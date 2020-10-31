Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу

Рада національної безпеки і оборони відстежує дії групи осіб проти української державності. До рішення Конституційного суду щодо декларування причетна Російська Федерація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як зазначив Данілов, судді КСУ цілеспрямовано займаються розхитуванням України.

"Ми відстежуємо чіткі дії групи осіб, які спрямовані на знищення української державності... Більш того, в тому, що в цьому брала участь країна-агресор - у мене немає сумнівів", - заявив він.

Читайте також: В "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з конституційної кризи