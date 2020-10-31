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На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що російська сторона на переговорах щодо Донбасу висунула нову пропозицію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон про це він заявив в ефірі телеканалу 24.

"У середу [28 жовтня] ми проводили відеоконференцію. Виникло вже зовсім інше питання у наших опонентів, у Росії зокрема. Потрібно знайти нові підходи і, як вони сказали, ухвалити і розглянути рішення про нову систему або, як вони сказали, нові кроки, нову покрокову карту – як змінювати ситуацію протягом багатьох років уперед", – зазначив Кравчук.

За його словами, Україна поки не готова розглядати це питання.

"Ми підготуємо своє бачення, свій план дій, узяли для цього тиждень часу. Підготуємо план дій, у якому вибудуємо такі наші дії, кроки, рішення, необхідні для того, щоб досягти миру на Донбасі. Наш модератор від ОБСЄ, пані [Гайді] Ґрау, погодилася.

На наступному засіданні, яке відбудеться, можливо, 11 листопада, ми вже розглянемо цей покроковий план дій, як будемо діяти в усіх сферах життя на Донбасі. Можливо, це головне для нас", – додав голова української делегації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував"
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Топ коментарі
+60
На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие??? Кацапы идут НА ХУТОР вместе с ****** и со всеми условиями - ты старый хрыч то же присоединяйся На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему" распланированную на несколько лет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1085
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31.10.2020 02:56
+49
Через тиждень-другий дізнаємось план капітуляції.
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31.10.2020 02:02
+42
ответьте им так, как у них принято, тогда поймут: На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему" распланированную на несколько лет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2008

Россиянин изнасиловал насильника
В Екатеринбурге полиция задержала 38-летнего россиянина, работавшего на стройке крановщиком, подозреваемого в изнасиловании ранее судимого 32-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, мужчины познакомились на остановке общественного транспорта и решили совместно употребить алкоголь. В процессе распития они переместились в дом одного из них, где продолжили выпивать, после чего уснули. Утром ранее судимый за изнасилование, грабеж и кражу 32-летний гость проснулся из-за того, что хозяин начал его насиловать.


а иначе - никак На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему" распланированную на несколько лет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4596
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31.10.2020 02:01
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А чтоб кравчучка луше думала,усилили мощность и прицельность обстрелов.
Сразу 2-200 и 3-300!
Но ржим тишиньі соблюдаеться!
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31.10.2020 09:07 Відповісти
До 3000 года?
На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розпланувальну на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3512
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31.10.2020 09:11 Відповісти
С Кравчуком спорить бесполезно, он заболтает кого угодно.
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31.10.2020 09:22 Відповісти
Та шо то не видно ,похоже его заболтали, или он не на тех работает.
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31.10.2020 10:29 Відповісти
вот тут ему мог бы помочь кто-нибудь из лиц ромской национальности- болтуны еще те На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розпланувальну на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 623
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31.10.2020 11:26 Відповісти
И какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
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31.10.2020 09:25 Відповісти
А Кравчук думал будет по другому? Старый жо..лиз Медведчука, развлевлекаловку себе нашел, на переговоры оно ходит, в телевизоре выступает.
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31.10.2020 09:41 Відповісти
Нужно было не продлевать особый статус Донбасса. И вообще пора прекращать єти договорняки. От них ничего хорошего для страны нет.
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31.10.2020 09:53 Відповісти
И куда приведут эти шаги?
Неужели не понятно, что вернуть ОРДЛО можно только на условиях Путина?
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31.10.2020 10:00 Відповісти
Неужели не понятно, что вернуть ОРДЛО можно только на условиях Путина?

