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Данілов (1191) КС (1154)

Конституційний Суд не може приймати рішення стосовно самого себе, - секретар РНБО Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний Суд не може приймати рішення стосовно самого себе, - секретар РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявляє, що Конституційний суд України не повинен приймати рішення щодо відповідності Конституції України законів, що регулюють підзвітність самих суддів Конституційного суду.

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ті рішення, які приймає Конституційний суд щодо самого себе, не можуть бути обґрунтовані юридично. Не можуть вони самі собі скасовувати заповнення декларацій, звіти перед суспільством. Вони не можуть це робити. Це політично неприпустимі речі. І тоді вони взагалі, скажімо так, вище Бога", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що його дивує синхронність певних подій, які сьогодні відбуваються в суспільстві. Він також підкреслив, що ситуація з Конституційним судом загалом дуже складна.

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"Ми на це звертаємо увагу, що деякі рішення КС, на наш погляд, можуть виходити, перш за все, поза їхні повноваження. Тому що не можуть судді самі собі робити певні преференції".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+18
ты тоже неизвестно что заканчивал...они принимали решение, при том, что у них, у части судей, по крайней мере, у председателя КС, гражданина паРаши и незаконного владельца крымской недвижимости тупицкАга был конфликт интересов, они сами и податели деклараций и сами нарушили обсуждаемый закон, утаив свое имущество.
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30.10.2020 20:56
+16
Они принимали решение, которое касалось их самих. С явным конфликтом интересов, ибо против нескольких судей КС уже были открыты дела по отмененным статьям.
К тому же - принимали еще и с нарушением регламента КС.
Абсолютный правовой нигилизм со стороны КС. Их за это не просто разогнать, а расстрелять нужно.
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30.10.2020 21:01
+15
Та какой это суд ,это ЧТО УГОДНО ,но только НЕ СУД ....
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30.10.2020 20:48
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Глупый пример. Никакой Конституционный Суд в таком случае не спас бы народ от сталинизма. Он вообще ни в каком случае не способен помочь народу, ибо сидят в нем откровенные мерзавцы.
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30.10.2020 22:51 Відповісти
Так сталинизм не сразу же возник. Но это то о чем ты пишешь. Творю что хочу и море мне по колено. Хочу расстреливаю, хочу голодом морю. Я закон.
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30.10.2020 22:57 Відповісти
"Творю что хочу и море мне по колено. "

Верховная Рада - коллегиальный орган, избранный народом на 5 лет - там уже не может быть "творю, что хочу". +Законы требуют визирования Президентом - как дополнительный этап их контроля.

А вот под твое определение "Творю что хочу и море мне по колено" подпадает именно Конституционный Суд, которые реально творит любой беспредел и не несет никакой ответственности.
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30.10.2020 23:02 Відповісти
Может. Это и называется диктатура. Посмотри на Россию и Беларусь. Посмотри на то как по указке Зеленского его партия голосует всё подряд. Где там колегиальность? Где там контроль?
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30.10.2020 23:03 Відповісти
КС не может творить что хочет по той простой причине, что они не принимают законы. В отличии от Рады. Всё что они могут сделать это признать закон неконституционным. На этом их беспредел заканчивается. Как ты можешь бояться КС, но не боятся Раду, которая может штамповать решения какие им хочется? У КС таких полномочий хотя бы нет.
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30.10.2020 23:05 Відповісти
По степени опасности для общества всё выглядит так:
исполнительная власть>законодательная>судебная.

Самая опасная это исполнительная власть. Это чиновники, Кабмин, президент, полиция, армия и так далее. Они должны иметь жесткий контроль.
Вторая по опасности законодательная. Для этого существуют выборы и соответствие законов конституции.
А вот в конце судебная. Она наименее опасная для общества.
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30.10.2020 23:09 Відповісти
" Она наименее опасная для общества."

