Одеський адмінсуд зобов'язав тервиборчком визнати такими, що не відбулися, вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ, - Айвазовська

Одеський окружний адмінсуд скасував рішення територіальної виборчої комісії про оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді (Одеська обл.), зобов'язав оголосити повторні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська

"Щойно Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК про оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді", - написала Айвазовська.

Також вона нагадала, що ТВК, не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ОМС, на якому кандидати склали присягу.

"Суд зобов'язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулися, й оголосити повторні", - додала голова правління громадянської мережі "ОПОРА".

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