Неужели не понятно, что на сегодняшний день это ни кому не нужно? Ну за исключением Путина.
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31.10.2020 10:52 Відповісти
К сожалению, есть "патриоты", которые этого не понимают.....
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01.11.2020 09:59 Відповісти
Ты тоже из них? На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8629
Когда я говорю "на сегодняшний день это ни кому не нужно", то ключевые слова не "на условиях Путина", а "вернуть ОРДЛО".
Всем кто ввязался в эту игру - антипутинской коалиции - сегодня совершенно будет не выгодно возвращение на любых условиях, даже самых выгодных Украине. Получится что они зря тратили время, деньги и кредит доверия их отечественных бизнесов. В соответствии с пословицей "Пока толстый сохнет, худой сдохнет", коллективный "запад" пока что в роли толстого и если он лишится возможности "душить худого" - отменит санкции - то ему может стать очень хреново потому, что не "сдохнувший худой", воспользовавшись моментом, может им организовать такую "мировую революцию", что мало не покажется.
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01.11.2020 11:55 Відповісти
О!
Мой махнарылый друг, не надо так запутанно!
Давай сразу к сути - дъявольските соросята пытаются оторвать Украину от братской Расии для того, чтобы самими копать железную руду!
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01.11.2020 12:09 Відповісти
Упссс .... значит я не ошибся На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8558
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01.11.2020 13:00 Відповісти
Всемирный заговор, что делать...
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01.11.2020 14:08 Відповісти
Укрепляется уверенность, что твой волосяной покров - очень светлого цвета На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8379
Хотите чтобы у блондинки загорелись глаза? - Посветите ей в ухо фонариком
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01.11.2020 14:50 Відповісти
А блондинка, естественно, соросёнок женского рода?
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02.11.2020 12:02 Відповісти
Отнюдь.
Блондинко бывает разное, вот от такого
На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6789

или такого
На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4179

и до безымянных, бесполых пригожинских организмов или их аналогов с других концов света На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 590
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02.11.2020 16:44 Відповісти
Ты на картинки не отвлекайся, ты про кровавый оскал Запада давай!
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02.11.2020 16:51 Відповісти
Да ты не просто тормоз, ты - СтопКран На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9448
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02.11.2020 17:22 Відповісти
Не отвлекайся!
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02.11.2020 18:00 Відповісти
Скорее всего эта холодно-горячая война мирной "ничьей" не закончится и будет до победного конца.
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01.11.2020 12:00 Відповісти
красноперый опять зраду готовит.
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31.10.2020 10:03 Відповісти
Что блеет этот престарелый второй секретарь по идеологии цк кпу -
продержался на этом посту 25 лет .

С его подачи начался развал Украины -
третьей (ТРЕТЬЕЙ) Карл страны в Европе по технологическому развитию в 1990 году .
Через 10 лет будем жить во второй Франции -
заявлял этот выро ...к в 1991 году .30 лет прошло и

вот результат .
68 % Украинских Граждан в злыднях -войне и н и щ и е в своей стране.
Зато , благодаря к а г а л у это создание до сих пор на плаву .
А должно быть , ну не так...
Сидел бы в Швейцарии , в теплом домике с сыном и подсчитывал награбленное в Украине состояние .
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31.10.2020 10:11 Відповісти
єХ,курва.І кал-ББАССА ПАДВАДВАЦАДЬ БІЛА,І НУ ОЧІНЬ СЛАДКАЄ МОРОЗИВО,І ВОТКА ДІШЬЙОВАЯ І вкусьнная.
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31.10.2020 22:50 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками кравчуків, щоб ці злодії-мерзотники чогось не натворили... раSSія ж НЕ являється стороною конфлікту?!

