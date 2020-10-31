Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу
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Рада національної безпеки і оборони відстежує дії групи осіб проти української державності. До рішення Конституційного суду щодо декларування причетна Російська Федерація.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Як зазначив Данілов, судді КСУ цілеспрямовано займаються розхитуванням України.
"Ми відстежуємо чіткі дії групи осіб, які спрямовані на знищення української державності... Більш того, в тому, що в цьому брала участь країна-агресор - у мене немає сумнівів", - заявив він.
Топ коментарі
+50 mrSmith
показати весь коментар30.10.2020 22:30
+33 Громо Сека
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+32 Серый Вовк
показати весь коментар30.10.2020 22:24
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А рулят этим инструментом - Коломойский и Медведчук и его шобла российская Опзж.
Так вот, подскажу президенту простую вещь - в отличие от КС, Медведчука и Коломойского никакая Конституция не защищает! Была бы воля политическая упаковать в тюрьму и на долго, коррупция и гос.измена.
Вот вам расстрельный список тех уродов- 47 депутатов, которые являются авторами представления в КСУ, целью которого стоит уничтожение антикоррупционной структуры, разрушение отношений с западными партнерами и возвращение Украины в орбиту влияния РФ. …Медведчук, Бойко, левочкин, Суркис!
Отдельно я бы еще добавил сюда Коломойского, Ахметова и Ермака - пусть будут здесь под номером 48, 49 и 50
https://inforesist.org/sezon-ohoty-otkryt-agent-nabu-pokazal-spisok-deputatov-avtorov-predstavleniya-v-ksu/
Яценюк предлагает дело-ликвидировать КС как класс! На помойку истории.
Они -сублимированные сволочи!
Так кто враг?
Кто на самом деле расшатывает ситуацию?
Сегодня Конституционный суд не однороден, там есть поэтапная сменяемость по 9-ти летнему сроку пребывания. Если сегодня распустить КС, то на ДЕВЯТЬ ЛЕТ, он станет ручным судом Зеленского (6 судей от Президента, еще 6 от его монобольшинства в ВР) и он потом сделает что захочет. Это попытка узурпации власти, даже худшая, чем у Януковича и чем у Порошенко.
Этого допускать нельзя!!!
НО !!!!! .
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НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!
КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.
Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303
Будьте ви прокляті гади !
1. Проблема роздута штучно. Все, що потрібно було зробити - змінити два слова в статті Кримінального Кодексу про незаконне збагачення. І все - це б відповідало Конституції. Сама стаття потрібна. На це потрібно 3 дні роботи парламенту.
2. Рішення про закриття реєстру декларацій, НЕ витікало із рішення КСУ. Це самоуправство керівництва НАЗК.
3. НАЗК формально не має бути виконавчим органом влади. Має бути просто незалежним, і все. Це кілька змін в закон. Окремі повноваження НАЗК варто переглянути.
4. Заявив про тиск з Офісу Президента від "холуїв, які відкривають двері в кабінет судді ногами". Написав заяву про відставку.
5. преЗЕдента треба було притягнути до відповідальності за те, що незадекларував 5 млн. грн., а не так, як зробили.
6. Прийняття закону про відставку всього складу КСУ призведе до розпаду держави на дві частини.
7. Веніславський, представник президента в КСУ, м'яко кажучи, некомпетентний. Ініціативи влади на кшталт скорочення кількості депутатів до 300 - необгрунтований маразм.
8. Сергій Лещенко розкатав істерію, Зеленський відреагував неадекватно.
Подивіться, справді цікаво.
Якщо що, це той самий суддя, який 1,5 роки тому публічно розпинав ЗЕліних ініціаторів розпуску Ради.