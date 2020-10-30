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Запоріжжя (1441) Офіс Генпрокурора (2351)

Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці викрили та припинили діяльність групи осіб, які створили в м.Запоріжжя незаконні формування для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, група осіб намагалася сформувати у м. Запоріжжя псевдодержавне утворення для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні. Вони створювали так названі "альтернативні" органи місцевого самоврядування – районні ради у місті, до яких обирали депутатів. Для "легалізації" незаконної структури фігуранти розробляли фіктивні документи: статути, посвідчення депутатів, печатки, паспорти та інше. Для безпосереднього обрання та участі у "альтернативних" органах місцевого самоврядування два організатори шляхом обману або зловживання довірою отримували від майбутніх учасників кошти на банківську карту в якості волонтерської підтримки їхньої діяльності", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що також організатори групи створили сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами до громадян приєднуватися до псевдо-державного утворення.

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Так, агітатори планували "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширювали інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії". Також фігуранти пропонували легалізувати зброю шляхом видачі фіктивних "дозвільних документів".

Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом самовільного присвоєння владних повноважень (ч. 1 ст. 353 КК України).

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено печатки псевдо-органів "Запорізька міська рада" та "Комунарська районна у м. Запоріжжя рада", папки з документацією псевдо-органу "Запорізька міська рада", документи "Конгресу громадських об’єднань", чорнові нотатки, посвідчення громадської організації "Народний контроль" на різні імена, так звані документи "органу місцевого самоврядування держави України Дніпровського району".

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру членам групи.

Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора 01
Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора 02
Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора 03
Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора 04
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Топ коментарі
+25
второй город и тоже областной. это очень плохой звонок
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30.10.2020 21:33
+16
Конечно .
Альтернативное СБУ .
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30.10.2020 21:37
+15
це медчуковські штучки. Він уже років 12 у це грається
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30.10.2020 21:34
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не ну кс не в теме
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30.10.2020 21:31 Відповісти
Последователи клована?
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30.10.2020 21:31 Відповісти
да нет продукт отхождения Шариив ОПЗЖ Нашего майбутьнього.. и так далее..
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30.10.2020 21:36 Відповісти
второй город и тоже областной. это очень плохой звонок
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30.10.2020 21:33 Відповісти
В Прилуках тоже подобную херню организовать пытались.
Рашка пытается расшатать ситуацию.

