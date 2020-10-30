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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Одеська область (2492) Айвазовська Ольга (101)

Одеський адмінсуд зобов'язав тервиборчком визнати такими, що не відбулися, вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ, - Айвазовська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Одеський адмінсуд зобов'язав тервиборчком визнати такими, що не відбулися, вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ, - Айвазовська

Одеський окружний адмінсуд скасував рішення територіальної виборчої комісії про оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді (Одеська обл.), зобов'язав оголосити повторні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська

"Щойно Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК про оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді", - написала Айвазовська.

Також вона нагадала, що ТВК, не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ОМС, на якому кандидати склали присягу.

"Суд зобов'язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулися, й оголосити повторні", - додала голова правління громадянської мережі "ОПОРА".

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Цікаво... Не всі суди, виявляється, продажні...
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30.10.2020 23:12 Відповісти
таки да!
кое-кто успел зайти в суды при Порохе
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31.10.2020 01:36 Відповісти
єто да - например половина судей текущего Конституционного суда зашли от Порошенка
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31.10.2020 18:37 Відповісти
Кому-что, а Каролино Бугаз делит побережье, или кто-то сомневается , каким богам молится все это не отг, но опг.
Поэтому у нас огромная береговая линия, которой позавидует любая страна Европы, остаётся никакой, без красивых набережных и иностранных инвесторов, зато застроенная хатынками и готелями местной элиты или депутатов. Друзья Кивалова творят, что хотят, а в это время сбу крошит тканевикрв на 7 км
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31.10.2020 10:30 Відповісти
 
 