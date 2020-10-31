Кулеба: консультуємося з Польщею і Литвою щодо закриття Білоруссю кордонів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна проводить консультації з Польщею і Литвою для вироблення належної реакції на рішення влади Білорусі закрити кордони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Білорусь сказала, що у них зростає кількість хворих на COVID-19, тому вона обмежує пересування і закриває кордони з трьома сусідніми країнами - Україною, Польщею та Литвою. З Росією не закрила. Це - їхня офіційна версія. Ми зараз вивчаємо це рішення, консультуємося з Польщею і Литвою для того, щоб відреагувати належним чином", - сказав Кулеба.
Як відомо, пункти пропуску на кордоні з Республікою Білорусь залишаються відкритими, але пропуск в сусідню країну обмежений в зв'язку з ухваленим у Мінську рішенням. Зокрема, білоруські прикордонники не пускають на свою територію громадян України та інших держав.
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Ну и аргумент шизанутое придумало! Именно граждане этих трёх стран разношики КОВИ и именно их и не пускать!
Умалишенный долбо*б !!! Так трусится за свою жизнь что готов пол страны перебить лишь бы не оказаться на нарах
Чому?Тут же чисте повітря?
Саме тому..."
(Кін-дза-дза)
Білорусь, або як кажуть мокшани Білорусія, вже давно є частиною РФ і не тільки економічно та ментально.
РФ оставила свои войска после масштабных военных учений "Запад-2017" в Беларуси, несмотря на обещания не делать этого. Таким образом, войска России оккупировали еще одно государство.