korrespondent.net/ukraine/4282723-v-prylukakh-nashly-feikovyi-horsovet-sbu
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31.10.2020 01:03 Відповісти
Хмельницьк був, тепер Запоріжжя. Треба шукати і по інших містах
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31.10.2020 04:50 Відповісти
це медчуковські штучки. Він уже років 12 у це грається
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30.10.2020 21:34 Відповісти
скоріш за все так, це його рух суверенів.
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31.10.2020 05:50 Відповісти
Так тут своих бывших рыгов хватает, во главе с народным депутатом от ОПЗЖ Кальцевым и К ненавидящих Украину. В 2014 благодоря очень маленькой патриотической части населения их удалось остановить, а то бы было ещё и ЗНР. Давно пора понять, что Зеленский враг, который ведёт Украину к развалу.
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31.10.2020 09:02 Відповісти
теперь все можно)) скоро падет кс,потом рада а потом....))
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30.10.2020 21:34 Відповісти
не дождетесь Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1657
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30.10.2020 21:58 Відповісти
Ось куди Кремляді тратять бабки
Источник: https://censor.net/ru/n3228266
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30.10.2020 21:34 Відповісти
СБУ з цим працює ?
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30.10.2020 21:35 Відповісти
Конечно .
Альтернативное СБУ .
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30.10.2020 21:37 Відповісти
Да уж
Уровень здеца достих такого, что охреневать от ленты новостей становится все сложнее
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30.10.2020 21:36 Відповісти
Работы нет , а денег хотят все .
Кто-то торгует , кто-то ворует , а кто-то хочет рулить процессом .
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30.10.2020 21:36 Відповісти
Просто интересно: а кто им типа волонтерил (давал бабки)
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30.10.2020 21:37 Відповісти
А ще заявляють про кадровий голод.
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30.10.2020 21:36 Відповісти
с этой децентрализацией, растащат Украину на куски.....
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30.10.2020 21:40 Відповісти
Так уже .
Огороженные пляжи видел ?
Кто-то уже растащил себе кусочек Украины .
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30.10.2020 21:42 Відповісти
А где в Конституциии написано шо Офис Президента не может быть в Запорожье????? Всё законно.
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30.10.2020 21:40 Відповісти
С конституції хоч щось написано про "офіс"? Чи може все раки адміністрація
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30.10.2020 21:41 Відповісти
нит...только в непрямом рогу
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30.10.2020 21:57 Відповісти
Зімлєкі сь солнєчькомь?
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30.10.2020 22:22 Відповісти
та не...господь миловал Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5592
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30.10.2020 22:24 Відповісти
А що це за ріг такий?
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30.10.2020 23:00 Відповісти
Термінова перемога після конкретного зашквару із ксу? Забирайте вже безвіз, не шкода, всерівно порох потім новий здобуде
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30.10.2020 21:40 Відповісти
Считаю, никакого криминала здесь нету, тут банальная клиника, но не уверен, в положительном результате лечения.
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30.10.2020 21:47 Відповісти
- Что-то психов развелось. - Ну да, их сейчас как грибов. И что-то мне подсказывает, что это как-то взаимосвязано...
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30.10.2020 22:00 Відповісти
То.Лє їшь чьйо будіть.
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30.10.2020 22:23 Відповісти
Психи захватили дурдом и требуют один доллар и миллион вертолётов.
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30.10.2020 22:05 Відповісти
вертальоти-лего, мильон штук.
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30.10.2020 22:26 Відповісти
Запорожье ватное.
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30.10.2020 22:11 Відповісти
та я вже давно живу у псєвдогасударствє. Судите сами - им управлют то бджоловоди, то шапкокради, то уксуси з КБ, то кловани, то совєт уклоняющіхся от податків заробитчан.
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30.10.2020 22:25 Відповісти
А у тебя в Московии управляет один рабовладелец путькиношвили. а его подчиненные по названиями "Барин", "Господин", "Ваше преощественство", в своих поместьях содержат весь остальной крепостной завоеванный когда-то Ордой-Московией "российский сброд" до Сибири и Китайского Дельнего Востока.
.
Так было при ******** средневековым московском князе Ивашке грозном Чикатило, так было и при Петьке-1 сифилитике,любителем своего мужа Меньщикова, так было в уже придуманной Петькой-сифилитиком "россии" вместо "московии" после Петьки, так было уже и при всех ГЕРМАНСКИХ царях послепетровской "россии" - Московии, вплоть до 1917 года, когда на смену германским правителям Московии пришел казанский татарин Ульянов а за ним сразу подсуетился в цари московии-россии кавказский убийца-вор -бандит мегрел Джугашвили под кличкой Сталин.

На Московии в течении 500 лет небыло ни одного московского царя родной мокшанской национальности. Все князья московские были или монголами, или казанскими татарами, или германцами, или полуевреями, как Ульянов-Ленин, или мегрелами, как Йоська Джугашвили, правитель Московии с 1922 года по 1953 год
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31.10.2020 14:13 Відповісти
Да, но я не с кацапии.
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31.10.2020 20:12 Відповісти
Я вибачаюсь, пане Гібсон, як що я вас образив. Просто ненавиджу кацапських путіністів.
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31.10.2020 20:25 Відповісти
путин-***** будет достаточно?
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01.11.2020 00:25 Відповісти
Просто відмінний історічний реферат! Молодца!
Скотозаводчанам з Животноводску не сподобається! Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7730
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31.10.2020 21:13 Відповісти
Это просто кацапы из Московии в Украине начинают новую волну войны с Украиной типа 2014 год.
И не нужно 40 000 000 миллионам украинцам всех национальностей себя успокаивать, что кацапы, если придут в их дома то они не изнасилуют их жену и дочь, а потом их не повешают, как их любимый сралин любил всех простых украинских граждан любых национальностей вешать на рассийских бярёзках.
Пороху огромный минус, потому-что он во время очередной войны Московии с Украиной ПОЛНОСТЬЮ не позакрыл Государственные границы между странами Украиной и Московией. Это ему огромный минус.
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30.10.2020 22:39 Відповісти
Пороху , на самом деле, всего два минуса:
1. За то, что в 2014 не позволил отстрелять верхушку пр и всех одиозных рыгыАналов.
2. За то, что в 2019 провел демократические выборы и не воспользовался возможностью объявив военное положение , остаться у руля страны
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31.10.2020 09:57 Відповісти
В 2014 обьявить войну кацапам 40 на 140 с полностью уничтоженными в Украине военными структурами при праффессаре Януковиче ? Вы с это представляете себе ?