Да нет, она очень опасная для общества, наверное - самая опасная, ибо именно у судей есть право интерпритировать законы и применять законы по своему усмотрению, а также - отменять законы, которые им не нравятся.
Завело НАБУ дело на коррупционеров из ОАСК - коррупционеры из ОАСК бац - и отменили НАБУ.
Завели дела на коррупционеров из КС о незаконном обогащении и недостоверном декларировании - бац - и коррупционеры из КС отменили обе статьи.
А до того не понравилось им, что судьи должны по закону нести ответственность за принятие заведомо неправомерных решений - и бац - отменили и это.
Это крайне опасное и вредное для государство злоупотребление властью группой абсолютно безнравственных мерзавцев в мантиях. И у общества обязательно должны быть механизмы контроля за судебной системой - по крайней мере до тех пор, пока в обществе не будет придуман и реализован механизм выбора наиболее порядочных людей в судьи. НА сегодняшний день судьи и порядочность - это антонимы, уровень доверия к судьям = 0, а потому у них не должно быть бесконтрольных возможностей творить беспредел.
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30.10.2020 23:37 Відповісти
Нет. Они наименее опасны. Они не могут влиять на людей без исполнительной и законодательной власти. Оттого единственный способ борьбы с судейским произволом это отделить судебную власть от исполнительной и законодательной. Они не должны пересекаться.

Любая диктатура строится так. Исполнительная-законодательная-судебная. Иногда законодательная-исполнительная-судебная. Но не судебная. Потому что у суддей просто нет власти, чтобы влиять на людей, но они мешают другим ветвям построить диктатуру.
Любой кто там говорит что судьи мешают - это их работа. Когда они перестанут мешать, твое государство превратиться в неправовое. Они должны быть занозой в заднице. Может не такой тупой и наглой как у нас, а въедчивой и идеологической, но должны быть именно такой.
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31.10.2020 05:59 Відповісти
Это крайне опасное и вредное для государство злоупотребление властью

Напишу тебе последний раз. У судей нет власти как таковой. Просто нет. Они не могут принимать решения и не могут заставить людей подчиняться.

Любой кто говорит о контроле за судебной системой" мечтает о построении диктатуры. Судьи должны быть хорошие, но это механизм, а не конкретные люди. И чтобы этот механизм работал нужно отделить их от других ветвей, а не контролировать. Где контроль, там корупция.
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31.10.2020 06:03 Відповісти
"з. У судей нет власти как таковой. Просто нет. Они не могут принимать решения и не могут заставить людей подчиняться."

Ты пишешь откровенную ЧУШЬ. Ибо именно судья решает в суде, кто прав, а кто виноват и назначает наказание (ибо закон, как правило дает вилку на усмотрение судьи) - это огромная ВЛАСТЬ. Власть над людьми, над судьбами и тд. И при такой огромной власти - должна быть такая же огромная ответственность! А ее нет - КС отменил!

А Конституционный Суд еще и имеет право законы отменять, которые им не нравятся - это еще большая власть. Это фактически власть отменять любые законы, принятые целой Верховной Радой. И кем??? Какими-то невнятными мудаками, которым народ такого права не давал!
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31.10.2020 08:34 Відповісти
Мне кажется ты не понимаешь, что другого пути нет. Ты или начинаешь убирать возможности коррупции или просто надеешься на честных людей, а в итоге эти люди оказываются Лукашенко или Путиным, потому что кем еще они могут оказаться?
Это снова поиск простого решения, полнейший правовой нигилизм и непонимание последствий того что будет.
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31.10.2020 06:11 Відповісти
"Ты или начинаешь убирать возможности коррупции или просто надеешься на честных людей, "