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.10.2020 10:37 Відповісти
да когда же уже Украина будет выдвигать свои предложения? или условие капитуляции этого не предусматривает
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31.10.2020 10:37 Відповісти
Уже давно выдвинуто - сначала безопасность - расформирование "народной милиции" и контроль над границей, а уж потом остальные политические пункты из списка.
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31.10.2020 10:58 Відповісти
Росія це царюшка диктатор Путін спеціально затягують процес перемир'я де втрачаємо не тільки тереторію а найдороще захисників Вітчизни і буде втрачати поки ми не відмовимося від Криму! А ми відмовимося від криму? Ні!!!! Тож і царюшка буде знищувати повільними кроками нас ! Зеленський цього ніяк неможе зрозуміти!
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31.10.2020 11:02 Відповісти
"Братьє" спонукають зелених учергове цьомнути їх у дупу.З засосом.
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31.10.2020 22:51 Відповісти
Тільки неосвідченні думають,що рашка припинить війну!!!! Ніхто її не закінчить поки цього не захоче карлик,а як тільки захоче----24 години і все буде тихо!!! І закинчити її ще можливо в трьох випадках(як найменше) це смерть вилупка, санкції драконовскі,повна,ПОВНА,капітуляція України!!! ВСЕ!! А далі то все фантазії і ще велике питання чи потрібен нам той регіон,для його відродження потрібно стільки грошей,що мама не горюй і головне,що ті мешканці(в основному),як ненавиділи все українське так і ненавидять і завжди будуть підтримувати рашку!!!
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31.10.2020 11:03 Відповісти
система от раши называется -ниппель- туда дуй и везде буй,с поплавком обнулённым вообще нечего обсуждать,пусть с жириком в домино играют,правда там и тот и этот по любому козёл в итоге.
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31.10.2020 11:09 Відповісти
Это примерно как пытаться откупиться от бандитов. Хоть им вагон денег привези, они придумают новые условия, чтобы увеличить ваш долг.
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31.10.2020 11:09 Відповісти
"Возник уже совсем другой вопрос у наших оппонентов, у России в частности. Нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту - как менять ситуацию в течение многих лет вперед"Источник: https://censor.net/ru/n3228286 значит рашкостан уже имеет заготовки и даже к гадалке ходить не надо -первый пункт политические вопросы, последний - контроль над границей ну все как по Минским соглашениям в трактовке лаптеногих только в привязке к срокам
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31.10.2020 11:15 Відповісти
Русккєй Бусько?Єта ч"їво такої?
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31.10.2020 22:52 Відповісти
ЗАБОМБИТЬ ДОНБАСС И ВСЁ !!!
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31.10.2020 11:24 Відповісти
ДаМбасс бомбить нельзя - он вроде как наш...
Надо забомбить все вокруг Донбасса с той стороны на 2тыс км.
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31.10.2020 11:31 Відповісти
А НА КОМ ЖЕ БАЙРАКТАРЫ ИСПЫТЫВАТЬ !?)
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01.11.2020 03:06 Відповісти
Байрактары испытывают не на Карабахе и прилегающих, временно не подконтрольных селениях, а на армянских ВС.
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01.11.2020 14:01 Відповісти
Если кацапия не сторона конфликта - какое они имеют право выдвигать условия и что-либо требовать?
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31.10.2020 11:29 Відповісти
Кравчучку-комуняку на гиляку, а фуйла з кацапами нах.
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31.10.2020 21:12 Відповісти
А ты у тех чуваков которые барражировали вдоль Днепра, спрашивал, они тоже так думают? Или тебе на их мнение пох, потому что ты такой же великий, как и расиянцы?
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01.11.2020 14:04 Відповісти
По его словам, Украина пока не готова рассматривать этот вопрос.

