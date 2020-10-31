Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але потрібно переконатися, яка їхня позиція щодо Криму й агресії РФ, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає можливим діалог з лідерами білоруської опозиції, але для цього треба знати їхню позицію щодо низки важливих для України питань.
Про це Кулеба заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Україна веде постійний діалог із білоруським народом. Буквально, рішення на підтримку білоруського народу – це теж діалог. Ми готові вести діалог із лідерами білоруської опозиції.
Але, як міністр закордонних справ, перш ніж вступити в цей діалог, я маю чітко переконатись: якою буде позиція цих людей стосовно російської агресії, окупації Криму, якщо вони прийдуть до влади, зокрема за нашого сприяння. Якщо ми висловимо таку підтримку".
Міністр наголосив, що Україна не буде втручатись у внутрішні справи Білорусі. "Але ми хочемо чітко розуміти, яку політику сповідуватимуть лідери опозиції, якщо вони стануть владою", – заявив дипломат. Лише після цього Кулеба готовий зустрічатись із білоруськими опозиціонерами.
"Наразі те, що вони ариткулюють – ні про що", – вважає міністр, маючи на увазі їх позицію щодо українських питань.
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оскільки економіка Білорусі практично на 80% залежить від кремлядів, то жоден чиновник у Білорусі не наважиться дратувати кремлядів
соромно цього не розуміти
На улицах Бреста и Лиды
Устроили мы шапито.
Омону цветы дарили,
И делали всё НЕ ТО!
@alentina27
· 13 год
Капитан милиции рассказал в суде, как 75-летняя женщина «выражала протест зефиркой».. Штраф 20 базовых
-Россия наш сосед, и мы за дружбу и партнерство с Россией.
"если они придут к власти, в частности при нашем содействии. Если мы выразим такую поддержку", - заявил глава украинского МИД.
И вот:
Министр подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
Все, що відбуваєтья в Білорусі не що інше як московський сценарій поставити луку в стійло, щоб так ретиво не рвав копитами.
Там немає ЖОДНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО "ОПОЗИЦІОНЕРА"!!!
Поки не почуєм правильну відповідь , пох.. на них і їхні проблеми .
прозревать надо хутчей, сябры
иначе докатитесь до пролетарской революции с чк