Конституційний Суд не може приймати рішення стосовно самого себе, - секретар РНБО Данілов
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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявляє, що Конституційний суд України не повинен приймати рішення щодо відповідності Конституції України законів, що регулюють підзвітність самих суддів Конституційного суду.
Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ті рішення, які приймає Конституційний суд щодо самого себе, не можуть бути обґрунтовані юридично. Не можуть вони самі собі скасовувати заповнення декларацій, звіти перед суспільством. Вони не можуть це робити. Це політично неприпустимі речі. І тоді вони взагалі, скажімо так, вище Бога", - сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що його дивує синхронність певних подій, які сьогодні відбуваються в суспільстві. Він також підкреслив, що ситуація з Конституційним судом загалом дуже складна.
"Ми на це звертаємо увагу, що деякі рішення КС, на наш погляд, можуть виходити, перш за все, поза їхні повноваження. Тому що не можуть судді самі собі робити певні преференції".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Верховная Рада - коллегиальный орган, избранный народом на 5 лет - там уже не может быть "творю, что хочу". +Законы требуют визирования Президентом - как дополнительный этап их контроля.
А вот под твое определение "Творю что хочу и море мне по колено" подпадает именно Конституционный Суд, которые реально творит любой беспредел и не несет никакой ответственности.
исполнительная власть>законодательная>судебная.
Самая опасная это исполнительная власть. Это чиновники, Кабмин, президент, полиция, армия и так далее. Они должны иметь жесткий контроль.
Вторая по опасности законодательная. Для этого существуют выборы и соответствие законов конституции.
А вот в конце судебная. Она наименее опасная для общества.
Да нет, она очень опасная для общества, наверное - самая опасная, ибо именно у судей есть право интерпритировать законы и применять законы по своему усмотрению, а также - отменять законы, которые им не нравятся.
Завело НАБУ дело на коррупционеров из ОАСК - коррупционеры из ОАСК бац - и отменили НАБУ.
Завели дела на коррупционеров из КС о незаконном обогащении и недостоверном декларировании - бац - и коррупционеры из КС отменили обе статьи.
А до того не понравилось им, что судьи должны по закону нести ответственность за принятие заведомо неправомерных решений - и бац - отменили и это.
Это крайне опасное и вредное для государство злоупотребление властью группой абсолютно безнравственных мерзавцев в мантиях. И у общества обязательно должны быть механизмы контроля за судебной системой - по крайней мере до тех пор, пока в обществе не будет придуман и реализован механизм выбора наиболее порядочных людей в судьи. НА сегодняшний день судьи и порядочность - это антонимы, уровень доверия к судьям = 0, а потому у них не должно быть бесконтрольных возможностей творить беспредел.
Любая диктатура строится так. Исполнительная-законодательная-судебная. Иногда законодательная-исполнительная-судебная. Но не судебная. Потому что у суддей просто нет власти, чтобы влиять на людей, но они мешают другим ветвям построить диктатуру.
Любой кто там говорит что судьи мешают - это их работа. Когда они перестанут мешать, твое государство превратиться в неправовое. Они должны быть занозой в заднице. Может не такой тупой и наглой как у нас, а въедчивой и идеологической, но должны быть именно такой.
Напишу тебе последний раз. У судей нет власти как таковой. Просто нет. Они не могут принимать решения и не могут заставить людей подчиняться.
Любой кто говорит о контроле за судебной системой" мечтает о построении диктатуры. Судьи должны быть хорошие, но это механизм, а не конкретные люди. И чтобы этот механизм работал нужно отделить их от других ветвей, а не контролировать. Где контроль, там корупция.
Ты пишешь откровенную ЧУШЬ. Ибо именно судья решает в суде, кто прав, а кто виноват и назначает наказание (ибо закон, как правило дает вилку на усмотрение судьи) - это огромная ВЛАСТЬ. Власть над людьми, над судьбами и тд. И при такой огромной власти - должна быть такая же огромная ответственность! А ее нет - КС отменил!
