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Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу

Рада національної безпеки і оборони відстежує дії групи осіб проти української державності. До рішення Конституційного суду щодо декларування причетна Російська Федерація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як зазначив Данілов, судді КСУ цілеспрямовано займаються розхитуванням України.

"Ми відстежуємо чіткі дії групи осіб, які спрямовані на знищення української державності... Більш того, в тому, що в цьому брала участь країна-агресор - у мене немає сумнівів", - заявив він.

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Топ коментарі
+50
Виновники этих манипуляций - Медведчук и Коломойский.
Коломойский - фигурант криминального дела в США, за которое предусмотрен конский срок.
Медведчук - резидент *****, предающий национальные интересы Украины.
Если посадить Медведчука и выдать Коломойского США, очень многие вопросы будут решены.
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30.10.2020 22:30
+33
Тупицкий за 1 сотку земли в Крыму продал всю Украину
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30.10.2020 22:30
+32
В этом НЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ а посему на НАРЫ ИУД в мантиях !!! Данилов заявил о причастности России к решению КС, которое вызвало конституционный кризис - Цензор.НЕТ 8709
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30.10.2020 22:24
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Данилов ты гроши за шо получаешь?За то,щоб отслеживать или за то,щоб предотвращать вмешательство москалей в гос.политику Украины.**** от того,що ты следишь и отслеживаешь?!Упреждать и купировать угрозу на взлёте не пробовал? Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу - Цензор.НЕТ 958
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31.10.2020 01:38 Відповісти
Большинство это агентура ФСБ, которые работают в интересах РФ.


А рулят этим инструментом - Коломойский и Медведчук и его шобла российская Опзж.
Так вот, подскажу президенту простую вещь - в отличие от КС, Медведчука и Коломойского никакая Конституция не защищает! Была бы воля политическая упаковать в тюрьму и на долго, коррупция и гос.измена.

Вот вам расстрельный список тех уродов- 47 депутатов, которые являются авторами представления в КСУ, целью которого стоит уничтожение антикоррупционной структуры, разрушение отношений с западными партнерами и возвращение Украины в орбиту влияния РФ. …Медведчук, Бойко, левочкин, Суркис!
Отдельно я бы еще добавил сюда Коломойского, Ахметова и Ермака - пусть будут здесь под номером 48, 49 и 50
https://inforesist.org/sezon-ohoty-otkryt-agent-nabu-pokazal-spisok-deputatov-avtorov-predstavleniya-v-ksu/
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31.10.2020 02:50 Відповісти
Данилов прав.
Яценюк предлагает дело-ликвидировать КС как класс! На помойку истории.
Они -сублимированные сволочи!
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31.10.2020 03:15 Відповісти
В Иловайске тоже она виновата, чтоб не искать виноватых среди себя
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31.10.2020 03:20 Відповісти
А чого ж ти, Мячєславовіч, не бив у набати під час виборів, коли не те шо 5 колонна спонсорувалася росією, мабуть десять колон. Кум хvйла отримує мільярди від москви. Агент деркач захоплює владу в Сумській області. Кандидат у мери Києва пальчевський громадянин росії, і скоріш за все й агент спецслужб. Де СБУ, де РНБО ?
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31.10.2020 06:04 Відповісти
Старая песня: "мы знаем кто это, но не скажем". Пока народ будет строить свои догадки, займемся своими делами. Как в мультике "Дюймовочка": "Чем займемся состоятельные кроты"? Потом удивляемся по чему где два украинца, там три гетьмана.
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31.10.2020 07:29 Відповісти
сравнить Турчинова и этого клоуна данилова. Никакого сравнения. вывод - зеленая власть это власть полнейших дегенератов
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31.10.2020 07:45 Відповісти
Знищувати окупанта на фронті -це ОК. Але виникає таке питання : Чи є знищення диверсантів противника в нашому тилу , порушенням правил ведення війни ? Ну-у , за нормами міжнародного права . Щоб все було законно .
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31.10.2020 07:59 Відповісти
всі наші воїни, хто стрельнув, можуть мати долю бійців Торнадо
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31.10.2020 13:55 Відповісти
Господіну Данілову! Рішення прийнято так,що тепер обійти його можливо лише за умови зміни в країні на нову форму правління. Наприклад, королівсько-коронногетьманську. Може комусь це не сподобається,особливо ворогам нашоі країни,але це можна зробити лише так. В такій країні,де править Його Величність Король ,ось таких рішень не буває ні в мріях,ні в реальності. Бо король сам собі ворогом не може бути тим більш якщо він при глузді. А у нас це вже ТРАДИЦІЙНО відбувається з невеликими періодами державності. Наприклад,як при Порошенку. А на сьогодні після антиконституційних кульбітів Зеленського за рік його беззаконня, ворог вирішив і своє завдання....поставити крапку в Державності України. Дякуємо за антидержавну роботу,готуйте сюртуки для орденів від Путіна. Земельні наділи в Криму вже виділено,Тупицький,Зкленський,Лєбєдєв і ще Бог знає скільки вже отримали!
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31.10.2020 09:03 Відповісти
Просто на очах руйнуються державні інституції, все йде до того,що незабаром буде форма правління по "махновськи".
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31.10.2020 12:38 Відповісти
ніякі махновці війну з украми не ведуть.Тебе в стійло ставлять інші.
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31.10.2020 13:57 Відповісти
Поясните мне, а кто мешает нынешнему монобольшенству и Президенту, за две недели устранить ошибки в отклоненном КС законе и принять новый закон, соответствующий Конституции?

