За минулу добу найманці РФ тричі обстрілювали позиції ОС: два воїни загинули, - пресцентр. ВIДЕО

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил. Українські захисники, перебуваючи в готовності до негайного реагування на будь-які дії противника, сумлінно виконують завдання за призначенням.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 31 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українські захисники дотримуючись умов домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року, готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні ТКГ українська сторона порушила питання недотримання перемир'я на Донбасі після загибелі 2 військовослужбовців

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів Об’єднаних сил", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, воїни 36-ї ОБрМП Володимир Бондарюк та Михайло Старостін загинули в зоні ООС 29 жовтня в результаті ворожого обстрілу.



