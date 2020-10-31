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Новини Політика України Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
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обстріл (21130) Донбас (21733) втрати (3824) найманці РФ (1971) операція Об'єднаних сил (4158)

За минулу добу найманці РФ тричі обстрілювали позиції ОС: два воїни загинули, - пресцентр. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил. Українські захисники, перебуваючи в готовності до негайного реагування на будь-які дії противника, сумлінно виконують завдання за призначенням.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 31 жовтня,  передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українські захисники дотримуючись умов домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року, готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні ТКГ українська сторона порушила питання недотримання перемир'я на Донбасі після загибелі 2 військовослужбовців

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів Об’єднаних сил", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, воїни 36-ї ОБрМП Володимир Бондарюк та Михайло Старостін загинули в зоні ООС 29 жовтня в результаті ворожого обстрілу.

За минулу добу найманці РФ тричі обстрілювали позиції ОС: два воїни загинули, - пресцентр 01
За минулу добу найманці РФ тричі обстрілювали позиції ОС: два воїни загинули, - пресцентр 02
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Топ коментарі
+28
Вічна пам'ять та вічна слава загиблим воїнам!
Спочивайте з миром, Герої!За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4104
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31.10.2020 08:08
+22
Чекаємо на відосік від гіівнокомандуючого! За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 9701
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31.10.2020 08:01
+21
Такі хлопці хороші загинули.
Царство Небесне...
Одужання пораненим, нехай рани швидко гояться.
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31.10.2020 08:16
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Чекаємо на відосік від гіівнокомандуючого! За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 9701
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31.10.2020 08:01 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна слава загиблим воїнам!
Спочивайте з миром, Герої!За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4104
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31.10.2020 08:08 Відповісти
Необходимо войска отвести к Днепру может тогда сепарни не будут доставать ВС Украины сводимы обстрелами и повысить пенсии для жителей оккупированных районов которые помогают сепарам пенсиями полученными с территории Украины. ********** крепчает в 73% население, есть предложение чтобы 3 уклонист от службы в ВС поехал в Москву и посмотрел в глаза Путину или лучше станьте на колени и попросите прощения и возвращайтесь в родную гавань
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31.10.2020 08:09 Відповісти
Договорённость "не стрелять" хоть как-то действовала до выборов. Кремлёвская крыса не получила от выборов того, о чём мечтала - обстрелы возобновятся с новой силой.... В это время зелёные "пацифисты" готовы отводить войска вглубь страны...
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31.10.2020 08:10 Відповісти
Такі хлопці хороші загинули.
Царство Небесне...
Одужання пораненим, нехай рани швидко гояться.
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31.10.2020 08:16 Відповісти
будеш тролити - підеш в гай
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31.10.2020 08:36 Відповісти
Нічого подібного.
Нога не відросте, але рани загояться. Саме це я побажала.
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31.10.2020 08:44 Відповісти
почему не возможно? почему как насмешка????
выздоровление это не только "новая нога" - это удачные операции, это лечение ран (и душевных в том числе) и профессиональное формирование культи (после ампутации)...
я тоже желаю выздоровления, как можно быстрее...и еще - шрамов не больших а помощи и внимания большого!
(а как еще выразить свою поддержку? что пожелать???? Вы просто на волне гнева и раздражения от этой новости, не совсем так поняли душевный порыв девушки...)
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31.10.2020 08:48 Відповісти
ну...значит я подумал о нем лучше, чем он есть на самом деле...
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31.10.2020 09:54 Відповісти
ясно!
но не жалею, что подумал о нем как о вменяемом ))) и попытался что-то объяснить, хоть и зря
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31.10.2020 10:05 Відповісти
Вечная помят Героям Украине ! Цартсто Небесне... а европа и вся остолное твари торгует с рассиой и строят северные потоки.......
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31.10.2020 08:25 Відповісти
Надо писать письмо турецкому султану, пусть поможет и научит. Ми ж козацького роду, як-ніяк.
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31.10.2020 08:45 Відповісти
До ********** "ту сторону" с гавном бы наша арта смешала за ребят, а сейчас наших как а тире...Зеленосракие, вы - кондомы!
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31.10.2020 08:51 Відповісти
Стрелков-Гиркин такой же подход сделал. Упорно не признаёт азербайджанцев, называя их турками...
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31.10.2020 09:13 Відповісти
Який підхід ?
Ніби ще для когось новина, що рашка агресор.
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31.10.2020 09:36 Відповісти
Перемир'я чи режим тиші? Уставшиє от вайни зебіли, що це?
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31.10.2020 09:18 Відповісти
Тут гарант территориальной целостности государства обязан прокомментировать...
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31.10.2020 09:48 Відповісти
«…оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные».© Карл фон Клаузевиц
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31.10.2020 10:02 Відповісти
За минулу добу найманці РФ тричі обстрілювали позиції ОС: два воїни загинули, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2793
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31.10.2020 10:09 Відповісти
За минулу добу найманці РФ тричі обстрілювали позиції ОС: два воїни загинули, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5681
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31.10.2020 10:21 Відповісти
Трижды нарушили - и двое погибших. Снайперы опять тренируются?
Царствие Небесное погибшим воинам, вечная память...
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31.10.2020 10:47 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·7 ч

Пока российская артиллерия, подвезенными с России боеприпасами убивала украинских военнослужащих, представители Зеленского обсуждали в ТРК выполнение требований России. Когда будут арестованы все члены ТРК за государственную измену ?
Мы даже не можем сказать, что три смерти украинских воинов вчера, на совести Зеленского и Хомчака... Ибо нет там никакой совести.
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31.10.2020 11:58 Відповісти
tZE inform

Сводка ситуации за 30 октября 2020 года Обстрелов 23 Ответный огонь 10 Ранено 7 Убито 3 На протяжении почти 12 часов интенсивного обстрела со стороны противника, приказа руководства ВСУ на открытие ответного огня не последовало.
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31.10.2020 12:00 Відповісти
Судячи влада зарила голову в пісок і дае вид, що все добре...))??
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31.10.2020 12:17 Відповісти
Неподвижно??? сепары сейчас вовсю захватывают "серую зону" без малейшего сопротивления с нашей стороны + укрепляют и переоборудуют старые позиции и выбивать их оттуда будет очень сложно. Ну а так "все хорошо прекрасная маркиза", мЫр, труд и жвачка, а то что кацапы периодически убивают и калечат наших это несущественные мелочи для зебилов.
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31.10.2020 17:57 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·23 мин

Во всех "зонах разведения" (видимо лохов) находятся "неустановленные люди в гражданской одежде" (версия ОБСЕ). Откуда у "неустановленных людей в гражданской одежде" лазерные дальномеры и система военной связи ВС РФ ОБСЕ не объясняет.
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31.10.2020 16:14 Відповісти
Это вместо выступления гаранта территориальной целостности Украины? Он вообще, знает про гибель сограждан?
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31.10.2020 18:33 Відповісти
Вчера русские убили двух украинских воинов. И, им за это не мстили и не планируют, поскольку у нас с ними «перемирие».
русские такое понимают однозначно - как разрешение на охоту. Если не отвечать, то будут отстреливать дальше. Безответность - самый неправильный стиль разговора с ними. Этим можно добиться лишь новых жертв.
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31.10.2020 21:41 Відповісти
 
 