"Мы подготовим свое видение, свой план действий, взяли для этого неделю времени. Подготовим план действий, в котором выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира на Донбассе.- этим самым старый партийный маразматик указывает на то,что по сей день в этом минском балагане украинская позиция отсутсвует .хотя она известна во всем мире.- контроль границ с рашистом, дерашизация украинских территорий на протяжении 50 лет и лишь после этого выборы по украинскому законодательству... На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розпланувальну на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 684
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31.10.2020 11:40 Відповісти
Засрашка чіпляє придурків ще на якісь умови, щоб потім вимагати їх виконання. Засрашка всі пункти "Мінських" виконала? Ні. То вимагайте виконання, а не заганяйте країну під плінтус.
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31.10.2020 11:45 Відповісти
Кацапи, які напали на Україну продовжують висувати умови. Як переможці?
А чим зайняті "представники" України? У пошуку, як догодити кацапам?
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31.10.2020 12:26 Відповісти
Отправьте кравчука в дурку пусть там доживает
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31.10.2020 12:26 Відповісти
Та он хитрей нас с вами, просто тупого включает.
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31.10.2020 18:57 Відповісти
Багато разів переконувався в тому що комунистів (як теперішніх так і "бувших") необхідно позбавляти Громадянства України та й взагалі ставити поза межи Закона. "Good kommi dead kommi!" - аксіома.
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31.10.2020 12:51 Відповісти
На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - не будучи стороной конфликта? На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розпланувальну на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2716
Как же так!? На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розпланувальну на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7813
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31.10.2020 13:18 Відповісти
Кравчук ще б Яблочко станцював московитам ))
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31.10.2020 13:27 Відповісти
Кацап гавкає,караван іде.Це повинно бути лозунгом України.
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31.10.2020 18:31 Відповісти
Это нас хитрожопо готовят к замораживанию конфликта.
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31.10.2020 18:35 Відповісти
Стена между ГДР и ФРГ простояла почти 30 лет, почему бы нам не пойти этим путем, тем более в члены процесса , немцы, они в курсе , что это больно не несмертельно.И до стены там особо не пошастать было. Так что иди те ка вы на,,,,,, с вашими планами.
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31.10.2020 18:51 Відповісти
Лучшее что может сделать окружение ЗЕгенерата это убедить ЗЕ "заморозить" ситуацию. Нам нужен настоящий президент а не бесхребетный холуй коломойского. И вообще пора вернуть графу "национальность" в паспорта (убрал Кравчук-Блюм и внести в Конституцию положение что Президентом Украины может быть только этнический украинец рожденный в Украине. Это ж лосю понятно что президентом национального государства (80% населения украинцы) не может быть представитель жалкого космополитического меньшинства (жиды 0,1%).
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31.10.2020 18:57 Відповісти
то росія й досі ще "нє сторона/участнік конфлікта"????? Ню-ню....
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31.10.2020 19:09 Відповісти
Кравчук, точно пам'ятає шо там росія бухтіла? Він вже старенький дєдушка, скліроз...
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31.10.2020 19:09 Відповісти
А турки просто їбашать...
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31.10.2020 19:23 Відповісти
План простой: новые хорошие санкции для холуев Пу. Если они начнут реально терять деньги, х@@ло будет ходить да оглядываться, а не ставить условия.
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31.10.2020 19:37 Відповісти
Зимой лугандонодаунецких надо отапливать (-1.5 млр $) , люмпенов алкашей надо содержать и кормить ( опять бабло). А оно заканчивается.

Ров и стену строить надо и нах с их с "пляжа".
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31.10.2020 21:59 Відповісти
терпилы
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31.10.2020 19:46 Відповісти
кравчук-совковий агєнт КГБ-ФСБ...про що щє казати.
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31.10.2020 19:49 Відповісти
гімнюк, як і його зелений патрон... Щоб не сказати в триповерхи
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31.10.2020 20:06 Відповісти
Многих лет вперёд!
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31.10.2020 20:59 Відповісти
***** здувся,а вони йому продовжують підмахувати......

"Кремлёвский мамковед3 часа назад


⚡️👑Дополнительный кейс, свидетельствующий об ускорении транзита: Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ему получить пожизненную квоту в Совете Федерации....."
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31.10.2020 21:48 Відповісти
Поки не пізно потрібно повертати Пороха.
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31.10.2020 23:48 Відповісти
А допетрати до того, що на потрібно і свої вимоги висувавати, ні, ніяк?

Все ніяк не можете забути, що масква ж сталіца,там начальство, все ніяк не можете позбутися меншовартості,хАхлЫ, підніжки, грязь маскви...тьфу.
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01.11.2020 00:07 Відповісти
Вот смотрите:я всю жизнь в Киеве прожил. Я не могу поехать в Донбасс в Донецк например,поскольку для этого нужен спецпропуск а для него получения-особые основания. Зато Донетчанин может ездить как по Донбассу так и по всей Украине свободно,да еще и получить ежемесячную госпомощ как вынужденный переселенец(у меня есть такой друг). Тоесть обычные граждане Украины УЖЕ находятся в более бесправном положениии чем жители ОРДЛО. Я Предлагаю закрыть границу НАГЛУХО. Дать время,скажем 3 месяца чтобы желающие переселится из ОРДЛО в остальную Украину-сделали это а потом закрыть границу с ТЕРРОРИСТАМИ. Мне не нужен на свою голову разоренный рашкой регион где остались преимущественно прорашковское быдло. Давайте подождем 20 лет ,накопим силы и как Азербайджан изгоним террористов с земли Украины-и без всяких условий со стороны ********!
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01.11.2020 00:20 Відповісти
На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4459
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01.11.2020 00:37 Відповісти
Удивительная способность много говорить и при этом ничего по делу не сказать. Видимо Кравчука туда назначили чтобы он заговорил врага до смерти.
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01.11.2020 10:13 Відповісти
План возвращения ОРДЛО в родную гавань, их вариант: ИЗУЧАЙТЕ!

