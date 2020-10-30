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Новини Політика України Конституційна криза
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КС (1154) НАЗК (1167) Сліденко Ігор (15)

Суддя КС Сліденко розповів, що міняти в законодавстві щодо НАЗК: "Зміни можна внести за один день"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя КС Сліденко розповів, що міняти в законодавстві щодо НАЗК:

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко вважає, що для вирішення проблеми, яка склалася після рішення КСУ щодо Національного агентства з питань запобігання корупції, потрібні незначні зміни в законодавстві, які можна внести за один день.

Про це суддя розповів в ефірі hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щодо наглядової функції НАЗК, яку скасував КСУ, Сліденко вважає, що з НАЗК треба зробити орган не виконавчої влади.

"Застосовуючи паритетний порядок формування цього органу. Залишити у нього майже всі ті повноваження, які є. Крім радянських застарілих понять, таких як "моніторинг за власною ініціативою", - розповів Сліденко.

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Щодо скасованої статті 366-1, що передбачає кримінальну відповідальність для чиновників і суддів за недостовірне декларування, суддя говорить, що "там особливо багато змін вносити не потрібно". Вважає, що потрібно прибрати лише "два слова" і прийняти в такому вигляді, в якому вона є.

На думку Сліденка, в нинішньому вигляді цю норму "адекватно застосувати практично неможливо". Проблему він бачить у формулюванні "завідомо недостовірні відомості". Суддя каже, що довести, що вони були явно недостовірними, неможливо. Тому це формулювання потрібно прибрати.
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Топ коментарі
+24
лютый пзц..
У ФБ питають

Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день" - Цензор.НЕТ 6750
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30.10.2020 22:38
+15
«судья Конституционного суда Игорь Слиденко считает, что для решения проблемы....»

блин, Вы уже создали проблему . Теперь у судей КС надо изучить декларации и посадить за взятки
Кто-то сомневается , что они берут взятки ???
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30.10.2020 22:45
+12
Його не посадять. Не було за останні 20 років випадку, коли у нас садили чиновника такого ронгу.
ПС. Дивився, слухав аргументи цього Сліденко. Викликає бажання чесно кажучи довго бити його ногами. Не вкладається в голові, як за пару джипів і дачку можна так підставляти Державу ?
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30.10.2020 22:51
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лютый пзц..
У ФБ питають

Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день" - Цензор.НЕТ 6750
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30.10.2020 22:38 Відповісти
В Конча заспе и подобных районах, а также в устьях приазовья с осетровыми Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день" - Цензор.НЕТ 9980
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30.10.2020 22:43 Відповісти
Но даю 100% что все льготы и землю они все получили без задержек, в отличии от настоящих участников войны.
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31.10.2020 11:47 Відповісти
Слетали на пол-дня в зону боевых действий в глубокий тыл и получили справку от этом. Таким-же образом высшая госноменклатура получала справки участника ликвидации аварии на ЧАЭС и затем делали инвалидность 1 группы получая нашару хорошие субсидии.
И кто их будет ловить и судить если суда в Украине нет фактически а прокуратура это одна из самых больших ОПГ Украины?
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31.10.2020 14:26 Відповісти
«судья Конституционного суда Игорь Слиденко считает, что для решения проблемы....»

блин, Вы уже создали проблему . Теперь у судей КС надо изучить декларации и посадить за взятки
Кто-то сомневается , что они берут взятки ???
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30.10.2020 22:45 Відповісти
Його не посадять. Не було за останні 20 років випадку, коли у нас садили чиновника такого ронгу.
ПС. Дивився, слухав аргументи цього Сліденко. Викликає бажання чесно кажучи довго бити його ногами. Не вкладається в голові, як за пару джипів і дачку можна так підставляти Державу ?
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30.10.2020 22:51 Відповісти
Да пусть специалисты оценят его декларации и его родни . Думаю , уголовное дело гарантировано
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30.10.2020 22:54 Відповісти
пам'ятаєш посадили суддю колядника Зварича ...
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30.10.2020 23:18 Відповісти
Да его под конец выступления вообще посадили на сраку, так что он начал спрыгивать с темы и не отвечать на вопросы.
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31.10.2020 11:53 Відповісти
Судья КС Слиденко /-что студент-двоечник на экзамене.На простой вопрос выкладывает всё что знает.
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30.10.2020 22:49 Відповісти
От такие "судьи" решают судьбу страны.
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30.10.2020 22:52 Відповісти
Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день" - Цензор.НЕТ 1345
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30.10.2020 22:52 Відповісти
На самом деле, этот чувак говорит правильную вещь. Ведь кс не занимается уголовным/административным/хозяйственным и прочим судочинством. Кс просто трактует конституцию и насколько определенные закону соответствуют ей. А вы прикиньте какие тупые идиоты сидят в охфисе клоуна и в турбобольшинстве не понимающие как работает право в стране. вместо того, чтобы предложить поправки в законы или конституцию, зебилы хотят натянуть сову на глобус. А может они специально тянут сову, чтобы вызвать в стране еще больший хаос выгодный путину или украсть еще больше бабла.
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30.10.2020 22:54 Відповісти
Они специально это все затеяли, что бы получить минимум 12 полностью подконтрольных судей!
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30.10.2020 23:12 Відповісти
Но вот только по словам главы КС, все их действия направлены на то что якобы сохранить независимость судовой ветвь власти. Представили судовой власти считают что они какая то "особая каста" и они не должны заполнять декларации. А если вдруг заполнили, но не правильно, то не должны нести ответственности. Иначе это вмешательство в их работу...
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30.10.2020 23:51 Відповісти
Какое статья 366-1 уголовного кодекса имеет отношение к конституции и к тому, что "кс не занимается уголовным/административным/хозяйственным и прочим судочинством"?
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31.10.2020 01:59 Відповісти
Слушала его выступление у Шустера.Для тех кто не в курсе он был докладчиком по этому вопросу.От его выступления впечатление тягостное: на прямые вопросы конкретно не ответил.Из интересного:по его словам в представлении 47 депутатов просили рассмотреть е-декларирование, вопрос НАЗК вообще не упоминался.Для меня как простого обывателя осталось непонятным почему рассматривался вопрос НАЗК да еще и в привязке к судейскому корпусу т.е. отсебятина КС которая взорвала общество и спровоцировала конституционный кризис
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30.10.2020 22:57 Відповісти
Почитайте постьі Георгия Туки у него в фейсбуке. Там несколько содержательньіх постов на тему КС, его решения и о манипуляциях вокруг этого.
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31.10.2020 00:42 Відповісти







Адам Смит@_Smithchenko





НБУ на неделе продал $147,5 млн. Солидная сумма! Несмотря на эти героические усилия в стиле времен Януковича, межбанк закрылся 28.50/28.52. Гет 28,5 - взят!
Ничего, сейчас КСУ признает неконституционным еще и ФГВФО - так вообще на 50 выйдем! А потом - перейдем на рубли...
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30.10.2020 23:04 Відповісти
"там особенно много изменений вносить не нужно". Считает, что нужно забрать всего "два слова"

Якщо все так просто, то чого не вирішили у робочому порядку, тим більше що у КС є представник президента депутат Федір Веніславський?
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31.10.2020 01:16 Відповісти
Идут на попятную. "Ну не разгоняйте нас, ну позязя, всего два слова".
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31.10.2020 01:46 Відповісти
Суть государства охрана податкив, активов от воросвства и вменяемое распределение, так вот государство это воровство и возглавило легально продовая должности и назначая себе оклады. Закон это прежде всего договор. И если громады в этом договоре не представлены
как стороны. То вопрос кто договаривается при дележке и назначении подати. Только не громады их туда и близко не пускают. Правят (распределяют кошты) гопники клоуны и всякие проходимцы. Громады должны стать на их место, для начала частка каждому в государстве сильно мотивирует этот процес. Главное ввязаться в драку а дальше посмотрим.
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31.10.2020 04:36 Відповісти
"Оставить у него почти все те полномочия, которые есть. Кроме советских устаревших понятий, таких как "мониторинг по собственной инициативе", - рассказал Слиденко."

Т.е. убрать независимость НАПК! Полный урод.
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31.10.2020 08:05 Відповісти
Суддя КС Сліденко розповів, що міняти в законодавстві щодо НАЗК: "Зміни можна внести за один день" - Цензор.НЕТ 7944
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31.10.2020 08:34 Відповісти
Да здравствует самый гуманный для ( коррупционеров, бандитов в том числе и воров судей оборотней) суд в мире!!! Нет больше такого "гуманного" суда для криминалитета ни в одной развитой демократической стране мира.
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31.10.2020 08:35 Відповісти
 
 