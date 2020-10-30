Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці викрили та припинили діяльність групи осіб, які створили в м.Запоріжжя незаконні формування для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, група осіб намагалася сформувати у м. Запоріжжя псевдодержавне утворення для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні. Вони створювали так названі "альтернативні" органи місцевого самоврядування – районні ради у місті, до яких обирали депутатів. Для "легалізації" незаконної структури фігуранти розробляли фіктивні документи: статути, посвідчення депутатів, печатки, паспорти та інше. Для безпосереднього обрання та участі у "альтернативних" органах місцевого самоврядування два організатори шляхом обману або зловживання довірою отримували від майбутніх учасників кошти на банківську карту в якості волонтерської підтримки їхньої діяльності", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що також організатори групи створили сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами до громадян приєднуватися до псевдо-державного утворення.

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Так, агітатори планували "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширювали інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії". Також фігуранти пропонували легалізувати зброю шляхом видачі фіктивних "дозвільних документів".

Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом самовільного присвоєння владних повноважень (ч. 1 ст. 353 КК України).

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено печатки псевдо-органів "Запорізька міська рада" та "Комунарська районна у м. Запоріжжя рада", папки з документацією псевдо-органу "Запорізька міська рада", документи "Конгресу громадських об’єднань", чорнові нотатки, посвідчення громадської організації "Народний контроль" на різні імена, так звані документи "органу місцевого самоврядування держави України Дніпровського району".

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру членам групи.







