Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але потрібно переконатися, яка їхня позиція щодо Криму й агресії РФ, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає можливим діалог з лідерами білоруської опозиції, але для цього треба знати їхню позицію щодо низки важливих для України питань.

Про це Кулеба заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Україна веде постійний діалог із білоруським народом. Буквально, рішення на підтримку білоруського народу – це теж діалог. Ми готові вести діалог із лідерами білоруської опозиції.

Але, як міністр закордонних справ, перш ніж вступити в цей діалог, я маю чітко переконатись: якою буде позиція цих людей стосовно російської агресії, окупації Криму, якщо вони прийдуть до влади, зокрема за нашого сприяння. Якщо ми висловимо таку підтримку".

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Міністр наголосив, що Україна не буде втручатись у внутрішні справи Білорусі. "Але ми хочемо чітко розуміти, яку політику сповідуватимуть лідери опозиції, якщо вони стануть владою", – заявив дипломат. Лише після цього Кулеба готовий зустрічатись із білоруськими опозиціонерами.

"Наразі те, що вони ариткулюють – ні про що", – вважає міністр, маючи на увазі їх позицію щодо українських питань.