Так кто враг?

Кто на самом деле расшатывает ситуацию?

Сегодня Конституционный суд не однороден, там есть поэтапная сменяемость по 9-ти летнему сроку пребывания. Если сегодня распустить КС, то на ДЕВЯТЬ ЛЕТ, он станет ручным судом Зеленского (6 судей от Президента, еще 6 от его монобольшинства в ВР) и он потом сделает что захочет. Это попытка узурпации власти, даже худшая, чем у Януковича и чем у Порошенко.

Этого допускать нельзя!!!
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31.10.2020 22:19 Відповісти
КС - ПЕРЕФОРМОТИРОВАТЬ !! .
НО !!!!! .
.
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!
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31.10.2020 09:42 Відповісти
ПОРА ВВОДИТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РАССТРЕЛЯТЬ ИХ И НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ВСЕ ТО ЧТО ЗАБРАЛИ У НАРОДА !!!
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31.10.2020 11:06 Відповісти
Пока Украина судебную реформу не проведет, ничего не изменится.
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31.10.2020 11:46 Відповісти
в "ОП за СМЕРТЬ" на пару з Зе-коМандою - передсмертна агонія...
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31.10.2020 12:34 Відповісти
По законам війни всіх причасних стратити чі увязнити тільки щоб свої срані відосікі не робили.
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31.10.2020 12:46 Відповісти
Да хоть путин лично указывал, решение этого суда нельзя пересмотреть или отменить никаким законным способом. Кто ж теперь виноват что такое дебильное законодательство?
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31.10.2020 13:01 Відповісти
Ну хорошо, будем считать причастность России доказанным фактом. Но вы-то, бараны зелёные, как эту проблему решать собираетесь? Для чего вы, зелень недоразвитая, во власть пришли?
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31.10.2020 13:17 Відповісти
"Данилов заявил о причастности России к решению КС, которое вызвало конституционный кризис" - Председатель Конституционного суда (КСУ) Александр Тупицкий в прошлом, 2019-м году ежемесячно получал приблизительно 371 тыс грн. Интересно, за сколько он Кремлю продался и когда это дело замнут и забудут?
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31.10.2020 13:24 Відповісти
Все,що потрібно знати про КСУ та запроданську гниду тупіцькага!

КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303
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31.10.2020 14:12 Відповісти
Чуть в какое дерьмо влезут - сразу виновата Россия. Это уже такой заезженный сценарий, что прямо тошно от тупости наших чиновников.
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31.10.2020 14:54 Відповісти
Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу - Цензор.НЕТ 1681
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31.10.2020 15:11 Відповісти
Ось ця мразота і слугує кремлю за величезне бабло !
Будьте ви прокляті гади !
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31.10.2020 16:56 Відповісти
----Задля того й вибрано нами помикати/ як останнім бидлом / московськюго виповзня : ЗЕ- песиголівця із кишла голубої богеми : Борі Мойсеєва . Філі Кіркорова. Сері Звіріва...Щоб допомогати .на місцях гидоті ординській---додавити нас по- одинці ...НЕ любимо ми. українці . один одного з того й прокляття наше :-- Невже тобі на таблицях залізних записано в сусіда бути гноєм. тяглом у поїздах їх бистроїздних ? / Каменяр /
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31.10.2020 16:49 Відповісти
Кому ліньки дивитися брифінг судді Сліденка, ось основні тези:
1. Проблема роздута штучно. Все, що потрібно було зробити - змінити два слова в статті Кримінального Кодексу про незаконне збагачення. І все - це б відповідало Конституції. Сама стаття потрібна. На це потрібно 3 дні роботи парламенту.

2. Рішення про закриття реєстру декларацій, НЕ витікало із рішення КСУ. Це самоуправство керівництва НАЗК.

3. НАЗК формально не має бути виконавчим органом влади. Має бути просто незалежним, і все. Це кілька змін в закон. Окремі повноваження НАЗК варто переглянути.

4. Заявив про тиск з Офісу Президента від "холуїв, які відкривають двері в кабінет судді ногами". Написав заяву про відставку.

5. преЗЕдента треба було притягнути до відповідальності за те, що незадекларував 5 млн. грн., а не так, як зробили.

6. Прийняття закону про відставку всього складу КСУ призведе до розпаду держави на дві частини.

7. Веніславський, представник президента в КСУ, м'яко кажучи, некомпетентний. Ініціативи влади на кшталт скорочення кількості депутатів до 300 - необгрунтований маразм.

8. Сергій Лещенко розкатав істерію, Зеленський відреагував неадекватно.

Подивіться, справді цікаво.
Якщо що, це той самий суддя, який 1,5 роки тому публічно розпинав ЗЕліних ініціаторів розпуску Ради.
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31.10.2020 16:57 Відповісти
Конституційна криза з втручанням московії відбулася 20 травня 2019 року на урочистому засіданні Верховної Ради України о 10 годині.Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу - Цензор.НЕТ 7747
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31.10.2020 17:46 Відповісти
ЗЕСУКИ! заява подібного штибу секретаря РНБО НА ШОУ!!! ЗЕ-ПРоданці ************!
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31.10.2020 20:18 Відповісти
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