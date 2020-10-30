За кермом автомобіля, який збив пішоходів у центрі Києва, був ексчлен Нацкомісії з цінних паперів, - ЗМІ

Водієм автомобіля Land Rover, який 30 жовтня на Майдані Незалежності допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травм ще чотирьом, був колишній співробітник Нацкомісії з цінних паперів Юрій Назаренко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на свої джерела повідомила "УП".

За інформацією видання, в Нацкомісії Назаренко працював до 2014 року.

30 жовтня на Майдані Незалежності в Києві сталася масштабна ДТП, унаслідок якого загинуло дві людини, постраждали ще четверо. Водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і збив пішоходів, після чого врізався в зупинку громадського транспорту.

Заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що затримано Юрія Н. 1954 року народження. Водій після затримання дав свідчення, що він знепритомнів і втратив контроль над керуванням автомобілем.