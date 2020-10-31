УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14915 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 745 9
Білорусь (5971) кордон (3113) Кулеба Дмитро (3175)

Кулеба: консультуємося з Польщею і Литвою щодо закриття Білоруссю кордонів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кулеба: консультуємося з Польщею і Литвою щодо закриття Білоруссю кордонів

Україна проводить консультації з Польщею і Литвою для вироблення належної реакції на рішення влади Білорусі закрити кордони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Білорусь сказала, що у них зростає кількість хворих на COVID-19, тому вона обмежує пересування і закриває кордони з трьома сусідніми країнами - Україною, Польщею та Литвою. З Росією не закрила. Це - їхня офіційна версія. Ми зараз вивчаємо це рішення, консультуємося з Польщею і Литвою для того, щоб відреагувати належним чином", - сказав Кулеба.

Також дивіться: Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу. ВIДЕО

Як відомо, пункти пропуску на кордоні з Республікою Білорусь залишаються відкритими, але пропуск в сусідню країну обмежений в зв'язку з ухваленим  у Мінську рішенням. Зокрема, білоруські прикордонники не пускають на свою територію громадян України та інших держав.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
""Беларусь сказала, что у них растет количество больных COVID-19, поэтому она ограничивает передвижение и закрывает границы с тремя соседними странами - Украиной, Польшей и Литвой. " (с)
Ну и аргумент шизанутое придумало! Именно граждане этих трёх стран разношики КОВИ и именно их и не пускать!
Умалишенный долбо*б !!! Так трусится за свою жизнь что готов пол страны перебить лишь бы не оказаться на нарах Кулеба: консультируемся с Польшей и Литвой по поводу закрытия Беларусью границ - Цензор.НЕТ 6988
показати весь коментар
31.10.2020 05:09 Відповісти
На то он и диктатор
показати весь коментар
31.10.2020 10:11 Відповісти
шоб он сдох
показати весь коментар
31.10.2020 11:16 Відповісти
"Надіньте маски!
Чому?Тут же чисте повітря?
Саме тому..."
(Кін-дза-дза)
показати весь коментар
31.10.2020 11:20 Відповісти
может просто закрыть границу Украины в ответ. А заодно и ввести таки визы для граждан и гражданок Расеи? А то шастают кому не лень
показати весь коментар
31.10.2020 05:27 Відповісти
Не сунуть свой нос куда не просят.
показати весь коментар
31.10.2020 06:24 Відповісти
Кулеба: консультируемся с Польшей и Литвой по поводу закрытия Беларусью границ - Цензор.НЕТ 5409 Кулеба: консультируемся с Польшей и Литвой по поводу закрытия Беларусью границ - Цензор.НЕТ 7200
показати весь коментар
31.10.2020 07:14 Відповісти
Своих мозгов нет?
показати весь коментар
31.10.2020 09:12 Відповісти
Московія ніколи не виводить війська самостійно! Тільки після гарного копняка.
Білорусь, або як кажуть мокшани Білорусія, вже давно є частиною РФ і не тільки економічно та ментально.
РФ оставила свои войска после масштабных военных учений "Запад-2017" в Беларуси, несмотря на обещания не делать этого. Таким образом, войска России оккупировали еще одно государство.
Кулеба: консультуємося з Польщею і Литвою щодо закриття Білоруссю кордонів - Цензор.НЕТ 6993
показати весь коментар
31.10.2020 10:26 Відповісти
 
 