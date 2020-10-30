За кермом автомобіля, який збив пішоходів у центрі Києва, був ексчлен Нацкомісії з цінних паперів, - ЗМІ
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Водієм автомобіля Land Rover, який 30 жовтня на Майдані Незалежності допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травм ще чотирьом, був колишній співробітник Нацкомісії з цінних паперів Юрій Назаренко.
Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на свої джерела повідомила "УП".
За інформацією видання, в Нацкомісії Назаренко працював до 2014 року.
30 жовтня на Майдані Незалежності в Києві сталася масштабна ДТП, унаслідок якого загинуло дві людини, постраждали ще четверо. Водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і збив пішоходів, після чого врізався в зупинку громадського транспорту.
Заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що затримано Юрія Н. 1954 року народження. Водій після затримання дав свідчення, що він знепритомнів і втратив контроль над керуванням автомобілем.
Будь ласка, зачекайте...
То, чего практически уже нет...
И тут зебил на тебя наезжает...
Жесть.
Жлоб не будучи уверенным в себе зажлобился пару гривен на такси потратить...
припаркованный автомобиль кардинально поменял траекторию джипа, скорей всего действительно потерял сознание
вперёд и непроизвольно нажать ногой на газ.
На видео видно,что джип плавно набирает скорость.
Он же не просто так выехал на проезжую часть,до этого он с горки катился вообще в другом направлении.И если бы не столкнулся с легковушкой,то поехал бы по улице Героев Небесной Сотни.