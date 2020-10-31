Україна вдячна Німеччині за постійну позицію в рамках "нормандського формату", - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив подяку Німеччині за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та постійну позицію в рамках "Нормандського формату".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.
"Ми позитивно оцінюємо докладені німецькою стороною зусилля для його поновлення та функціонування", - підкреслив він.
Дмитро Разумков також зазначив, що для України важлива співпраця в рамках ОБСЄ. Він додав, що ключовим інструментом у розпорядженні ОБСЄ й надалі є Спеціальна моніторингова місія (СММ), зауваживши, що Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу.
Голова Парламенту нагадав, що режим тиші на Донбасі було встановлено з 27 липня, проте, на жаль, учора він був порушений бойовиками, в результаті чого загинули двоє українських військовослужбовців.
Під час зустрічі також обговорювалося питання щодо анексії Криму та порушення міжнародного гуманітарного права на півострові.
Дмитро Разумков окремо подякував Гайко Маасу за підтримку Федеральним урядом Німеччини надання Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. А також відзначив вагому допомогу Німеччини нашій державі на шляху впровадження необхідних реформ у багатьох сферах.
Крім того, сторони обговорили варіанти міжпарламентської співпраці, зокрема, практику проведення в онлайн режимі спільних засідань комітетів у міжнародних справах та у справах ЄС і відновлення формату особистих зустрічей після подолання пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
"О времена, о нравы !!"
при Порохе после гибели наших Воинов разговаривала артиллерия
И когда Навальный лежал в коме, то громыхали гром и молнии - вплоть до обещаний превратить в руины российскую химическую промышленность. Но, после консультаций "гора родила мышь" - лишили шенгенских виз Бортникова и Кириенко (им нельзя по внутренним инструкциям с частными визитами выезжать за рубеж) и пригрозили 5-ым россиянам заморозкой активов, которых нет.
A когда Мэй просила Меркель поддержать разгромный пакет по делу Скрипалей, Меркель сказала, что вы - сами по себе, а мы - сами по себе: ограничимся высылкой дипломатов. И Британия, не увидев поддержки от Германии, тоже скисла.
Вот, всё что вам надо знать о политических стремлениях Германии в отношении России и её режима.
Тот, кто благодарит фрау ШТАЗИ - есть предатель Украины