Проблема в том, что никому не подконтрольные коррупционеры из КС отменяют все законы, которыми убираются возможности коррупции, или не доходит?
Потому категорически необходимо срочно отменить этих коррупционеров из КС.
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31.10.2020 08:35 Відповісти
Вообще я уже писал об этом сегодня в другой новости. Что чем больше у тебя власти, тем больше тебя должны контролировать. Это основа демократии. Оттого твои отсылки "высший законодательный орган" это значит, что они без чиха ступить не должны, а не наоборот.
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30.10.2020 22:44 Відповісти
Ну и кто в твоем представлении в таком случае должен контролировать КС?
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30.10.2020 22:50 Відповісти
Судебную власть вообще не принято контролировать нигде в мире. Так как они не пишут законы - они их исполняют. Её нужно отделить от законодательной и исполнительной. Это единственный способ избавится от коррупции и несправедливых решений.
Так что ответ такой - никто.
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30.10.2020 22:58 Відповісти
Ты сам себе противоречишь. Напомню твою фразу из предыдущего поста: "чем больше у тебя власти, тем больше тебя должны контролировать".
Но, почему-то именно для судей ты делаешь исключение. С какого вдруг бодуна? Верховная Рада избрана народом, но ее должны контролировать по-твоему судьи, Президент избран народом, но его тоже по-твоему должны контролировать судьи, а кто такие судьи, что у них должны быть права всех контролировать, а их не должен контролировать никто? Высшая каста беспредельщиков, что ли? Нахер нам такие нужны?
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30.10.2020 23:05 Відповісти
Потому что у суддей нет власти. Они не могут управлять жизнью других как власть исполнительная и не могут регламентировать чужую жизнь как власть законодательная.
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30.10.2020 23:06 Відповісти
Чушь. У судей есть огромная власть - власть интерпритировать и применять законы и отменять законы, которые им не нравятся. И нет абсолютно никакой ответственности и никакой управы на них, когда они начинают борзеть и действовать во вред государству.
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30.10.2020 23:38 Відповісти
Я не знаю что такое вред государству. Где это государство? Как мне его пощупать?
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31.10.2020 05:56 Відповісти
Не прикидывайся дурачком.
Отмена конституционной реформы КС в угоду узурпатору Януковичу - это не вред для государства?
Дважды! Отмененная статья УК о незаконном обогащении - это ли не вред государству??
Отмененная ответственность судей за принятие неправомерных решения - то есть - фактическое разрешение судьям принимать абсолютно любые противозаконные решения, отпускать убийц, сажать невиновных и тд без каких-либо последствий для судьи - это ли не вред государству?
Отмененая ответственность за недостоверные сведения в декларации и, фактически запрет на проверки деклараций - то есть - отмененная антикоррупционная реформа в стране - это ли не вред государству?
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31.10.2020 08:40 Відповісти
Закончу тем, что когда кто-то говорит о вреде государства и воле народа, то надо следить за своим кошелком. Это значит что тебя хотят развести.
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31.10.2020 14:54 Відповісти
Ну правильно - когда нечего ответить по существу, "заканчиваем" какой-то высокопарной и глупой фразой.
Почему глупой? А потому, что мы оба прекрасно понимаем, что я никак не могу посягнуть на твой кошелек или иным способом тебя развести.
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31.10.2020 16:37 Відповісти
Вообще я привык что вредом государству называли ношение длинных патл и онанизм на постеры голых баб. Тоже вред государству.
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31.10.2020 06:09 Відповісти
Вообще-то, в демократической стране есть три власти: исполнительная (у нас президент и правительство), законодательная (верховная рада) и судебная (суды, в том числе и конституционный). В конституции для каждой власти прописано, что они могут делать, а крое этого они делать ничего не должны. баланс власти есть демократия.
Хотя, кажется в нашей стране какую власть не возьми - получаются большевики (с уровнем развития от Шарикова в широком диапазоне).
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30.10.2020 23:34 Відповісти
Иначе говоря, народ является источником власти, но он не является источником закона.
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30.10.2020 21:54 Відповісти
Хватит уже этих высокопарных выражений.Никем и ничем народ не является.Ах в КУ записано,так там много чего записано.Права делегировали, всё на этом власть закончилась,вы даже не можете отобрать то,что вы делегировали.
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30.10.2020 22:13 Відповісти
Кстати. Сталину тоже полномочия народ делегировал, чтобы он устроил Голодомор и расстрелял там всех патриотов Украины, но мне как-то от этого не легче. Это было беззаконие.
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30.10.2020 22:06 Відповісти
А если не переходить на личности, а по сути: Есть ли в наше Конституции все эти антикоррупционы органы или нет. Если есть - то Конституционный суд неправ. Если нет - какие вопросы. Президент срочно подает законопроекты на изменение Конституции. Весь контролирующий нас мир видит, что наше (в кавычках) государство выправляет ситуацию в законный способ, без переворотов, грозящих целостностью государству. Если представители народа поддержут, то через полгода-год Конституцию изменят и все встанет на свои места. Наши правители за рубежем будут довольны. Если не выйдет у президента, значит плохо объяснял. В конце концов может провести референдум - может его и поддержат. А вообще, надо все делать правильно: в таких случаях поменяли Конституцию - приняли нужные законы. Конечно, это уж слишком по-европейски, но мы же туда и собирались...
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30.10.2020 21:20 Відповісти
В Конституции не обязательно должны быть предусмотрены все существующие органы власти. Они вполне могут действовать на основании других законов, а не Конституции и это асолютно законно.

