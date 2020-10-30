Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора. ФОТО
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Правоохоронці викрили та припинили діяльність групи осіб, які створили в м.Запоріжжя незаконні формування для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, група осіб намагалася сформувати у м. Запоріжжя псевдодержавне утворення для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні. Вони створювали так названі "альтернативні" органи місцевого самоврядування – районні ради у місті, до яких обирали депутатів. Для "легалізації" незаконної структури фігуранти розробляли фіктивні документи: статути, посвідчення депутатів, печатки, паспорти та інше. Для безпосереднього обрання та участі у "альтернативних" органах місцевого самоврядування два організатори шляхом обману або зловживання довірою отримували від майбутніх учасників кошти на банківську карту в якості волонтерської підтримки їхньої діяльності", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що також організатори групи створили сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами до громадян приєднуватися до псевдо-державного утворення.
Так, агітатори планували "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширювали інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії". Також фігуранти пропонували легалізувати зброю шляхом видачі фіктивних "дозвільних документів".
Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом самовільного присвоєння владних повноважень (ч. 1 ст. 353 КК України).
В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено печатки псевдо-органів "Запорізька міська рада" та "Комунарська районна у м. Запоріжжя рада", папки з документацією псевдо-органу "Запорізька міська рада", документи "Конгресу громадських об’єднань", чорнові нотатки, посвідчення громадської організації "Народний контроль" на різні імена, так звані документи "органу місцевого самоврядування держави України Дніпровського району".
На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру членам групи.
Будь ласка, зачекайте...
Рашка пытается расшатать ситуацию.
korrespondent.net/ukraine/4282723-v-prylukakh-nashly-feikovyi-horsovet-sbu
Источник: https://censor.net/ru/n3228266
Альтернативное СБУ .
Уровень здеца достих такого, что охреневать от ленты новостей становится все сложнее
Кто-то торгует , кто-то ворует , а кто-то хочет рулить процессом .
Огороженные пляжи видел ?
Кто-то уже растащил себе кусочек Украины .
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Так было при ******** средневековым московском князе Ивашке грозном Чикатило, так было и при Петьке-1 сифилитике,любителем своего мужа Меньщикова, так было в уже придуманной Петькой-сифилитиком "россии" вместо "московии" после Петьки, так было уже и при всех ГЕРМАНСКИХ царях послепетровской "россии" - Московии, вплоть до 1917 года, когда на смену германским правителям Московии пришел казанский татарин Ульянов а за ним сразу подсуетился в цари московии-россии кавказский убийца-вор -бандит мегрел Джугашвили под кличкой Сталин.
На Московии в течении 500 лет небыло ни одного московского царя родной мокшанской национальности. Все князья московские были или монголами, или казанскими татарами, или германцами, или полуевреями, как Ульянов-Ленин, или мегрелами, как Йоська Джугашвили, правитель Московии с 1922 года по 1953 год
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И не нужно 40 000 000 миллионам украинцам всех национальностей себя успокаивать, что кацапы, если придут в их дома то они не изнасилуют их жену и дочь, а потом их не повешают, как их любимый сралин любил всех простых украинских граждан любых национальностей вешать на рассийских бярёзках.
Пороху огромный минус, потому-что он во время очередной войны Московии с Украиной ПОЛНОСТЬЮ не позакрыл Государственные границы между странами Украиной и Московией. Это ему огромный минус.
1. За то, что в 2014 не позволил отстрелять верхушку пр и всех одиозных рыгыАналов.
2. За то, что в 2019 провел демократические выборы и не воспользовался возможностью объявив военное положение , остаться у руля страны
Пороху нужно памятник при жизни ставить, если-бы он полностью ПОЗАКРЫВАЛ ГРАНИЦЫ с кацапским государством-агрессором.
А его плюсы- что не отдали кацапам УКРАИНСКИЙ Херсон (хотя в Херсоне был-бы отпор кацапскому агрессору мама не горюй) с полукацапским Николаевом, что не отдали кацапам Новую и Старую Каховки, что не отдали кацапам Кривой Рог, Запорожье, хотя там кацапы Вилкулы (опять вина Пороха) и бабла кацапского миллиарды потратили на крнр-знр.
Тарапунька! Перестаньте заніматися арихметикою.
Ш И Л О без літери "в".Коли мене хрестили в церковній книзі так і було записано.У всіх документах радящини мою національність вказували як "українець".По закінчені 8 класів ,
в атестаті зробили цю помилку. на додаток мама втратила мою метрику.Мати поправляти нічого не хотіла, бо на той час ми жили в Молдові. Закінчив училище,середню школу,службу
в армії потім Університет ім.Івана Франка у Львові.Переробляти всі атестати, військовий
білет коли виробляв паспорт вже не хотів сам.Що таке бути беспаспортним Союзі ви напевно
уяву маєте! Ось так деколи буває в життю!
Для защиты от врагов.
Наверно и в "псевдогосударстве" никто не хочет служить в армии.
По суті на сьогодення : Було голосування 25 жовтня 2020 р. Явка ,як кажуть спостерігачі у межах 30% (чекаємо офіційного оприлюднення результатів) Причини різні від Короновіруса і недолугої організації на дільницях (коли загнали у приміщенння для голосування порушуючи всі норми карантину і беспечної дистанції) до розчарування у тих "особах" які висунулися кандидатами,партійна безвідповідальність (тому що прибрали мажоритарку) . Якщо це так то 70% які не прийшли до скриньок теж проголосували таким чином !!! ПИТАННЯ : Чи може бути лігітимною для 70% Влада меншості коли з тих 30% реальну підтримку отримано 15% !!!! ? Тільки голоса за 50%+1 голос дають Право на будьяких виборах "обранцям" відображати ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ НАРОДУ і ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ ТИХ ХТО НАДАВ ЇМ СВОЇМИ ГОЛОСАМИ ПОВНОВАЖЕННЯ. Та маємо те що маємо... А коли будь яка "меншість" бере на себе Владу керувати то ЦЕ ВЖЕ має назву " УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ " і питання нових революцій та соціальних потрясінь діло тільки за часом... Невже не набридло танцювати на граблях по колу ?!! // " ...Небесну сотню поховали,ще тисячі Донбас забрав.Міста і села зруйнували,москаль заводи і зелі в нас покрав...А щож гаранти? Що знову брешуть та обіцянки роздають? Із торбою по Світу їздять та МВФ до нас зовуть ? Все що дали "щури поїли",крихти в Е деклараціях знайшли, та суди і продажні прокурори хапуг відмазати змогли.. І знову босі,голі діти в окопах стримують навал усіх тих наймаців рашиських,яких той путлер підіслав. А деж "Набат" ? Мовчать всі дзвони бо Церквах москалі сидять і тільки родичі та Капелани в формі в останню путь проводжують хлопят. Хочь гопака не танцювали за Україну полягли ! Жінок своїх не докохали,онуків до школи не вели. Чомуж мовчиш моя Країна ? Приспали Волю і Свободу знов? Колиж прокинемось Єдина та звільнемося від оков?"
Схемы всех переворотов и захватов власти давно отработаны. И эта не похожа ни на одну из них.
Больше похоже на мастерскую по подделке документов. В метро можно купить ...
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