За минулу добу найманці РФ тричі обстрілювали позиції ОС: два воїни загинули, - пресцентр. ВIДЕО
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Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил. Українські захисники, перебуваючи в готовності до негайного реагування на будь-які дії противника, сумлінно виконують завдання за призначенням.
Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 31 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Українські захисники дотримуючись умов домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року, готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
Упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.
Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів Об’єднаних сил", - йдеться в звіті.
Нагадаємо, воїни 36-ї ОБрМП Володимир Бондарюк та Михайло Старостін загинули в зоні ООС 29 жовтня в результаті ворожого обстрілу.
Будь ласка, зачекайте...
Спочивайте з миром, Герої!
Царство Небесне...
Одужання пораненим, нехай рани швидко гояться.
Нога не відросте, але рани загояться. Саме це я побажала.
выздоровление это не только "новая нога" - это удачные операции, это лечение ран (и душевных в том числе) и профессиональное формирование культи (после ампутации)...
я тоже желаю выздоровления, как можно быстрее...и еще - шрамов не больших а помощи и внимания большого!
(а как еще выразить свою поддержку? что пожелать???? Вы просто на волне гнева и раздражения от этой новости, не совсем так поняли душевный порыв девушки...)
но не жалею, что подумал о нем как о вменяемом ))) и попытался что-то объяснить, хоть и зря
Ніби ще для когось новина, що рашка агресор.
Царствие Небесное погибшим воинам, вечная память...
tZE inform
@tZEinform
·7 ч
Пока российская артиллерия, подвезенными с России боеприпасами убивала украинских военнослужащих, представители Зеленского обсуждали в ТРК выполнение требований России. Когда будут арестованы все члены ТРК за государственную измену ?
Мы даже не можем сказать, что три смерти украинских воинов вчера, на совести Зеленского и Хомчака... Ибо нет там никакой совести.
Сводка ситуации за 30 октября 2020 года Обстрелов 23 Ответный огонь 10 Ранено 7 Убито 3 На протяжении почти 12 часов интенсивного обстрела со стороны противника, приказа руководства ВСУ на открытие ответного огня не последовало.
tZE inform
@tZEinform
·23 мин
Во всех "зонах разведения" (видимо лохов) находятся "неустановленные люди в гражданской одежде" (версия ОБСЕ). Откуда у "неустановленных людей в гражданской одежде" лазерные дальномеры и система военной связи ВС РФ ОБСЕ не объясняет.
русские такое понимают однозначно - как разрешение на охоту. Если не отвечать, то будут отстреливать дальше. Безответность - самый неправильный стиль разговора с ними. Этим можно добиться лишь новых жертв.