"Президент срочно подает законопроекты на изменение Конституции."

Вот только по закону эти законопроекты должны получить одобрение КС, а в нем у нас сидит коррупционное лобби.
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30.10.2020 22:36 Відповісти
Тупицких пид...ов к расстрелу по законам военного времени.
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30.10.2020 21:21 Відповісти
не в тему....

а мы вчера с женой нашли фотку тех вымостков на ключах, шо от хаты 100 метрoв....
плакала...
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30.10.2020 21:25 Відповісти
Конституційний Суд не може приймати рішення стосовно самого себе, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 3211
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30.10.2020 21:26 Відповісти
..Чрму всі *екси * стають такими зарозумними !? ..
Чому ж Югік .будучи Генпрокурвором . не загнав того кума ***** під шконку !?
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30.10.2020 21:41 Відповісти
То тоді як стадо баранів,яке сидить в ВР наділило такими законами і повноваженнями суддів КС і чому там сидять одні москалі?
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30.10.2020 21:27 Відповісти
Конституційний Суд не може приймати рішення стосовно самого себе, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4731
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30.10.2020 21:28 Відповісти
хоч у когось включився мозок
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30.10.2020 21:35 Відповісти
Нагадує промови 2009-2013, коли прикормлені ******, запевняли, що Україна нічого не може поробити з кабальними російсько-Українськими газовими угодами.
А в 2014 до влади прийшов український Президент, і команда Коболєва - Вітренко поставила «Газпром» на 3,4 МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ на користь України.
Так, лахтоботи ?
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30.10.2020 21:40 Відповісти
Только народ что-то этого не заметил: его ж коммуналкой поставили на колени. Но вообще-то они там изобретательные: новые схемы разработали как на дорогом газе заработать побольше. Да и правят как Иван Васильевич в костюме царя: землицы у нас много - забирайте. Так мы и территорией сжались...
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30.10.2020 21:46 Відповісти
Чувак, передай свому куратору, що в Україні, ВСІМ тим, у кого комунальні платежі перевищують 15% доходу, Держава надає СУБСИДІЮ.
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30.10.2020 21:51 Відповісти
Брехня насправді. У мене теща має 4000 доходу. Комуналка взимку 2000. Субсидію скасували.
Якщо б ми їй фінансово не допомогали - вона б коньки відкинула.
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30.10.2020 23:42 Відповісти
Шото ти з тещею промахнувся
У моєї, десь 3600, і платить десь 500 грн.
Бо оформила СУБСИДІЮ.
Бо вона не полінувалась зібрати потрібні довідки, і віднести їх в управління соціального захисту.
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31.10.2020 10:45 Відповісти
Моя теж отримувала субсидію, але скасували.
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31.10.2020 16:18 Відповісти
Листая старые странички...времена Петра

"Конституционный суд Украины 27 февраля 2019 года обнародовал решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении должностных лиц."

