Суддя КС Сліденко розповів, що міняти в законодавстві щодо НАЗК: "Зміни можна внести за один день"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко вважає, що для вирішення проблеми, яка склалася після рішення КСУ щодо Національного агентства з питань запобігання корупції, потрібні незначні зміни в законодавстві, які можна внести за один день.
Про це суддя розповів в ефірі hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.
Щодо наглядової функції НАЗК, яку скасував КСУ, Сліденко вважає, що з НАЗК треба зробити орган не виконавчої влади.
"Застосовуючи паритетний порядок формування цього органу. Залишити у нього майже всі ті повноваження, які є. Крім радянських застарілих понять, таких як "моніторинг за власною ініціативою", - розповів Сліденко.
Щодо скасованої статті 366-1, що передбачає кримінальну відповідальність для чиновників і суддів за недостовірне декларування, суддя говорить, що "там особливо багато змін вносити не потрібно". Вважає, що потрібно прибрати лише "два слова" і прийняти в такому вигляді, в якому вона є.
На думку Сліденка, в нинішньому вигляді цю норму "адекватно застосувати практично неможливо". Проблему він бачить у формулюванні "завідомо недостовірні відомості". Суддя каже, що довести, що вони були явно недостовірними, неможливо. Тому це формулювання потрібно прибрати.
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У ФБ питають
И кто их будет ловить и судить если суда в Украине нет фактически а прокуратура это одна из самых больших ОПГ Украины?
блин, Вы уже создали проблему . Теперь у судей КС надо изучить декларации и посадить за взятки
Кто-то сомневается , что они берут взятки ???
ПС. Дивився, слухав аргументи цього Сліденко. Викликає бажання чесно кажучи довго бити його ногами. Не вкладається в голові, як за пару джипів і дачку можна так підставляти Державу ?
Адам Смит@_Smithchenko
НБУ на неделе продал $147,5 млн. Солидная сумма! Несмотря на эти героические усилия в стиле времен Януковича, межбанк закрылся 28.50/28.52. Гет 28,5 - взят!
Ничего, сейчас КСУ признает неконституционным еще и ФГВФО - так вообще на 50 выйдем! А потом - перейдем на рубли...
Якщо все так просто, то чого не вирішили у робочому порядку, тим більше що у КС є представник президента депутат Федір Веніславський?
как стороны. То вопрос кто договаривается при дележке и назначении подати. Только не громады их туда и близко не пускают. Правят (распределяют кошты) гопники клоуны и всякие проходимцы. Громады должны стать на их место, для начала частка каждому в государстве сильно мотивирует этот процес. Главное ввязаться в драку а дальше посмотрим.
Т.е. убрать независимость НАПК! Полный урод.