Пороху нужно памятник при жизни ставить, если-бы он полностью ПОЗАКРЫВАЛ ГРАНИЦЫ с кацапским государством-агрессором.
А его плюсы- что не отдали кацапам УКРАИНСКИЙ Херсон (хотя в Херсоне был-бы отпор кацапскому агрессору мама не горюй) с полукацапским Николаевом, что не отдали кацапам Новую и Старую Каховки, что не отдали кацапам Кривой Рог, Запорожье, хотя там кацапы Вилкулы (опять вина Пороха) и бабла кацапского миллиарды потратили на крнр-знр.
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31.10.2020 13:44 Відповісти
Пане Марку ми Вас зауважали! Просто мої думки прочитали.
Тарапунька! Перестаньте заніматися арихметикою. Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 336
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31.10.2020 21:19 Відповісти
Пане Марк ! Я дуже Вам вдячний за добрі побажання!Того ж бажаю і Вам! Тільки дам маленьку поправочку. Я николи не жив в Россії.Я та мої родичі нічого спільного з цією країною не мають і не мали.Моя батьківщина Україна та мати моя та батько У К Р А Ї Н Ц І !!! Народився я в Житомірської області,Чудновському районі,м.Чуднів. Моє орігінальне призвіще
Ш И Л О без літери "в".Коли мене хрестили в церковній книзі так і було записано.У всіх документах радящини мою національність вказували як "українець".По закінчені 8 класів ,
в атестаті зробили цю помилку. на додаток мама втратила мою метрику.Мати поправляти нічого не хотіла, бо на той час ми жили в Молдові. Закінчив училище,середню школу,службу
в армії потім Університет ім.Івана Франка у Львові.Переробляти всі атестати, військовий
білет коли виробляв паспорт вже не хотів сам.Що таке бути беспаспортним Союзі ви напевно
уяву маєте! Ось так деколи буває в життю! Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8174
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01.11.2020 15:29 Відповісти
Пане Віталій, дай Вам Боже здоров"я. Я нічого дурного не мав на увазі. Щасти Вам.
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01.11.2020 15:38 Відповісти
Усё групповуха с разбоем политической ситуации в регионе , предусматривает до 12 лет лишения свободы всем членам Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6974
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30.10.2020 22:51 Відповісти
Все просто... 125 лет тюрьмы, без возможности выхода по УДО с конфискацией имущества. Все! И все кончилось... включая.... ВСЕХ!
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30.10.2020 23:15 Відповісти
То фиктивные участки для голосования, то какие то фиктивные "государственные образования"... Это реализация программы "зе-манды", каждый может быть "презедентом"?
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30.10.2020 23:43 Відповісти
А у "псевжогосударства" армия была?
Для защиты от врагов.
Наверно и в "псевдогосударстве" никто не хочет служить в армии.
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31.10.2020 00:15 Відповісти
Питання Влади у посрадянських республиках не проста тема.Правова необiзнаннiсть Украiнцiв у своiх Громадянських Правах I обвязках на пiдгрунтi недолугих деяких Законодавчих Актiв, якi протирiчать Дiючий Украiнськiй Конститцii(Чи навмисно, Чи просто помилково), породжують багато питань до дiючоi влади в Украiнi, до Президента, як Гаранта Конституцii,до юристiв, Депутатов... Просто взявши та самостiйно хочаб раз прочивши Конститiю Украiни, особливо звернувши увагу на держустрiй, самоврядування та повноваження гiлок Влади,I порiвнявши з тим що маэмо, волосся стаэ догори... Ясна рiч, що хтось шукаэ вiдповiдi, керуючись своiми поглядами, а рашка з iмперськими планами використовуэ цю ситуацию на свою користь. Украiнськi можновладцi замiсть випралення помилок у Конституцiйно Правовому полi, скубуться за володiння над корупцiйними схемами для власного збагачення... А потiм тiкають жити до Англii,США,Iзраэлю...бо Патрiотизм у них був не справжнiй, тiльки для пiару. Почитав коменти але крiм емоцiй та звинувачень, у сутнiсть проблем чомусь подивитись читачам лiньки. Чи всiм вже мiзки промили?! Просто прочитайте Конституцию, бажано самостiйно
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31.10.2020 05:34 Відповісти
В контексті цієї новини, що ви можете сказати про 143 статтю?
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31.10.2020 05:53 Відповісти