Проект "дорожной карты" от "ДНР/ЛНР" содержит 15 пунктов.
1. Согласование новых, усиленных мер по прекращению огня (характерно, что сторонами указаны только Украина и ОРДЛО. России там нет, что наверняка попытаются изменить в киевской редакции документа). Дата не указана, ее нужно будет вписать.
2. В течение трех дней после утверждения данного плана в Верховной Раде и его вступления в силу, стороны предоставляют списки на обмен пленными по четырем категориям: "установлен - согласен на обмен", "согласен на обмен - готов к обмену", "установлен - не согласен на обмен" и "не установлен".
После этого в течение 15 дней нужно обменять всех, кто согласен и готов к обмену и начать готовить к освобождению первую категорию.
3. В течение десяти дней после вступления в силу решения Рады стороны утверждают план по разминированию на 19 участках и начинают работу над планом по разминированию вдоль всей линии разграничения. 4. В тот же срок начинается разведение войск на участках: Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка и начинается работа по созданию плана общего разведения войск.
5. В течение 30 дней после вступления в силу решения Рады Зеленский вносит законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)". Он предусматривает следующие переходные положения:
- В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они функционируют до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуются отдельным законом Украины.
- Причем эта статья Конституции, а также дополняющий ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 года и позже 2049 года. 6. Одновременно с конституционным законопроектом в Раду вносятся изменения к закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые нужно предварительно согласовать в ТКГ.

свою версию "дорожной карты" по Минским соглашениям.

