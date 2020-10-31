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Україна вдячна Німеччині за постійну позицію в рамках "нормандського формату", - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна вдячна Німеччині за постійну позицію в рамках

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив подяку Німеччині за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та постійну позицію в рамках "Нормандського формату".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

"Ми позитивно оцінюємо докладені німецькою стороною зусилля для його поновлення та функціонування", - підкреслив він.

Дмитро Разумков також зазначив, що для України важлива співпраця в рамках ОБСЄ. Він додав, що ключовим інструментом у розпорядженні ОБСЄ й надалі є Спеціальна моніторингова місія (СММ), зауваживши, що Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу.

Голова Парламенту нагадав, що режим тиші на Донбасі було встановлено з 27 липня, проте, на жаль, учора він був порушений бойовиками, в результаті чого загинули двоє українських військовослужбовців.

Під час зустрічі також обговорювалося питання щодо анексії Криму та порушення міжнародного гуманітарного права на півострові.

Дмитро Разумков окремо подякував Гайко Маасу за підтримку Федеральним урядом Німеччини надання Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. А також відзначив вагому допомогу Німеччини нашій державі на шляху впровадження необхідних реформ у багатьох сферах.

Крім того, сторони обговорили варіанти міжпарламентської співпраці, зокрема, практику проведення в онлайн режимі спільних засідань комітетів у міжнародних справах та у справах ЄС і відновлення формату особистих зустрічей після подолання пандемії.

Також читайте: Меркель заявила про "драматичну ситуацію" в Німеччині через COVID-19: Лікарні працюють на межі можливостей
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Топ коментарі
+6
_Спасибо! За СП-2. За финансирование армии рашистов. За турбины. За ПАСЕ. За мост. За т. н. санкции. Отдельно огромное - за обеспокоенность. За развал армии Германии, раскол Запада и НАТО. За то, что своим потаканием агрессору поощряете людоедов к дальнейшей агрессии и тем приближаете последнюю войну в истории тупого человечества, так ничему и не научившегося на своих ошибках. Данке шон!

Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков - Цензор.НЕТ 5813
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31.10.2020 01:51
+4
Пусть поблагодарит еще за Северный поток. РФия ведет войну с Украиной именно на европейские деньги.
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31.10.2020 01:38
+3
Не забывайте, что официальная позиция Германии в рамках Нормандского формата звучит так:"Северный поток-2 не политический, а экономический проект и должен быть достроен".
И когда Навальный лежал в коме, то громыхали гром и молнии - вплоть до обещаний превратить в руины российскую химическую промышленность. Но, после консультаций "гора родила мышь" - лишили шенгенских виз Бортникова и Кириенко (им нельзя по внутренним инструкциям с частными визитами выезжать за рубеж) и пригрозили 5-ым россиянам заморозкой активов, которых нет.
A когда Мэй просила Меркель поддержать разгромный пакет по делу Скрипалей, Меркель сказала, что вы - сами по себе, а мы - сами по себе: ограничимся высылкой дипломатов. И Британия, не увидев поддержки от Германии, тоже скисла.
Вот, всё что вам надо знать о политических стремлениях Германии в отношении России и её режима.
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31.10.2020 01:44
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к Маасу побежал на орков жаловаться ?
"О времена, о нравы !!"

при Порохе после гибели наших Воинов разговаривала артиллерия
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31.10.2020 01:34 Відповісти
При раннем Порохе - возможно. Поздний Порох объявлял яблочное перемирие.
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31.10.2020 07:44 Відповісти
Пусть поблагодарит еще за Северный поток. РФия ведет войну с Украиной именно на европейские деньги.
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31.10.2020 01:38 Відповісти
а шо,северный поток принес кацапляндии огромные прибыля? Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков - Цензор.НЕТ 2312кажись наоборот,последние дырявые портки снял
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31.10.2020 07:38 Відповісти
Не забывайте, что официальная позиция Германии в рамках Нормандского формата звучит так:"Северный поток-2 не политический, а экономический проект и должен быть достроен".
И когда Навальный лежал в коме, то громыхали гром и молнии - вплоть до обещаний превратить в руины российскую химическую промышленность. Но, после консультаций "гора родила мышь" - лишили шенгенских виз Бортникова и Кириенко (им нельзя по внутренним инструкциям с частными визитами выезжать за рубеж) и пригрозили 5-ым россиянам заморозкой активов, которых нет.
A когда Мэй просила Меркель поддержать разгромный пакет по делу Скрипалей, Меркель сказала, что вы - сами по себе, а мы - сами по себе: ограничимся высылкой дипломатов. И Британия, не увидев поддержки от Германии, тоже скисла.
Вот, всё что вам надо знать о политических стремлениях Германии в отношении России и её режима.
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31.10.2020 01:44 Відповісти
_Спасибо! За СП-2. За финансирование армии рашистов. За турбины. За ПАСЕ. За мост. За т. н. санкции. Отдельно огромное - за обеспокоенность. За развал армии Германии, раскол Запада и НАТО. За то, что своим потаканием агрессору поощряете людоедов к дальнейшей агрессии и тем приближаете последнюю войну в истории тупого человечества, так ничему и не научившегося на своих ошибках. Данке шон!

Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков - Цензор.НЕТ 5813
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31.10.2020 01:51 Відповісти
Ну это дипломатия. На словах надо благодарить, а делать надо по-своему. Так как Германия - друг России, а вовсе не наш. И чхать они хотели на нашу территориальную целостность.
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31.10.2020 07:42 Відповісти
...позиция! даже и не 69)....там очень умелая и продуманная групповуха в отношении Украины....
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31.10.2020 10:01 Відповісти
Германия есть лоббист интересов окупанта Украины во всем мире.Мониторинг прорашистского ОБСЕ войны не остановил и не остановит а благодарить Германию и Францию должны рабсея и ордло. Именно благодаря позиции фрицев и жабоедов .по указанию рашиста.была отрезана часть украинской территории под создание ордло.которое за рашистские монеты должно вести войну с Украиной а созданный фрицами и французами из -за этого территориальный конфликт имеет рашистскую цель препятствовать вступлению Украины и в ЕС .но прежде всего в НАТО
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31.10.2020 11:46 Відповісти
рамки "нормандского формата" - ничто иное как рамки мюнхенского формата 1938 года по принуждению Украины к русскому миру.

Тот, кто благодарит фрау ШТАЗИ - есть предатель Украины
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31.10.2020 13:20 Відповісти
 
 