Норма об ответственности за незаконное обогащение была принята в 2015 году. Представление в КСУ о признании статьи неконституционной подала группа, состоящая из 59 народных депутатов Украины.
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30.10.2020 21:42 Відповісти
«Решение КС сразу раскритиковали различные политические силы.
В то же время президент Петр Порошенко обещает внести в Раду усовершенствованный законопроект о незаконном обогащении. Он пообещал, что проект закона в новой редакции будет выписан так, "что комар носа не подточит".
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/ks-obnarodoval-tekst-resheniya-ob-otmene-stati-o-nezakonnom-obogaschenii-1304595.html
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30.10.2020 21:47 Відповісти
Я еще добавлю...
Назар Холодницкий назвал решение суда "ударом по антикоррупционной системе".

"Скажу откровенно - это удар как по САП, так и по всей антикоррупционной реформе вообще. По количеству производств, - 65 на сегодня, есть такие, по которым продолжается следствие. Четыре производства уже было направлено в суд в течение 2016-2019 годов. Практически все они подлежат безусловному закрытию", - заявил он.

Отмену статьи уже прокомментировали в НАПК. Там заявили, что теперь не смогут установить признаки незаконного обогащения в рамках начатых в 2019 году 500 полных проверок деклараций.
П.С. Проглотили? Да еще и с аппетитом!
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30.10.2020 22:01 Відповісти
И? Уже прошло почти два года, где этот закон, "что комар носа не подточит"?))
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30.10.2020 23:50 Відповісти
до речi, панове, а хiба судi КС не пiдпадають пiд люстрацiю, зокрема цей тупiцький?
хто в курсi?

коли шмаркля вiдповiсть за незаконний розгiн парламенту в тому роцi, за порушення закону про люстрацiю i так далi?
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30.10.2020 21:43 Відповісти
Конституционный суд истолковывает Конституцию. Независимо от того какой именно конституционный вопрос затронут.
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30.10.2020 21:50 Відповісти
Тут більше про суддів.
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30.10.2020 21:53 Відповісти
Тобто, тепер секретар РНБО буде трактувати конституцію ? Шапіто якесь...
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30.10.2020 22:06 Відповісти
Как ни странно,но тут он прав. Гниды с кс вообще попутались.
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30.10.2020 22:09 Відповісти
Поясніть мені одне люди добрі. А де та можливість тиску про яку каже КСУ якщо суддя все чесно задекларував?Га? Якщо ж ні то таким людям нічого робити в кріслі судді. Так можна і покарання за вбивство відмінити, а то ж є можливість що суддя вб'є когось то це теж можна на нього тиснути. Якщо ти кристально чистий перед антикорупційним законом де той тиск???
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30.10.2020 22:25 Відповісти
Согласно Конституции Украины судьёй Конституционного суда Украины может быть гражданин Украины, который на день назначения достиг возраста 40 лет, имеет высшее юридическое образование и опыт работы по специальности не менее десяти лет (практическая, научная, педагогическая деятельность), проживал на Украине на протяжении последних двадцати лет и владеет государственным языком.
Судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным на эту должность повторно.
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30.10.2020 22:30 Відповісти
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма
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30.10.2020 22:33 Відповісти
Денонсировать
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30.10.2020 22:56 Відповісти
А Рада має право разгоняти КС? Данілов, ти зелена мерзота.
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31.10.2020 02:17 Відповісти
Беспокоит удивление Данилова по поводу "синхронности событий". Не разгребать надо по факт,у удивляться и реагировать "обеспокоенностью", а отслеживать и вовремя предотвращать. Пиар правит миром, профессионализм - в отстое.
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31.10.2020 07:41 Відповісти
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