А Конституционный Суд еще и имеет право законы отменять, которые им не нравятся - это еще большая власть. Это фактически власть отменять любые законы, принятые целой Верховной Радой. И кем??? Какими-то невнятными мудаками, которым народ такого права не давал!
Это снова поиск простого решения, полнейший правовой нигилизм и непонимание последствий того что будет.
Проблема в том, что никому не подконтрольные коррупционеры из КС отменяют все законы, которыми убираются возможности коррупции, или не доходит?
Потому категорически необходимо срочно отменить этих коррупционеров из КС.
Так что ответ такой - никто.
Но, почему-то именно для судей ты делаешь исключение. С какого вдруг бодуна? Верховная Рада избрана народом, но ее должны контролировать по-твоему судьи, Президент избран народом, но его тоже по-твоему должны контролировать судьи, а кто такие судьи, что у них должны быть права всех контролировать, а их не должен контролировать никто? Высшая каста беспредельщиков, что ли? Нахер нам такие нужны?
Отмена конституционной реформы КС в угоду узурпатору Януковичу - это не вред для государства?
Дважды! Отмененная статья УК о незаконном обогащении - это ли не вред государству??
Отмененная ответственность судей за принятие неправомерных решения - то есть - фактическое разрешение судьям принимать абсолютно любые противозаконные решения, отпускать убийц, сажать невиновных и тд без каких-либо последствий для судьи - это ли не вред государству?
Отмененая ответственность за недостоверные сведения в декларации и, фактически запрет на проверки деклараций - то есть - отмененная антикоррупционная реформа в стране - это ли не вред государству?
Почему глупой? А потому, что мы оба прекрасно понимаем, что я никак не могу посягнуть на твой кошелек или иным способом тебя развести.
Хотя, кажется в нашей стране какую власть не возьми - получаются большевики (с уровнем развития от Шарикова в широком диапазоне).
"Президент срочно подает законопроекты на изменение Конституции."
Вот только по закону эти законопроекты должны получить одобрение КС, а в нем у нас сидит коррупционное лобби.
а мы вчера с женой нашли фотку тех вымостков на ключах, шо от хаты 100 метрoв....
плакала...
Чому ж Югік .будучи Генпрокурвором . не загнав того кума ***** під шконку !?
А в 2014 до влади прийшов український Президент, і команда Коболєва - Вітренко поставила «Газпром» на 3,4 МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ на користь України.
Так, лахтоботи ?
Якщо б ми їй фінансово не допомогали - вона б коньки відкинула.
У моєї, десь 3600, і платить десь 500 грн.
Бо оформила СУБСИДІЮ.
Бо вона не полінувалась зібрати потрібні довідки, і віднести їх в управління соціального захисту.
"Конституционный суд Украины 27 февраля 2019 года обнародовал решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении должностных лиц."
Норма об ответственности за незаконное обогащение была принята в 2015 году. Представление в КСУ о признании статьи неконституционной подала группа, состоящая из 59 народных депутатов Украины.
В то же время президент Петр Порошенко обещает внести в Раду усовершенствованный законопроект о незаконном обогащении. Он пообещал, что проект закона в новой редакции будет выписан так, "что комар носа не подточит".
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/ks-obnarodoval-tekst-resheniya-ob-otmene-stati-o-nezakonnom-obogaschenii-1304595.html
Назар Холодницкий назвал решение суда "ударом по антикоррупционной системе".
"Скажу откровенно - это удар как по САП, так и по всей антикоррупционной реформе вообще. По количеству производств, - 65 на сегодня, есть такие, по которым продолжается следствие. Четыре производства уже было направлено в суд в течение 2016-2019 годов. Практически все они подлежат безусловному закрытию", - заявил он.
Отмену статьи уже прокомментировали в НАПК. Там заявили, что теперь не смогут установить признаки незаконного обогащения в рамках начатых в 2019 году 500 полных проверок деклараций.
П.С. Проглотили? Да еще и с аппетитом!
хто в курсi?
коли шмаркля вiдповiсть за незаконний розгiн парламенту в тому роцi, за порушення закону про люстрацiю i так далi?
Судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным на эту должность повторно.
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма