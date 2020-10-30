На Вінниччині голову тергромад затримали на хабарі 10,5 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО
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У Вінницькій області правоохоронці затримали на хабарі голову однієї з об'єднаних територіальних громад.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Попереднім слідством встановлено, що голова ОТО за підписання договору оренди земельної ділянки загальною площею 21,3 га вимагав та отримав від підприємця, який планував займатися сільськогосподарською діяльністю 10,5 тис. доларів. Передача коштів відбувалася біля його будинку.
Зловмисника затримали під час одержання коштів.
Відкрито кримінальне провадження за ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
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