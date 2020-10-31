На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що російська сторона на переговорах щодо Донбасу висунула нову пропозицію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон про це він заявив в ефірі телеканалу 24.



"У середу [28 жовтня] ми проводили відеоконференцію. Виникло вже зовсім інше питання у наших опонентів, у Росії зокрема. Потрібно знайти нові підходи і, як вони сказали, ухвалити і розглянути рішення про нову систему або, як вони сказали, нові кроки, нову покрокову карту – як змінювати ситуацію протягом багатьох років уперед", – зазначив Кравчук.



За його словами, Україна поки не готова розглядати це питання.



"Ми підготуємо своє бачення, свій план дій, узяли для цього тиждень часу. Підготуємо план дій, у якому вибудуємо такі наші дії, кроки, рішення, необхідні для того, щоб досягти миру на Донбасі. Наш модератор від ОБСЄ, пані [Гайді] Ґрау, погодилася.

На наступному засіданні, яке відбудеться, можливо, 11 листопада, ми вже розглянемо цей покроковий план дій, як будемо діяти в усіх сферах життя на Донбасі. Можливо, це головне для нас", – додав голова української делегації.

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