Бей петушариев!
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31.10.2020 07:20 Відповісти
Тайное общество меча и орала.
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31.10.2020 07:43 Відповісти
Посилання на текс Конституції України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text для зацікавлених Українських Громадян.
По суті на сьогодення : Було голосування 25 жовтня 2020 р. Явка ,як кажуть спостерігачі у межах 30% (чекаємо офіційного оприлюднення результатів) Причини різні від Короновіруса і недолугої організації на дільницях (коли загнали у приміщенння для голосування порушуючи всі норми карантину і беспечної дистанції) до розчарування у тих "особах" які висунулися кандидатами,партійна безвідповідальність (тому що прибрали мажоритарку) . Якщо це так то 70% які не прийшли до скриньок теж проголосували таким чином !!! ПИТАННЯ : Чи може бути лігітимною для 70% Влада меншості коли з тих 30% реальну підтримку отримано 15% !!!! ? Тільки голоса за 50%+1 голос дають Право на будьяких виборах "обранцям" відображати ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ НАРОДУ і ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ ТИХ ХТО НАДАВ ЇМ СВОЇМИ ГОЛОСАМИ ПОВНОВАЖЕННЯ. Та маємо те що маємо... А коли будь яка "меншість" бере на себе Владу керувати то ЦЕ ВЖЕ має назву " УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ " і питання нових революцій та соціальних потрясінь діло тільки за часом... Невже не набридло танцювати на граблях по колу ?!! // " ...Небесну сотню поховали,ще тисячі Донбас забрав.Міста і села зруйнували,москаль заводи і зелі в нас покрав...А щож гаранти? Що знову брешуть та обіцянки роздають? Із торбою по Світу їздять та МВФ до нас зовуть ? Все що дали "щури поїли",крихти в Е деклараціях знайшли, та суди і продажні прокурори хапуг відмазати змогли.. І знову босі,голі діти в окопах стримують навал усіх тих наймаців рашиських,яких той путлер підіслав. А деж "Набат" ? Мовчать всі дзвони бо Церквах москалі сидять і тільки родичі та Капелани в формі в останню путь проводжують хлопят. Хочь гопака не танцювали за Україну полягли ! Жінок своїх не докохали,онуків до школи не вели. Чомуж мовчиш моя Країна ? Приспали Волю і Свободу знов? Колиж прокинемось Єдина та звільнемося від оков?"
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31.10.2020 09:13 Відповісти
До поки не буде конкретних безпекових для країни і народу законів і рішень,ось такі "републіки" будуть виникати. Більш ніж впевнений ,таку республіку вже створено в Кривосу Розі,Одеській області,Херсоській. Є ознаки навіть у Львівській та Мукачево. Суми теж засвітились. Причина одна: втрата чи умисне відсторонення владою нинішньою від роботи з Укріпленням Державності. При Порошенку це було відновлено і піднято до значного рівня,але не повністю. Ну,а Зеленський ....самі бачите все НИЩИТЬ. І антидержавні рішення судів- це вирішальна ознака знищення основ країни при мовчазній допомозі чи даху від цієї "влади"!
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31.10.2020 09:18 Відповісти
Какой-то детский сад.
Схемы всех переворотов и захватов власти давно отработаны. И эта не похожа ни на одну из них.
Больше похоже на мастерскую по подделке документов. В метро можно купить ...
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31.10.2020 09:22 Відповісти
в ДНР та ЛНР теж так вважали
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31.10.2020 11:32 Відповісти
Когда руководит страной псевдопрезидент, то кругом опа
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31.10.2020 09:55 Відповісти
как это мило по всей стране зеленый ватный терроризм сепаратизм..
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31.10.2020 10:01 Відповісти
Просто відмінний історічний реферат! Молодца!
Скотозаводчанам з Животноводску не сподобається! Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1424
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31.10.2020 21:23 Відповісти
Видать, бакланы такого молодого (каких-то 45 годков), а уже лейтенанта Бакланова перебдили - уконтрапупили исторических реконструкторов, реконструировавших Запорожскую Сечь.
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01.11.2020 15:56 Відповісти
 
 