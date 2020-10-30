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За кермом автомобіля, який збив пішоходів у центрі Києва, був ексчлен Нацкомісії з цінних паперів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

За кермом автомобіля, який збив пішоходів у центрі Києва, був ексчлен Нацкомісії з цінних паперів, - ЗМІ

Водієм автомобіля Land Rover, який 30 жовтня на Майдані Незалежності допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травм ще чотирьом, був колишній співробітник Нацкомісії з цінних паперів Юрій Назаренко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на свої джерела повідомила "УП".

За інформацією видання, в Нацкомісії Назаренко працював до 2014 року.

30 жовтня на Майдані Незалежності в Києві сталася масштабна ДТП, унаслідок якого загинуло дві людини, постраждали ще четверо. Водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і збив пішоходів, після чого врізався в зупинку громадського транспорту.

Заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що затримано Юрія Н. 1954 року народження. Водій після затримання дав свідчення, що він знепритомнів і втратив контроль над керуванням автомобілем.
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Топ коментарі
+4
Фондовый рынок Украины.
То, чего практически уже нет...
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30.10.2020 23:52
+3
У него здоровье не позволяет на срок заехать.
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30.10.2020 23:58
+3
Ну,у этого ценных бумаг хватит,шоб отмазаться.
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31.10.2020 00:04
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Фондовый рынок Украины.
То, чего практически уже нет...
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30.10.2020 23:52 Відповісти
Идёшь себе, по тротуару, никого не трогает....
И тут зебил на тебя наезжает...
Жесть.
Жлоб не будучи уверенным в себе зажлобился пару гривен на такси потратить...
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30.10.2020 23:57 Відповісти
1954 року - 66. Може й знепритомнів.
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31.10.2020 00:20 Відповісти
какой же он зибил? он типичный мыролюбный реформатор.
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31.10.2020 00:39 Відповісти
Кормилец и плательщик налогов, в отличии от *евробляхеров* и нищебродов которые ездят на старых тачках за 2-3 тыс. у.е. Нужно отпускать Рафика. Он неувиноват
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30.10.2020 23:56 Відповісти
У него здоровье не позволяет на срок заехать.
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30.10.2020 23:58 Відповісти
😀😀😀
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30.10.2020 23:59 Відповісти
Впрочем, ничего нового.
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30.10.2020 23:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
припаркованный автомобиль кардинально поменял траекторию джипа, скорей всего действительно потерял сознание
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31.10.2020 00:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
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31.10.2020 00:01 Відповісти
совесть он свою потерял, когда во власть пошёл. типичное явление.
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31.10.2020 00:03 Відповісти
Нужно запрещать ети джипы и рейнджроверы которые сами по тротуарам ездят когда водитель без сознания. Ато у нас постоянно утверждают что нужно вводить ТО старых автомобилей якобы они во всех авариях виноваты. Но статистика говорит обратное. Но дуракам хоть кол чеши на голове
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31.10.2020 00:06 Відповісти
При потере сознания на газ не нажимают...
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31.10.2020 00:18 Відповісти
Учитывая,что коробка автомат,то джип сам мог ехать.А касаемо нажатия на газ,первоначально он ударился об авто затем об бардюр и мог всем телом сместиться
вперёд и непроизвольно нажать ногой на газ.
На видео видно,что джип плавно набирает скорость.
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31.10.2020 00:28 Відповісти
Ну,у этого ценных бумаг хватит,шоб отмазаться.
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31.10.2020 00:04 Відповісти
cудячи по тому як рухається авто, водій під кайфом
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31.10.2020 00:09 Відповісти
Відмазують сволоту.Його потрібно змусити застрелитись.
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31.10.2020 00:06 Відповісти
по перше керування авто під впливом ліків, які погіршують реакцію це те саме що і у стані сп*яніння. По друге, судячи з відео він був у свідомісті і скоївше перше ДТП, намагався втекти з місця ДТП! Якби він був без свідомості то не міг би тиснути на педаль газу!
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31.10.2020 00:08 Відповісти
Джип ударялся в бордюры,и он мог податься всем телом вперёд,нажав непроизвольно на газ.
Он же не просто так выехал на проезжую часть,до этого он с горки катился вообще в другом направлении.И если бы не столкнулся с легковушкой,то поехал бы по улице Героев Небесной Сотни.
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31.10.2020 00:37 Відповісти
ось повна картина ....маслом
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31.10.2020 00:09 Відповісти
ця комісія з цінних паперів збіговісько корупціонерів і бандитів...чого лише вартій її керівник))
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31.10.2020 00:13 Відповісти
Ну яка втрата свідомості з маневрами? Дурять нас.А лизоблюд Геращенко,перший це почав робити.Я думаю,що все замнуть,бо подібне було завжди і буде ще довго.
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31.10.2020 00:13 Відповісти
в кінці руху джипа ********** стопи , якщо водій втратив свідомість то хто натиснув на гальма?
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31.10.2020 00:24 Відповісти
Півлітри віскаря,який він в себе влив.
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31.10.2020 00:28 Відповісти
ка ни прискорбно - он был трезвым.
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31.10.2020 00:31 Відповісти
100% это утверждать невозможно по причине прискорбной объективной реальности в Украине в контексте отмазок всякого ворья и жлобья.
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31.10.2020 00:37 Відповісти
Голова предмет тёмный и исследованию не подлежит.
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31.10.2020 00:30 Відповісти
може він балотується на голову ОТГ де не будь в Кропивницькому ?
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31.10.2020 00:35 Відповісти
Роман Кокоровець Ну придумають відмазку.
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31.10.2020 00:33 Відповісти
Геращенка часто використовують як злівний бачок..ще там для цього були..двоє... Зорян і Шкіряк))
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31.10.2020 00:33 Відповісти
это он в Нацкомиссии на Ровер насосал???)
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31.10.2020 00:25 Відповісти
Лучше бы диагноз написали...
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31.10.2020 00:25 Відповісти
Эпилепсия,стенокардия,врождённый порок сердца,инсульт,потерял два глаза на колчаковских фронтах..Короче-невиновен.
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31.10.2020 00:27 Відповісти
Має сидіти в одній камері з лікарем що видав довідку для отримання прав.
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31.10.2020 00:50 Відповісти
 
 