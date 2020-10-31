Посол ЄС Маасікас закликав діяти "швидко та невідкладно" для виходу з конституційної кризи
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Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас вважає, що необхідно невідкладно вирішити проблему, яка виникла після скасування Конституційним Судом кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Посол переконаний, що антикорупційна структура, яка розвивалася в Україні з 2014 року після Революції гідності, давала результати. "Вона лежить в основі нашої співпраці, включно і з питанням безвізових подорожей. Українці заслуговують їх. Українські політики багато зусиль доклали для досягнення цього результату", - заявив Маасікас.
"І ось тепер цю довіру треба відновлювати. Ви знаєте, моє улюблене українське слово "швидко","невідкладно", - додав він.
Маасікас зазначив, що дискусія, яка зараз відбувається в Україні, свідчить про необхідність вирішення нинішньої проблеми невідкладно.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Отмечается, что в Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.
Сейчас главное убрать прокацапских судей из судейской ветви . А каким путём - парламентом или народом - не столь важно
Чаушеску тоже не параламент и не народ расстрелял - а военные 😀😀😎
Основная работа парламента - законотворчество , а не игры в телефоне
В нас така зараз ситуація - нікому вірити.
Вони підтримують лише намагання ЗЕ врегулювати проблему законодавчо внесенням відповідного проекту.
Отмечается, что в Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.
"Мы призываем украинское правительство и законодателей действовать как можно скорее, чтобы заполнить правовой пробел, оставленный постановлением Конституционного суда, и быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе, при этом полностью сохранение независимости последнего от исполнительной и законодательной власти. В этом контексте мы подчеркиваем, что полностью уполномоченное Национальное агентство по предупреждению коррупции играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться в качестве предлога для ослабления или ограничения его деятельности".
В ЕП напомнили, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки Украины со стороны Европейского союза, ведь Украина обязалась создать полностью функционирующую систему проверки активов и возможных конфликтов интересов государственных служащих.
«Мы приветствуем стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС, но мы также должны напомнить Украине, что помощь ЕС и любое продвижение в сотрудничестве с ЕС зависят от строгих условий. Чтобы извлечь выгоду из более амбициозного комплекса мер, Украине необходимо продемонстрировать неизменную приверженность реформам и приверженность принципам Союза. Следует избегать любого отката, особенно в такой чувствительной и важной области, как борьба с коррупцией. Поэтому мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, инициировавшего законопроект в этом отношении. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной Раде, которые неоднократно демонстрировали свое стремление оставаться твердыми в реализации программы антикоррупционной реформы», - отметили в ЕП.
Цитата пана Маккейна : - " Россия - автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции против России очень важны для всего Мирового сообщества ".
Разводка кремлякремлёвская разводка
а как нащот законно и в рамках конституции?
НЕ розуміють що підтримують корупцію в Україні,бо підтримують КС,котрий ліквідовує своїм рішенням відкритість е-декларування чиновників,суддів і кримінальну відповідальність за "помилки"....
Справа з Конституційним судом- просте Шапіто від Коломойського та Медведчука. Але піпл хаває. Дивує маса людей, котрі ніяк не можуть второпати що оте рішення КС і мітинги Соболєва та Грішна з розпуском КС- це дві частини одного й того ж плану, написаного в Кремлі і зараз виконуваного Зеленським.
А функції КС буде виконувати Верховний Суд.
Які в багатьох інших країнах... )
увольнение(в принципе антиконституционное) судей КС обязательно приведет к неназначению их снова,то есть к узурпации власти.причем это можно сделать как руками президента, руками монобильшости,так и обиженными судьями,которые откажутся назначать свою квоту..
или ты так далеко не задумываешься,главное -разогнать?
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ...
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Сергій Головатий (ліворуч вгорі). Призначений Порошенком в лютому 2018 року. Колишній нардеп і член Венеційської комісії. Голосував проти попри конфлікт інтересів: НАЗК виявило у його декларації недостовірні відомості.
Василь Лемак (праворуч вгорі). Призначений Порошенком у лютому 2018 року. Колишній професор Ужгородського національного університету.
Олег Первомайський (ліворуч знизу). Призначений Верховною Радою у вересні 2018 року (квота Народного Фронту). Колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.
Віктор Колісник (праворуч знизу). Призначений Порошенком в січні 2016 року. Експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого.
Дудра, я тебе бити буду.