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На Вінниччині голову тергромад затримали на хабарі 10,5 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Вінницькій області правоохоронці затримали на хабарі голову однієї з об'єднаних територіальних громад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Вінниччині голову тергромад затримали на хабарі 10,5 тис. дол., - Нацполіція 01

Попереднім слідством встановлено, що голова ОТО за підписання договору оренди земельної ділянки загальною площею 21,3 га вимагав та отримав від підприємця, який планував займатися сільськогосподарською діяльністю 10,5 тис. доларів. Передача коштів відбувалася біля його будинку.

Зловмисника затримали під час одержання коштів.

На Вінниччині голову тергромад затримали на хабарі 10,5 тис. дол., - Нацполіція 02

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На Вінниччині голову тергромад затримали на хабарі 10,5 тис. дол., - Нацполіція 03

Відкрито кримінальне провадження за ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
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вот пошел жор, никаких тюрем не хватит
что с ними делать?
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30.10.2020 23:25 Відповісти
Только отстреливать причём на месте, ну этого можно об шифер шеей типа наткнулся при побеге ,когда огляделся назад
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30.10.2020 23:41 Відповісти
Тут Малюська зібрався продати тюрми..На оцих 21,5 га як раз треба зробити полігон "Не в грошах щастя" для захоронення "відходів" суспільства.
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31.10.2020 09:01 Відповісти
Не умеешь воровать,иди нах.. из политики
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30.10.2020 23:47 Відповісти
В Украине взятка-не преступление,а обычная норма жизни.
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30.10.2020 23:49 Відповісти
Усі навколишні села пооб'єднували в єдиний колгосп - тепер пасись скільки влізе
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31.10.2020 05:47 Відповісти
итог - предприниматель землю уже хрен получит, засветившиеся $10000 исчезнут из вещдоков через месяц, служба брелков украины получит $30000 от председателя, мусора еще $30000, 2 месяца и чел на свободе, через 3 восстановится на должности
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31.10.2020 09:04 Відповісти
PS да, еще судейско-прокурорские захотят свои $30000, теперь кажется никого не забыл
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31.10.2020 09:06 Відповісти
 
 