?
и "Волю к власти" Ницше тоже не читал.
Он писюном на пианино играл - там сопротивление не нужно
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!
представители в ткг подняли вопрос нарушения, позорище на весь мир.
так от - Kосмос ето не жеребец в цирковой конюшне.
поддержите отбулавленого, оно от таких новостей в ножках слабеет.....
1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.
3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.ПОЗОРНЫЕ БЕНДЮХИ
чмошники, не позорьте страну.
к моему величайшему прискорбию....
выглядит как идиотизм. а раньше что, не договорились что-ли?
Источник: https://censor.net/ru/n3228259
выглядит
А так зеленський Україну робить побитою собакою, яка приповзла до хазяїна і заглядає йому в очі...
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1900171-obstrili-pozitsii-zsu-***********-rosii-prodovzhennyam-sanktsii-arestovich
А железа за єто время подвезли много. Ротацию расеян провели.
Война вьігодна ЗеКоМанде! Она на ней наживаеться!
Зеленьі барьіги -мародерьі.
Узаконили все,что наворовали,но не могли показать.
Тепрь все законно!