Это план действий и сроки по внедрению политических положений Минска-2. О таких намерениях Киева вчера рассказала российская сторона. Однако в Украине эту информацию до сих пор не опровергли. Так что на данный момент ее можно считать фактом.
Обещание Украины последовало не просто так. Еще на заседании две недели назад "республики" внесли на рассмотрение в ТКГ свой проект такой "дорожной карты", предложив после согласования, утвердить его на заседании Верховной Рады. В ответ на что сегодня Леонид Кравчук и пообещал через неделю представить аналогичный документ - по тем же вопросам.
В распоряжении "Страны" оказался проект от представителей ОРДЛО, который взялась изучать Украина. ОРДЛО - в конституцию. Но не навсегда
Проект "дорожной карты" от "ДНР/ЛНР" содержит 15 пунктов.
1. Согласование новых, усиленных мер по прекращению огня (характерно, что сторонами указаны только Украина и ОРДЛО. России там нет, что наверняка попытаются изменить в киевской редакции документа). Дата не указана, ее нужно будет вписать.
2. В течение трех дней после утверждения данного плана в Верховной Раде и его вступления в силу, стороны предоставляют списки на обмен пленными по четырем категориям: "установлен - согласен на обмен", "согласен на обмен - готов к обмену", "установлен - не согласен на обмен" и "не установлен".
После этого в течение 15 дней нужно обменять всех, кто согласен и готов к обмену и начать готовить к освобождению первую категорию.
3. В течение десяти дней после вступления в силу решения Рады стороны утверждают план по разминированию на 19 участках и начинают работу над планом по разминированию вдоль всей линии разграничения. 4. В тот же срок начинается разведение войск на участках: Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка и начинается работа по созданию плана общего разведения войск.
5. В течение 30 дней после вступления в силу решения Рады Зеленский вносит законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)". Он предусматривает следующие переходные положения:
- В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они функционируют до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуются отдельным законом Украины.
- Причем эта статья Конституции, а также дополняющий ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 года и позже 2049 года. 6. Одновременно с конституционным законопроектом в Раду вносятся изменения к закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые нужно предварительно согласовать в ТКГ.
На сути этого законопроекта остановимся отдельно.Как в "ЛНДР" хотят переписать закон об особом статусе
В приложении 2 к "Дорожной карте" указано, что нужно вписать в законопроект по особому статусу. Предлагается, по сути, новый документ, сильно отличающийся от того, что имеется сегодня.
Там повторяется мысль, что любое изменение статуса ОРДЛО может произойти только после референдума, за проведение которого высказалось не менее 20% жителей региона, проживающих в нем последние пять лет.Также говорится, что размещение на отдельных территориях формирований ВСУ разрешается только после согласия Донецкого и Луганского районных советов. То же самое говорится о массовых акциях: людям с территории остальной Украины или иностранцам не позволяется без особого разрешения властей собираться в количестве более ста человек.
Административно ОРДЛО делится на поселковые, сельские, районные и городские советы. Они избираются населением. А также на Донецкий и Луганский районные советы, которые избираются местными советами нижнего уровня. По тому же принципу избираются мэры и главы районов: население выбирает всех, кроме глав Донецкого и Луганского райсоветов, которых избирают депутаты.
Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины, которые касаются глав районов и в будущем - префектов.
Главные центры местной власти - Донецкий и Луганский райсоветы - работают по законам Украины, которые касаются местного самоуправления, но имеют дополнительные полномочия: решают вопросы административно-территориального устройства внутри ОРДЛОместные референдумы и выборыуправление имуществом территориальных общин, землей, недрами, водными и другими природными ресурсами территорийформирование местных бюджетов по законам Украины, в которых будет прописано перечисление налогов и сборов специально для ОРДЛОприграничное экономическое сотрудничество с РФ с учетом общих таможенно-валютных правил Украиныопределение официальных языков с учетом статуса государственного языка Украиныопределение полномочий народной милиции - с учетом закона, который разграничит функции НМ с украинской Нацполициейсогласование назначения руководителей органов прокуратуры и судовопределение праздников и памятных дат.То есть это, по сути, тот же закон об особом статусе, что и сейчас. Только детальнее выписанный и наполненный отсылками к законодательству Украины. Ключевые вещи остаются: влияние ОРДЛО на суды, прокуратуру, милицию, определение статуса русского языка и особый экономический статус - в том числе и в отношениях с РФ. Выборы, народная милиция, граница
Но пойдем дальше по пунктам "дорожной карты".
7. Седьмой пункт дополняет историю с особым статусом Донбасса новыми законопроектами, которые должен внести Зеленский: о разграничении налогов и сборов, собственности, полномочий между Нациполицией и "Народной милицией". А также об амнистии и недопущении дискриминации лиц, которые принимали участие в событиях на Донбассе. Еще один законопроект касается проведения внеочередных выборов в ОРДЛО. И на закуску - отмена или изменение трех скандальных законов Украины: Об образовании, о государственном языке и о реинтеграции Донбасса.
Эти документы перед внесением в Раду должны согласовать с представителями отдельных районов (то есть в рамках ТКГ).
8. Предлагается все эти законы (кроме конституционного) сделать временно действующими со дня опубликования. А постоянное действие они получат после того, как ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО состоявшимися.
9. И только после внесения в Раду всех этих законов, в течение 10 дней, происходит новый обмен пленными - лиц, указанных выше, как "установлен - согласен на обмен". А также приступают к общему разминированию, полному разведению войск и написанию плана восстановления работы банков и Пенсионного фонда на территории Донецка и Луганска. 10. В течение трех месяцев после вступления во временную силу указанных законов, формируются отряды народной милиции ОРДЛО и проводится вывод иностранных вооруженных формирований с территории Украины и разоружение незаконных групп под эгидой ОБСЕ.
11. Выборы в территориальные общины ОРДЛО проводятся не позднее, чем через пять месяцев после принятия законов, указанных в пунктах 6 и 7.
12. Депутаты Донецкого и Луганского районного советов избираются не позднее, чем через 30 дней после выборов в территориальных общинах. Все это время функционируют органы власти "ДНР" и "ЛНР", чтобы не нарушать обеспечения жизнедеятельности тер
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01.11.2020 10:34 Відповісти
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